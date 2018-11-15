DHA YURT BÜLTENİ-2

1) ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 8 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

ADANA\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayan sürücü, 8 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılean incelemede 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Faruk Y, alkol aldığı için kaçtığını söyledi. Öte yanda otomobilde yapılan aramada ise koliler halinde 100 şişenin üzerinde bira bulundu.

Saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi\'nde 01 L 0081 plakalı otomobilden şüphelenen polis, aracı durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. D-400 Karayolu\'nda kaçan şüpheli, Girne Köprüsü üzerinden Seyhan ilçesine geçti. Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde kaçmaya devam eden şüpheli, havaalanı kavşağında önlem alan polisleri fark edince altı geçide yöneldi. Kavşakta önlem alan polislere yakalanmamak için Mehmet Akif Ersoy Caddesi\'ne dönen şüpheli, daha sonra Vefa Caddesi\'ne yöneldi. Peşine çok sayıda polis ekibini takan şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeyi denedi ancak başarılı olamadı. Barış Mahallesi 50168 Sokak\'ta durmak zorunda kalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde adının Faruk Y. olduğunu öğrenilen şüpheli, alkol aldığı için polislerden kaçtığını söyledi. Otomobilde yapılan aramada ise bagaj kısmında koliler halinde 100 şişenin üzerinde bira bulundu. Biraların faturalı olduğunu belirten ve 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen Faruk Y., ifadesi alınmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Polislerin otomobili incelemesi

- Polislerin otomobilin bagajındaki biraları incelemesi

- Sokaktaki otomobil ve polislerden görüntü

- Otomobil sürücüsü Faruk Y.\'nin alkollü olduğu için kaçtığını söylemesi

- Polis araçlarından görüntü

- Şüphelinin otomobili ve polis araçlarının gidişi

Süre: 01\'11\" Boyut: 133 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

=========================================================

2)İNEGÖL\'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında binanın çatısı zarar görürken can kaybı yaşanmadı.

Olay, gece 02.00 saatlerinde Turgutalp Mahallesi Göçmen Cami Sokakta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple binanın çatısı yanmaya başladı. Komşular alevleri fark edince bina sakinlerine haber verdi. Binada bulunan kişiler kısa süre içinde tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 110 İtfaiye ekipleri 4 araç, 15 personelle yangına müdahale etti. Yangın kısa süre içinde söndürülürken çatı kullanılmaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Çatı yangını

-Vatandaşların tahliye edilmesi

Süre: 3.08 Boyut: 211 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

======================================================

3)ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİL YANDI: 1 YARALI

ADANA\'da kontrolden çıkıp, şarampole devrildikten sonra yanan otomobilde Yusuf Albayrak (7) yaralandı. Kaza, saat 07.15 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Kürkçüler Müminli mevkii kent merkezi yönünde meydana geldi. Yakup Albayrak\'ın (45) kullandığı 35KJK 92 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazanın ardından alev alan otomobil, yanmaya başladı. Yanan otomobilde hafif şekilde yaralanan oğlu Yusuf\'u çıkartan baba Yakup Albayrak, durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Kaza yerine sevk edilen ambulans ile minik Yusuf ve babası, hastaneye kaldırıldı. Yanan otomobil ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Yanmış arabadan detay görüntüler

- İtfaiyenin söndürme çalışmaları

- İtfaiye aracının görüntüsü

- Olay yerinden detay görüntüler

SÜRE: 01\'21\" BOYUT: 151 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)