DHA YURT BÜLTENİ-20

Köyceğiz\'de kaçan 2 PKK\'lı teröristle temas sağlandı/EK

BAŞSAVCILIKTAN \'SICAK TEMAS YOK\' AÇIKLAMASI

Muğla\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonunda dün 5 teröristin öldürülmesinin ardından bölgede bugün de arama ve yakalama çalışmalarına devam edilirken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. PKK\'lı teröristlere yönelik olarak yürütülen operasyonlar çerçevesinde kaçan 2 teröristle sıcak temas sağlanmadığı belirtilen açıklamada, \"1 tutuklu, 11 gözaltı bulunan dosyamızda dün itibariyle 5 PKK\'lı terörist öldürülmüş olup, kaçak olan 2 PKK\'lı teröristi arama ve yakalama çalışmaları halen devam etmektedir\" denildi.



Haber: MUĞLA, (DHA)

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Ak Parti\'nin Afyonkarahisar\'daki kampı için yoğun güvenlik önlemi(4)

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL KAMP PROGRAMINI ANLATTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Afyonkarahisar\'da düzenlenen 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'na yönelik açıklama yaptı.

Mahir Ünal, 16 yıl önce \'Ak Parti Erdemlileri\' olarak Afyonkarahisar\'da yola çıktıklarını belirterek, 16 yıllık bir istikrardan bahsettiklerini söyledi. Ak Parti\'nin bütün kurullarıyla, istişarenin gelenek halidiği bir süreç olduğunu dile getiren Mahir Ünal, \"Programımız yarın Cumhurbaşkanın açılış konuşmasıyla başlayacak. Enerji, ulaştırma ve ekonomi politikalarıyla ilgili bakanlar sunum yapacak. Öğleden sonra ise güvenlik ve dış politika konularında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun sunumları olacak. Pazar günü Başbakanımızın konuşması olacak. Başbakanımızın başkanlığında Bakanlar Kurulumuz genel istişare gerçekleştirecek. Kapanışta da Cumhurbaşkanımız konuşacak. Açılış ve kapanış konuşmaları dışındaki programlar basına kapalı olacak\" dedi.

2019 KRİTİK YIL

2019 yılında 3 seçim yaşayacağını kaydeden Mahir Ünal, 2019 yılına hazırlığın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Sözcü Ünal, \"İktidar partisi olarak 2019 Mart ve Kasım seçimlerinde göstereceğimiz başarı son derece kritik ve önemli\" dedi.

AFYONKARAHİSARLI OLAN BAKANDAN TAVSİYELER

Ünal\'ın konuşmasının ardından, Afyonkarahisarlı olan Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, gazetecilerin yanına gelerek \"Hoş geldiniz\" dedi. Memleketi hakkında gazetecilere bilgi veren Eroğlu, Afyonkarahisar\'da gezilecek yerler konusunda önerilerde bulundu. Eroğlu, Afyonkarahisar\'ın Türkiye\'nin buluşma noktası haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu: \"Eskiden bütün yollar Roma\'ya çıkar derlerdi ama şimdi bütün yollar Afyonkarahisar\'a çıkıyor. Yakında inşallah hızlı tren de gelecek. Afyonkarahisar termal turizmin başkenti haline geldi. Bizdeki otellerin kalitesi Avrupa\'da 7 yıldızlı otellerin kalitesi. İlk kaymaklı lokum burada icat edildi ama kaymak talep olmadığı için üretilmemeye başlandı. Ama biz mandacılığı geliştirmek adına bir seferberlik başlattık\" dedi.



Haber:AFYONKARAHİSAR,(DHA)

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TIR Köprüye çarptı, trafik 3 saat durdu

BURSA\'da seyir halinde dorse kilidi açılan TIR\'ın dorsesi köprüye çarptı. Kaza, Bursa-İstanbul yolunun ve bağlantılı birçok yolun 3 saat trafiğe kapanmasına sebep oldu.

Kaza, 18.00 saatlerinde İstanbul caddesi şehir merkezi istikameti Demirtaş Kavşağında meydana geldi. 52 yaşındaki Abdullah Bolat kontrolündeki 16 DL 098 plakalı inşaat malzemesi yüklü TIR\'ın seyir halindeyken dorse kilidi açıldı. Bir anda yükselen dorse Demirtaş Köprü\'süne çarptı. Kazanın etkisiyle TIR, köprü ve yol arasında sıkıştı. Sürücü Abdullah Bolat yaralanarak olay yerine gelen ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Çekirge Devlet Hastahanesi\'ne kaldırıldı. Dorse, ateşli demir kesme makinesiyle TIR\'dan ayrılırak vince alındı. TIR\'ın yoldan kaldırılması esnasında yoğun çaba sarf eden polis ekipleri, zaman zaman trafiğin tek şeritten akmasını sağladı. 3 saat süren çalışmanın ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar,

-TIR\'ın dorsesinin sökülmesi,

-vince alınması,

-kilitlenen trafikten görüntüler

SÜRE: 2 DK 51 SN, BOYUT: 90 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Tartıştığı seyyar satıcıyı tabanca ve bıçakla öldürdü

