DHA YURT BÜLTENİ-20

Kılıçdaroğlu\'na şehit evinde yoğun ilgi

DENİZLİ\'ye toplantı ve açılış için gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde 18 Eylül tarihinde teröristler çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Muhammet Arıkan\'ın Çal İlçesi Bayıralan Mahallesi\'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, şehit evinde mahalle halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli\'de CHP İl Başkanlığı\'nın yeni binasının açılışını yaptıktan sonra, şehit uzman çavuş Muhammet Arıkan\'ın Çal İlçesi Bayıralan Mahallesi\'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu\'na Genel Başkan Yardımcısı çetin Osman Budak ile bazı milletvekilleri de eşlik etti. Şehit Arıkan\'ın babası İbrahim Arıkan, Kılıçdaroğlu\'nu evinin önünde karşıladı. Anne Hatice ve baba İbrahim Arıkan\'a başsağlığı dileyen Kıalıçdaroğlu, daha sonra şehit evine girdi. Kılıçdaroğlu, şehit evinde anne ve babayla bir süre sohbet etti. Evde önce Kuran tilavetini ardından duada okundu. Şehit evinde çocuklara da oyuncak dağıtıldı. Daha sonra şehit evinden çıkan Kılıçdaroğlu, mahalle halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mahalle halkıyla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, yaşlı kadınların elini öptü. Elini öptüğü yaşlı bir kadın Kılıçdaroğlu\'na sıralarak \"Ben seni hergün televizyonda izliyorum. Seri görünce çok iyi oluyorum\" dedi. Şehit evinden ayrılırken Kılıçdaroğlu, mahalle halkının yoğun ilgisiyle karşılaşırken, vatandaşların isteğini kırmayarak bol bol selfi ve fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Denizli\'den uçakla ayrılmak üzere Çardak Havaaalanına giti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kılıçdaroğlu\'nun şehit babası tarafından karşılanması

-Kılıçdaroğlu\'nun eve girmesi ve çıkması

-Kılıçdaroğlu\'nun yoğin ilgi görmesi

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Oyuncak dağıtılması

-Fotoğraf çektirmesi

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT /DENİZLİ,(DHA)

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Kahramanmaraş\'ta FETÖ\'den 9 tutuklama/EK

TUTUKLU SAYISI 14\'E CIKTI

Kahramanmaraş\'ta, 9 kişinin tutuklandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Mahrem asker ve polis yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan diğer 10 şüpheli de sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5\'i mahkemece tutuklanırken, 5\'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu tutuklamalarla birlikte aynı operasyonda tutuklananların sayısı 14\'e çıktı.

\"DARBE GECESİ DUA TELKİNİ\"

FETÖ\'nün emniyet ve TSK\'ya sızması için küçük yaşta ağlarına düşürdükleri çocukları sistematik ve planlı toplantılar yapıp birebir ilgilenerek sadece kendilerine itaat etmeleri sağlanarak örgüt üyesi yaptıkları öne sürülen şüphelilerin sorgulamalarında suçlarını itiraf ettkleri belirtildi. Şüphelilerin örgüt içinde kod adı ile mahrem bir şekilde faaliyet göstererek asker ve polis okuluna sızdırdıkları kişileri meslek hayatları boyunca takip altında tuttukları ve bu kişileri daha sonra birbirlerine devrederek örgütle bağlarının kesilmesinin önüne geçildiği iddia edildi. Ayrıca birçoğunda örgütün gizli haberleşme programı olduğu ortaya çıkan şüphelilerden birinin darbe gecesinde bir mahrem yönetici tarafından dua etmesi telkininde bulunduğunu itiraf ettiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin hastaneye götürülmeleri

- Şüphelilerin minibüse bindirilmeleri

- Minibüsün hastaneden ayrılması

- Hastane önü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 52 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Suriyeli pilot serbest bırakıldı



HATAY\'a düşen Suriye Hava Kuvvetleri\'ne aik MIG-21 savaş uçağının pilotu 56 yaşındaki Albay Mehmet Sufhan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

4 Mart tarihinde merkez Antakya İlçesi\'ne bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu Albay Mehmet Sufhan, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'sınır ihlali yapmak ve casusluk faaliyeti\' suçlamalarıyla, tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davam eden davada Sufhan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ramazan ÇELİK /HATAY,(DHA)

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