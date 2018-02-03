DHA YURT BÜLTENİ-20

Telabyad\'daki silah sesleri, Akçakale\'de tedirginliğe yol açtı

ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Suriye\'nin Telabyad kentindeki silah sesleri tedirginliğe neden oldu. Güvenlik güçleri, sınır hattında önlemlerini arttırdı.

Akçakale\'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Telabyad kentinde akşam saatlerinde yoğun silah sesleri duyuldu. Sınır hattındaki Hürriyet Mahallesi\'nden duyulan silah sesleri Akçakale’de tedirginliğe yol açtı. Güvenlik güçleri, Telabyad’daki silah sesleri nedeniyle sınır hattındaki önlemlerini arttırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Telabyad gece görünüş

- Gelen silah sesleri

- Akçakale gümrük kapısı

- Genel detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

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Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde korkutan yangın (4)

YANGIN PANOSUNDAKİ ALARM AKTİF HALE GELMİŞ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki yangın alarmıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"02.02.2018 Cuma günü saat 18.30 sularında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Ana bina eksi 2\'nci katta bulunan görüntüleme merkezindeki MR ünitesi teknik odasında, yangın panosundaki alarm belirlenemeyen bir sebeple aktif hale gelmiştir. Söndürme sistemi devreye girmiş ve olası yangını engellemek üzere otomatik olarak FMF kuru gazı ortama boşaltmıştır Dolayısıyla herhangi bir yangın durumu ya da kablo dumanı oluşmamıştır. Devreye giren yangın alarmı nedeniyle hastanemize gelen itfaiye yangın oluşmadığı için olay yerini kontrol ettikten sonra hastanemizden ayrılmıştır.

Otomatik yangın söndürme sisteminin ortama verdiği kuru gazın kokusunun hastanemiz acil servisine ulaşıp, oluşabilecek olası paniğin önüne geçmek üzere hastanemiz acil servisi boşaltılmıştır. Acil servisimizin kırmızı alanında bulunan hastalar yakındaki hastanelerimize nakledilmiş, diğer acil bölümlerindeki hastalar hastanenin uygun bölümlerine alınmıştır. Yaklaşık yarım saat sonra acil servisteki yangın söndürme sisteminin kuru gazının kokusunun dağılması üzerine hastane acilimiz normal işleyişine geri dönmüştür.

Bu olaydan dolayı herhangi bir hasta ya da çalışanımızda yaralanma, etkilenme vs bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.\"

Haber: YILDIRIM (Bursa), (DHA)

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Safranbolu\'da tarihi 2 ev kül oldu

KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde 2\'şer katlı tarihi 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın gece saatlerinde, Akçasu Mahallesi Kaçak Sokak\'ta bulunan cami imamı Abid Ulu\'nun oturduğu tarihi 2 katlı ahşap evde çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede binayı sardı. Alevleri fark ederek dışarıya çıkan Abid Ulu, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye, dar sokaklar ve hatalı parklar nedeniyle yangın yerine güçlükle ulaştı. Alevler bu sırada bitişikteki Muhammet Yalçın\'a ait tarihi 2 katlı eve sıçradı. Meraklı vatandaşlar, cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken, bazıları da yüksek yerlere çıkıp söndürme çalışmalarını takip etti. Yaklaşık 1,5 saat sonra yangın söndürülürken, evler kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, \"Can kaybı olmaması sevindirici. Safranbolu\'nun bir değerinin daha gitmesi ise üzücü\" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Söndürme çalışmaları,

İtfaiye ekiplerinden görüntü,

Çevrede toplananlar,

Kaymakamdan görüntü

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

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Kaybolduğu sanılan kadın evinde çıktı

DÜZCE\'de, nehir kenarına eşi ve çocukları ile giden kadın, eşi ile tartıştıktan sonra otomobilden inerek kayıplara karıştı. Arama kurtarma ekipleri intihar ettiği düşünülen kadını nehir kenarında ararken, çocuklar \'Annemiz kayıp\' diyerek ağladı. 2 saat süren arama çalışmalarının ardından kadının evde olduğu haberi geldi.

