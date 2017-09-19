DHA YURT  BÜLTENİ-20

Denizli\'ye şehit ateşi düştü /EK

ŞEHİT ARIKAN\'IN NAAŞI DENİZLİ\'YE GETİRİLDİ

Mardin\'in Nusaybin İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü terör operasyonlarında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada Denizlili uzman çavuş 25 yaşındaki Muhammet Arıkan şehit oldu.

Askeri uçakla Denizli\'ye getirilen şehidin cenazesinin, yarın öğlen Çal İlçesi\'ndeki Bayıralan Mahallesi\'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Mardin\'in Nusaybin İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü terör operasyonlarında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan\'ın naaşı, bugün akşam saatlerinde askeri uçakla Denizli\'deki Çardak Havalimanı\'na getirildi. Şehit Arıkan için havalimanında düzenlenen törene; Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11\'inci Komando Tugay Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı, şehidin yakınları ile askeri ve sivil erkan katıldı. Şehidin Türk Bayrağı\'na sarılı tabutunun askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulduğu sırada şehidin eşi Ümmühan, annesi Hatice, babası İbrahim ile kardeşleri Mesut, Mehmet ve Fatma gözyaşlarına hakim olamadı. Vatandaşlar, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları attı. Havaalanından konvoy eşliğinde Denizli\'ye getirilen Şehit Arıkan\'ın naaşı, 11\'inci Komando Tugay Komutanlığı\'ndaki hastane morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesinin yarın öğlen Çal İlçesi\'ndeki Bayıralan Mahallesi\'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.



Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Başbakan Yıldırım: Öğrencilerimizi TEOG stresinden kurtaracağız (6)



ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa\'daki temasları kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'da şehit edilen Mustafa Direkli\'nin ailesini ziyaret etti. Şehidin Esentepe Mahallesi’ndeki baba evine giden Başbakan Yıldırım, şehit babası Nihat Direkli tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Yıldırım\'ın, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, şehit ailesine taziyelerini ilettiği, şehidin babasına Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye ettiği öğrenildi. Şehidin evinden ayrılan Başbakan Yıldırım daha sonra Külaplı Mahallesinde Badıllı ailesini de ziyaret ettikten sonra uçakla kentten ayrıldı.



Haber:Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,(DHA)

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Tartıştığı ağabeyini tüfekle vurdu

ADIYAMAN\'da, Zeynal S., tartıştığı ağabeyi Mehmet Emin S.\'ye tüfekle ateş açtı. Mehmet Emin S. ayağından yaralanırken, kardeşi Zeynal S. ise kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Örenli Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Emin S. ile kardeşi Zeynal S. arasında çıkan ve sebebi henüz bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında öfkelenen Zeynal S. evden aldığı tüfekle ağabeyi Mehmet Emin S.\'ye ateş etti. Mehmet Emin S. ayağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, kardeşi Zeynal S. ise kaçtı. Mehmet Emin S., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla götürüldüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma şüpheli Zeynal S.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acil servise girişi

- Yaralının sedyede acil servise alınması

- Yaralının yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB

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Karabük Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği\'nden şehit ailesine ziyaret

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şubesi üyeleri, 14 Eylül 1990 yılında şehit olan er 21 yaşındaki Cafer Demirhan\'ın ailesinin yaşadığı evi ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şubesi Başkanı Sabri Özer ve üyeleri, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevliyken operasyon sırasında şehit olan 21 yaşındaki Cafer Demirhan\'ın eşi Hatice Demirhan\'ın ailesiyle birlikte yaşadığı Namık Kemal Mahallesi\'ndeki 2 katlı evi ziyaret etti. Başkan Sabri Özer ve üyeleri, 1993 yılında faizsiz konut kredisi ile alınan evin çok eksikliklerinin olduğunu söyledi. Evinin dışının sıvasız olduğunu, içinde birçok eksiğinin bulunduğunu ifade eden Özer, şöyle dedi: \"Balkon duvarları yok. İç sıva, boya badana yok. Ağabeyi bu evde şehidimizin eşi çocuğunu okutarak mezun etmiş. Tüm varlığını yokluğunu şehidimizin çocuğuna aktarmış. Tabii ki elinde imkanlar olmuş olsa bu imkanlar doğrultusunda evin içerisine harcamak ister. Evinde daha rahat oturmak ister. Biz devletimizi kınamıyoruz. Devletimizin yaptığı velinimetler var. Kanun maddelerimizden yararlanıyorlar. Maaşlarını alıyorlar ama bunlar belirli bir noktaya kadar oluyor. Belirli bir noktadan sonra tıkanıyorlar. Yarın gaziler günü. Biz gaziler olarak bu durumdan çok rahatsız olduk. Malul gaziler olarak bizimde yanımızda şehitlerimiz oldu. Bizde aynı konumda olabilirdik. Benim yanımda 3 tane arkadaşım şehit oldu. Bir çok gazi arkadaşımız malul oldu. Bizlerde geride bırakacağımız evlatlarımızı, eşlerimizi bu şekil düşmesini asla istemeyiz.\" Özer, yarın ki Şehitler ve Gaziler Günü programına katılmayı düşünmediklerini ifade etti. Bir şehit ailesinin bu durumda olduğunu bilerek törene katılmaya içlerinin el vermediğini belirten Özer, \"Yarın nasıl mutlu olalım. Hüzünlüyüz. Bu günümüzü biz bu sefer kutlamayı düşünmüyoruz. Programa katılmayı düşünmüyoruz. Bu tepki değildir aslında. Bizim içimizdeki hüzündür. Gazilerimiz olarak ortak alınan bir karardır. Yarınki gaziler gününe katılmayacağız. Bize orada onurumuza yemekler veriliyor. Biz orada hiçbir zaman yemek peşinde olmadık, olmayacağız. Biz orada yalnızca onurumuzla, gururumuzla yaşamanın, mücadele etmenin peşindeyiz. Burada hafif bir onursuzluk bir durum varsa da biz de bunu kendi içimizde küçükte olsa protesto eder gibiyiz.\" dedi. Özer, şehidin ailesinin yaşadığı 2 katlı evin tadilatını kendi imkanlarıyla gerçekleştireceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Evden detay görüntü

-Sabri özer\'in evde inceleme yapması

-Sabri özer\'in açıklaması



Süre:(06.38) Boyutu:(211 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Bandırma\'da kurtuluş coşkusu

BALIKESİR\'in Bandırma ilçesi\'nde kurtuluş coşkusu bu yıl 3\'üncüsü yapılan Yağlı güreşler ile bayram havasında gerçekleşti. 267 pehlivan sezonun final gürüşlerini Balıkesir Bandırma\'da kol bağlayarak kıran kırana güreşler ortaya koydu.

Bandırma Belediyesi tarafından organize edilen yağlı güreşlerde bu yıl Edirne Kırkpınar\'ın başpehlivanı olan İsmail Balaban kemerini koruyarak Bandırma güreşlerinin de başpehlivanı oldu. 13 boyda gerçekleşen müsabakalarda Antalyalı güreşçi İsmail Balaban bir başka iddialı başpehlivan Şaban Yılmaz\'ı akıllı bir oyun taktiği ile alt ederek altın kemerin sahibi oldu. Türk Hava Kurumu\'nun güreş müsabakaları boyunca yapmış olduğu paraşüt gösterileri vatandaşlar tarafından sık sık alkış aldı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma başpehlivanı İsmail Balaban\'a kupa ve madalyalarını verirken, \'İlçemizin kurtuluş gününde binlerce vatandaşımız ile harika bir turnuva izledik. Dereceye giren güreşçilerimizi tebrik ediyorum\' diye konuştu. Bandırma Güreş Ağası olan Orhan Narin ise geçen yılki ağalığını kimseye kaptırmayarak yeniden Bandırma Güreş Ağası seçildi. Orhan Narin, “Atasporu olan yağlı güreşlerimize destek olmaya devam edeceğimö dedi.



KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI ÜNVANINI KORUDU

Bandırma\'daki kıran kırana geçen güreşler neticesinde finaldeki rakibi Şaban Yılmaz\'ı deviren Antalyalı İsmail Balaban da yaptığı konuşmada, \"Kırkpınar Başpehlivanlığı gibi önemli bir kemer sahibi olduktan sonra ünvanı korumak kolay değil. Burada ünvanımı korumanın mutluluğu içindeyim. Hedefim önümüzdeki yıl da Kırkpınar\'da yeniden başpehlivan olmak\" diye konuştu.



BAŞPEHLİVANLAR DEVLET SPORCUSU YAPILSIN

Bu arada eski Kırkpınar başpehlivanlarından Şaban Yılmaz ise finalde İsmail Balaban\'a yenilirken üzgün olduğunu fakat asıl üzüntüsünün ise sayısı 20\'yi geçmeyen Kırkpınar başpehlivanlıkları alan sporcuların artık Devlet Sporcusu ünvanı verilmesi gerektiğini söyledi. Şaban Yılmaz “700 yıllık gelenek olan Yağlı güreşleri en iyi şekilde icra ediyoruz. Bu sporda başpehlivanlık kazanan güreşçi arkadaşlarımızın mutlaka Devlet Sporcusu ünvanının verilmesini istiyorum. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Spor Bakanımız\'dan bize bu hakkı vermeleri için rica ediyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Etkinliklerden görüntü

-Yağlı güreş müsabakalarından görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: BANDIRMA (Balıkesir) (DHA)