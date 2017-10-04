DHA YURT BÜLTENİ-20

Karaman’a şehit ateşi düştü (3)

Şehidin Uzman Çavuş\'un cenazesi Konya\'ya getirildi

DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde silahlı saldırı sonucu şehit düşen 21 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kızılca\'nın cenazesi uçakla Konya\'ya getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında yakınları, sivil ve askeri yetkililer karşıladı. Şehit uzman çavuşun cenazesi daha sonra buradan karayolu ile memleketi Karaman\'a gönderildi.

Görüntü dökümü:

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- Uçağın gelmesi

- Cenazesin uçaktan indirilmesi

- Cenazenin taşınması

- Genel ve detaylar

Haber: Tolga YANIK Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)

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Erbil\'de Talabani için anma töreni

IRAK eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani için, Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin merkezi Erbil\'de bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği binası önünde anma töreni düzenlendi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de bir video mesajı yayımlayarak, 1 haftalık yas ilan edildiğini açıkladı.

Bugün öğlen saatlerinde tedavi gördüğü Almanya\'nın Berlin kentinde hayatını kaybeden Irak eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Sekreteri Celal Talabani için Erbil\'de bir anma töreni düzenlendi. Talabani için düzenlenen anma töreni nedeniyle Erbil-Kerkük karayolu üzerinde bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği binası önünde büyük kalabalık toplandı. Parti binası önünde bulunan Talabani\'nin büyük fotoğrafı önünde toplanan kalabalık, mum yakarak, kurulan masaya çiçek bıraktı. Anma töreninde bazı kişilerin gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, Erbil Polisi KYB binası önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Celal Talabani\'nin cenaze töreni ile ilgili hazırlıkların devam ettiği belirtilirken, konu ile ilgili KYB yönetiminden önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.

BARZANİ BİR HAFTALIK YAS İLAN ETTİ

Talabani\'nin vefat haberi üzerine bir video mesajı yayımlayan Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, çok üzgün olduğunu belirterek, Talabani Ailesine başsağlığı diledi. Barzani, Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nde Talabani\'nin vefatı nedeniyle bir haftalık yas ilan edildiğini de duyurdu. Erbil\'de yas süresinca bayrakların da yarıya indirileceği belirtildi. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani de Celal Talabani\'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Başbakan Neçirvan Barzani, Celal Talabani’nin Kürdistan devrimleri ve demokrasi mücadelesinde unutulmaz bir role sahip olduğunu belirterek, \"Kürdistan ve Irak halkı, bugün özgürlükçü ve Kürdistan’ın büyük özgürlük mücadelesinin savunucusu olan Mam Celal’in kaybını yaşıyor. Bu üzücü kayıptan dolayı kendim ve hükümetim adına tüm Kürdistan ve Irak halkına, Hero Xan’a, Sayın Kubad Talabani’ye, Sayın Pavel Talabani ve partililere başsağlığı dileklerinde bulunuyorum\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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- KYB binası önündeki anma töreni

- Anma töreni için toplananlar

- Mum yakılmış masadan görüntüler

- Çiçeklerden görüntüler

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN/ERBİL,(DHA)

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Darıca\'daki yangında 3 kişi yaralandı, 13 kişi dumandan etkilendi (2)



KAYMAKAM, TEDAVİ GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, yangının ardından Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan ile birlikte olay yerine giderek apartman sakinlerinden bilgi aldı. Karaman ve Aydoğan daha sonra hastaneye giderek tedavileri sürenleri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kaymakam Karaman, \"Yangın nedeniyle çok üzüntülüyüz. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Yangında zarar gören daire sahibine kaymakamlık vakfından ödenek çıkartıp, her türlü maddi yardımı sağlayacağız. Yaralılarımıza Allah\'tan acil şifa dileriz\" dedi.

Haber: KOCAELİ,(DHA)

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Kayıtlarda ölü gözüken DEAŞ yöneticisi yakalandı

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Irak\'taki kayıtlarda ölü gözüken DEAŞ\'ın üst düzey yöneticisi \'Ebu Yusuf\' kod adlı Haydar Kerim\'in yaşadığı ve Ankara\'da olduğu belirlendi. Ankara polisinin düzenlediği baskınla yakalanıp Sakarya\'ya getirilen Haydar Kerim\'in kaldığı evde yapılan aramada 40\'a yakın sahte kimlik ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu\'nun terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Irak\'ta örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ve Irak\'taki kayıtlarda ölü olarak gözüken \'Ebu Yusuf\' kod adlı Haydar Kerim\'in hayatta olduğu ve Türkiye\'de bulunduğu tespit edildi. Polisin, Ankara\'da belirlenen adrese düzenlediği operasyonla Haydar Kerim yakalandı. Haydar Kerim\'in kaldığı evde yapılan aramada 40\'a yakın sahte kimlik ele geçirildi. Daha önceden El Kaide üyesi olan, 2011 yılında katıldığı DEAŞ da emniyet birimlerinin en yetkili kişisi olduğu bildirilen Haydar Kerim\'in çok sayıda kişinin infaz emrini verdiği bildirildi.Sakarya\'ya getirilen Haydar Kerim \'soykırım, silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Haydar Kerim tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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Sivas\'ta FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

SİVAS merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 8 askerden 7\'si tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı 12\'ye yükseldi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli rütbelerde 35 asker ve 1 polis gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 5 astsubay tutuklanırken, 1 teğmen ile 1 astsubay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerden 8\'i daha Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 2 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 2 üsteğmen tutuklanırken, 1 yarbay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonda tutuklu sayısı 12\'ye yükselirken, gözaltında bulunan 20 asker ve 1 polisin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli ise aranıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Adliyeden görüntüler

- Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Maçka Emniyet Amir Vekili kazada hayatını kaybetti



GÜMÜŞHANE\'de, kullandığı otomobille şarampole devrilen Trabzon\'un Maçka İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı 29 yaşındaki Hüseyin Taş, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gümüşhane-Kelkit karayolu Çayırardı Köyü mevkiinde meydana geldi. Trabzon\'dan Elazığ\'a gitmek üzere yola çıkan Hüseyin Taş\'ın kullandığı 61 NH 671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Taş\'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Trabzon\'un Maçka İlçe Emniyet Müdür Vekili olan Komiser Yardımcısı Hüseyin Taş, yıllık iznini alarak Elazığ\'da doğum izninde bulunan eşinin yanına gitmek için yola çıktığı öğrenildi.



Haber: Osman ŞİŞKO/GÜMÜŞHANE, (DHA)



