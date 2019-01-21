DHA YURT BÜLTENİ -2

24 yıldır \'Gazilik\' unvanını elde etmek için mücadele veriyor

İzmir\'de yaşayan Burhan Sel (47), Mardin\'de Jandarma Özel Harekat\'ta görev yaptığı sırada, teröristlerle girdiği çatışmada yaralandı. Sol ayak eklem kapsül kemiğinde, bomba parçası kaldı, sağ kolunda ise yorgun mermi. En fazla 3 dakika ayakta durabiliyor. Bedeninde çatışmanın izlerini taşıyan Sel, 24 yıldır devletin kendisini \'Gazi\' olarak kabul etmesi için uğraşıyor. Çünkü uzuv kaybı olmadığı gerekçesiyle \'gazi\' sayılmıyor.

Mardin\'de Jandarma Özel Harekat\'ta (JÖH) görev yaparken, 1994 yılında teröristlerle girdiği çatışmada sol ayak eklem kapsül kemiğinden yaralanan Burhan Sel, tedavi olduktan sonra yeniden görevine geri döndü. Ancak görev sırasında, girdiği çatışmalarda, sağ koluna yorgun mermi isabet eden, sağ gözünün üzerine de roket parçası saplanan Burhan Sel, 1998 yılında, verimli olmadığını düşündüğü için JÖH\'ten istifa etti. Sivil hayata geçen Burhan Sel, doktorlar tarafından kendisine, \'Tedaviden sonuç alamayabiliriz. Bu ameliyatlar riskli\" denildiği gerekçesiyle ameliyat olamıyor. Bedeninde çatışmanın izlerini taşıyan Sel, 24 yıldır devletin kendisini \'Gazi\' olarak kabul etmesi için uğraşıyor. Uzuv kaybı olmadığı gerekçesiyle gazi sayılmadığını söyleyen Sel, \"24 yıl önce girdiğimiz bir çatışmada, bombalı saldırı sonucu yaralandım. Saatlerce yardım gelmesini bekledim. 24 yıldır gazilik unvanını almak için uğraşıyorum\" dedi.

\'BU DEVLET İÇİN 3 KEZ YARALANDIM\'

Görev yaparken yaralanan fakat gazi sayılmayanlar tarafından, Terörle Mücadelede Yararlananlar ve Gazi Sayılmayalar Derneği kurulduğunu belirten Burhan Sel, \"Türkiye\'de benim gibi gazi sayılmayan 19 bin kişi var. Bizler neredeyse her hafta Ankara\'ya gidiyoruz. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştük ama bizim derdimize derman olmadılar. Ben 3 kez yaralandım bu devlet için. İlk girdiğimiz çatışmanın ardından sol ayak eklem kapsül kemiğimde, bomba parçası kaldı. Ameliyat oldum, bir kısmını aldılar ama hala bir parça duruyor. Sağ kolumda yorgun mermi var. Ayakta durmakta zorlanıyorum. En fazla 3 dakika ayakta durabiliyorum\" dedi.

\'METAL ZEHİRLENMESİ YAŞIYORUZ\'

Bedenindeki metallerin alınmasını istediğini ancak ameliyatın riskli olmasından dolayı korktuğunu söyleyen Burhan Sel, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"SGK, 2 yıl önce bizden yaralandığımıza dair durum tespit raporu ve tedavi süreçlerine dair hastane raporları istedi. Hepsini gönderdik ama iki yıldır devlet bizi oyalıyor. Vücudumda roket parçası ve kurşun var. Ankara Meslek Hastanesi\'nden aldığımız toksikoloji raporuna göre, biz metal zehirlenmesi yaşıyoruz. Metaller bizim kanımızı zehirliyor. Deniz kenarında yaşıyoruz. Burada nem olduğu için vücudumuz nemden dolayı hep sızlıyor. Bu metaller alınmadığı sürece, zorluk yaşıyoruz. Gözlerini kaybeden askere \'Siz gazi değilsiniz\' diyorlar. Biz 1053 sayılı Nizamnameye takılıyoruz.\"

\'PARA DEĞİL GAZİLİK İSTİYORUM\'

Evli olan ve eşi hamile kaldığında kendisinin vücudundaki metal nedeniyle çocuğun zehirlendiğini ve anne karnında öldüğünü belirten Sel, \"Eşim hamile kaldığında, benim kanımdaki zehirli madde çocuğumuzu da etkilemiş. Anne karnındayken hayatını kaybetti, daha sonra da korktuğumuz için çocuk yapmadık\" diye konuştu.

