DHA YURT BÜLTENİ-20

MUĞLA\'DA ORMAN YANGINI

1)ALEVLER 8 HEKTAR ORMANLIK ALANI KÜLE ÇEVİRDİ

MUĞLA\'nın Milas İlçesi Akbük Mevkisi\'nde çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 2.5 satte güçlükle söndürülürken, 8 hektarlık ormanlık alan küle döndü.Gökova Körfezi\'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu\'ndaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bugün saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Milas Orman İşletmesi Müdürlüğü\'ne bağlı Ören Şefliği ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Bölgeye çevreden takviye orman ekipleri sevk edildi. Alevlere, 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 20 araröz, 2 dozer, 1 su tankeri, 3 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı, 10 teknik personel ve 40 orman işçisiyle de karadan müdahale edildi. 2.5 saat süren çabalar sonucunda, alevler güçlükle söndürülürken, 8 hektarlık kızılçam ormanı küle döndü.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yangının havadan çekilen görüntüleri

Haber: Cavit AKGÜN - Nilüfer DEMİR / MUĞLA, (DHA)

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2)ZONGULDAK\'TA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde kafa kafaya çarpışarak takla atan 2 otomobilde 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sılarında Zonguldak-İstanbul yolunun Ören mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden 33 yaşındaki Nihal Özkan\'ın kullandığı 67 LD 975 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşıdan gelen 58 yaşındaki Yüksel Okur yönetimindeki 67 LZ 709 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Takla atarak ters dönen iki otomobilde sürücüler Nihal Özkan ve Yüksel Okur ile yanında bulunan 59 yaşındaki Havva Demir ve 54 yaşındaki Recai Demir yaralandı. Yaralılar, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Havva Demir\'in ekipler tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa taşınması

-Bekleyen ve uzun kuyruk oluşturan araçlar

-Kaza yerinden detaylar

Süre: 4.43 Boyut: 143 MB

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

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3)BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HAKKARİLİ ÇOCUKLARA ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI

İSTANBUL Beşiktaş ve Hakkari Belediyelerinin ortaklaşa düzenledikleri \'Bayram Çocuk Festivali\' renkli görüntülere sahne oldu. Beşiktaş Belediye Başkanı CHP\'li Murat Hazinedar çocuklarla birlikte oyun oynarken, zor anlar yaşadı. Başkan Hazinedar, Kürtçe müzik eşliğinde vatandaşlarla halay çekti.Beşiktaş Belediyesi ve Hakkari Belediyesi\'nin ilk kez bayramda ortaklaşa düzenledikleri ‘Bayram Çocuk Festivali’ne yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Dün geceyi Hakkari’de geçiren Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve beraberindeki heyet, Bayram namazını merkez Hacı Sait Camisi\'nde kıldıktan sonra kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından Başkan Hazinedar, Belediyeye ait mezbahaneye geçerek aldığı 25 kurbanlık küçükbaş hayvanı kestirdi. Hazinedar, kesilen kurbanlıkların etlerini Hakkari’de maddi durumu iyi olmayan yoksul ailelere dağıtılmasını isterken, daha sonra Beşiktaş Belediyesinin katkılarıyla yaptırılan Engelliler Koordinasyon Merkezinin temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninde davul zurnayla karışlanan Başkan Hazinedar ve CHP Hakkari il Başkanı Aytekin Karahanlı, Engelliler Koordinasyon Merkezinin temel atma töreninde ilk harcı döktü.

BİNBİR NİMETTİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ

Temel atma töreninde konuşan Başkan Hazinedar, devleti yönetenlerin hataları nedeniyle devlete küsmemek gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Devleti yönetenlerin hataları yüzünden devlete kızılmaz, devlete küsülmez, Devlet bizim. Bir İmam Hatip müezzini yüzünden dine sövülebilir mi. Eleştirmek hakkımız. Ama devlet Hakkarili\'nin devleti. Devlet Diyarbakırlı’nın devleti, devlet Ordulu’nun devleti. Asıl olan şudur. Kişilerin ötesindedir devlet. Suriye ve Irak iyi bir örnektir. Bin bir nimettir Türkiye Cumhuriyeti devleti. Bu devlet Kürt kardeşlerimin devletidir, Türk kardeşlerimin devletidir. Evet ben anamdan doğarken Türk doğmuşum. Bu benim için ne bir avantajdır, ne de dezavantajdır. Birbirinizi sevmeden iman etmiş olamazsınız. Bu bayrağı Türkiye’nin her yerinde el birliğiyle sallayacağız. Unutmayın o bayrakta Kürt kardeşlerimizin de kanı var.\"

