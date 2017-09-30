DHA YURT BÜLTENİ-20

Doğubayazıt\'ta çatışma: 1 asker, 1 korucu şehit (2)



ŞEHİT SAYISI 2\'YE ÇIKTI

Ağrı\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan, çatışmada şehit sayısı 2\'ye çıktı. Çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Şehit askerin cenazesinin, yarın Ağrı\'da düzenlenecek olan törenin ardından memleketine gönderileceği belirtildi. Bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Haber: AĞRI,(DHA)

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Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nda PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 27 yaşındaki Ramazan Bağlan\'ın Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa İlçesi\'nde oturan ailesine şahadet haberi ulaştı.

Uzman çavuş Ramazan Bağlan\'ın şehit olduğu haberini, Sinanpaşa İlçesi Kırka Beldesi\'nde oturan ailesine Sinanpaşa Kaymakam Vekili Kerem Türker, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve askeri erkan verdi. Acı haberi alan baba İsmail ve anne Hüsna Bağlan, gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 1 kız çocuğu babası olan Ramazan Bağlan\'ın babaevi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları gözyaşı dökerken, sağlık ekipleri de evde hazır bekletildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit evi dış görüntü

- Asker ve 112 ekiplerinin görüntüleri

- Baba ve Kaymakam Askeri erkan teselli etmeleri

- Eve gelen Vatandaşlar

- Evin dış görüntüsü

Haber- Kamera: Said KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Merkeze alınan Burdur eski Valisi Kürklü FETÖ\'den gözaltına alındı (2)



GÖZALTINA ALINAN VALİ ANTALYA\'YA GETİRİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul\'da gözaltına alınan Burdur eski Valisi Hasan Kürklü, hava yoluyla Antalya\'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Vali Kürklü, sorgusu yapılmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. İstanbul\'da oturan Kürklü\'nün terör örgütünün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı ve bu nedenle gözaltına alındığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis aracından görüntü

- Hasan Kürklü\'nün polislerin arasında görüntü

- Delil torbasından görüntü

- Şube dış plan

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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Van\'da Anadolu Ateşi rüzgarı



VAN\'da bu yıl 8\'incisi düzenlenen ve 100\'ü aşkın firma, 35 ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İran\'dan 2 belediyenin katıdığı \'Turizm ve Seyahat \' fuarında sahneye çıkan Anadolu Ateşi dans topluluğu, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türkiye mozaiğini dansla sahneye taşıyan Mustafa Erdoğan\'ın sanat yönetmenliğini yaptığı Anadolu Ateşi dans topluluğu, Van Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda bu yıl 8\'incisi düzenlenen \'Turizm ve Seyahat\' fuarında sahneye çıktı. 100\'ü aşkın dansçının performans sergilediği gösteriyi, aralarında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'ın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi izledi. Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi\'nde, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek dünyaya modern standartlarda sunan Anadolu Ateşi dans topluluğu, büyük beğeniyle izlendi. Anadolu Ateşi topluluğu yaklaşık 2 saat sahnede kaldı ve dakikalarca alkışlandı.

Gece geç saatlere kadar eğlenen Vanlılar, bu tür organizasyonların yapılmasının kendilerini memnun ettiğini, Anadolu Ateşi dans topluluğunun geceye ayrı bir renk kattığını, organizasyonu yapan yetkililere teşekür ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anadolu Ateşi dans topluluğunun gösterisi için gelen vatandaşlardan genel ve detay

-Anadolu Ateşis Dans topluluğu\'nun gösterisinden genel ve detaylar

-Dans topluluğunu izleyenler

-Vatandaşlarla röportajlar

SÜRE:5 DK 20 SN

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı

KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi’nde, \'Kültürel Miras ve Korumacılık\' temasıyla bu yıl 18’incisi düzenlenen \'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali\' açılış programı ile başladı. Festival kapsamında konser veren ünlü şarkıcı Emre Aydın hayranlarını coşturdu.

Köyiçi mevkiinde bando eşliğinde başlayan kortej yürüyüşüne katılanlar Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’na kadar yürüdü. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı\'nda yapılan törende konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu\'nun hem Türkiye\'de hem de dünyada önemli bir değer olduğunu söyledi. Safranbolu\'nun bugüne gelmesinde herkesin emeği olduğunu belirten Ürkmezer şöyle dedi:

\"Safranbolu\'da insanlarda koruma bilinci olmasaydı ne ilçe bu hale gelirdi ne belegesel film fesitivali yaşayabilirdi ne de UNESCO Sfaranbolu\'yu kültürel miras olarak kabul ederdi. Safranbolu\'nun geçmişten bu güne ve geleceğe olan yolculuğunda bizler sadece katkıda bulunuyoruz. Festivalimiz bundan sonra da inşallah devam edecek. Başta sanatcılarmız olmak üzere Türkiye\'nin çeşitli yerleriden festivalimize katılan herkese hoşgeldin der, teşekkür ederim.\" Ürkmezer, Recep Aktuğ, Engin Çağlar,Anta Toros, Meral Orhonsoy, Devlet Devrim ve Nilüfer Aydan gibi bazı yeşilçam oyuncularıyla birlikte 3 gün sürecek olan festivalin meşalesini yaktı. Daha sonra Türk Sinemasının 100\'üncü Yılı \"Gala Film Gösterimi\" yapıldı.

EMRE AYDIN 10 BİN KİŞİYİ COŞTURDU

Festival kapsamında ünlü pop şarkıcısı Emre Aydın konser verdi. Konser alanını dolduran özellikle genç kızlar ünlü şarkıcıya büyük sevgi gösterilerilerinde bulundu. Meydan çevresindeki apartmanlardaki evlerinin balkonlarına çıkanlar şarkılara eşlik etti. 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak eğlenen 2 genç ise polis tarafından aşağıya indirildi. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, konser sonunda şarkılarıyla yaklaşık 10 bin kişiyi coşturan Emre Aydın\'a safranbolu maket evi ve çiçek verdi. Festival pazar günü sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kortej yürüyüşü

-Vatandaşların yürüyüştekileri selamlaması

-Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezerin konuşması

-Meşale ateşinin yakılması

-Bazı sanatçıların konuşması

-Film gösterimi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Konser

-Apartmanın çatısında eğlenen 2 genç

-Emre Aydın\'a safranbolu maket evi ve çiçek verilmesi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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\'Çöpten bebek sesi geliyor\' ihbarı polisi alarma geçirdi



KONYA\'da \'155 Polis\' ihbar hattına gelen \'çöp konteynerinde bebek ağlama sesi geliyor\' ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, herhangi bir ize rastlanmadı.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akabe Mahallesi Yeniceler Caddesi\'nde meydana geldi. \'155 Polis\' ihbar hattına cadde üzerinde bulunan çöp konteynırlarından bebek ağlama sesi geldiği ihbarı üzerine polis ve belediye temizlik ekipleri harekete geçti. Dolu olan çöp konteynerleri, belediye ekipleri tarafından titizlikle boşaltıldı. Yapılan incelemede, herhangi bir ize rastlanmadı.

Polis, olay yerine geldiklerinde kedilerin ses çıkardığını ve muhtemelen çıkan sesin de bebek sesine benzetilmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis ve temizlik işçilerinin çöpleri kontrol etmesi

-Temizlik işçilerinin çöpleri araştırması

-Çöplerin çöp kamyonuna yüklenmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)



