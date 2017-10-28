DHA YURT BÜLTENİ-20

Antalya Kırmızı halıda yıldızlar geçidi/EK

ANTALYA\'DA EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ ÇİN\'E GİTTİ

TÜRKİYE\'nin sinemadaki en uzun soluklu festivali 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde \'En İyi Film\' ödülünü Çinli yönetmen Wen Qi\'nun yönettiği \'Melekler Beyaz Giyer\' filmi aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali, 2016 Expo Kongre Merkezi\'ndeki ödül töreniyle son buldu. Sanatçıların da katıldığı 21 Ekim\'deki kortejle başlayan festival, bu akşam düzenlenen ödül töreniyle son buldu. Ulusal bölümün kaldırıldığı ve sadece uluslararası olarak devam eden festivalde 2\'si Türk, 8\'i yabancı, 10 film ödül için yarıştı. Ödül töreni öncesi beyaz perdenin yıldızları kırmızı halıdan yürüyerek salona girdi. Gazetecilere poz veren yıldızlar, birbirinden şık kıyafetlerle ilgi çekti. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 1964 yılından bu yana yapılan festivalin, gelecek yıllarda uluslararası boyutu daha da yükselerek yoluna devam edeceğini ve Türkiye\'nin yüz akı olacağını kaydetti. Sinemanın kendi içinde tüm sanatları barındıran bir sanat dalı olduğunu ifade eden Bakan Kurtulmuş, \"Sinema ortaya koyduğu dille, insanların gönül coğrafyalarını, insanların bakışlarını çok güzel yansıtan en önemli sanat alanlarından birisidir. Bu festivalin oluşmasında emeği olan bütün sanatsever arkadaşlarımıza, herkese yürekten teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\'SİNEMAYA DESTEK 190 MİLYON DOLARA ULAŞTI\'

Bakanlık olarak Türkiye\'de sinema ve film sektörüne önemli destekler verdiklerini dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, “Türkiye\'de 2002 yılında, 1 yılda üretilen film sayısı sadece 9\'du. 2016 yılı itibari ile üretilen yerli film sayısı 135\'tir. Bakanlık, sinema destekleriyle Türkiye\'nin sinema endüstrisine destek vermeye devam edecektir, bu bizim milli bir vazifemiz, milli bir sorumluluğumuzdur. Türkiye\'de sinema endüstrisine verilen destekler önceki dönemle kıyaslandığında 35 kat artarak 190 milyon dolara çıkmıştır. Son 6 yılda Türkiye, yerli filmlerin seyredilme oranı bakımından Avrupa birincisidir\" dedi.

\'YILLIK DİZİ HACMİ 350 MİLYON DOLAR\'

Festivallerle Türkiye\'nin film endüstrisinin uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeye geldiğinin altını çizen Bakan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

\"Filmlerin yanı sıra dizilerde de başarıya doğru gidiyoruz. 140 ülkede Türk dizileri onuyor. Dizilerimiz büyük bir endüstri haline gelmiş, yıllık hacmi 350 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Bundan sonra sıçramak, seviyemizi uluslararası alanda ciddi bir rekabet edebilirlik seviyesine çıkarmak hepimizin görevidir. Bu tür festivaller Türkiye\'nin uluslararası arenada rekabet edebilmesinin önünü açacaktır.\"

YENİ SİNEMA YASASI GELİYOR

Sektörün bütün temsilcileri ile mutabakat niteliğinde oluşturulan Yeni Sinema Yasası\'nın Başbakanlığa sevk edileceğini belirten Numan Kurtulmuş, \"Oradan da parlamentoya gelerek, Türk sinemasının ciddi şekilde desteklenmesi sağlanacaktır. Sinema Yasası, Türk film endüstrisi için hayati devrim niteliğindeki bir adımdır. Böylece film endüstrisine verilen destekler artacağı gibi, sadece yerli film üretenlere değil, yabancı yatırımcıların da yatırım yapmalarının önü açılacak, teşvik edilecektir. Artık Türkiye geldiği nokta ile uluslararası alanda son derece film platoları yapabilecek noktadadır\" şeklinde konuştu.

SİNEMAYA GİDEMEYEN ÖĞRENCİ KALMAYACAK

İstanbul\'da sanatçılarla, \'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi\' başlattıklarını hatırlatan Bakan Kurtulmuş, “İstanbul dahil olmak üzere birçok ilimizin öğrencilerin sinemaya gitmediğini anladık. Bu projeyle şehirlerimizde öğrencilerimizi sinema ile tanıştırmak istedik. Bu çerçevede bu yıl 1 milyon öğrencimizi sinema ile buluşturacağız\" dedi.

