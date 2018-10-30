DHA YURT BÜLTENİ 20

CUMHURİYET\'İN 95\'İNCİ YILI HALUK LEVENT\'İN ŞARKILARIYLA KUTLANDI

BURSA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, ünlü sanatçı Haluk Levent konseriyle sona erdi.

Nilüfer Belediyesi\'nin \'Cumhuriyet herkes için\' sloganıyla düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'nda bulunan Hasta Alanı\'nda gerçekleşen konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Alanın tamamını dolduran Bursalılar, ünlü sanatçının şarkılarına ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Işık ve havai fişek gösterilerinin renk kattığı gecede Haluk Levent, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahneye Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey\'i de davet eden Haluk Levent, İzmir Marşı\'nı Başkan Bozbey ile birlikte söyledi. Konserin sonuna doğru bir kez daha İzmir Marşı\'nı bu kez Bursalılarla birlikte seslendiren ünlü sanatçı bu özel gece için Bursalılara teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Konserden detaylar

-Seyircilerden detaylar

-Başkan Bozbey ile Haluk Levent\'in İzmir Marşı\'nı söylemesi

Haber-Kamera: Gürkan DURAL- Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

================================================

KUŞADASI\'NDA ON BİN KİŞİLİK CUMHURİYET BAYRAMI YÜRÜYÜŞÜ

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 95\'inci yılı nedeniyle düzenlenen korteje yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Kuşadası\'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün saat 18.30 sıralarında düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Kısmet Kavşağı\'ndan başlayan yürüyüşe polis ekipleri ve yaklaşık 200 motosikletli öncülük etti. Yürüyüşe belediye bandosu ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile eşi de katıldı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri taşırken hep bir ağızdan \'İzmir Marşı\'nı söyledi. Sırasıyla Atatürk Bulvarı, Barbaros Bulvarı, Sağlık Caddesi ve İnönü Bulvarı\'ndan geçen kalabalığın yürüyüşü İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı\'nda son buldu.

Ayrıca kutlamalar sırasında atılan havai fişeklerden biri uçan balon satıcısının balonlarına isabet edince balonlardaki helyum gazı alev aldı. Balon satıcısı durumu fark ederek son anda elindeki balonların ipini bırakarak yaralanmaktan son anda kurtuldu. O anlar, vatandaşların cep telefonlarına da yansırken, şans eseri yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kortejden görüntü

- Motosiklet grubundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Latif SANSÜR /KUŞADASI(Aydın),(DHA)

============================================

İZMİR\'DE DUYGULANDIRAN GÖSTERİ

İZMİR\'de Cumhuriyetin 95\'inci Kuruluş yıl dönümü nedeniyle CHP İl Başkanlığı\'nın daveti ile \"Bir Cumhuriyet Hikayesi\" adlı gösteriyi sahneleyen sanatçı Sunay Akın, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. İsmet İnönü\'nün, 7 yaşındayken 100 lira verdiği ve hikayeye de konu olan Hulisi Kesim de, gösteriyi izledi. Kesim, o anları izlerken gözyaşlarına hakim olmadı. Gösterinin sonunda, CHP\'li belediye başkanları ve milletvekilleri sahneye çıkarak, hep bir ağızdan İzmir Marşını söyledi.

