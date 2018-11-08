DHA YURT BÜLTENİ-2

(ÖZEL)

1))HAYALET MAHALLENİN TARİHİ DE YAĞMALANDI

İZMİR\'in Konak ilçesi Damlacık semtinde bulunan ve mimari yapısıyla dikkat çeken tescilli binalar, Konak Tünelleri yapılırken kamulaştırıldı. Kamulaştırılan binalarda yaşayanlar tahliye edilince, evler boş kaldı. Kapı ve pencereleri çalınan tescilli binalardan bazıları yandı, bazıları ise ahır olarak kullanıldı. Mahalle sakinleri, yapıların koruma altına alınmasını istedi.

İzmir\'de Yeşildere ile Konak\'ı bir birine bağlayan Konak Tünelleri yapılırken, tünel üzerinde kalan birçok ev, hasar gördüğü için kamulaştırıldı. Kamulaştırılan binalar arasında 10 tescilli yapı da yer aldı. 2014 yılında kamulaştırılan ve koruma altına alınması gereken 100 yıllık tarihi binalar, daha sonra kaderiyle başbaşa kaldı. 3\'üncü derecede arkeolojik ve kentsel sit alanında yer alan evlerin önce kapı ve pencereleri çalındı, ardından içerisi tamamen talan edildi. Tescilli binalardan bazıları yanarken bazıları da ahır olarak kullanıldı. Çevresi saclarla kapatılan yapıların, madde bağımlıları tarafından da kullanıldığı ileri sürüldü. Evlerin içerisindeki yatak ve yorganların olması dikkat çekti. Namık Kemal Mahallesi ile Sümer Mahallesi\'ndeki tescilli yapıların koruma altına alınmasını isteyen mahalle sakinlerinden Naim Yazıcı (65), bölgenin Konak Meydanı\'nda bulunan İzmir Valiliği, Konak Kaymakamlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi\'ne 500 metre mesafede olmasına rağmen, kimsenin bu mahalleler ile ilgilenmediğini savundu. Evlerin birçoğu kamulaştırıldığı için hayalet semte dönüşen Damlacık\'ın, tarihi dokusunun bu şekilde tahrip edilmesinin kendilerini üzdüğünü aktaran Yazıcı, \"Bu binalar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu\'na göre kamulaştırıldıktan sonra mülkiyeti devlete geçti. Ancak binaları koruması gerekenler hassas davranmadı. Bu nedenle binalar yok olup gidiyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Konak\'ın Damlacık semtinde bulunan tescilli yapılardan görüntü

-Kapıları ve pencereli çalınan, ahır olarak kullanılan evlerden görüntü

-Mahalle sakini Naim Yazıcı ile röp.

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-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

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2)SUÇÜSTÜ YAKALANAN HIRSIZ KORKUDAN KENDİ TELEFONUNUDA BIRAKTI

ERZURUM\'da camını kaldırım taşı ile kırarak girdiği cep telefonu bayisinde 20 bin lira değerindeki telefonları poşete dolduran Rıdvan Ç., polis tarafından suçüstü yakalandı. Polisin geldiğini gören Ç., korkudan çaldığı telefonlarla birlikte kendi telefonunu da bıraktı.

Olay 5 Kasım Pazartesi günü merkez Yakutiye ilçesinin Kongre Caddesindeki bir işyerinde meydana geldi. Saat 04.06\'da cep telefonu bayisinin önüne gelen Rıdvan Ç, bir süre çevresinde dolaştıktan sonra camını kaldırım taşı ile kırarak içeri girdi. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde oldukça sakin görülen Rıdvan Ç, işyerinde bir süre dolaştıktan sonra vitrindeki telefonları kablolarından kopararak cebine doldurdu. Daha sonra bir poşet bulan Rıdvan Ç, ceplerindeki telefonları bunun içine doldurdu. Yaklaşık 4 dakika işyerinde kalan Rıdvan Ç., polisin geldiğini görünce yüzüstü yere uzandı. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Rıdvan Ç., adliye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezevine gönderildi.Rıdvan Ç.\'nin olay gecesi kendi cep telefonunu da hırsızlık için girdiği işyerinde bıraktığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Rıdvan Ç\'nin kaldırım taşını alarak işyerine gelmesi