70 BİN SEYİRCİ

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel de Antalya halkının geleneksel korteje katılımının olağanüstü olduğunu söyledi. Tarihinde görülmemiş kalabalıkla caddelerinin kortej için dolduğunu beliren Türel, festival hakkında şu bilgileri verdi: \"Her gün 11 bin sinemaseveri ağırladık. Festival süresi sürecinde 70 binden fazla insan geldi, 33 bin kişi 42 filmi izledi. Dünya ve Türk sinemasının ustaları, büyük yönetmenler, yapımcılar, genç sinemacılar festivalde buluştu. 168\'i yurtiçinden olmak üzere bin 600 sinemacı Antalya\'ya geldi. Çocuk Bölümü\'nde 6 bin çocuk sinema ile buluştu. Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için sinema ve mutfak bölümünde ünlü şefler kendilerine özgü lezzetleri sinemaseverlerle buluşturdu. Festivali dünyanın en önemli festivallerinden biri hale getirmek için Film Forum başarısını gösterdi. \'Belediye başkanı festivalle uğraşır mı\' eleştirilerini saygı ile karşılıyorum. Festivali özel sektör yapsaydı, daha mutlu olurdum. Ama ben de geleneği korumak ve festivali uluslararası boyuta taşımak zorundayım.\"

TÜREL\'İN SÖZLERİNE BÜYÜK ALKIŞ

Menderes Türel, geçen seneki töreni 15 Temmuz şehitlerine adadıklarını, bu seneyi ise Cumhuriyetin kurucuları ve Mustafa Kemal Atatürk\'e ithaf ettiklerini söyledi. Salondaki Türel\'in bu sözlerini uzun süre alkışladı.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

En İyi Film: Melekler Beyaz Giyer (Vivian Qu Çin)

En İyi Yönetmen: Mohammad Rasoulof (Dürüst Bir Adam-İran)

En İyi Erkek Oyuncu: Reza Akhlaghirad (Dürüst Bir Adam-İran)

En İyi Kadın Oyuncu: Wen Qi (Melekler Beyaz Giyer-Çin)

Jüri Özel Ödülü: Florida Projesi (Sean Baker-ABD)

Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü: Şükran Aktı (Zor Karar)

Avni Tolunay İzleyici Ödülü: Misafir (Andaç Haznedaroğlu)

Genç Jüri Özel Ödülü: Anne (Ana Urushadze- Gürcistan)

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Matt Dillon (ABD)

Avni Tolunay İzleyici Ödülü: Misafir (Andaç Haznedaroğlu)

ÖDÜLÜ SAVAŞTAN KAÇAN MÜLTECİ ÇOCUKARA ARMAĞAN ETTİ

Avni Tolunay İzleyici Ödülü\'nü kazanan Misafir filminin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu, \"Bir film çektim, hayatım değişti. Ödülü savaştan kaçan bütün mülteci çocuklara armağan ediyorum\" dedi.

\'TÜRKİYE\'NİN MÜLTECİLER İÇİN YAPTIKLARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUM\'

Yaşam Boyu Onur Ödülü\'nü Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun elinden alan ABD\'li yıldız Matt Dillon ise Türkiye\'nin çok güzel bir ülke olduğunu söyledi. Organizasyonu başarılı bulduğunu belirten Dilon, \"Mülteci konusunda Türkiye\'nin yaptıklarını takdirle karşılıyorum. Kapılarını açmasını çok olumlu buluyorum\" diye konuştu.

Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü\'nü alan \'Zor Bir Karar\' filminin kadın başrol oyuncusu Şükran Aktı da \"Bu ilk filmimdi. Bu bana şans, ülkemize barış getirir umarım\" dedi.

