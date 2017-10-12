DHA YURT BÜLTENİ-20

Irak sınırına zırhlı araç sevkıyatı

Şırnak\'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Irak sınırına, akşam geç saatlerde TIR’lara yüklü çok sayıda zırhlı araç sevkıyatı yapıldı.

Mardin istikametinden gelen yaklaşık 30 TIR üzerinde tank, zırhlı muharebe aracı (ZMA) ve zırhlı personel taşıyıcının (ZPT) bulunduğu askeri konvoy, gece geç saatlerde Silopi İlçesi\'ndeki Tank Taburu\'na sevk edildi. Araçların ilçeden geçişleri sırasında emniyet birimleri sokak ve cadde başlarında zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldığı görüldü. Emniyete ait Ural araçları da konvoyun başında ve sonunda yer alarak eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Askeri TIR üzerindeki araçların ilçeye girişleri

-Tırlara eşlik eden polis eskortu

-TIR’ların geçişleri

-TIR üzerindeki askeri araçlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, /SİLOPİ,(DHA)

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Aranan PKK şüphelisi samanlıkta yakalandı



ÇANAKKALE\'de terör örgütü PKK/KCK\'ya üye olmak suçundan aranan HDP eski parti meclis üyesi M.E., samanlıkta saklanırken yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK\'ya üye olmak suçundan aranan M.E.\'yi, bugün merkez\'e bağlı Sarıcaeli Köyü\'nde, Ş.A.\'ya ait olduğu belirtilen samanlıkta saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan M.E., Çanakkale Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. M.E.\'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara\'ya gönderileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gözaltına alınan M.E\'nin acil giriş ve çıkışından görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Asansör bozulunca aşağı inemeyen bedensel engelli öğrencileri itfaiye indirdi - Yeniden

ÇANAKKALE\'deki Atatürk Ortaokulu\'nda, asansör bozulunca sınıflarının bulunduğu katlarda mahsur kalan bedensel engelli öğrenciler 14 yaşındaki Ömer Mert Kurt ile 12 yaşındaki Emre Üregen, 3 buçuk saat sonra itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Barbaros Mahallesi\'ndeki Atatürk Ortaokulu\'nda meydana geldi. Okulun asansörleri bozulunca, her ikisi de bedensel engelli, 8\'inci sınıf öğrencisi Ömer Mert Kurt 1\'inci katta, 6\'ncı sınıf öğrencisi Emre Üregen ise 3\'üncü katta mahsur kaldı. Aileler asansörün onarılmasını bekledi. Yaklaşık 3.5 saat süren çalışmaya karşın sorun çözülemeyince, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye erleri, sırtlarında taşıdıkları çocukları aşağıya indirdi.

Öğrencilerden Ömer Mert Kurt\'un ev kadını olan annesi 38 yaşındaki Nezihe Kurt, \"Bugün okulda asansörümüz bozuldu. Bu yüzden sıkıntı yaşadık. Sınıftan çıktığımızda asansör bozuktu. Ve 3.5 saattir sınıfta bekledik. Yani ara katta asansörün olmasını bekledik. Ve biz bu sıkıntıyı 2 senedir yaşıyoruz. Bundan dolayı bir sıkıntımız var. İndiremedik. Baya bir zorlandık. En sonda itfaiyeyi aramaya karar verdik. Okulda bizden başka hiç kimse kalmadı. İtfaiye sağolsun gelip, çocuklarımızı indirdi. 2 senedir çocuklarımız bu durumda. Ve biz Milli Eğitim\'e kadar gittik. Sorunun çözüleceğini söylüyorlar. Ama 2 senedir hala bu okulun asansör sıkıntısı bitmedi\" dedi.

Emre Üregen ise, bu zorluğu hep yaşadıklarını ve derslerinin de bu yüzden aksadığını belirterek, \"Sınıftan çıktığımızda asansör bozuktu. Asansör birkaç saat yapılmadı. İtfaiye ekipleri gelip bizi indirdikten sonra çıktık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Engelli öğrenci Emre Üregen\'den görüntü

- Engelli öğrencilerin okuldan çıkışından görüntü

- Engelli öğrencilerin ailelerindan görüntü

- Engelli öğrenci Emre Üregen ile röp.

- Nezihe Kurt ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi yakalandı

İZMİR\'İN Bayraklı İlçesi\'nde, kendisini spor hocası olarak tanıttığı iddia edilen ve okul çevrelerinde küçük çocuklarla konuşarak onları taciz etmeye çalıştığı öne sürülen Erman A. (Akcam), bugün yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre kendisini spor hocası olarak tanıtıp, küçük yaştaki çocukları taciz eden Erman A.\'yı, teknik ve fiziki takip sonucu bugün Çiçek Mahallesi 1637 sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve üzerinde başkası adına hazırlanmış sahte kimlik çıkan Erman A.\'nın 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Erman A.\'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelinin güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN Kamera: Güvenlik Kamerası / İZMİR, (DHA)

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TIR\'a çarpan minibüsün sürücüsü öldü

AYDIN\'IN İncirliova İlçesi\'nde, bir TIR\'ın dorsesine çarpınca ön kısmı hasar gören minibüsün sürücüsü 26 yaşındaki Oğuzhan Yolan yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Erbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Oğuzhan Yolan yönetimindeki 20 AY 880 plakalı minibüs, bir süpermarketin (BİM) deposuna yük taşımak için İzmir\'den gelen Rafet Kepildek (45) yönetimindeki 70 BF 029 plakalı TIR\'ın dorsesine çarptı. Kazada, minibüsün ön kısmı büyük hasar görürken, sürücü sürücü Yolan direksiyon kısmında sıkıştı. Kazayı görenler diğer sürücülerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik bir çalışmayla sürücü Yolan\'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yolan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cesedi, Aydın Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırılırken, TIR şoförü Kepildek jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Aydın-İzmir Karayolu\'ndaki araç trafiği bir süre tek şeritten sağlandı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Hayatını kaybeden minibüs şoförünün fotoğraf

- Minibüs sürücüsünün sıkıştığı yerden çıkarılışından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

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