Cumhuriyetin 95. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle CHP İzmir İl Başkanlığı\'nın daveti üzerine kente gelen sanatçı Sunay Akın, fikri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na ait olan, ‘Bir Cumhuriyet Hikayesi\' adlı gösteriyi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nde sahneledi. Akın, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yaşananları anlatan Akın, yine Deniz Gezmiş\'in öğrencilik yıllarına da değindi. Gösteri esnasında, Çocuk Kalpler Kumpanyası korusu da, çeşitli eserleri seslendirdi. Gösterinin bir bölümünde, küçük bir çocuğun fotoğrafını gösteren ve ondan bahseden Sunay Akın, \"Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk, sokaklarda su satıyormuş. İsmet İnönü, çocuğu ilk olarak bir tren istasyonunda görür. Daha sonra bir eve gittiğinde, çocuğun da aynı mahallede yaşadığını görür. Çocuğa ‘Sen çok zeki birisin. Okuyacaksın ve büyüdüğünde vatanına, milletine hayırlı bir evlat olacaksın\' deyip, ona 100 lira verir. Ve o kişi okudu, önemli görevler üstlendi. Bir gün makam arabası ile yoldan giderken, küçük kızının yağmurda ıslandığını ve durakta otobüs beklediğini görür. Kızının yanında durur, arabanın penceresini açar ve kızına şemsiyesini uzatır, daha sonra oradan ayrılır. Kızı bu duruma çok sinirlenir. Akşam eve gittiğinde ‘Baba bugün yaptığın neydi öyle\' der. Babası da ‘Ben ne yaptım ki\' diye sorar. Bunun üzerine kızı, ‘Neden beni arabana almadın\' diye çıkışır. Babası, bunun üzerine, \'Araba benim değil, devletin. Seni alamazdım. Ama şemsiyem benimdi ve onu sana verdim\' der. Şimdi de kendisi aramızda\" dedi. Bu sırada Hulisi Kesim (76), salonda oturduğu koltukta ayağa kalktı. Salondakilerin ayakta alkışladığı Kesim, Sunay Akın\'ın anlattıklarını gözyaşları içerisinde dinledi.

KORO ŞEFİ KIZINI DİNLEDİ

Daha sonra, yine Sunay Akın\'ın anlattığı hikayeye konu olan Hulisi Kesim, koro şefi kızı Feray Kesim\'in seslendirdiği parçayı dinledi. Gösterinin sonunda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile CHP\'li ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri, sahneye davet edildi. CHP\'liler, Çocuk Kalpler Kumpanyası Korosu\'nun seslendirdi İzmir Marşı\'na eşlik etti. Davetliler de bu sırada ayağa kalkarak, hep bir ağızdan marşı söyledi. Program, bu görüntülerin ardından son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Salondan görüntü

- Sunay Akın\'ın sahnedeki gösterisi

- Belediye başkanlarının İzmir Marşı\'nı söylemesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Tekin GÜRBULAK /İZMİR,(DHA)

======================================================

BALIKESİR\'DE 2.5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ



BALIKESİR\'de polisin ihbar üzerine durdurduğu araçta, piyasa değeri 2.5 milyon dolar olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi. Polis memuru, muhtar ve müteahhit olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir\'den Balıkesir\'e gelen bir araç içerisinde tarihi eser bulunduğu ihbarını aldı. İzmir yolu üzerindeki uygulama noktasında araç durduruldu. Yapılan kontrollerde, piyasa değerinin 2.5 milyon dolar olduğu değerlendiren İbranice altın yaldızlı Tevrat olarak bilinen obje ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan ve gözaltına alınan polis memuru M.K., mahalle muhtarı F.E. ve müteahhit A.E. hakkında, 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Polis Kamerası)

-Tevrat\'tın incelenmesi ve görüntüsü

Haber: Devrim DERİN /BALIKESİR,(DHA)

================================

EDİRNE\'DE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ



EDİRNE\'de Cumhuriyet\'in 95\'nci yıldönümü nedeniyle CHP teşkilatı ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenledi.

Talatpaşa Caddesi, Mimar Sinan Kapalı Spor salonu önünde toplanan CHP\'liler ellerinde Atatürk ve Türk bayraklarıyla yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüş düzenledi. Cumhuriyetin 95\'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe CHP Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Ellerinde \'Cumhuriyet değerlidir\' yazılı pankart taşıyan yürüyüş kortejine Edirne Belediye Bandosu da eşlik etti. Kortejin yürüyüşü sırasında \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganı atılırken, kalabalık hep bir ağızdan İzmir Marşı\'nı söyledi.

Atatürk Anıtı\'na kadar süren yürüyüşün ardından katılanların Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Mustafa Kemal Atatürk\'ün, emperyalistlerin işgali altında olan vatanı, arkasından gelen fedakar kahraman milletle bağımsızlığa kavuşturduğunu ifade ederek, \"Trakya\'dan yanan kurtuluş ordusu kıvılcımı önce büyük bir orduya sonra da bağımsızlığa dönüştü. Atatürk ilke ve inkılaplarının her zaman ışık olmaya devam edecektir\" dedi.

