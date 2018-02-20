DHA YURT BÜLTENİ-20

Havran\'da istediği kız verilmeyince aileyi katleden zanlı yakalandı-EK



TUTUKLANDI

Balıkesir\'in Havran ilçesinde, evlenmek istediği, ancak ailesinden olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya\'nın (20) Hüseyinbeşeler köyündeki evini basarak, 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Ali Saral (26), Edremit Adliyesi\'nde savcılıktaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi\'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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Bakan Çelik: \'Üyelik perspektifi vereceğiz\' desinler, bütün fasılları açmaya hazırız-EK

OKUL AÇILIŞI YAPILDI

AB Bakanı Ömer Çelik ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan 16 derslikli Zeytinli Orta Okulu\'nun açılışını yaptı. Törene katılan babası Yusuf Çelik\'in elini öpen Bakan Ömer Çelik, \"Burası benim aile büyüklerimin mezarlıklarının ve çocukluğumun geçtiği yer. Buraya gelirken yolda bazı anılarım canlandı. Çocuklar bir an önce büyüyün, vatana millete faydalı bireyler olun ki bu kürsüleri sizlere bırakalım, bizler emekli olalım\" dedi. Oğlunun konuşmasını dinleyen Yusuf Çelik ise duygulu anlar yaşadı. Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise \"Ben 70 kişilik sınıfta okuyan bir kardeşinizim. Bizim evlatlarımız şimdi 20 kişilik sınıflarda eğitim görüyor. Eğitim ve öğretime yaptığımız yatırımlar artarak devam edecek\" diye konuştu. Konuşmaların ardından bakanlar açılış kurdelasını kesip öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- AB Bakanı Ömer Çelik\'in okulda karşılanması

- Zeytinli Ortaokulu tabelası

- Törenden genel ve detay görüntüler

- İstiklal Marşı okunurken

- AB Bakanı Ömer Çelik\'in konuşması

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın konuşması

- Açılış kurdelası kesilirken

- Okulun dış genel görüntüsü

SÜRE:04\'25\" BOYUT:270MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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Alnından öpüp boğazını kesti, yarım milimle hayata tutundu

Antalya\'da bir markete gasp için giren M.M.C. (30), market sahibi Hasan Bulut\'u (44) önce alnından öptü, ardından boğazını bıçakla 10 santimetre kesti. Şah damarının kesilmesine yarım milimetre kalan Bulut, ölümden döndü.

Olay, 14 Şubat gecesi Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 96. Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. 3 yıldır marketi işleten Hasan Bulut, uzun süredir müşterisi olan M.M.C.\'yi geç saatlerde market önünde gördü. Bulut\'un yanına gelen M.M.C., bir adet sigara ve yanında biraz oturmak istedi. Market içerisinde sigara içen ikili bir süre de sohbet etti. M.M.C. ilerleyen saatlerde Bulut\'u önce öptü ardından cebinden çıkardığı bıçakla market sahibinin boğazını kesti. Boğazından 10 santimetrelik kesiyle yaralanan Bulut, can havliyle kendini market dışına atarak yardım istedi. M.M.C. ise kasadaki 2 bin 500 TL\'yi alarak kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Bulut\'un boğazına 10 dikiş atıldı. Polis ekipleri marketin güvenlik kameralarını inceleyip eşkalini belirlediği M.M.C\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

\'EŞİM YARIM MİLİMLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ\'

Eşi Tevhide Bulut (33), çok korktuklarını ve daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını söyledi. M.M.C\'nin sürekli marketlerinden alışveriş yapan biri olduğunu anlatan Bulut, \"Eşimle gece oturup biraz sohbet etmiş. Sonra bir anda eşime yaklaşıp önce öpmüş ardından boğazını bıçakla kesmiş. 10 santimetrelik kesiye 10 dikiş atıldı. Doktorlar eşimin şah damarının kesilmesine yarım milimetre kaldığını, kesilseydi hayatını kaybedebileceğini söyledi. M.M.C.\'nin bir an önce yakalanmasını istiyoruz\" dedi. Olay sonrası M.M.C.\'nin yakınlarının markete gelerek özür dileyip \'Hakkınızı helal edin\' dediğini de aktaran Bulut, \"Hakkımı helal etmiyorum. Eşimin canına kastetti cezasını çeksin\" diye konuştu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anı ise olayın dehşetini gözler önüne serdi. Televizyon izleyen ikilinden M.M.C\'nin bir ara ayağa kalkarak sağ arka cebinden bıçak çıkardığı ve koltukta oturan Hasan Bulut\'un boğazına dayadığı görüldü. Saldırı karşısında uzun süre hareketsiz kalan Bulut\'u alnından öpen saldırganın daha sonra bıçakla market sahibinin boğazını kesmesi ve ikili arasındaki mücadele kameralarca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Röp: Tevhide Bulut (Hasan Bulut\'un eşi)

- Tevhide Bulut detay

GÜVENLİK KAMERASI

- M.M.C.\'nin Hasan Bulut\'a sarılması

- Bıçağı boğazına dayaması

- MMC:\'nin Hasan Bulut\'u alnından öpmesi

- Yaşanan arbede

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Ardahan\'da kardan kapanan köy yolları açılıyor

Ardahan\'da etkili olan tipi nedeniyle yer yer 4 metreyi bulan karla kaplı yollar, İl Özel İdare ekipleri tarafından tarafından açılıyor.

Ardahan\'da bazı bölgelerde kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tipi nedeniyle merkeze bağlı Çetinsu ve Çeğilli köylerinin yolları ulaşıma kapandı. Köyleri birbirine bağlayan yolda yer yer 4 metre yüksekliğe ulaşan kar, İl Özel İdare ekipleri tarafından temizlendi. Ekipler, en son iki köy yolunu da ulaşıma açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar temizleme çalışmalarından cep telefonu görüntüleri

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)