Burhan Sel, uzun süre özel sektörde iş aradığını ancak kimsenin işe almadığını, 2 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü\'nde işe başladığını belirterek, \"Sosyal hayata adapte olmakta zorlanıyorum. Ruhsal olarak da zor zamanlar yaşıyoruz. Yaşadıklarımızı bir biz bir de Allah biliyor. Dizilerin gösterdiği gibi bir hayatımız yok. Bunu yaşayanlar bilir\" dedi. Devletten para veya pul istemediklerini söyleyen Sel, \"Bize bir kart verilsin, öldüğümüzde, şanlı bayrağımızın altında gömülmek istiyorum. 47 yaşındayım, bu devletten hiçbir maddi beklentim yok. Tek istediğim onurumu almak. Tek gayemiz gazilik hakkını almak. Biz devletimizi seviyoruz. Bizden para istemediğimize dair imzalı belge de alabilirler\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Burhan Sel, Kordon\'da yürürken görüntü

-Burhan Sel ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

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UNESCO Geçici Listesindeki müze, 7 yıldır kapalı

UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan Bursa’nın İznik ilçesindeki tarihi İznik Müzesi, restorasyonun devam etmesi nedenyile 7 yıldır ziyaretçilerine hizmet veremiyor. Özellikle bahçesindeki lahitler ve tarihi eserler ile adeta açık hava müzesini andıran İznik Müzesi\'nin kapalı olması İznik turizmini olumsuz yönde etkiliyor.

İznik\'de 1388 yılında Sultan I. Murad\'ın annesi Nilüfer Hatun\'un anısına inşa edilerek imaret olarak kullanılan ve 1960 yılında ise müze olarak tarihe kazandırılan İznik Müzesi, 7 yıldır ziyaretçilere kapalı durumda. İznik\'in en önemli değerlerinden olan ve içerisinde 15 bin 59 kayıtlı tarihi eser bulunan müze, 2012 yılında kendi enerjisini üreten müze yapılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmek üzere kapatılmıştı.

DEMİR KORKULUKLARDAN BAKIYORLAR

İznik Müzesi\'ni görmek isteyen ziyaretçiler müzenin kapalı olduğunu görünce demir korkuluklara çıkarak bahçedeki eserleri görme imkanı buluyor. İznik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan ise konuya ilişkin, “Biz dört medeniyete başkentlik yapmış tarihi bir ilçeyiz. Burada yerel yöneticilerin suçu var. Bu müzenin açılmamasını anlamış değilim. Kesin arkada bir şeyler var. İznik’e senelerce otobüs otobüs turist gelirken müze kapalı olduğundan bu yana tek bir turist bile gelmez oldu. Çünkü müze gibi bir çok önemli tarihi yapımı restorasyon adı altında kapalıö dedi.

\'ARTIK YETER DİYORUZ\'

İznik’te turizm işletmecisi Bekir Uslu “Sahilde işletmem var. Bu müzenin 8 yıldır kapalı olması işletmelerimize büyük zarar vermektedir. Ekonomik açıdan iyi durumda değiliz. Çünkü biz turizmden geçinen bir ilçeyiz. Bizim müzemizin de Türkiye’de ve dünyada sayılı bir müze olduğunu biliyoruz. Artık yeter diyoruz, müzemizin açılmasını istiyoruzö diye konuştu.

\'BU İŞ YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ\'

İznik Genç İş Adamları Derneği eski başkanı ve otel işletmecisi Ali Karaman, “Bu iş yılan hikayesine döndü. Dünyaca ünlü bu müzenin kapalı olması yerli ve yabancı turistlerin gelmesini engelliyor. İznik esnafı bitme noktasına geldi, bir an önce müzemiz açılsınö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Müzenin dışından detaylar

-Lahitlerden detaylar

-Röportajlar

Süre: 5.02 dakika, Boyut: 663 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,(DHA)

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Boş fabrika binasında kız çocuğuyla çıplak yakalandı

Adana\'da internet üzerinden tanıştığı E.Ç. (14) adlı kız çocuğuyla metruk fabrika binasında çıplak yakalanan Onur G. (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Turan Cemal Beriker Bulvarı\'ndaki metruk fabrika binasında meydana geldi. Genç bir erkekle, kız çocuğunun harabe binaya girdiğini gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, binanın 2\'nci katındaki merdiven boşluğunda genci, kız çocuğuyla birlikte çıplak yakaladı. 14 yaşında olduğu belirlenen E.Ç., ekipler tarafından alınıp, bölgeden uzaklaştırıldı, Onur G. ise gözaltına alındı.

