DHA YURT BÜLTENİ-20

Elazığ-Diyarbakır karayolunda midibüs devrildi: 2\'si ağır 30 yaralı

ELAZIĞ-Diyarbakır karayolunun Gezin Mahallesi civarında yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2\'si ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Elazığ\'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ\'dan Diyarbakır istikametine gelen plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yolcu midibüsü, Hazar gölü kenarındaki Gezin Mahallesi yakınlarında yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek saat 19.00 sıralarında devrildi. Kaza haberinin alınması üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edili. Kazada 2\'si ağır 30 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Elazığ\'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe bir süre kapatılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

-Kaza yapan midibüsün görüntüsü

-Kaza yerindeki jandarma ekiplerinin görüntüsü

-Kaza yapan araçtan detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

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Başbakan Binali Yıldırım, İzmir\'deki Allianz kampüsünü açtı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim startını vermek için geldiği İzmir\'de, Allianz sigortaya ait kampüsün açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, \"Aslında 1.5 yıl seçim yapmayabilirdik. Seçim gönüllerden ağıza gelince, laf sokağa inince yapacak bir şey yok, işi uzatmamak lazım. Defalarca seçim zamanında yapılacak dememize rağmen, siyasi partilerimizin bazıları hemen seçim söylemlerini sürekli devem ettirdiler. Yatırımcı için öngörülebilirlik her şeyin önünde gelir. Seçim lafı ortada dolaşmaya başladı mı herkes beklemeye geçer. Bundan kim kaybeder, ülke kaybeder. Onun için bu meseleyi gündemden çıkarmaktan başka çare yok. 24 Haziran\'da ülke olarak sandığa gidip, ülkenin gelecek 5 yılını yeniden başlatmış olacağız\" dedi.

Sigorta, finans ve bireysel emeklilik sektörlerinde faaliyet gösteren Allianz, bünyesindeki farklı birimleri İzmir\'in Gaziemir ilçesinde kurduğu kampüste topladı. 27 milyon Euro\'ya mal olan 1100 çalışan kapasiteli kampüs, 17 dönüm arazi üzerine kuruldu. Başbakan Binali Yıldırım da çalışanlarının büyük bir bölümünün İzmir\'den istihdam edildiği kampüsün açılışını gerçekleşirdi. Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, parti yöneticileri, milletvekilleri ile şirket yöneticisi ve çalışanları da açılış törenine katıldı.

Törende açılış konuşmasını Allianz Türkiye CEO\'su Aylin Somersan Coqui yaptı. Coqui\'den sonra Allianz Grubu İcra Kurulu Başkanı Oliver Baete ve CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuştu. Aziz Kocaoğlu, \"Şirket yöneticilerine, Türkiye\'nin parlayan yıldızı, en çok yaşanmak istenen kent İzmir\'e hakkını verdikleri ve hissettikleri için teşekkür ediyorum. Verdikleri doğru yatırım kararı, Türkiye operasyon merkezini İzmir\'e taşımalarıdır. Son yıllarda özellikle İstanbul\'dan İzmir\'e yoğun bir beyaz yakalı göçü var. Bizler hormonlu değil organik büyümeyi sürdürüyoruz. Böyle bir kentin belediye başkanı olmak ise benim için en büyük gururdur\" dedi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'dan sonra kürsüye çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da, \"Bakan olduktan sonra İzmir\'e ilk kez geliyorum. Bu kampüsün hem yarattığı istihdam hem de kadın yöneticiye teslim edilmesinden dolayı memnun oldum. Bizim için önemli olan yeni başlangıçlar, yeni hikayeler. Yeni başlangıcın hayırlı olmasını diliyorum. Allianz ailesinin bundan sonra da gelişip Türkiye ile birlikte paralel büyüyeceğine inanıyorum. Kampüsün çalışan dostu olarak dizayn edilmesinden de mutluluk duyuyorum. İŞKUR\'la güçlü bir işbirliği gerçekleştirildi\" dedi.

