DHA YURT BÜLTENİ 20

BAKAN SOYLU, TRAFİK KONTROL NOKTASINDA VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale\'de Bölge Trafik Kontrol noktasında denetlemede bulundu. Bakan Soylu, yetkililerden trafik önlemlerine dair bilgi alırken, bayram trafiğine çıkan vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Soylu\'nun denetlemeleri ve açıklamaları, kendisinin Facebook hesabından da canlı olarak yayınlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(Bakan Soylu\'nun Facebook hesabından canlı yayınlanan)

-Denetleme ve bayramlaşma detayları

KIRIKKALE (DHA)

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İNEGÖL\'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 20\'DEN FAZLA YARALI (2) YENİDEN



BURSA\'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkiinde bir TIR\'ın deposundan dökülen mazotlar nedeniyle kayak pistine dönen karayolunda 31 araç çarpıştı. Can pazarının yaşandığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 20\'den fazla kişi yaralandı. Ankara- Bursa istikametinde ise trafik 3.5 saat boyuncu tamamen dururken, karayolunda kilometrelerce mesafe araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Eskişehir-Bursa Karayolu\'nun İnegöl ilçesi Mezitler 7 Mevkii\'nde meydana geldi. Plakası ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir TIR\'ın deposundan yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan karayolunda dehşet yaşandı. Bayram tatilinin başladığı henüz ilk saatlerde Ankara- Bursa istikametinde seyreden bir TIR\'dan dökülen mazotun kayak pistine dönüştüğü karayolunda 1 TIR, 2 yolcu otobüsü 2 minibüs, 1 ambulan ve 25 otomobil olmak üzere 31 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

1 KADIN ÖLDÜ, 20\'DEN FAZLA YARALI VAR

Can pazarının yaşandığı kazada araçların akordiyon gibi birbirlerinin üstüne çıktı. Zincirleme kazada Orhun Soylu yönetimindeki 38 GY 652 plakalı otomobilde bulunan eşi Mehtap Soylu (41) yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Mehtap Soylu\'nun kağıt gibi bükülen otomobilde sıkışan cenazesi ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yine ekiplerin sıkıştıkları araçlardan çıkardıkları yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 15 kişinin tedavi altına alındığı, ayrıca 5\'den fazla yaralının da ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

İnegöl ilçesinde saat 18.45 sıralarındaki zincirleme kazanın ardından Ankara- Bursa istikametinde karayolu ulaşıma kapandı. Karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, trafik polisleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen yoğunluğun yaşandığı karayolu,kazadan 3.5 saat sonra araçların çekicilerle kaldırılması ile trafiğe açıldı. Dökülen mazor nedeniyle karayolu yıkandıktan sonra ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

MAZOT DÖKÜLEN TIR KAÇTI

Bu arada deposundan sızan mazotun yolaçtığı zincirleme kaza nedeniyle karayolunda dehşet yaşanmasına neden olan TIR sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirtildi. Zincirleme kaza ile ilgili soruşturma başlatan polisin, kaçan TIR\'ın plakası ve sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRGÜ TANIĞI: BARİYERLERİN KENARINDA YARALILAR YATIYORDU

Zincirleme kazadan hafif şekilde yaralı olarak kurtulan 68 KH 615 plakalı otomobilin sürücüsü Ümit Kavak o anları anlattı. Hayatında ilk kez böyle bir kazaya tanık olduğunu belirten Kavak, \"Çok sayıda yaralı vardı. Bende yaralandım ancak benimki ağır bir şey değildi o yüzden ambülansa binmedik. Can pazarı vardı, herkes kaçışıyordu. Kötü bir durum tabii ki görmek istemediğimiz bir şeydi, zor bir durum. Yaralılar yol kenarındaydı, bariyerlerin kenarında yaralılar yatıyordu. İnsanlar bayağı bir bağrış içerisindeydi, ciddi bir kazaydı. Böyle bir şeye ilk defa denk geldim. 1-2 kilometre kuyruk oluştu. Önümdeki 3-4 araç kaza yaptı, kazayı gördüm, ondan sonra araçlar duramadı. Biz de ayakta duracak gibi değildik. Benim aracıma da arkadan vurdular\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

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OTOMOBİL KALDIRIMDA YÜRÜYEN ANNE VE KIZINA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI (2)

Manisa\'nın Yunusemre ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı Selma Topçu olay yerinde ölürken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kızı Elif Topçu da burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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UMURBEY ŞEFTALİSİ UZAYA GÖNDERİLDİ

ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde Belediyesi tarafından düzenlenen, Umurbey Geleneksel 27’nci Şeftali Festivalinde birinci seçilen şeftali helyum balonuyla uzaya gönderildi.

