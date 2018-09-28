DHA YURT BÜLTENİ 20

KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN; 10 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde kız öğrenci yurdu çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 10 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Kredi Yurtlar Kurumu\'na bağlı üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun, yemekhane, çamaşırhane ve kazan dairesinin bulunduğu binanın çatı katında meydana geldi. Çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler çatının tamamını sardı. O sırada yemekhanede olan öğrenciler de binayı tahliye etti. Tahliye sırasında dumandan etkilenen 10 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının ardından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Alevlerden detay

_ İtfaiyenin müdahalesi

_ Öğrencilerden detay

_ Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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İNEGÖL\'DE 2 AHŞAP EV KÜLE DÖNDÜ

BURSA\'nın İnegöl ilçesinin kırsal mahallesi Özlüce’de iki ahşap ev cayır cayır yandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi Özlüce mahallesindeki ahşap evde ikamet eden Ahmet Özgül ile Saadet Özgül çiftine ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen ev bitişiğindeki yine Ahmet Özgül’e ait tek katlı ahşap eve sıçradı. İki ev de alev topuna döndü. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Tüm ekip ve araçlarıyla yangın yerine ulaşan itfaiye erleri, alev alev yanan evlerdeki yangını söndürmek için büyük çaba sarf ettiler. Ekipler, bitişikteki iki katlı eve alevlerin sıçramaması için büyük çaba sarf ettiler.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Alevleri gören aile bireyleri gözyaşlarına boğuldular. Yangın sonucunda iki ev tamamen yanarken, bitişikteki 3. Ev ise yanmaktan kurtarıldı. Evlerinin yandığını duyup ailesinin yanına gelen yaşlı çiftin kızı Fatma Özgül Demir, olaya tepki gösterdi. Anne ve babasının yardıma muhtaç olduğunu söyleyen Fatma Özgül Demir, “Kaç kez belediyeye gittim. Ailemi alıp bir konteynır eve yerleştirin. Bizde de para yok olsa kimseden destek istemem. Sonunda evimiz de yandı. Annem babam evsiz kaldılar. Yetkililerin gerekli desteği vermesini istiyoruz” dedi.

Yangın sonucunda iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, YOZGAT’TA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Yozgat’ta, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Yozgat girişinde il protokolü, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Oktay, buradan çarşı merkezine geçerek, esnaf ziyaretlerinde bulundu. İş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnaf ve çalışanlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Esnaf ziyareti sırasında Oktay’a Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Celal Köse eşlik etti. Kent merkezinde bulunan bir ekmek fırınında Oktay’a simit ve çay ikram edildi. İkram edilen simidi beraberindekilerle paylaşan Oktay, fırın çalışanlarına teşekkür edip, “Memleketin simidi de bir başka, Allah razı olsun” dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından, akşam namazını Çapanoğlu Büyük Camiinde kılan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat ziyaretinin ardından STK’larla düzenlenecek programa katılmak üzere Sorgun ilçesine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karşılama öncesi bekleyen kalabalık

-Karşılamadan görüntü

-Esnaf ziyareti

-Fırın ziyaretinde çay ve simit ikramı

-Camiye giriş

HABER-KAMERA: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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