DHA YURT BÜLTENİ-20

Amanos Dağı\'nda çatışma: 2 PKK\'lı öldürüldü (3)



TERÖRİSTLERİN BİRİ GRİ LİSTEDE

Hatay Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, Amanos Dağı\'nda öldürülen 2 PKK\'lı teröristin kimlerinin tespit edildiği bildirildi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler listesinde Gri kategoride yer alan \'Amed Redur\' kod adlı M.E.A., diğerinin ise \'Baran Zilan\' kod adlı Suriye uyruklu A.M. olduğu belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği ve konu ile ilgili adli tahkikatın başlatıldığı ifade edildi.

Haber: HATAY,(DHA)

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Adıyaman Valiliği\'nden basın açıklaması yasağı



ADIYAMAN Valiliği tarafından alınan kararla, izinsiz her türlü basın açıklaması 1 ay süreyle yasaklandı.

Adıyaman Valiliği\'nin OHAL kapsamında alındığını belirttiği açıklamada, 48 saat önceden Valilikten izin alınmadan ve belirlenecek yerler dışında basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

\"Ülkemiz genelinde son günlerde milletimizin birlik ve bütünlüğüne kast eden terör eylemlerini çok farklı yol ve yöntemlere başvurarak sürdürmekte olan terör örgütlerinin zaman zaman Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetleri istismar ettiği bilinmektedir. Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetleri istismar etmek isteyen terör örgütlerinin, vatandaşlarımızı basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, protesto eylemleri gibi kitlesel protesto eylemlerinin içerisine çekerek telafisi mümkün olmayan büyük toplumsal olayların yaşanmasına neden olabileceği, yaşanan bu toplumsal olayların sonucunda da kamu düzeni ve güvenliğinin bozulabileceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini korumak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf ederek bu tür istismarlarını engellemek, kamu güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi amacıyla; 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu\'nun 11/m ve 25. Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi hükmü uyarınca ilimiz Mülki sınırları içerisinde 20 Kasım ile 19 Aralık tarihleri arasında 30 gün süreyle 48 saat önceden Adıyaman Valiliği\'nden izin alınmadan ve Valilikçe belirlenecek yerler dışında basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyecektir.\"

Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

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Aydın\'da sağanak yağış etkili oldu



AYDIN\'IN Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde aniden yağan şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Nazilli\'de aniden bastıran sağanak yağmur, Nazilli Devlet Hastanesi ve Nazilli Otogarı ile İstiklal, Dumlupınar, Yıldıztepe ve Çapahasan mahallelerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri yaşamı olumsuz etkiledi. 75. Yıl Bulvarı, Alpaslan Türkeş Bulvarı ve İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, sel yüzünden trafiğe kapatıldı. Üzerinden demiryolunun da geçtiği İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi\'nde yaklaşık 2 metre derinliğinde su birkintisi oluştu.Bölgede bulunan esnaf ve vatandaşlar işyerlerine su girmemesi için uzun süre uğraş verdi.Nazilli Belediyesi\'ne bağlı ekipler, sel yüzünden kapanan yolların araç trafiğine açılabilmesi için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de yağışın etkili olduğu bölgelerde trafik kazaları olmaması için önlem aldı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Aydın\'ın doğu kesimlerinde bugün akşam saatlerine kadar beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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Yağmurda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Hakkı Güneri, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi, Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Hakkı Güneri yönetimindeki 67 TR 865 plakalı motosiklet, sağanak yağmurda kontrolden çıkıp kayarak devrildi. Yola savrulan Güneri, yaralanırken sürüklenen motosiklet öndeki otomobile çarparak durdu. Yaralı sürücüye, yoldan geçen ortopedi doktoru Sinan Özlük, ilk müdahaleyi yaptı. Çevredekilerin şemsiye açarak yağmurdan korumaya çalıştığı Güneri, daha sonra gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Yerde yatan yaralı

-Yaralıya ortopedi doktoru Sinan Özlük’ün müdahalesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Motosiklet

Süre: 1.56 Boyut: 88 MB

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)