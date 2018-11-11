DHA YURT BÜLTENİ 20

ALANYA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)

Baba ve dede taziyeleri kabul etti

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde atış yapıldığı sırada yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder\'in babası Sunay Önder ile dedesi Yusuf Önder, kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun aileyi arayıp taziyede bulunduğu belirtildi. Şehit Yusuf Önder için yarın ikindi vakti Alanya merkez Gürses Camii\'nde cenaze töreni planlandığı kaydedildi.

ANTALYA (DHA)

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ŞANLIURFA\'DA KOMŞU AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI



ŞANLIURFA’da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim Bakış (30) ve Güvenlik Korucusu İbrahim Bağış (36) yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan Yaşuk ve Bağış aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, Halil, Mehmet ve Mahmut Yaşuk ile İbrahim Bakış, İbrahim Bağış, Mehmet Reşat Yüksekkaya, Halil Çiter ve Mehmet Yokuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılan İbrahim Bakış ile Güvenlik Korucusu olduğu öğrenilen İbrahim Bağış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve polis ekipleri olayın yaşandığı mahallede önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanenin acil servisi

- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Polis ekiplerinin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 118 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

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KURTLARI KORKUTMAK İSTEDİĞİ DEDE YADİGARI TABANCAYLA KENDİNİ VURDU

KARAMAN\'da, koyun sürüsüne kurtların yaklaştığını fark eden Hacı Ali Göktekin (26), dede yadigarı tabanca ile kurtları korkutmak isterken, silahın tutukluk yapması sonucu kendini vurdu.

Olay, Karaman merkeze bağlı Karacaören Köyünde meydana geldi. İddiaya göre Hacı Ali Göktekin evinin önünde oturduğu sırada, koyun sürüsüne kurtların yaklaştığını fark etti. Hacı Ali Göktekin evde bulunan dededen kalma tabancayı alarak kurtlara ateş etmek istedi. Tutukluk yapan tabancayı incelerken bir anda ateş aldı. Göktekin sağ bacağından yaralandı. Haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Göktekin, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Göktekin\'in bacağına giren kurşunun kemik içerisine saplandığı öğrenildi. Jandarma Hacı Ali Göktekin’in dedesinden kalma ruhsatsız tabancaya el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulansın gelişi

- Yaralının sedyeyle indirilmesi

- Acil servise girilmesi

- Detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

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