BAŞKAN HAZNEDAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yapılan konuşmanın ardından Engelliler Koordinasyon Merkezinin temeli atılırken, Başkan Haznedar ve beraberindekiler Aşağı Merzan Mahallesi’ndeki Şehir stadında kurulan oyun gruplarında oyun çocuklarla oyun oynadı. Çocukların arasında zor anlar yaşayan Başkan Haznedar, oyuncak zıp zıp’ın üzerine düştü. Şehir statında oyun oynamak için gelen yüzlerce çocuk tarafından \'En Büyük Başkan Bizim Başkan\' tezahüratları ile karşılananan Başkan Hazinedar, söylenen Kürtçe şarkılar eşliğinde boyuna bağladığı puşu ile halay çekti. Hazinedar, kendisi için Aşık Veysel\'in \'Uzun İnce Bir Yoldayım\' türküsünü söyleyen bir kız çocuğu dikkatle dinlerken, başka bir kız çocuğu dayanamayıp gözyaşı döktü. Her iki kız çocuğuna sarılan Başkan Haznedar, Aşık Veysel’in dizelerinde bir dörtlük oyuyarak, Hakkari- Beşiktaş Belediyeleri arasındaki kardeşlik köprüsüne değindi.

Görüntü Dökümü

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-Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Hakkari\'de kurbanlık kestirirken

-Hakkari şehir stadında kurulan oyun partlarınden genel görüntü

-Oyun parklarında oynayan çocuklarlar genel ve detay

-Çocuklarla ropörtoj

-Başkan Haznedar\'ın sahaya gelişi

-Başkan Haznedar\'ın Kürtçe müzik eşliğinde halay çekmesi

-Genel ve detay görüntüler

-Başkan Haznedar ile röportaj

-Ağlayan kız çocuğu

-Çocuğu yanına alıp teselli eden Başkan Haznedar

-Gözyaşı döken Başkan Haznedar\'dan görüntü

-Başkan Haznedar\'ın kısa konuşması

-Başkan Haznedar\'ın çocuklarla oyun parkında oynaması

-Başkan Haznedar\'ın Engelli koordinasyon merkezinin temel atma törenine katılması

-Folklok ekibinin gösterisi

-Başkan Haznedar\'ın konuşması

-Temel atma töreni

-Detaylar

BOYUT:662 MB

SÜRE:9 DK 53 SN

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4)BELEDİYE YAŞLI ADAMA IHLAMURLARINI TESLİM EDİP, ÖZÜR DİLEDİ



SAKARYA Büyükşehir Belediyesi zabıtanın ıhlamurlarına el koyması nedeniyle ağlayan 75 yaşındaki Recep Aktaş\'tan özür dileyerek, ıhlamurlarını teslim etti.

Dün, kentin en işlek caddesinde ıhlamur satmaya çalışan Recep Aktaş, zabıtanın ıhlamurlarına el koyması üzerine ağlarken, çevresindekiler zabıtaya tepki gösterdi. Aktaş\'ın görüntülerini izleyenler sosyal medyada zabıtaya tepki gösterdi. Bugün, Sakarya Büyükşehir Beledisi sosyal medya hesabından yaşlı adamdan özür dileyerek, ıhlamurların iade edildiğini belirtti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

\"Bayram öncesi yapılan rutin zabıta denetimi kapsamında şehir merkezinde seyyar satıcılarla ilgili çalışma yapılmıştır. Şehrimizin en işlek caddesinde seyyar olarak ıhlamur satan Recep amcamız ile zabıta ekiplerimiz arasında hepimizi üzen bir hadise yaşandı. Dün gece Recep amcamıza ve ailesine derhal ulaşılmış ve ıhlamurları kendisine teslim edilmiştir. Recep amcamıza destek sağlamak için kurulan diyalog neticesinde aile bireyleri sosyal yardıma ihtiyaçları olmadığını belirtmişlerdir. İlk inceleme sonunda zabıta ekiplerinin olay anında Recep amcamızı rencide edecek sözlü bir davranışının olmadığı görülmüştür. Ancak zabıtanın ıhlamur fidelerine geçice süreliğine el koyması Recep amcanın duygusal olarak kırılmasına neden olmuştur. Bir bayram arifesinde Recep amcamızı incitmek ve kamuoyunda bu şekilde gündeme gelmek herkesten çok bizleri üzdü. Bu olayla ilgili başta Recep amcamız olmak üzere kalbi incinen tüm vicdan sahibi halkımızdan özür diliyor, hayırlı bayramlar diliyoruz.\"

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)