-Kaldırım taşı ile işyerinin camını kırması

-İçerideki telefonları kablolarından koparak poşet içerisine koyması

-Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Polisin Rıdvan Ç\'yi yakalaması ve götürmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 05.00 BOYUT: 584 MB

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3)PALETLERDEN EV ORTAMI YARATTI, KİTAP OKUMA ORANI ARTTI

MANİSA\'nın Salihli ilçesindeki bir ilkokulun sınıf öğretmeni, mahalleye kilit parke taşı döşenirken getirilen paletleri değerlendirdi. Paletlerden ev ortamına çevirdiği sınıfında hem öğrencilerin derslere olan ilgisini hem de kitap okuma oranını yükseltti.

Salihli ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Mevlütlü İlkokulu\'nun 2-A sınıfı öğretmeni Volkan Kaz, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü\'nün \'Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı\' projesi kapsamında kendi sınıfını tasarladı. Kilit parke taşı paletlerini kullanarak oluşturduğu sınıf, ev ortamını andırdı. Bu sayede, çocukların eğitim ve öğretime ilgisinin arttığı, kitap okuma oranının yükseldiğini belirtildi. Öğrencilerin derslerini tamamladıkları zaman istedikleri el becerilerini yapıp, zeka oyunlarını oynayabildiği ya da kitap okuyarak zaman geçirebildiği ifade edildi.Öğretmen Volkan Kaz, \"Geçen yıl Mevlütlü Mahallesi\'nin sokaklarına kilit parke taşı döşeniyordu. Kilit parke taşları ise ahşap paletlerle getirildi. Bu ahşap paletleri okulumuza taşıyıp; tasarladığımız ölçülerde masalar, sandalyeler ve diğer araç gereçleri yaptık. Sınıfımızı oluştururken öğrencilerime, nasıl bir ortam istediklerini sordum. Öğrencilerim genel olarak bir ev ortamı istediklerini söylediler. Bu istek doğrultusunda sınıfımızı ev ortamı gibi tasarladık\" dedi. Projenin öğrencilere en büyük katkısının okula ve derse ilgilerinin artması olduğunu söyleyen Kaz, \"Öğrenciler üretme, sunum ve geliştirme yeteneklerini ilerletiyor. Dersini tamamlayan öğrenci burada boyama yapıyor. Arkadaşlarıyla birlikte zeka oyunları oynuyor. El becerilerini geliştirmek için çeşitli faaliyetler yapıyor veya dinleniyor. Yine sınıfımızda oluşturduğumuz yaklaşık 200 kitaptan oluşan mini kütüphanemiz mevcut. Öğrencilerimiz için özel olarak tasarladığımız kütüphanemizdeki kitaplara olan ilgi de arttı. Öğrenciler, boş vakitlerinde veya derslerini erken bitirdiklerinde rahat bir ortamda bol bol kitap okuyor. Bir süre öğrencilerimizle birlikte malzemelerimizi alarak burada turşu kurmayı öğrendik. Öğrencilerimiz kendilerini ev ortamında hissettikleri için sürekli üretme isteği içerisinde\" dedi.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Öğrencilerden Burcu Demir, \"Sınıfımızın yeni düzenlemesi sayesinde her türlü etkinliği yapabiliyoruz. Bol bol kitap okuyoruz. Ayrıca istediğimiz oyunları da oynuyoruz. Bu nedenle sınıfımı çok seviyorum. Derslerimi daha da çok severek yapıyorum\" dedi. Can Yılmaz adlı öğrenci ise \"İstediğim zaman dersimi burada yapabiliyorum. Sınıfım beni çok mutlu ediyor. Öğretmenimin verdiği ödevi bitirdiğimde buraya geçerek, oyun oynayabiliyorum\" dedi. Öğrencilerden Ela Atmaca, \"Okuma yapılacağı zaman isteyen arkadaşlarımız buraya geçerek kitaplarını okuyor. Ayrıca arkadaşlarımla birlikte hikaye kitaplarını burada okuyup sonra oyun oynuyoruz. Bazen sınıfa anne ve babalarımız geliyor. Onlarla birlikte oturabiliyoruz. Okulumu ve sınıfımı çok seviyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sınıftan görüntü

