DHA YURT BÜLTENİ-20

Tunceli\'de PKK operasyonunda 3 tutuklama



TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK\'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta Tunceli merkez, Hozat, Ovacık ve Pertek ilçelerinde jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3\'ü tutuklandı.

Tunceli kırsal alandaki PKK\'lı terör örgütü ile irtibatlı odlukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, emniyet ve jandarmadaki sorgularının tamamlanmasından sonra bugün adliyeye sevkedildi. Savcılık sorgularından sonra 6 sanık, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedilirken, bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere savcılıkta serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 6 kişinin buradaki sorgusundan sora 3 kişi PKK terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: TUNCELİ, (DHA)

==========================================

Bakir İzzetbegoviç, Nemrut Dağı\'nı gezdi/EK

HARRAN\'I GEZDİ

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, Adıyaman\'ın Kahta İlçesi\'ndeki Nemrut Dağı\'nı gezdikten sonra Şanlıurfa\'ya geçti.

Harran İlçesi\'nde, konik kubbeli evler, dünyanın ilk İslam üniversitesi kalıntılarının bulunduğu rasathane ve Emeviler döneminden kalan tarihi Ulu Cami\'yi ziyaret eden Bakir İzzetbegoviç, daha sonra Suriyelilerin barındığı Harran Konteyner Kenti\'ne geçip sığınmacılarla buluştu. Burada konuşan İzzetbegoviç, zulüm altında kalan insanları ziyaret etmek amacıyla Şanlıurfa\'ya geldiğini belirterek, \"Sizleri hiç kimse Boşnaklar kadar anlayamaz. Suriye\'den ilk keder ve acı fotoğrafları bize ulaştığında, biz kendi acı ve kederlerimizi o fotoğraflar üzerinde tatmış ve hatırlamış olduk. Çünkü bizim halkımızın yarısı güç ile kendi yuvalarından, kendi evlerinden sürülmüştür. Tüm yaşadığımız evler bombalandı ve zarar gördü. Şehri savunmak üzere erkekler şehirde kaldı, kadın ve çocuklar ise muhacir oldu. Siz şimdi nasıl Türkiye\'de barınıyorsanız, bizim akrabalarımız, hanımlarımız, çocuklarımızdan da Türkiye\'ye gelenler olmuştu\" dedi.

BABASI ADINA KÜLTÜR KONAĞI AÇILDI

Harandaki temaslarını tamamlayan Baki İzzetbegoviç daha sonra merkez Eyyübiye Belediyesi tarafından bir günde tamamlanan ve babası adına yaptırılan Aliya İzzetbegoviç Kültür Konağı\'nın açılışına katıldı. İzzetbegoviç için bölgede yoğun güvenlik önlemi alınırken, eğitimli köpek tarafından bomba araması yapıldı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci tarafından karşılanan İzzetbegoviç, babasının adına yaptırılan çok amaçlı konak karşısında duygulandı. Burada toplanan kalabalığa hitap eden Baki İzzetbegoviç, babasının iki savaş ve hapis dönemi yaşadığını anımsatarak, 17 yılını ülkesinin özgürlüğü için sürgün ve hapiste geçirdiğini kaydetti. İzzetbegoviç, şunları söyledi: \"Bizler de Aliya İzzetbegoviç ile birlikte Nisan 1992\'de bizden güçlü olanlara karşı kalkıştık. Onlar bizden 10 kat değil, 100 kat daha güçlülerdi. Buna rağmen bizi yenemediler ve onların kaçarken sırtlarını gördük. Dünyanın her yerinde Müslümanlar ayağa kalkıyor, dik duruyorlar çünkü uzun süre boyunca zor durumda kaldılar. Bir dönem kendi özgüvenimizi yitirmiştik, değerlerimizden soğumuştuk. Ancak Müslümanlar kendi değerlerine dönüyor ve dünya arenasına tekrar çıkıyor. Dünyadaki dengeleri bozuyoruz. Bundan dolayı da bize saldıracaklar. Ancak kan olmadan özgürlük olmaz. Birinin İslamiyet\'in bayrağını taşıması lazım. Cesurca kendi dini değerlerine sahip çıkarak mücadele etmek gerekmektedir. Bugün İslamiyet\'in bayrağını taşıyan sizsiniz. Bu vatanın, bu ülkenin büyük oğlu Recep Tayyip Erdoğan, bugün İslamiyet\'in bayrağını taşıyor, cesurca ve onurlu bir şekilde. İnsanlar hayır yapıyor, kötülük yapmıyor. Allah\'ın bize bir talimatı var, iyilik yapmamız lazım, kötülüğe karşı durmamız lazım. İşiniz kolay değil ama bu işi yapabilecek bir ülke varsa, o da kardeş ülke Türkiye\'dir.\" Konuşmanın ardından İzzetbegoviç protokol heyetiyle birlikte konağın açılış kurdelesini kesti. İzzetbegoviç konakta, Aliya İzzetbegoviç\'i anlatan fotoğraf ve sözlerinin bulunduğu, hayatının anlatıldığı eserleri inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Konağa tabele asılması

- Açılışa katılanlar

- Bakir İzzetbegoviç konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 377 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

================================================

Şırnak\'ta TOKİ inşaatında kazı sırasında patlama: 1 yaralı

ŞIRNAK merkez Dicle Mahallesi’ndeki TOKİ İnşaat alanında yapılan kazı sırasında daha önce teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sırasında kepçe operatörü yaralandı.

Merkez Dicle Mahallesi’nde yeni yapılan TOKİ inşaatının alanında bugün saat 17.00 sıralarında yapılan kazı sırasında daha önce teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı bombanın patlaması sonucu adı açıklanmayan kepçe operatörü yaralandı. Yaralı kepçe operatörü, olay yerine çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kepçe operatörünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

============================================

Besni’de hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı



ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralı.

Kaza, akşam saatlerinde Karaağaç Köyü yakınlarında meydana geldi. Kadir Ayaydın idaresindeki 02 SA 286 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Kadir Ayaydın ile araçta bulunan İsmail Ayaydın, Fatma Ayaydın, Yusuf Altuntaş, Nehir Ayaydın, Gülşen Budak, Azra Demirkol ve Aysel Demirkol yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Olay yeri

- Kaza yapan araç

- Şarampole devrilen aracın yan yatması

- Jandarmanın kaza yerinde incelemesi

- Besni Devlet Hastanesi

- Acil servisteki yaralılar

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 178 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN,(DHA)

==============================================

Gebze\'de 11 araç birbirine girdi: 8 yaralı

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR önündeki araçlara çarptı. 11 aracın birbirine girdiği kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Spotçular mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 TK 342 plakalı TIR yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptı. 11 aracın birbirine girdiği kazada, olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan 8 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken, ulaşım yan yollardan sağlandı. Yolda bulunan araçların kaldırılmasının ardından D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Hasar gören araçlar, araçların kaldırılması

Haber: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA)