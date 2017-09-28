DHA YURT BÜLTENİ-20

Şemdinli\'de 12, Çukurca\'da 3 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi/EK



ŞEMDİNLİ\'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 12\'YE ÇIKTI

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nde, bugün sabah saatlerinde PKK\'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Sarebatin Tepe bölgesinde operasyonlar devam ederken, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir grup teröristin yeri belirlendi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. Harekatta, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, bugün aynı bölgede öldürülen terörist sayısı, 12\'ye çıktı.

ÇUKURCA\'DA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çukurca İlçesi\'ne bağlı Çığlı Köyü\'nün güneyinde ise, İHA\'la tarafından tespit edilen PKK\'lı 3 terörist de düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar aralıksız devam ettiği bildirildi.



Haber: HAKKARİ,(DHA)

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Bandırma\'da yağmur etkili oldu

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde bu akşam başlayan yaklaşık bir saat süren yağmur nedeniyle sokaklar göle döndü. Bir çok işyerini su basarken rögar kapatları yerinden çıktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadılar.

Bandırma ilçesi\'nde saat 21.30 sıralarında aniden başlayan yağmur zaman zaman şiddetini arttırdı. Aşırı yağan yağmur nedeniyle bir çok işlerini su basarken bazı caddeler trafiğe kapatıldı. Sokaklar göle dönerken rögar kapakları yerinden çıktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken bazıları ise otobüs duraklarına sığındılar. Bir sokak köpeği ise sel suları nedeniyle uzun süre gidecek yer aradı. İtfaiye ekipleri yağan yağmur nedeniyle su basan ev ve işyerlerinde su tahliyesi çalışması yaptılar.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Durakta mahsur kalanlar

-Kaçışanlar

-Cadde sular altında ve patlayan rögarlardan taşan sular

-Su basan bir lokantada çalışmalar

-Su basan bir pastanede temizleme çalışmaları

-Pastane sahibi belediye nerde diyor

-Mahsur kalan bir köpek şaşkın bakışlarla gidecek yer arıyor

-Su basan caddede zorlukla ilerleyen araçlar

SÜRE: 3 dakika BOYUT: 201 MB

Haber: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)

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Bursa\'da terör operasyonu: 5 gözaltı



BURSA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, 30 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin zırhlı araçlar desteğiyle düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Bursa genelinde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 200 polisin katıldığı operasyona Özel Harekat Ekipleri, Çevik Kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlar destek verdi. Gece saatlerinde başlayan operasyonda, umumu açık yerler, kahve ve internet kafeleri ile otomobiller denetlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, daha önceden \'Terör Örgütü\'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak\' suçundan kaydı bulunan 5 kişi, incelenmek üzere gözaltına alındı. Operasyonun sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Özel harekat ekiplerinden görüntüler

-Zırhlı araçlardan görüntüler

GBT sorgusundan görüntüler

BOYUT: 224 Mb,SÜRE: 3 dakika 6 saniye

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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Yaşar, hemşehrilerini coşturdu

ADANALI sanatçı Yaşar, 24\'üncü Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında verdiği konser ile hemşehrilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu yıl sanatçı ve vatandaşları buluşturmak amacıyla ilk kez kurulan Sinema ve Kültür Sanat Kasabası\'nda gerçekleşen konserde Yaşar, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Şarkı arasında kendisinin Adanalı olduğunu ve ilkleri de bu şehirde yaşadığını belirten Yaşar, hayranlarına seslenerek, \"Bu kenti benim için doya doya yaşayın\" dedi. Aşk şarkılarıyla duygulandıran, hareketli parçalarla da coşturan Yaşar, 2 saat süren konserin sonunda alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı. Ünlü sanatçıyı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve binlerce vatandaş izledi.

Görüntü Dökümü

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- Konseri izleyen vatandaşlardan görüntü

- Yaşar\'ın sahne performansı

- Yaşar\'ın sahnede izleyecilere hitap etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 03\'01\" Boyut: 184 MB

aber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)