\'BUGÜN İŞBAŞI YAPTINIZ, EĞLENMEK HAKKINIZ\'

Başbakan Binali Yıldırım da konuşmasına, \"Bugün işbaşı yaptınız, eğlenmek hakkınız\" sözleriyle başladı. Siyasetçilerin konuşmayı sevdiklerini ve sermayelerinin de konuşmak olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Burada çalışacaklara başarılar diliyorum. Yaklaşık 120 milyon liralık bir yatırım. Güzel bir tesis olmuş. Sosyal yaşam için çalışma hayatı için çok güzel mekanlar yapmışlar. Kısa sürede de tamamlamışlar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İzmir\'e iş, aş sağlayan herkesin, başımız gözümüz üzerinde yeri var\" diye konuştu. İzmir\'in gelişmesine büyümesine istihdama katkı sağlayan her girişimin arkasında olduklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, \"Olmaya da devam edeceğiz. Her yapılan yatırım, Türkiye için kalkınma demek, iş demek, refah demek. Allianz grubu bölgesel istihdama da katkı sağlıyor. Verdiğimiz desteklerin bundan böyle de artarak devam edeceğini bilmenizi istiyorum\" dedi.

\'KÜRESEL YATIRIMCININ İLGİSİ TESADÜF DEĞİL\'

Küresel yatırımcıların Türkiye\'yi tercih etmelerinin tesadüf olmadığını da söyleyen Başbakan Binali Yıldırım şöyle devam etti:

\"Neden tercih ediyorlar, çünkü Türkiye\'de 15 yıldır istikrar var, güven var. İspanya\'daydım, orada yatırımcılar Türkiye için can atıyor. Neden? Türkiye coğrafyası ve hitap ettiği etrafındaki ülkeler bakımından yatırıma çok cazip bir yer. Türkiye\'den 3.5 saat uçuşla 60 ülkeye varıyorsunuz. 1.5 milyar insanın yaşadığı 30 trilyon dolar bir hasılanın olduğu bölgeden bahsediyoruz. Türkiye\'ye yatırım sadece Türkiye\'ye yatırım demek değil. Ortadoğu\'ya, Kafkaslar\'a, Afrika\'ya Balkanlar\'a yatırımdır. Dolayısıyla Allianz grubu güzel bir iş yapmış.\"

\'SEÇİM GÖNÜLLERDEN AĞIZA GELİNCE, LAF SOKAĞA İNİNCE YAPACAK BİR ŞEY YOK\'

Türkiye\'nin her türlü iç ve dış spekülasyonlara rağmen yüzde 7.4 net büyümeyle G20 ülkelerinin birincisi olduğunu da söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bütün o değerlendirme kuruluşları falan da hepsi ters köşe oldu. 2018 yılında da büyümeye devam ediyor, devam edecek. Çünkü Türkiye ekonomiyi üretim olarak görüyor, istihdam olarak görüyor ve ticaret olarak görüyor. Yenilikçi anlayışımızı hiçbir zaman arka plana atmadan bugünlere geldik. Şimdi de uzlaşıyı ön palana alıp seçim kararı aldı. Aslında 1.5 yıl seçim yapmayabilirdik. Seçim gönüllerden ağıza gelince, laf sokağa inince yapacak bir şey yok, işi uzatmamak lazım. Defalarca, seçim zamanında yapılacak dememize rağmen, siyasi partilerimizin bazıları hemen seçim söylemlerini sürekli devam ettirdiler. Yatırımcı için öngörülebilirlik her şeyin önünde gelir. Seçim lafı ortada dolaşmaya başladı mı herkes beklemeye geçer. Bundan kim kaybeder, ülke kaybeder. Onun için bu meseleyi gündemden çıkarmaktan başka çare yok. 24 Haziran\'da ülke olarak sandığa gidip ülkenin gelecek 5 yılını yeniden başlatmış olacağız. Bu seçimin bir özelliği var, yeniliği var. İlk defa iktidar sandıkta seçmen tarafından belli ediliyor. Önceki dönemlerde parlamenter sistemlere vekiller seçilir ama ülkeyi kimin yöneteceğine karar vermezdi. Aklındaki seçtiği Ankara\'ya gidince iktidar olmadığını görünce hayal kırıklığına uğrardı. Şimdi işi sandıkta hallediyor. Kendisini temsil edecek vekilleri de seçiyor, Ankara\'ya iş bırakmıyor\" dedi.

