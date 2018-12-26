DHA YURT BÜLTENİ -20

Sevkiyat sırasında, 1 yıl sonra memleketine gelen uzman çavuş, annesi ve nişanlısı ile buluştu

Çankırı\'da geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT), zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep\'in İslahiye ilçesine ulaştı. Sevkiyat sırasında 1 yıl sonra memleketine gelen Uzman Çavuş Devrim Yağız ise annesi ve nişanlısı ile buluşma fırsatı buldu.

Çankırı\'daki 28\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait GZPT, ZPT ve çok sayıda askeri araç ile askeri personelin bulunduğu 40 vagondan oluşan tren İslahiye\'deki Fevzipaşa Garı\'na ulaştı. Trenin gara ulaşmasıyla Çankırı\'da görev yapan ve 1 yıl sonra ilk kez memleketine gelen Uzman Çavuş Devrim Yağız\'ın, annesi Songül Yağız, nişanlısı ve ailesiyle kucaklaşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Tren verilen molanın ardından Suriye sınırına hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fevzipaşa Garı

- Askeri araç yüklü trenin gelişi

- Uzman çavuş Yağızın ailesiyle buluşması

- Ailenin duyguları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Koyunlarını otlatmaya çıkan çobanın cesedi bulundu

ADANA\'da, 3 gün önce koyunlarını otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan Sait Tan\'ın (69), cesedi bulundu.

Olay, Sarıçam ilçesine Baklalı Mahallesinde meydana geldi. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Sait Tan, 3 gün önce hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen Tan\'ın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen süreye rağmen kendisinden haber alınamayan çobanın cesedi, yakınları tarafından Hacı Ömer Sabancı Organize Saniye Bölgesi otoyol kenarında bulundu. Sait Tan\'ın ölüm nedeni, Adana Adli Tıp Kurumu\'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Savcılık soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kalabalığın genel detay görüntüleri

- Araçlardan görüntü

SÜRE:49\" BOYUT: 90 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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Ekmeğin içinden çıkan cisim hayrete düşürdü

BİLECİK\'te bir kişinin marketten aldığı poşet içerisindeki tam buğday ekmekten mavi renkli plastik cisim çıktı.

Hürriyet Mahallesi\'nde oturan kimliği açıklanmayan bir kişi, marketten 1 lira 75 kuruşa aldığı ekmekten plastik cisim çıkınca durumu önce telefonla marketin şikayet hattına bildirdi. Şirket yetkililerinin kendisiyle ilgilenmediğini belirten kişinin daha sonra \'Alo 174 Gıda\' hattını arayarak şikayette bulunduğu öğrenildi

Görüntü dökümü:

-Ekmeğin görüntüsü

Haber-Kamera: BİLECİK / DHA

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Kadınlar Teknoloji Okur Yazar Oluyor

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde Teknosa-Habitat işbirliğinde, \'Kadınlara Teknoloji Eğitimi\' Sertifika töreni düzenlendi.

Törene Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ,Teknosa Kurumsal İletişim Müdürü Yonca Erkan, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlhan Ermiş ve teknoloji eğitimi alan kadınlar katıldı. Burada konuşan Tetnosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, başlattıkları kadın eğitici teknoloji programlarına devam ettiklerini söyledi. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ise, \"Ne zaman kadın kapıyı açıp sokağa çıktı, kendini sosyal çevreye adapte etti toplum basamak basamak yükselmeye başladı. Kadının elinin değdiği her yerde farklılıklar vardır. Bizde belediyecilikte kadını öne çıkartmak için gayret sarf ettik\" dedi. Konuşmaların ardından Eğitime katılarak başarılı olan kadınlara sertifikaları ve hediyeleri Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ile Belediye Başkanı Bekir Altan tarafından verildi.

Görüntü Dökümü

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- Sertifika törenine katılanlar

- Eğitmenin açılış konuşması

- Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan\'ın konuşması

- Payas Belediye Başkanı Bekir Altan\'ın konuşması

- Sertifikaların verilmesi ve torunu ile merkeze gelerek eğitim aldığını anlatan yaşlı kadın

SÜRE:2\'36\" BOYUT:116 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Üniversitelilerden, Şanlıurfa\'daki öğrencilere kıyafet yardımı

Konya\'da öğrenim gören 30 üniversite öğrencisi topladıkları kışlık giyecek ve kırtasiye malzemelerini, Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesindeki ilkokul öğrencilerine ulaştırdı.

Karatay Üniversitesi\'nde 30 öğrenci sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelerek, maddi durumu iyi olmayan ilkokul öğrencilerine kışlık giyecek ve kırtasiye malzemesi toplama kampanyası başlattı. Üniversiteliler kampanya ile topladıkları giyecek ve malzemeleri, Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Dönemeç İlkokulu\'nda okuyan 100 öğrenciye ulaştırdı. Otobüslerle ilçeye gelen üniversite öğrencileri, giyecekleri ilkokul öğrencilerine tek tek giydirdi, kırtasiye malzemelerini hediye etti.

Kampanyayı düzenleyen üniversite öğrencilerinden Ayşe Mütahitoğlu, yaptıkları yardım nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek, \"Buradaki öğrencilere çeşitli kışlık giysiler ve kırtasiye yardımında bulunduk. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Onların mutluluğuna ve heyecanına şahit olmak için geldik, biz de çok mutluyuz\" dedi. İlkokul öğrencileri ise kampanya nedeniyle üniversitelilere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Üniversiteli öğrenciler

- Yardım kolilerini taşıyan öğrenciler

- Çocukların giydirilmesi

- Terlikle okula gelen öğrenciler

- Çocuklara bot giydirilmesi

- Kırtasiye malzemesinin dağıtılması

- Üniversite öğrencisinin konuşması

- Öğrencilerin teşekkür etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)