Törenin sonunda ödül alanlar birlikte sahneye çıkarak fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

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Ödül töreninden görüntü

Ödül alanların görüntüsü

Ödül alan sanatçıların toplu görüntüsü

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Açılışta Bakan Numan Kurtulmuşun konuşması

Başkan Menderes Türelin konuşması

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Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Bitlis\'te 78 kilo eroin ele geçirildi

BİTLİS\'te polisin bir TIR\'da yaptığı aramada 77 kilo, 848 gram eroin ele geçirildi, şoför tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında İ.E. yönetimindeki TIR\'ı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeğini de kullanıldığı aramada, dorsenin tabanına zulalanmış 77 kilo 848 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü İ.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Durdurulan TIR

-TIR\'ın narkotik köpek eşliğinde aranması

-zulalanmış halde bulunan eroin

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS(DHA)

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Otomobil, traktörden ayrılan römorka çarptı: 1 ölü, 3 yaralı



ŞANLIURFA’da hareket halindeki traktörün ayrılan römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolundaki Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktörün römorku ayrıldı. Bu sırada arkadan gelen Mustafa Tahtabaşı yönetimindeki 63 KL 077 plakalı otomobil, römorka çarptı, ardından da devrildi.

Kazada sürücü Mustafa Tahtabaşı ile yanındaki Şükrü Tahtabaşı, Metin Tahtabaşı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Metin Tahtabaşı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Tahtabaşı\'nın cesedi otopsi için morga konulurken, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Haber: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA (DHA)

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Yozgat’ta tandır ateşi, 3 evi yaktı



YOZGAT merkeze bağlı Topçu Köyü\'nde, ekmek yapıldıktan sonra söndürülmeyen tandırdan çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, bugün saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Topçu Köyü\'nde çıktı. Ahmet Kızılay’a ait tandırda, kış hazırlıkları için ekmek yapan kadınların söndürmeden bıraktığı ateş, eve sıçradı. Alevler kısa sürede yayılarak İhsan Karataş ile İbrahim Karataş\'a ait evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Can kaybının olmadığı yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan evler

- Yangının çıktığı tandır

- İtfaiyenin çalışması

- Vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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Ailelerin kavgasında 1 kişi yaralandı



KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, 5 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi başına aldığı darbe ile yaralandı.

Gece saatlerinde, Körfez Kuzey Mahallesi Sakarya Caddesi Pamuk Sokak\'ta yaşayan 5 ailenin bireyleri arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden kişileri yatıştırmaya çalıştı. Emniyet yetkililerin yaptığı görüşmelerin ardından taraflar sakinleştirildi. Kavga sırasında başına aldığı darbe ile yaralanan 57 yaşındaki Mehmet Çalışır 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fotoğraflar

Haber: Nabi YAZICI / Körfez (KOCAELİ), (DHA)

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Yolcu otobüsünün çarptığı lise öğrencisi, öldü



DENİZLİ\'nin Çardak İlçesi\'nde, yolun karşısına geçerken yolcu otobüsünün çarptığı lise öğrencisi 15 yaşındaki Turan Emre Çalık, öldü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ankara karayolu Çardak İlçe girişinde meydana geldi. İhsan Çiçek yönetimindeki 21 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Çardak Çok Programlı Lisesi birinci sınıf öğrencisi Turan Emre Çalık\'a çarptı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Turan Emre Çalık\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çalık\'ın cesedi, olay yerine yapılan incelemenin ardından otopsi için Çardak Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerasından olayın görüntüsü

- Ölen Çalık\'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Cem SAYIN / ÇARDAK (Denizli), (DHA)

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Denizli\'de tekstil fabrikasında gaz sızıntısı: 37 işçi hastanelik oldu (4)



AK PARTİLİ TİN, GAZDAN ETKİLENENLERİ ZİYARET ETTİ

Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, tekstil fabrikasında gaz sızıntısından etkilenip hastaneye kaldırılan işçileri, tedavi gördükleri Denizli Devlet Hastanesi\'nde ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Tin, müşahade altında tutulan işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane çıkışı açıklama yapan Şahin Tin, \"Olayın yaşandığı sırada Ankara\'daydık. Mecliste toplantılarımız bittikten sonra hemen Denizli\'ye gelerek işçileri hastanede ziyaret ettik. Hastane yetkililerinden aldığımız bilgiye göre çok şükür gazdan etkilenen kardeşlerimizin durumları gayet iyi. Bu vesileyle tüm işçi kardeşlerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ayrıca şu hususa da dikkati çekmek istiyorum. Tüm işletmelerimiz aldıkları tedbirleri bir kez daha kontrol etmeli ve gözden geçirmelidir. Bu ve benzeri hususlar ihmal kaldırmaz. Hassas olmalıyız. İlgili yasalar çerçevesinde her türlü tedbirler işletmelerimiz tarafından alınmalıdır. Bugünkü yaşanan hadise ile ilgili zaten valiliğimiz gerekli incelemeyi başlatmış durumda. Herhangi bir ihmal var ise gerekli işlem yapılacaktır\" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)