İlk ifadesinde, E.Ç. ile internet üzerinden tanıştıklarını, binaya ise konuşmak için girdiklerini öne süren Onur G., polis merkezine götürüldü. E.Ç. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur G., \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. E.Ç. ise ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şahısların binadan çıkarılması

-Şahısların polis aracına bindirilmesi

-Metruk bina genel ve detaylar

SÜRE:02\' 32\" BOYUT: 282 MB

Haber:Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA, (DHA)

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Kulaçlar sokak hayvanları için atılacak

Muğla\'nın Datça ilçesinde, 24 Şubat Cumartesi günü 13\'üncüsü düzenlenecek olan Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, bu yıl sokak hayvanları adına yapılacak. Üç yüzücü maraton öncesi antrenman yaptı.

Datça Belediyesi\'nin organizasyonunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve gönüllülerin katkıları ile ilçe merkezindeki Kumluk Plajı\'nda, \'Şiddeti değil, sokak hayvanlarını besle\' sloganıyla gerçekleştirilecek olan maraton için geri sayım başladı.

Kumluk Plajı\'nda 24 Şubat\'ta saat 11.00\'de başlayacak olan maraton, Kumluk Plajı- Fener Adası arasındaki 5000 metrelik uzun parkur ve Kumluk Plajı-İskele arasındaki 1500 metrelik kısa parkurda gerçekleştirilecek. Datça\'da maratonun yapılacağı Kumluk Plajı, bir okulun kazan dairesinden sızan yakıtın denize ulaşması nedeniyle bir süre önce kirlilik tehlikesi atlatırken, alınan önlemlerle eski güzelliğine kavuştu. Datçalı 3 yüzücü, Kumluk Plajı\'nda denize girip antrenman yaptı. Denizin mavi sularında kulaç atan yüzücüler, yüzme meraklılarını Datça\'da yapılacak olan maratona davet etti.

\'DIŞARIDA ÜŞÜYEN DENİZE GİRSİN\'

Maratonun düzenleyicilerinden 72 yaşındaki yüzücü Necati Sağır, Datça\'nın kısa bir süre önce büyük bir kirlilik tehlikesi atlattığını hatırlatarak, \"Bir okulumuzun kazan dairesinden sızan çok az miktardaki yakıt, yağmur suyu kanalından Kumluk Plajı\'na ulaşmıştı. Neyse ki alınan tedbirler sayesinde yakıtın denize yayılması önlendi. Deniz temizlendi. Şimdi pırıl pırıl herhangi bir sorun yok. Yüzücüleri bekliyoruz. Su sıcaklığı bugün 18 derece ve dışarıda ise hava 16 derece civarında. Dışarıda üşüyen denize girebilir. Biz öyle yapıyoruz, üşüyünce denize girip ısınıyoruz. Bu yıl kış yüzme maratonunun teması sokak hayvanları olacak. Sokak hayvanlarına sahip çıkalım, onları koruyalım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Maratonun düzenleyicilerinden 72 yaşındaki Necati Sağır ile röp.

-Datçalı yüzücülerin, Kumluk Plajı\'nda kulaç atmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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Köpek Mayk karın tadını çıkardı

Manisa\'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal mahallede bir işletme sahibinin 3 yaşındaki \'Rus finosu\' cinsi \'Mayk\' isimli köpeği, ilk kez gördüğü karın keyfini oynayarak çıkardı.

Turgutlu\'nun yüksek kesimlerinde bulunan, Dağmarmara bölgesindeki kırsal mahallelerde kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Güney Mahallesi yakınlarında yolda kalan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı. Mağdurlar, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de desteğiyle, traktörlerle ya da iş makineleriyle kurtarıldı. Kar yağışının ardından güneşin bir ara yüzünü göstermesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Restoran işletmesi sahibi Arif Tarınç\'ın sahibi olduğu 3 yaşındaki \'Mayk\' isimli \'Rus finosu\' cinsi köpek, yaklaşık 30 santimetreyi bulan karda, eğlenceli anlar yaşadı. Kar üstünde oyunlar oynayarak Mayk, karın keyfini doyasıya yaşadı. Köpeğin kar sevinci kameralarla kaydedildi. Tarınç, \"Köpeğimiz hayatında ilk defa kar görünce ne yapacağını şaşırdı. Onunla birlikte biz de keyifli anlar yaşadık.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mayk isimli köpeğin karda oynaması

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)