CUMHURİYET RESEPSİYONU

Edirne Valisi Günay Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Meriç nehri kenarındaki Lalezar restoranda, Cumhuriyet resepsiyon verdi. Resepsiyona Vali Özdemir\'in yanı sıra 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve diğer protokol üyeleriyle, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Vali Özdemir, önceki gün yayınlanan kararname ile başmüfettişliğe atandığını ve kentteki görevinin sona erdiğini belirterek, helallik istedi. İstanbul\'da açılan yeni hava limanını hatırlatan Özdemir, \"Bugün Türkiye görüyoruz ki 95 yılda çok büyük mesafe almış. Bugün Türkiye, dünyanın en büyük havaalanını açtı. Bu cumhuriyetin imkanlarıyla ve cumhuriyetin yetiştirdiği insanlarla oldu. Edirne, bugün yine Balkanlar\'ın ve Türkiye\'nin en büyük çocuk müzesini açtı. Bu da yine cumhuriyetin getirdiği imkanlar ve cumhuriyetin yetiştirdiği insanlarla oldu. Demek ki artık cumhuriyetimiz ayaklar üzerinde duran, dünyanın en iyilerinden biri olma yolunda önemli mesafeler kat etmiş. Öncelikle bunu başta Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz\" dedi.

Edirne\'deki görev süresinin bittiğini anlatan Vali Özdemir, çok önemli günler yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

\"Biz şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmaya çalıştık, hep yanlarında olmaya çalıştık. Sizlerin dertleriyle dertlenmeye çalıştık. Bunlarda bazı eksiklerimiz olmuş olabilir, hakkınızı helal edin. Edirne için, insanlarımız için bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah Edirne\'den ayrılsak da gönlümüz Edirne ile beraber. Burada yaşayan Edirne\'den bir daha ayrılamıyor. Edirne, şu anda dünyada birlikte yaşamanın ne olduğunu, insanların hoşgörünün ötesinde bunu bilen ve uygulayan Türkiye\'ye ve dünyaya örnek olacak bir yaşam biçimi var.\"

Vali Özdemir, konuşmasının ardından beraberindekilerle Cumhuriyet pastasını kesti. Resepsiyona katılanlar ellerinde Türk bayrağı ile İzmir Marşı\'na eşlik etti. Vali Özdemir, programın sonunda resepsiyona katılanları kapıda tek tek uğurlayarak vedalaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-CHP\'lilerin yürüyüşü

-Türk bayrakları taşıyan kalabalık

-Yürüyüşe katılanlar

-Atatürk anıtına gelişleri

-Genel görüntüler

-Valilik resepsiyonu

-Vali Özdemir\'in konuşması

-Resepsiyona katılanlar

-Pasta kesilmesi

-İzmir marşına eşlik edenler

-Vali Özdemir\'in vedalaşması

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA)

====================================

DENİZLİ\'DE CUMHURİYET COŞKUSU



DENİZLİ\'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Denizli Demokrasi Platformu tarafından her yıl düzenlenen \'Cumhuriyet Yürüyüşü\' son dönemlerin en yoğun katılımına sahne oldu. Yürüyüşe katılan yaklaşık 10 bin kişi Andımızı ve İzmir marşını söyledi.

Cumhuriyetin 95\'inci Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Denizli Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen ve geçen yıllara göre en yoğun katılımın yaşandığı \'Cumhuriyet Yürüyüşü\' Atatürk Stadı önünden başladı. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü ve Baro Başkanı Müjdat İlhan, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Atatürk Stadı önünden marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle, Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'ni takip ederek İnönü Caddesi\'ne ardından da İstiklal Caddesi\'nden Delikçınar Meydanı\'na yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, \'Atatürk\'ün askerleriyiz\', \'Türkiye laiktir, laik kalacak\', \'Ne mutlu Türküm diyene\' gibi sloganlar atarken; Andımız, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı\'nı da söyledi. Yürüyüşte 500 metre uzunluktaki Türk bayrağı da taşıyan kalabalık evlerinin balkonlarından bayrak sallayanlara alkışlarla karşılık verdi. Delikliçınar Meydanı\'na ulaşan kalabalık buradaki Emre Aydın konserinin ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yürüyüşten görüntü

- Ellerinden bayrak ve Atatürk posterleri taşıyanlardan görüntü

- Slogan atılması ve marşların söylenmesinden görüntü

- Engelli vatandaşlardan görüntü

- Emre Aydın konserinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

======================================