Umurbey beldesinde bu yıl 17-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Umurbey Geleneksel 27’nci Şeftali Festivali kapsamında şeftali yarışması düzenlendi. 22 çeşit Umurbey şeftalisinin yarıştığı şeftali yarışmasında birinci olan Miray Özden 2 bin TL, ikinci olan Murtaza Kaya’ya bin TL, üçüncü olan Sadık Kaya ve Mahmure Özde Tosunoğlu ise 500 lira para ödülü kazandı.

Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, “Bu sene 27’ncisini düzenlediğimiz Şeftali festivalinde şeftali üreticilerimizin getirmiş olduğun 22 çeşit şeftaliden jüri üyeleri tarafından birinci seçilen şeftalimizi söz verdiğimiz gibi uzaya göndereceğiz. Umurbey şeftalimizi dünyada Rusya, İngiltere ve Almanya’ya göndermiştik. İç piyasada değerli bir üründür. Aroması ender bulunan ürünlerden olduğu için özellikle talep edilmesinin sebebi de aromatik özelliğidir. Birinci olan üreticimizin şeftalisini atmosfer balonuyla birlikte uzaya göndereceğiz. İnşallah bundan sonra uzayda da artık Umurbey şeftalisinden söz etmek mümkün olacakö dedi.

Yarışmada jürinin birinci seçtiği Miray Özden’e ait şeftali Umurbey Belde Stadyumunda, Belediye Başkanı Sami Yavaş tarafından helyum balonuyla uzaya yollanarak bir ilk gerçekleştirildi.

Umurbey Geleneksel 27’nci Şeftali Festivali 1’nci gününde, Umurbey Belde Stadyumunda Alem FM programcısı Dj Fatih Yıldırım performans sergilemesinin ardından saat 21.00’de ‘Heyecanı yok’ şarkısıyla ismini geniş kitlelere yayılan rapçi Gazapizm konseriyle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Helyum balonuyla uzaya gönderilecek olan şeftali ve balondan genel ve detay görüntü.

-Belediye Başkanı Sami Yavaş ile röp.

-Umurbey şeftalisinin helyum balonuyla uzaya gönderilmesinden görüntü.

-Balonun havadaki halinden görüntü.

-Belediye Başkanı Sami Yavaş’ın balonu cep telefonundan takip etmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE,(DHA)

Görüntü süresi 2 dakika 37 saniye. 291 MB.

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Torununun eline kurusıkı verip, ateş ettiren dede yakalandı (2)

SAVCILIKTAN SERBEST KALDI

Samsun\'da, 4 yaşındaki torununun eline kurusıkı vererek, rastgele ateş ettiren ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan Muammer A. (45), savcılıktan serbest bırakıldı.

Yaprak KOÇER / SAMSUN (DHA)

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LAPSEKİ’DE 3 KİLOMETRELİK FERİBOT YOĞUNLUĞU

ÇANAKKALE Boğazı\'nın Lapseki-Gelibolu geçiş hattında akşam saatlerinde 3 kilometreyi bulan feribot kuyruğu oluştu. Lapseki ilçesinden, Gelibolu’ya geçmek isteyen sürücüler uzun süre kuyrukta kendilerine sıra gelmesini bekledi.

Çanakkale Boğazı’nda 2 geçiş noktasından birisi olan Lapseki-Gelibolu hattı TIR’ların mecburi olarak kullandığı geçiş güzergahı olması nedeniyle yaz boyunca yoğunluk yaşadı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde Lapseki feribot iskelesindeki araç kuyruğu Çardak beldesine kadar uzadı. 3 kilometreye ulaşan kuyruğun büyük bölümünü TIR’lar oluştururken, tatillerini Ege ve Kuzey Ege sahillerinde geçirip, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul’a gitmek üzere dönüşe geçen tatilciler de kuyruğun uzamasına neden oldu. Uzun feribot kuyruğunun bir başka faktörü ise yine tatillerini Türkiye’de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçiler oldu.

Gestaş firması Lapseki-Gelibolu hattında 4 feribot ile saatsiz olarak sefer yapmasına rağmen oluşan uzun araç kuyruğunu eritmekte zorlandı. Tatilcilerin dönüşü nedeniyle yaşanan yoğunluğun yerini yarından itibaren İstanbul ve Trakya’daki kentlerden Ege ve Kuzey Ege sahillerine bayram tatili için yola çıkacak olan vatandaşların oluşturması bekleniyor. O yoğunluğun ise boğazın Avrupa yakasındaki Gelibolu ve Eceabat ilçeleri ile Kilitbahir köyündeki feribot iskelesinde yaşanması ön görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Lapseki feribot iskelesinden genel ve detay görüntü.

-Araç kuyruklarından genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. 1 dakika 40 saniye. 184 MB.

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