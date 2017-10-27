DHA YURT BÜLTENİ-20

ARTVİN TANITIM GÜNLERİ İSTANBUL\'DA BAŞLADI

Artvin\'den fuar alanına getirilen şampiyon boğalar büyük ilgi gördü

Artvin Valiliği ve İstanbul Artvin Federasyonu tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Artvin Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oldu. Tanıtım günleri için Artvin’den getirilen şampiyon boğalar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

İstanbul Maltepe\'deki fuar alanında Artvin Tanıtım Günleri başladı. Artvin Tanıtım Günleri\'nin açılışına istanbul Valisi Vasip Şahin, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe,ve İstanbul Artvin Federasyonu Başkanı Ferman Erşan katıldı. Açılışta konuşan Artvin Valisi Ömer Doğanay, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Artvin’in tüm renklerini İstanbul’a taşıdıklarını söyledi. Vali Doğanay, açılış törenine katılarak kendilerini yalnız bırakmayan İstanbul Valisi Şahin ve katılımcılara teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin Artvin\'in tanıtımına, gelişimine ve turizmine çok büyük faydalar sağlayacağına inandığını belirtti.İstanbul Valisi Vasip Şahin, ise Artvin\'in doğasıyla, madenleriyle, ve enerji kaynağı Çoruh nehriyle Türkiye\'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Artvin Tanıtım Günleri\'nin açılış töreninin ardından ziyaretçiler tarafında tulum eşliğinde horon oynandı. Fuar alanında Karadenizli kadınların el emeği ile yaptığı bebekler, masa örtüleri, nakış işleri ve yöresel yemeklerin bulunduğu stantlara vatandaşlar ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, Artvin’in kestane balı, ceviz, böğürtlen reçeli, köme ve cağ kebabının tadına bakmayı ihmal etmedi.

ŞAMPİYON BOĞALAR FUAR ALANINDA

Artvin Tanıtım Günleri için Artvin\'den fuar alanına getirilen şampiyon boğalara ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Boğaların yanısıra atmacalar da fuardaki yerini aldı.

TANITIM GÜNLERİ 29 EKİM\'E KADAR SÜRECEK

Maltepe\'deki fuar alanında yer alan Artvin Tanıtım Günleri 29 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açılış töreninden görüntüler

- Konuşmacılar

- Fuar alanı ve ziyaretçilerden görüntü

- Stantlardaki yöresel ürünlerden görüntü

- Fuar alanına getirilen şampiyon boğalardan görüntü

- Detay görüntüler

Haber-Kamera: ARTVİN - İSTANBUL (DHA)

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Midas\'ın Kulakları seyirci ile buluştu



MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Ferit Tüzün\'ün bestelediği Midas\'ın Kulakları operasını, ölümünün 40\'ıncı yıldönümünde sahneledi. 16 yıl aradan sonra yeniden sahnelenen temsilde besteci Tüzün, anıldı.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'nde seyircisiyle buluşan eseri Vali Yardımcısı Mahmut Halhal, MDOB Müdürü ve Sanat Danışmanı Ufuk Kasar ile çok sayıda sanatsever izledi. Frigya Kralı Midas\'ın hakemliğinde Güneş Tanrısı Apollon ile Doğa Tanrısı Pan arasındaki güç ve usta tartışmasının anlatıldığı eser, ünlü rejisör Evin Atik tarafından sahneye taşırken, müzik yönetmenliğini Murat Kodallı ve İ. Aytuğ Ülgen birlikte yaptı. Ferit Tüzün\'ün bestelediği, librettosunu Güngör Dilmen\'in yazdığı eserin dekor tasarımını A. Seyhan Atamer, kostümünü Nursun Ünlü, Koro şefliğini O. Öner Özcan, koreografisini F. Gülben Çay, ışık tasarımını ise D. Tarı Deniz üstlendi. Eserde başlıca rolleri ise M. Murat Güney, Kıvanç Uğraşbul, T. Tolga Erden, Mehmet Erkoç, Hasan Berk, K.Erdem Özdemir, Ziya Humar, A. Ulvi Karaca, Işıl Azaz, Serin Saybaşılı, Y. Ziya Büyükaslan, Hulusi Polat, Ünsal Öztekin, M. Özkan Çavdaroğlu, Mustafa Özer, Serkan Sevinç, C. Eftal Böllü, Hakan Yıldız, Ercüment Şirin paylaştı.

Temsil sonrası sanatçılar, salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Daha sonra sahneden izleyenlere hitap eden rejisör Evin Atik, Midas\'ın Kukları\'nın Anadolu için çok önemli olduğunu belirtti. Midas\'ın Kulakları\'nın Anadolu\'nun bir parçası olan Frigya Krallığı\'ndan alınan bir konu olduğunu hatırlatan Atik. \"Eser, çok değerli bestecimiz Ferit Tüzün tarafından bestelendi. Bu yıl Ferit Tüzün\'ün ölümünün 40\'ıncı yılı, eseri de onun anısına sunuyoruz. Bu kez eseri başka bir anlayışla sahneye koyuyoruz. Baştan sonar hızlı akışlı, oldukça renkli ve keyifli bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Seyirciden de bu tepkiyi aldık. Bu konuda çokta mutluyuz. Çünkü bütün ekip tüm varlığı ile çalıştı. Bazı sanatçı arkadaşlarımız çift görev yaptılar\" dedi.

Eser, 28 Ekim Cumartesi günü saat 20.00\'de Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'nde yeniden sahnelenecek.

Görüntü Dökümü

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- Kültür Merkezi binasinin görüntüsü

- Bina girişindeki kalabalıktan görüntü

- Salondaki seyircilerden genel ve detay görüntüler

- Orkestradan görüntü

- Temsilden genel ve detay görüntüler

- Rejisör Evin Atik ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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