DHA YURT BÜLTENİ -20

TEL RIFAT\'TAN, AFRİN\'DE GÖREVLİ TÜRK ASKERİNE ATEŞ AÇILDI: 1 ŞEHİT



ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Afrin\'de görevli Türk askerlerine Tel Rıfat bölgesinden ateş açıldı, 1 asker şehit oldu. Bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal yanıt verildi ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Afrin’deki üs bölgelerinde görevli Türk askerine, kuzey kısımda bulunan Tel Rıfat kasabasındaki PKK/PYD’li teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Açılan ateş sonucu üs bölgesindeki 1 asker şehit oldu. Afrin’deki TSK birlikleri ise bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

MSB\'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’nın olayla ilgili yaptığı açıklamada ise \"Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz\" denildi.

GAZİANTEP, (DHA)-

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NARENCİYE YÜKLÜ KAMYON POLİS ARACINA VE BİR OTOMOBİLE ÇARPTI: 3\'Ü POLİS MEMURU 6 YARALI

MERSİN-Erdemli Otoyolu istikametinde ilerleyen narenciye yüklü bir kamyon aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp otoyol kenarında bulunan polis aracına ve bir otomobile çarptı. Kazada 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18:30 civarında Mersin-Erdemli Otoyolu’nun Mezitli-Kuyuluk çıkış noktasına yakın bölgede gerçekleşti. İddiaya göre, yol kenarında radar görevi yapan polis aracında bulunan 3 polis memuru arızalanan bir sivil otomobile yardım için aracın bulunduğu bölgeye geldi. Bu esnada Mersin’den Erdemli istikametine gitmekte olan narenciye yüklü bir kamyon aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan 3 polis memuruna ve 3 sivile çarptı. Kaza sonucu 1 polis memuru ağır yaralanırken diğer 5 yaralının hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

NASIL OLDU ANLAMADIM

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, kaza yerinde gelerek incelemelerde bulundu. Gözaltına alınan kamyonun sürücüsü ise ilk ifadesinde “Nasıl oldu anlamadım. Bir anda karşıma çıktılarö dediği öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ

-Kaza yerinden genel görüntü

-Kazaya karışan sivil aracın görüntüsü

-Narenciye yüklü kamyonun görüntüsü

-Emniyet müdürü mehmet şahne\'nin olay yerine gelmesi

-Kamyonun plakasından detay

-Kamyonun altında kalan polis aracından görüntüler

SÜRE: 01\'28\" BOYUT: 159 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA)

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ALEV ALEV YANAN EV PANİĞE NEDEN OLDU

ANTALYA\'da, 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 493 Sokak üzerindeki 5 katlı Ünal Apartmanı\'nın en üst katındaki, Rahime Püskül\'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan dairede oturan Rahime Püskül\'ün içeride olabileceği ihtimaliyle hareket eden itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle balkondan içeri girip daireyi kontrol etti. Dairenin boş olduğunu belirleyen ekipler, hem içeriden hem dışarıdan tazyikli suyla müdahale ederek yangını söndürdü.

Bu sırada dumandan etkilenen bir kadın ambulansa alınarak tedavi edildi. Tamamen söndürülen yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netleşecek.

Görüntü dökümü:

Cep telefonundan alevli ve sıcak görüntüler İstanbul’a geçildi

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Polisin çalışması

Vatandaşlardan detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -

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BUZLANAN YOLDA KAYAN OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

HAVA sıcaklığının eksi 5 dereceyi bulduğu Kayseri\'de buzlanan yolda kayan halk otobüsü faciaya neden oluyordu.

Bu sabah, Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Eskişehir Bağları mahallesinde meydana gelen olayda Danişmentgazi-Çarşı seferini yapan 38 AB 240 plakalı halk otobüsü, buzlanan yolda kayınca, kayarak yol kenarına çarpan bir başka otomobile çarptı. Bu sırada kayan otomobilin sürücüsü, aracının içinden inmeye çalışıyordu. Yoldan geçen vatandaşların uyarısı ile kayan otomobilin içinden hızla çıkan sürücü, otobüsün çarpmasıyla, yol ile otobüsün arasına düştü. Kayan otobüsün ön kısmında 20 metre sürüklenen sürücü vatandaşların yardımı kenara çekilerek otobüs altında kalmaktan son anda kurtuldu. Halk otobüsü güçlükle dururken, otobüs içinde ve dışında büyük panik yaşandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KAYSERİ, (DHA)

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