DHA YURT BÜLTENİ-20

Şehit binbaşının Eskişehir\'deki baba ocağı yasta



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, önceki gün yaralanan Binbaşı Mithat Dunca\'nın (43) tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi\'nde şehit olması, Eskişehir\'deki baba ocağını yasa boğdu.

Evli 1 kız çocuğu babası olan Mithat Dunca\'nın şehit haberini askeri yetkililer Eskişehir\'in Büyükdere Mahallesi Uslular Sokak\'ta oturan baba Kazım Dunca ile anne Hesna Dunca\'ya verdi. Dunca çiftinin oturduğu tek katlı evin önüne ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Odunpazarı Kaymakamlığı evin önüne taziye çadırı kurdu, bir 112 ambulansı da evin yakınında hazır bekletildi. Evde din görevlisi tarafından okunan duanın sesi hoparlörle dışarıya verildi.

Şehit Binbaşı Mithat Dunca\'nın cenazesi, yarın Eskişehir\'deki Reşadiye Camii\'nde kılınacak ikindi namazından sonra Vişnelik Hava Şehitliği\'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin babaevi

- Evin önünde toplanan kalabalık

- Taziye çadırı

- Eve asılan Türk Bayrağı

- Okunan dualar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ ESKİŞEHİR, (DHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kuzeninin yaralandığı kazada 2 kişi öldü



BOLU\'nun Gerede ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu\'nun (55) da bulunduğu 3 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.30 sıralarında, D-100 Karayolu\'nun Karabük-Gerede kısmında meydana geldi. Ters yönde ilerleyen Şahismail Kocabay (44) yönetimindeki 06 YH 120 plakalı otomobil, Gerede yönüne giden Vahit Dal (44) idaresindeki 25 LS 275 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KG 210 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, Vahit Dal ile aynı otomobilde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu ile Ömer Çakır (59) ve diğer otomobilin sürücüsü Şahismail Kocabay ile Eymen Kocabay (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Bolu ve Gerede\'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Vahit Dal Gerede Devlet Hastanesi\'nde, Şahismail Kocabay ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu\'nun ise durumunun ağır olduğu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden görüntüler

-Kaza yapan araçların fotoğrafları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / GEREDE (Bolu), (DHA)

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Gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı



ANTALYA’da, Hayati Öztürk (55), gürültü yaptığı gerekçesiyle kavga ettiği Uğur Kaplan’ı (40) tabancayla sırtından vurarak öldürdü. Kavgayı ayırmayan çalışan Hasan Korkmaz’ı (18) da sağ elinden yaraladı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 791 Sokak’ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Aynı sokakta oturan Hayati Öztürk, iddiaya göre daha önceden de gürültü yüzünden tartıştığı, iş yerinde arkadaşlarıyla sohbet eden Uğur Kaplan’ı aşırı gürültü yaptıklarını belirterek uyardı. Gürültü yapmadıklarını belirten Kaplan ve Hayati Öztürk bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaplan’ın arkadaşları araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında Hayati Öztürk üzerinde taşıdığı tabancasını çıkarıp ateş etti. Kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Korkmaz sağ eline, Uğur Kaplan ise sırtına isabet eden mermilerle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılardan Uğur Kaplan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne, Hasan Korkmaz ise özel bir hastaneye götürüldü.

Ağır yaralanan Uğur Kaplan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Korkmaz’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaplan’ın cenazesi incelemeden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Hayati Öztürk ise olayda kullandığı tabancasıyla Meydan Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

Soruşturma sürüyor.

Haber: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Bitlis\'te PKK\'ya ait 3 sığınak bulundu



BİTLİS\'in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK\'ya ait 3 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, yaşam malzemeleri ile tüp ve çok sayıda pil ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tatvan\'ın Yumrukaya Köyü kırsalına dün operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla yapılan arazi aramalarında PKK\'ya ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 144 büyük, 30 adet küçük boy pil ile 10 büyük tüp, 4 küçük tüp, 1 akü, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, (DHA)

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