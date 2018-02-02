DHA YURT BÜLTENİ-20

Şemdinli\'de PKK\'dan havanlı saldırı: 2 şehit, 2 yaralı (3)



ŞEHİT 3 ASKER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hakkari\'nin Çukurca ilçesi ile Kuzey Irak\'ın Kani Rash bölgelerinde, PKK\'lı teröristlerin roketatarlı ile Çukurca ilçesindeki Güvendağı üs bölgesine yine PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi.

Kuzey Irak\'ın Kani Rash bölgesinde operasyonda olan askerlere, PKK\'lı teröristlerce çok namlulu roket atar ile yapılan saldırıda şehit olan 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar, evli ve bir çocuk babası 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık ile Çukurca ilçesindeki Güvendağı üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 23 yaşındaki Miraç Gürkan için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, asker, polis ve kurum amirleri katıldı. Şehit askerlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra şehit 3 askerin özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasının ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Erler Hayrettin Dindar, Miraç Gürkan ve Halil İbrahim Şık\'ın cenazeleri tekbir getirilerek helikopterlere konulup memleketleri Siirt, Malatya ve Adana\'ya uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Törene katılanlar

-Yetkililer

-Şehit cenazelerinin tören alanına getirilişi

-Saygı duruşu

-Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması

-Duaların okunması

-Genel ve detaylar

-Tekbirler eşliğinde askerlerin omuzlarına helikoptere konulan şehit cenazeleri

Haber:HAKKARİ,(DHA)

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Ankara\'da doğalgaz patlaması endişe yarattı: 3 yaralı (2)

3 KİŞİ YARALANDI

Çukurambar\'da bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı\'nın kazan dairesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sırasında 17 katlı binada yalnızca güvenlik görevlilerinin olduğu öğrenildi. Patlama nedeniyle binada bulunan bir güvenlik görevlisi ile birlikte 3 kişi hafif şekilde yaralanırken. binanın giriş ve asma katında büyük çapta hasar oluştu. Patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerin camları kırılırken sokak üzerinde bulunan onlarca araçta hasar gördü.

BOMBA İMHA UZMANLARI İNCELEME YAPTI

Patlamanın ardından olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın bir terör saldırısı olma ihtimali üzerine bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

\'TÜM ANKARA\'YA GEÇMİŞ OLSUN\'

Bu arada olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İncesöz, yaptığı paylaşımda \"Ankara Vergi Dairesi\'nde doğalgaz sıkışmasından dolayı meydana gelen kazada güvenlik görevlisinin yaralandığını öğrendik, Allah\'tan acil şifalar diliyorum. Tüm Ankara\'ya geçmiş olsun\" ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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Bursa\'da Galatasaraylılar Derneği\'nde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (1)



Bursa\'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Galatasaraylılar Derneği\'ne gelen emekli bekçi Ali Uzun, tartıştığı 32 yaşındaki Aytay Çalım\'ı öldürdü, kendine engel olmak isteyen kardeşi Erman Çalım\'ı yaraladı.

Bugün saat 22.00 sıralarında Yenişehir ilçesinde bulunan Galatasaraylılar Derneği\'ne gelen emekli bekçi Ali Uzun, iddiaya göre \"Burada akvuryum Varmı ?\" diye sorduktan sonra ayrıldı. Kısa süre son tekrar derneğe gelen Uzun, bu sırada Konyaspor ile Galatarasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını izleyen Aytay Çalım ile tartıştı. Ardından silahını çeken Uzun, Çalım\'a kurşun yağdırdı. Bu sırada kardeşi Erman Çalım, saldırganı enlemeye çalışırken kendisi de vuruldu. Yaralanan kardeşlerden Aytay Çalım yaşamını yitirirken, yaralanan kardeşi ise hastanede tedaviye alındı.Olaydan sonra kaçan Ali Uzun ile polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

Haber: BURSA, (DHA)

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Şüpheli valiz patlatılırken çay ikram etti

DÜZCE\'de, durağın yanına bırakılan çanta fünye ile patlatıldı. Şüpheli valizin imhası sırasında bir kafeterya çalışanının etrafta bulunan vatandaşlar ile polislere çay servisi yapması ise hayretle karşılandı.

Akşam saatlerinde, Düzce Rıhtım Caddesi\'nde durağın yanına bırakılan valizi gören vatandaşlar, bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri önlem aldı. Emniyet şeridi çekilirken, cadde trafiğe kapatıldı. Koruyucu kıyafetini giyen bomba imha uzmanı valizin yanına giderek fünyeyi yerleştirdiği sırada, bir kafeteryada çalışan garson elindeki bir tepsi çayı polislere, hem de emniyet şeridinin çevresinde toplanan vatandaşlara ikram etti. Bazı polis ve vatandaşlar çayı geri çevirirken, bazı polisler ise aldıkları çayı içti. Patlatılan valizin içerisinden eşyalar ve iskambil kağıtları çıktı. Valizin durağın yanında unutulduğu düşünülürken, daha sonra cadde trafiğe açıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin önlem alması

-Polis ekiplerinin vatandaşları uyarması

-Bomba imha uzmanının valizin yanına giderken görüntüsü

-Garsonun emniyet şeridinin içerisine girerek çay ikram etmesi

-Polislerin çayı alıp içmesi

-Bazı polislerin çay istememesi ve detaylar var



Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)