GAZİANTEP\'te 32 yaşındaki İbrahim B., tartıştığı kaynamış mısır satan 35 yaşındaki Remzi Yılmaz\'ı tabancayla vurup, bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi\'nde meydana geldi. İbrahim B. ile sokakta seyyar olarak kaynamış mısır satan Remzi Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim B., yanındaki tabancayla Remzi Yılmaz\'ı vurdu, ardından da bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan Yılmaz, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Yılmaz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Remzi Yılmaz\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken, olay yerinde çalışma yapıp, delil toplayan polis, kaçan İbrahim B.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Olay yeri incelemesi

- Kaynamış mısır aracı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 51 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Edirne\'de 5\'nci kitap fuarı açıldı

EDİRNE Belediyesi tarafından bu yıl 5\'ncisi düzenlenen Kitap fuarı, kapılarını açtı. Prof. Dr. Emre Kongar\'ın onur konuğu olacağı kitap fuarında konuşan Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, \"Bu milleti öyle bir böldüler ki, eğer Atatürk\'ü seviyorsanız, Kabe\'yi sevmemek zorundasınız. Cumhuriyetçi iseniz Osmanlı\'yı kötülemek zorundasınız. Ben bunu tümüyle reddediyorum, Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Camiye gidende bizim vatandaşımız, meyhaneye gidende bizim vatandaşımız\" dedi.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 5\'ncisi düzenlenen 5\'nci Kitap Fuarı tarihi Ekmekçi Ahmet Paşa Kervansarayı\'nda açıldı. Fuarın açılış programına, Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Prof. Dr. Emre Kongar ile çok sayıda davetli katıldı. Geçen yılki fuarın 45 bin ziyaretçiye ulaştığını kaydeden Belediye Başkanı Recep Gürkan, \"Belediyecilik sadece, çöp toplayan, şehrin alt yapı hizmetlerini gören, insanların evlerine rahat gidip gelmelerini sağlayan bir anlayış artık yok. Bunlar zaten belediyeciliğin temel görevleri, kimsenin söylemeden yapılması gereken görevler. Günümüzde asıl belediyecilik kültürle, sanatla şehrin sosyal ve kültürel dönüşümüne yaptığımız katkı ile ölçülen faaliyetler. Kaybettiğiniz her şeyi yerine koyabilirsiniz. Ekonomi bozulur düzeltirsiniz, yollar bozulur yapılır. Ama bir milleti millet yapan, bir ülkeyi ülke yapan, bir devleti devlet yapan kültürü, sanatı hayatınızdan çıkarırsanız, maalesef onu yerine bir daha koyamazsınız\" dedi. Fuara onur konuğu olarak katılan Prof. Dr. Emre Kongar, Atatürk devrimlerinin sanayi devrimini kaçırmış, yıkılan Osmanlı İmparatorluğu\'nun çağdaş ülkeler düzeyine erişmesi için yapıldığını kaydederek şunları söyledi: \"bu devrimlerin temelinde kültür yatar. Sanayi devrimi, yazılı kültürdür, romandır, kitaptır. Şimdi biz elektronik kültürle birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla biz yazılı kültür dönemini yaşamadan, işitsel kültür döneminden elektronik kültür dönemine atladık. İnsanlık tarihinin temelini teşkil eden kitap, roman çok eksiğimiz var\"

\"OSMANLI DA BİZİM, CUMHURİYET DE BİZİM\"

Konuşmaların ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, fuarın onur konuğu Prof. Dr. Kongar\'a üzerinde Selimiye Camii silueti olan tabak hediye etti. Daha önceki gelişinde Kongar\'a Edirnekari tablosu verdiğini anlatan Gürkan bu kez üzerinde Selimiye Camii olan tabak vermesini şöyle anlattı: \"Ben Selimiye camili tabak istediğimde bizim arkadaşlarımız garip garip baktılar. CHP\'li ve sosyal demokrat bir belediye başkanı hediye verecek. Alacak kişi de sosyal demokrat Prof. Dr. Emre Kongar, hediye ise çini tabaklı Selimiye Camii. Aslında sorun burada bu milleti öyle bir böldüler ki, eğer Atatürk\'ü seviyorsanız, Kabe\'yi sevmemek zorundasınız. Cumhuriyetçi iseniz Osmanlı\'yı kötülemek zorundasınız. Ben bunu tümüyle reddediyorum. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Camiye gidende bizim vatandaşımız, meyhaneye gidende bizim vatandaşımız. Bizim görevimiz onların nereye gidecekse özgürce gitmelerini sağlamak bizim en büyük hedefimiz bu\"

15 EKİM\'E KADAR AÇIK KALACAK

Kitap fuarı, kurdele yerine bu kez Prof. Dr. Kongar\'ın çaldığı okul ziliyle açıldı. 46 seçkin yayınevi ile 87 yazara ev sahipliği yapacak olan Edirne 5\'nci Kitap fuarı 15 Ekim 2017 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kitap Fuarına gelenler

-Protokol gelişi

-Recep Gürkan konuşması

-Emre Kongar konuşması

-Recep Gürkan, Emre Kongar\'a ödül vermesi ve konuşması

-Kitap Fuarı kitap alanlar, genel detay

-Minik kitap severler ile röp

-Fuardan genel detay

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)



