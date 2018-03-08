DHA YURT BÜLTENİ-20

Suriye Cinderes\'te Türk bayrağı dalgalanıyor

Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Cinderes Beldesi, gün boyu devam eden çatışmaların ardından teröristlerden temizlenip, tamamen kontrol altına alındı. Türk askerleri, Cinderes merkezine Türk bayrağı dikti. TSK da yaptığı açıklama ile Cinderes\'in kontrol altına alındığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cinderes\'te dalgalanan Türk bayrağı

Haber: Kilis (DHA)

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Minibüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir - Konya karayolunun 10\'uncu kilometresindeki Bostandere Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Bostancı (59) idaresindeki 42 K 9148 plakalı traktör, Recep Bahcivan idaresindeki 42 KB 587 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ile her iki araçta bulunan Makbule Bostancı (59), Ali Sezgin (52), ve Mehmet Berber (36) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yeri detay

- Yaralıların ambulansa alınması

- Yaralıların hastaneye getirilişi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR DHA))

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Burhaniyeli kadınlar kendi yazdıkları tiyatro oyununda oynadı

BALIKESİR\'li kadınlar kendi yazdıkları \'Kadın TV\' adlı tiyatro oyununda rol aldı. Tiyatro eğitimi almamış kadınların oyununu 300 kişi izledi.

Burhaniye ilçesi Öykü Atölyesinde bir araya gelen 15\'i kadın, 2\'si erkek olmak üzere toplam 17 kişi \'Kadın TV\' adlı tiyatro oyununu yazdı. 3 ay içinde hazırlıklarını tamamlayan kadınların ağırlık olduğu oyuncular hiç tiyatro eğitimi almadan Reha Yurdakul Salonu’nda \'Kadın TV\' adlı oyununu kendileri oynayarak sahneledi. Oyunda televizyonda yer alan kadın programları ve evlendirme programlarının konusu işlendi. Profesyonel tiyatroculara taş çıkaran kadınların oyununu 300 kişi izledi. Büyük beğeni toplayan tiyatro oyunu sonunda oyuncuları izleyiciler ayakta alkışladı.

\'Kadın TV\' oyunda rol alan emekli öğretmen Esma Çevik, \"Şu anda o kadar heyecanlıyım ki. Yoğun ilgi var. Bu güzellik beni çok mutlu etti. Çok kısa sürede bir çalışma yaptık. Ama, kadınlara bir mesaj verebildiysek onlara ulaşabildiysek ne mutlu bize. Çok heyecanlı ve çok güzel bir çalışma olduö dedi.

\'Kadın TV\' oyunun yazarı Filiz Kayalı ise, \"2012 yılında Burhaniye Öykü Atölyesindeki öykü kadınlarla yola çıktık. Şiddete hayır demek için. Yeter dur demek için Küçük kasabada onlarca kadın bir araya geliyoruz. Günlerce çalışıyoruz. Kendimiz yazıyoruz. Kendi yazdığımız hikayeleri anlatıyoruz. Ve diyoruz ki hey kadınlar burada şiddete tecavüze karşı her zaman ayakta dimdik duruyoruz. Bu üçüncü oyunumuz. Her zaman olduğu gibi gene Burhaniye halkı bizi yalnız bırakmadı. Biz yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Bütün cesur yürekli arkadaşlarımızla kadınlarımızla bir aradayızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kadın TV adlı oyundan genel ve detay görüntü.

-Kadın TV adlı oyunda rol alan Esma Çevik ile röp.

-Oyunun yazarı Filiz Kayalı ile röp.

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)

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İzmit\'te Dünya Kadınlar Günü kutlandı

İZMİT\'te, Dünya Kadınlar Günü, CHP\'li kadınlar ve Kocaeli Kadın Platformu üyelerince kutlandı.

İzmit Sabri Yalım Parkı\'nda, CHP ve Kocaeli Kadın Platformu üyeleri Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan ülkemizde cumhuriyet kazanımlarıyla birlikte, pek çok hakkın Avrupalı kadınlardan bile daha önce sahip olunduğunu belirterek, \"Seçme ve seçilme hakkımıza İsviçre\'den 38 yıl önce sahip olduk ama bu gün 16 yıllık AKP iktidarında bu kazanımlarımız ne yazık ki bir bir elimizden alınmaya çalışılıyor, gerici zihniyete teslim edilmeye çalışılıyor. Bu ülkede 45 tane çocuğa tecavüz edildiğinde, tecavüz edenler bu gün ülkeyi yönetenler tarafından ne yazık ki korunuyor, kollanıyor ve besleniyor. Şimdi bize sanki hiçbir sorun yokmuş gibi, hadım yasasını, idamı konuşturuyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar, sanki çözüm olacakmış gibi, sanki tecavüzlerin, sanki kadına şiddetin önüne geçecekmiş gibi ama samimiyetlerine inanmıyoruz. Eğer samimilerse 45 tane çocuğa tecavüz edildiği o Ensar yurtlarına, yöneticilerine sahip çıkmayacaklar, önce onları yargılayacaklar. 115 tane çocuğun hamile kalmasını gizleyen hastaneyi sorgulayacaklar önce. 9 yaşındaki çocuklar evlenebilir diyen müftüyü görevden alacaklar önce\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fatma Hürriyet Kaplan’ın konuşması

Programdan görüntüler, detay

HABER: Dinçer AKBİR KAMERA: Uğur AYDIN

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Merhum gazeteci İsmail Güneş\'in eşi haber bülteni sundu

SİVAS\'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş\'in eşi Yasemin Güneş televizyon kanalında ana haber bülteni sundu.

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesinde helikopter kazasında Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş\'in eşi Yasemin Güneş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentte yayın yapan Kanal 58 televizyonunun ana haber bültenini sundu. Güneş\'in ilk sunduğu haber 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentte düzenlenen çeşitli etkinlikler oldu. Haber bülteninin ardından Kanal 58 Ana Haber Spikeri Muhammet Saygı\'nın sorularını yanıtlayan Güneş, \"Haber sunmak gerçekten zor. Heyecanlı ve güzel. Bugün buraya konuk olduğum için teşekkür ediyorum. Aslında hergün kadınlar günü. Kadınların hepsi çok emektardır. Her yerde kadınlar var. Kadın cinayetlerinde kadınlar var. Tecavüzlerde kadınlar var. Kadın olmak zor. Toplumun gelişmesi için öncelikle kadınların eğitilmesi gerekiyor. Kadın eğitilirse çocuklar da, erkek çocuklar da eğitilir.\" dedi. Kanal 58 Ana Haber Spikeri Muhammet Saygı ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle böyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, Yasemin Güneş\'e teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

-Güneş’in haberleri sunması

-Konuşmalar

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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