DHA YURT BÜLTENİ-20

Burseya Dagı\'nda mayın temızleme çalışmaları devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Burseya Dağı\'nda askerler mayin temizleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Burseya dagi bölgesi

-Askerlerin calismaları

-Detaylar

Haber:KİLİS,(DHA)

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Vinç ve oto kurtarıcılarından Mehmetçiğe destek

Burdur\'da oto kurtarıcı ve vinççiler Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe destek vermek için konvoy oluşturarak kent turu attı.

Burdur Küçük Sanayi Sitesi\'nde bir araya gelen yaklaşık 35 oto kurtarıcı ve vinç sürücüsü, araçlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Sürücüler daha sonra konvoy eşliğinde Armağan İlci Bulvarı, İnönü Bulvarı, Adliye Caddesi, İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi\'nde klakson çalarak tur attı. Burdur Kurtarıcılar ve Vinççiler Birliği Başkanı Hakan Kip, \"Vatanımız için göğsünü siper eden askerlerimiz için biz de vefa borcumuzu bu şekilde ödemek istedik. Afrin\'deki askerlerimizin sağ salim annelerine, babalarına, eşlerine kavuşmalarını diliyoruz. Bizler aynı zamanda Burdur\'daki bütün vinç ve kurtarıcılar şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet veriyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Araçların süslenmesi

- Araçlardan detay

- Şehir turu

- Hakan Kip\'le röportaj

244 MB /// 04.04\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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21 yıl hapisle aranırken üvey annesini gasp etti

Kahramanmaraş\'ta, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve son olarak üvey annesinin bileziklerini gasp ettiği öne sürülen 32 yaşındaki Ferhat Y. polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası suçundan aranan Ferhat Y., iddiaya göre 27 Ocak\'ta Karamanlı Mahallesi\'nde oturan üvey annesine bıçak çekerek 3 bileziğini gasp edip kaçtı. Ferhat Y.\'yi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı İsmetpaşa Mahallesi\'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Ferhat Y., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ferhat Y.\'nin hastaneye getirilişi

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 37 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)