DHA YURT BÜLTENİ 20

Denizli\'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (8)

YOĞUN SİS ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Denizli\'de düşen keşif uçağı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgenin sarp ve kayalık olmasının yanı sıra soğuk hava ve yoğun sis nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Bölgeye ilk çıkan AFAD ekibi, çevre illerden gelen diğer AFAD ekipleri ile değiştirilecek ve arama çalışmaları sabah kadar sürecek. Ancak helikopterle arama çalışmalarına hava olumsuz şartları nedeniyle ara verildi. Yetkililer, sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterin de tekrar devreye gireceğini belirtti. yoğun çabaya rağmen ekipler gece yarısına kadar enkaza ulaşamadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

DENİZLİ (DHA)

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TARTIŞTIĞI BABASINI BIÇAKLADI

ADIYAMAN’da, H.T. (15) tartıştığı babasını sırtı ve omuzundan bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Evde bilinmeyen nedenle H.T. ile babası Mahmut T. (46) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.T., babasını sırt ve omuzundan bıçakladı. Yaralanan Mahmut T., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mahmut T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Babasını bıçaklayan H.T. ile ilgili polis işlem başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Röntgene götürülmesi

- Yakınları

- Acil servis

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB

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CANLI YAYINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ



ESKİŞEHİR\'de, yerel televizyon kanalında spor programı sunan Şükrü Oytan, canlı yayın sırasında kalp krizi geçirdi.

Yerel bir televizyon kanalında spor programı sunan Şükrü Oytan, canlı yayın sırasında bir an duraksadı ve başını masanın üzerine koydu. Diğer yorumcunun durumu farkederek, Oytan\'n yanına gitmeye çalıştığı sırada Oytan dengesini kaybederek, oturduğu sandalyeden düştü. 10 gün önce kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle kalp pili takıldığı öğrenilen Şükrü Oytan, televizyon kanalına çağrılan ambulansla özel bir hasteneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Oytan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Televizyon kanalının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, \"Şükrü Oytan hocamıza 10 gün önce kalbinde ritim bozukluğu tanısıyla kalp pili takılmıştı. Bugün yaptığı program esnasında rahatsızlanıp kısa süreli baygınlık geçiren Şükrü hocamız acil olarak hastaneye kaldırılmıştır. Doktorları Şükrü hocamızın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Şükrü Oytan hocamıza ailesine ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şükrü Oytan\'ın kalp krizi geçirdiği yayından görüntüler

Boyut: 38 MB

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHA

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MERSİN MÜFTÜSÜ, HASTANE ZİYARETİNDE BEBEKLERİN İSİMLERİNİ EZANLA OKUDU



MERSİN\'de İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, Mevlid Kandili\'nde doğan bebeklerin kulaklarına ezan okuyup isimlerini koydu.

Kondi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bugün doğan bebekler ile annelerini ziyaret etti. Kondi\'ye İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı da eşlik etti. Yenidoğan ünitesinde 18 bebeğin kulağına ezan okuyan Kondi, aileler tarafından belirlenen Muhammed ve Fatma gibi isimleri bebeklerin kulağına söyleyip, çeyrek altın taktı.

Annelerden Seçil Bucak, böyle bir günde dünyaya çocuk getirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Oğluna peygamber efendimiz Hz. Muhammed\'in ismini verdiğini belirten Bucak, \"İnşallah vatana, millete hayırlı bir evlat olur\" dedi. Çok şaşırdığını dile getiren bir başka anne Mesude Akdeniz ise \"Böyle güzel bir günde doğum yapmak herkese nasip olmaz. Herkesten Allah razı olsun. Müftümüz de bebeğimin kulağına ezan okudu. Böyle bir şey hiç aklıma gelmezdi, rüyamda görsem inanmazdım\" diye konuştu.

HAYIRLI ÖMÜRLER DİLİYORUM

Ziyaretlerin ardınadan bir açıklama yapan İl Müftüsü Şaban Kondi, \"Bu gece alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimizin dünyaya teşrif ettiği bir gece. Bugün burada doğan 18 çocuğumuza aileler Muhammed, Fatma, Hatice isimlerini uygun gördüler. Biz de yavrularımıza çeyrek altın taktık. Bütün yavrularımıza hayırlı ömürler diliyoruz.\" dedi. İl Sağlık Müdürü Bahçacı da çalışmanın ülke geneline örnek olmasını diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi\'nin anne ile konuşması

- Bebeğe altın takılması ve ezan okunup isim konulması

- Anne ile bebeğinin görüntüleri

- Seçil Bucak ile bebeğinin görüntüleri

- Bebeğin kulağına ezan okunması

- Annenin detay görüntüsü ve bebeğe isim verilmesi

- Anne Seçil Bucak ile röportaj

- Diğer anne Mesude Akdeniz\'in bebeği ile birlikte görüntüleri ve röportajı

- Başka bir annenin bebeği ile görüntüsü

- İl Müftüsü Şaban Kondi\'nin açıklaması

- İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı\'nın açıklaması

Süre: 05\'54\" Boyut: 647 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)