- Burcu Demir\'in konuşması

- Can Yılmaz\'ın konuşması

- Ela Atmaca\'nın konuşması

- Öğrenciler kitap okurlarken görüntü

- Öğrenciler zeka oyunları oynarken görüntü

- Sınıf öğretmeni Volkan Kaz\'ın konuşması

5 dakika 27 saniye - 411 mb

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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4)\'ATATÜRK MASKI\' ADINA YAKIŞIR HALE GELDİ

İZMİR\'in Buca ilçesindeki, Türkiye\'nin en büyük, dünyanın ise 10\'uncu büyük rölyefi olan 42 metrelik Atatürk maskı, restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte, adına yakışır hale getirildi. Önceden içinde uyuşturucu madde kullanıldığı iddia edilen maskta, şimdi gece gündüz ikişer görevli nöbet tutuyor. Restorasyon çalışması ile birlikte maskın hemen altında yeni açılan \'Atatürk Eğitim Atölyesi\' ise Buca Belediyesi tarafından 10 Kasım günü düzenlenecek etkinliğe hazırlanıyor.

Yeşildere sırtlarında bulunan, 42 metre yüksekliğindeki Atatürk maskının Buca Belediyesi tarafından bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yeni halinin görüntüsü görenleri sevindirdi. Türkiye\'nin en büyük, dünyanın ise 10\'uncu büyük rölyefi olan Atatürk maskı, yapılan iyileştirme çalışmaları ile birlikte hak ettiği görünüme kavuştu. Çalışma öncesi, maskın pislik içindeki alt bölümünde yerle bir edilen Atatürk tabloları, şimdi yeni açılan \'Atatürk Eğitim Atölyesi\'nde sergileniyor. İçinde uyuşturucu kullanılıp, fuhuş yapıldığı iddia edilen maskta, artık gece gündüz ikişer görevli nöbet tutuyor, kilitli kapılar ancak ziyaretçilere açılıyor. 160 gün süren restorasyon çalışmalarının sonucunda yapılan özel ışıklandırmalar ve güvenlik önlemleri, bölge sakinlerinin de rahat bir nefes almasını sağladı. Eski ihtişamına kavuşan maskın hemen altında açılan \'Atatürk Eğitim Atölyesi\'nde ise döneme ait objeler sergileniyor. Öğrenci gruplarını ve ziyaretçilerini ağırlayan Atölyede, aynı zamanda Atatürk\'ün Nutuk eseri ziyaretçilere hediye ediliyor.

10 KASIM\'A HAZIRLANIYOR

Maskın hemen altında açılan \'Atatürk Eğitim Atölyesi\'nde ise, Buca Belediyesi kursiyerleri tarafından Atatürk\'ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım\'da özel bir anma töreni ve gösteri düzenlenecek. Buca Belediyesi meslek kurslarında eğitim gören ve tamamı gönüllülerden oluşan grup, özel makyaj ve kostümlerle Atatürk dönemini canlandıracak. Kuaförlük kursunda eğitim görenler saç ve makyajları hazırlarken, müzik kursunda olanlar ise törende, Atatürk\'ün sevdiği şarkıları çeşitli enstrümanlar eşliğinde çalacak.

Görüntü Dökümü

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- Atatürk maskının içinden ve dışından görüntüler

-\'Atatürk Eğitim Atölyesi\'nden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)