Olay saat 23.00 sıralarında, Melen Nehri kenarında meydana geldi. Körpeçler Mahallesi\'nde oturan Ayşegül ve Özgür Güneş çifti 3 çocuklarını da yanlarına alarak 81 BR 128 plakalı otomobilleri ile gezmeye çıktı. Bir süre gezen çift daha sonra Melen Nehri kenarına geldi. Özgür Güneş, eşi Ayşegül Güneş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu otomobilden inen Ayşegül Güneş geri gelmedi. Bunun üzerine araçtan inen Özgür Güneş etrafta eşini aramaya başladı. Eşinin başörtüsünü bulan Özgür Güneş, eşinin intihar ettiğini düşünerek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları aramanın ardından kadına ulaşamayınca, bu kez olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Derneği ekipleri geldi. Arama kurtarma ekipleri yaklaşık 2 saat boyunca Ayşegül Güneş\'i aradı. Bu sırada oldukça korkan Güneş çiftinin çocukları \'Annemiz kayıp\' diye ağladı. Çocuklar, 112 Acil ambulansına alındı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ettiği sırada Ayşegül Güneş\'in evde olduğunu bildiren komşuları ekiplere rahat nefes aldırdı.

Evinden alınan Ayşegül Güneş ifadesi alınmak üzere Çatana Polis Merkezi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Arama çalışmaları

Çocukların ve Özgür Güneş’in ağlarken görüntüleri

İtfaiye, 112 Acil, jandarma, DAKE, AFAD ve polis ekiplerinin görüntüleri

Polis memurunun kadının evinin önünde bulunduğuna dair telefon konuşması ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Dikili ve Bergama\'yı ziyaret etti

İZMİR\'deki programının ardından Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Dikili ve Bergama ilçelerini ziyaret etti. Türkiye\'nin en büyük domates serasını ziyaret eden Fakıbaba\'ya işletme sahipleri Ahmet Şentürk ve Arzu Şentürk serayı gezdirerek üretim ile ilgili bilgiler verdi. Serada çalışan kadınlarla da görüşen Fakıbaba kadınların çalışmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, \"Böyle tesisleri gezdikçe gurur duyuyorum. Tamamen yerli sermaye ile kurulan bu devasa tesislerin gerek istihdama, gerekse ekonomiye verdiği katkı azımsanmaz\" dedi.

Bakan Fakıbaba, tesiste yediği akşam yemeğinin ardından Bergama\'ya geçerek muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve AK Parti üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Fakıbaba burada yaptığı konuşmada, \"Şanlıurfa\'da Belediye Başkanlığı yaptığım sırada hayallerim vardı. Şayet hayaliniz varsa ve çalışırsanız yaparsınız. Ben Şanlıurfa için hayallerimi gerçekleştirdim. Sizlerin de mutlaka hayalleri olsun ve hayallerinizi gerçekleştirmek için daha fazla çalışın\" diye konuştu.

\"İTHAL ETİ SONA ERDİRECEĞİZ\"

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla küçük işletmelere 100 bin liralık kredi vereceklerini söyleyen Fakıbaba, \"Bu krediyi nakit olarak değil 80 bin TL\'lik düve ve 20 bin TL\'lik yem olarak vereceğiz. Bu düvelerden elde edilecek buzağıları da Tarım Bakanlığı olarak alarak yetiştirip Et ve Süt Kurumları aracılığıyla vatandaşa satacağız. Böylelikle ithal eti sona erdireceğiz. Vatandaş yerli eti ucuza alacak. Bu proje 1 veya 2 ay içerisinde start alacak\" dedi.

Muhtarlar ve STK temsilcilerinin sorunlarını da dinleyen Fakıbaba saat 22.30\'da Bergama\'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Fakıbaba\'nın serayı gezmesinde görüntü

- Bakan Fakıbaba\'nın konuşmasından görüntü

- Bakan Fakıbaba\'nın işçilerle sohbetinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN /BERGAMA(İzmir),(DHA)

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