\'SİGORTACILIK BİR PLANLAMA İŞİDİR\'

Sigortacılığın Türkiye\'de yavaş yavaş geliştiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Sigortacılık bir planlama işidir. Binbir zahmetle bir şey alıyorsunuz. Onun başına bir şey geldiği zaman toparlayamıyorsunuz. Sigorta olduğu zaman araba kaza mı yaptı, çalındı mı huzurunuz kaçmıyor. Sigortacılık havaya, boşuna verilen para gibi gelebilir ama ihtiyacınız olduğu zaman, yanında olduğu zaman güveniniz kaçmaz. Bu kadar anlaşılır reklamınızı kimse yapamaz, üstelikte bedava. İzmir her şeyin en güzeline sahip\" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda bazı ülkeleri de eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, \"Bazı dost bildiğimiz ülkeler, Suriye, Irak sınırı boyunca terör çemberi oluşturmaya çalışıyor. Ama yanlış hesap yaptılar. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ile bu çemberi kırdık. Hayalleri de yerle bir ettik. Kimsenin düşmanı değiliz ama ay yıldızlı bayrağımıza, toprağımıza 81 milyonun kardeşliğine göz dikenin gözünü çıkarmasını da biliriz\" dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte Allianz kampüsünün açılışını yaptı. Sonrasında bir de zeytin ağacı diken Başbakan Yıldırım, kampüsten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açılışa katılanlardan görnütü

- Başbakan Binali Yıldırım\'ın alana gelmesi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun konuşması

- Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşması

- Toplu fotoğraf çektirmeleri

- Açılışın yapılması ve zeytin ağacı dikilmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Davut CAN -Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

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Kılıçdaroğlu\'na Kayseri\'de \"Hey onbeşli, onbeşli \" türkülü karşılama

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Yozgat\'ın Boğazlıyan ilçesinden Kayseri\'ye geldi. CHP Lideri kent girişinde partisinden İYİ Partiye geçen milletvekili Çetin Arık ve çok sayıda partili karşıladı.

Erciyes dağındaki bir otelde yarın düzenlenecek İl Başkanları toplantısı için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara\'dan karayoluyla önce Yozgat\'ın Boğazlıyan ilçesine, ardından da Kayseriye geldi. Kılıçdaroğlu kent merkezine 10 kilometre kala zabıta noktasında partisinin yöneticileri ve üyeleri tarafından coşkuyla karşıladı. Karşılayanlar arasında bir süre önce CHP\'den Genel Merkez kararıyla İYİ Partiye geçen Çetin Arık\' ve İYİ Parti kadın yöneticisi Mediha Köken\'de yer aldı. Kılıçdaroğlu karşılama noktasında aşağı inerek partililerin ellerini sıktı. Bu arada partili bir genç kız Kılıçdaroğlu\'na çiçek buketi verdi. Kılıçdaroğlu\'nun karşılamaya gelen Talas ilçesi parti minibüsünden karşılama öncesi ve sonrası \" Hey Onbeşli Onbeşli, Tokat yolları yaslı\" türküsünün çalınması İYİ Parti\'ye geçen 15 milletvekilini anımsattığı gerekçesiyle partililer arasında espiri konusu oldu. Kılıçdaroğlu bu coşkulu karşılamanın ardından kent merkezinden 25 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağının 2150 metresindeki Tekir yaylasından bulunan bir otelde istirahata çekildi. Kılıçdaroğlu\'nun basına kapalı olarak gece geç saatlere kadar il başkanları ile ayrı ayrı özel görüşmeler yapacağı ifade edildi.

VURDUK 90\'DAN GOL OLDU

Öte yandan, CHP\'den İYİ Partiye geçen ve karşılamada yer alan milletvekili Çetin Arık, DHA\'ya yaptığı açıklamada \" CHP varsa herrkes için var. Biz bunu göstermiş oldu. Bizim buradaki amaücımız demokrasidir. Birileri demokrasininin önünde engeldi. Biz Türkiye\'de demokrasinin önündeki engeli kaldırdık. Mücadelemiz devam edecek. 24 Haziran\'da biz kazanacağız. Korkarsan kaybedersin. Vurduk, gol oldu. Hem de 90\'den gol oldu.Şimdi bunun telaşını yaşıyorlar\" dedi

Görüntü Dökümü:

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-Kemal Kılıçdaroğlu\'nun karşılamaya gelen partililerden görüntü

-İYİ Partiye geçen CHP

-Çetin Arık ile röportaj

-Kemal Kılıçdaroğlu\'ndan görüntü

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

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