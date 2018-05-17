DHA YURT BÜLTENİ-20

Yolun karşısına geçmek isterken öldü

ESKİŞEHİR\'de, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir (78), kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde çevre yolu otogar üst geçit köprüsü altında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir\'e, Ünal Yücel\'in kullandığı 26 RP 384 plakalı kamyon çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir\'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Demir\'in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Ünal Yücel ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden,

-Üzeri örtülü cesedin,

-Çarpan kamyonun,

-Polis ekiplerinin,

-Ölen vatandaşın ayakkabıları

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

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Manisa\'da, Filistin için yürüyüş



MANİSA\'da teravih namazından çıkan vatandaşlar, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısını protesto ederek yürüyüş yaptı.

ABD\'nin İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşınmasının ardından yaşanan olaylarda, İsrail askerlerinin birçok Filistinliyi öldürmesi ve binlerce Filistinliyi yaralamasını protesto etmek için Manisa Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Manisalılar teravih namazının ardından yürüyüş düzenlendi. Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii\'nde kılınan teravi namazının ardından caminin avlusunda toplanan yaklaşık 300 kişilik grup \'Kudüs özgür olana denk ayaktayız\' pankartının arkasında yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Şehzadeler Belediye Başkanı AK Parti\'li Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, sivil toplum örgütleri, sendika temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 300 kişilik grup Doğu Caddesi üzerinden ellerinde \'Kudüs ümmetin kalbidir\', \'Katil ABD Ortadoğu\'dan defol\', \'Kudüs İslam\'ın namusudur\' dövizleriyle birlikte tekbir sesleri eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında grup \'Kahrolsun İsrail\', \'Manisa ayakta Filistin\'in yanında\' ve \'Filistin halkı yalnız değildir\' sloganları attı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda sonlanan yürüyüş ardından kurulan sahnede Manisa Sivil Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner açıklama yaptı.

İsrail\'in Filistin\'de insanlık suçu işlediğini ifade eden Şube Başkanı Öner, \"Gazze\'de barışçıl gösteri düzenleyen Filistinli kardeşlerimize saldırarak 60\'ın üzerinde kardeşimizi katleden, 2 bin 270\'in üzerinde kardeşimizi ise yaralayan katil İsrail\'i şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD ise İsrail ile birlikte işgalin tarafı olmuş ve suç işlemiştir. İsrail\'in Filistin\'de varlığı gayri meşrudur. Varlık sebebi işgaldir ve buna devam etmektedir. İsrail\'in işgali ulusal ve uluslararası hiçbir hukukta onaylanmış değildir. Onaylanması da mümkün olamaz\" dedi.

İSLAM DÜNYASINI GÖREVE ÇAĞIRDI

Şube Başkanı Öner konuşmasının devamında tüm İslam dünyasını İsrail\'e karşı göreve davet ederek, \"Biz meydanlarda sadece ABD\'nin karanlık planlarına karşı direnmiyoruz. Meydanlarda aynı zamanda insanlığımızın, Müslümanlığımızın ve vicdanımızın imtihanını veriyoruz. İslam dünyası bütün Filistin topraklarına ve Filistin\'in başkenti Kudüs\'e sahip çıkmalı. Siyaset, ekonomik ve hukuki her türlü desteği sağlamalıdır. Müslüman ülkelerin tamamı İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik bütün ilişkilerini kesmeli, İsrail ve İsrail\'in yanında duranlara da her türlü boykot ve ambargoyu uygulanmalıdır. Filistin\'in müdafaası herkesin mesuliyetidir. Kudüs\'ün özgürleşmesi için tüm çalışmalar başlatılmalıdır\" diye konuştu.

Öner\'in konuşmasının ardından meydanı dolduran kalabalık Filistinliler için dua ettikten sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vatandaşlardan görüntü

- Yürüyüşten görüntü

- Mesut Öner\'in basın açıklamasını okumasından görüntü

- Meydana toplananlardan ve dua edenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN /MANİSA,(DHA)

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