DHA YURT BÜLTENİ 20

Tunceli\'de donma tehlikesi geçiren 2 asker hastanede şehit oldu

TUNCELİ\'nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle donma tehlikesi geçiren ve Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 2 asker de şehit oldu.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı JÖH timlerinin bir süredir Nazimiye ilçesi kırsal alanında başlattığı operasyon kapsamında Sarıyayla köyü kırsalına operasyon düzenledi. Tunceli bölgesinde son iki gündür kötü hava koşullarının etkili olması nedeniyle yüksek kesimlerde aşırı kar yağışının olmasından sonra hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar indi. Dün gece saatlerinden itibaren operasyon bölgesinde aşırı tipi ve sisin de etkili olmasıyla birlikte operasyon bölgesinde bulunan askerlerin aşırı donma tehlikesi yaşamaları üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Operasyonun sürdürüldüğü bölgeye sevk edilen helikopterle, donma tehlikesi geçiren 2 asker Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Askerlerden biri burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer askerin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Tunceli Valiliği\'nden yapılan açıklama şöyle:

\"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimiz hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edilmiş, (2) Jandarma personelimiz hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen (1) Jandarma personelimiz şehit olmuş, diğer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edilmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

2 ASKER DE ŞEHİT OLDU

Tunceli\'nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle donma tehlikesi geçiren ve Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 2 asker de şehit oldu. Valilik\'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimizin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edildiği, (2) Jandarma personelimiz hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen (1) Jandarma personelimizin şehit olduğu, diğer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edildiği bildirilmişti. Diğer Jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyon bölgesindeki tipi görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR / TUNCELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Koyun otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü



KONYA\'nın merkez Karatay ilçesinde, iki grup arasında koyun otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Uyanık (26), tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Y.\'ye (57) ait koyunlar, otlamak için Uyanık ailesinin mısır tarlasına girdi. Koyunların tarlaya girmesine sinirlenen Uyanık ailesi ile karşı grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Ali Uyanık karın bölgesinden tüfekle vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Ali Uyanık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen Ömer Y., çocukları Mehmet Y. (28), Muzaffer Y. (30) ile İsmail A. (23) ve Adem İ.\'yi (35) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada iki aile arasında daha önce bir sorun olmadığı ve ilk belirlemelere göre Ali Uyanık\'ı Mehmet Y.\'nin vurduğu tespit edildi. Polisin Mehmet Y.\'yi suç aleti tüfekle birlikte yolda yürüdüğü sırada yakaladığı öğrenilirken, İsmail A.\'nın ise olaydan sonra korkup kaçarak yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bir bekçi kulübesine sığındığı belirtildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gözaltına alınanların emniyete getirilmesi

-Bulunan silahdan detay

-Ali Uyanık\'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

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TIR\'a çarpan araçtaki baba ve iki kızı öldü, anne ve diğer kızı yaralandı



KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan TIR\'ın dorsesine çarpıp, takla atarak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücü ve iki kızı hayatını kaybetti, eşi ve diğer kızı ise yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. İnşaatlara oluk tesisatı döşeyen Niyazi Başar yönetimindeki 26 NF 629 plakalı hafif ticari araç, yolun asfalt bölümünün dışında park halinde bulunan 48 FS 818 plakalı TIR\'ın dorsesinin sağ çamurluğuna çarpıp takla attı. Kazada araç hurda yığınına dönerken sürücü Niyazi Başar, kızları Gülşehir ve Tuğba Başar olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Emine Başar ve diğer kızı Ümmühan Başar ise yaralandı. Yaralı anne ve kızı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Nevşehir\'den yüklediği briketleri Antalya\'nın Manavgat ilçesine götüren TIR şoförü Ali Karacaoğlu\'nun uyumak için aracını yolun asfalt bölümünün dışına park ettiği öğrenildi. Kazanın ardından TIR sürücüsü Karacaoğlu, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detay

- Yaralıların ambulansa alınması

- Araç ve kamyondan detay

- Cesetlerden detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN /SEYDİŞEHİR(Konya),(DHA)

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