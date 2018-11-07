DHA YURT BÜLTENİ 2

\'Doktorum\' diyerek ilişki kurduğu 25 kadını dolandırdı

MERSİN\'de, kendisini \'doktor\' ve \'akademisyen\' olarak tanıtıp gönül ilişkisi yaşadığı kadınları dolandırdığı iddia edilen ilkokul mezunu Mustafa K. (40) yakalandı. Hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve Freud\'un kitaplarını okuyarak psikolojik analiz yaptığını itiraf eden zanlı cezaevine konuldu.

İddiaya göre, polise giderek dolandırıldığını bildiren A.G. isimli kadın, \"Kendisini akademisyen olarak tanıtan ve gönül ilişkisi yaşadığım U.A., kredi kartımdan 4 bin 399 TL para çekmiş. Sunum yapacağını söyleyip tablet bilgisayarımı da aldı. Kendisini bir daha görmedim\" diye ifade verdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Dolandırıcının ilkokul mezunu Mustafa K. olduğunu öğrenen polis, şüphelinin kadınlara kendisini doktor, akademisyen ve mühendis gibi tanıtarak gönül ilişkisi yaşadığı 25 kişiyi dolandırdığı ve çok sayıda sabıkası olduğunu saptadı.

Mustafa K.\'nin kent merkezindeki Pozcu semtinde görüldüğü bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, şüpheliyi dolmuşta yakalayıp gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Mustafa K. hakkındaki suçlamaları kabul ederken, kadınların psikolojik hallerini çözümleyebilmek için psikanalizin kurucusu Sigmund Freud\'un kitaplarını okuduğunu itiraf etti. Hakkında dolandırıcılık suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis ve 46 bin 160 TL para cezası bulunduğu da öğrenilen Mustafa K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Emniyet Müdürlüğü\'nün genel görüntüsü

-Müdürlük girişinden genel ve detay görüntü

-Mustafa K.\'nın emniyetten çıkarılması ve polis aracına bindirilmesi

-Polis aracının emniyetten ayrılması

(BOYUT: 183 MB) (SÜRE: 01.40 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

=====================

Kemalpaşa\'nın koca yürekli insanları

İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan işçi emeklisi İdris Yiğit, muhasebeci Şevket Yerdeşen ve emekli cami imamı Halil İbrahim Erken, hayatlarını sokak hayvanlarına adadı. Emekli olduktan sonra, ek iş yaparak kedi ve köpeklerin mama ihtiyaçlarını karşılayan hayvenseverler, zaman zaman zorluklarla karşılaşsalar da onların yaşaması için hiçbir mücadeleden kaçınmıyor.

İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ve birbirini tanımayan 3 kişi, hayatlarını sokak hayvanlarına adadı. Kedi ve köpeklerin yaşaması için mücadele veren iyi yürekli insanlar, hayatlarını da yine hayvanlara göre şekillendirdi. Onlardan biri emekli muhasebeci Şevket Yerdeşen (57). İzmir Karşıyaka\'da yaşayan, Şevket Yerdeşen, oturduğu apartmanda kedileri beslemeye başladı. Ancak iddiasına göre komşuları bu durumdan dolayı rahatsız oldu. Hayvan sevgisi ağır basan Yerdeşen, 35 yıl çalışıp emekli olduktan sonra Kemalpaşa\'nın Aşağı Kızılca Mahallesi\'ne taşındı. Burada, hayvanlara rahatlıkla bakabilmek için bahçe içerisinde tek katlı bir ev tutan Yerdeşen, baktığı kedileri de yanında götürdü. Burada kardeşi Mehmet Yerdeşen ile birlikte yaşayan Şevket Yerdeşen, kedi ve köpeklere mama alabilmek için ek iş yapmaya başladı. Bir sitede bekçilik yapan Yerdeşen, \"Burada 30 kedi var, 10 da köpek ama dışardan gelenleri de besliyorum. Onlar için çalışıyoruz, onlar için yaşıyoruz. Bir sitede bekçilik yapıyorum. Emekliyim rahat rahat yaşayabilirdim ama hayvanlarla ilgilenen kimse yok. Araçlar çarpıp kaçıyor. Hasta hayvanlar oluyor, kimse ilgilenmiyor. Bir kap su, yemek veren yok. Hayvanlara işkence yapılıyor. İnsanlara nasıl olsa birileri yardım ediyor. Ama hayvanlarla ilgilenen yok. Ben de hayatımı onlara adadım. Ben, onlara karşı duyarsız kalamıyorum\" dedi. Hastalanan kedi ve köpekleri veterinere zamanında yetiştirmek için bir de sepetli bisiklet alan Şevket Yerdeşen, sokak hayvanlarına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

MAMA PARASINI DİN DERSİNDEN KAZANIYOR

29 yıl camide imamlık yaptıktan sonra emekli olan Halil İbrahim Erken (60) de, çevresinde hayvanlara karşı sevgisi ile tanınıyor. Çalışırken cami lojmanında kedi besleyen Erken, emekli olduktan sonra da, özellikle hasta, zayıf ve bakıma muhtaç hayvanlara, Kemalpaşa\'nın 85\'inci Yıl Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Sokak\'ta bulunan evinde bakmayı ihmal etmedi. Evinin kapısını kedi ve köpeklere sonuna kadar açan Halil İbrahim Erken, eşi ve kızının da desteğini görüyor. Emekli olduktan sonra, hayvanların bakımı için Kemalpaşa\'ya bağlı Bağyurdu\'nda bir okulda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine giren, buradan kazandığı parayla da onların mama ihtiyacını karşılayan Erken, \"Görev yaparken baktığım kedileri de evime getirdim. Zayıf olanları, doğada kendilerine bakamayacak durumda olanları, Allah bize gönderiyor. Biz de bakıyoruz. Şu anda evimde 11 kedi, 1 de köpek var. Derslere giriyorum, hayvanların rızkı bu şekilde çıkıyor. Derslerden kazandığım parayı, hayvanların bakımları ve yiyecekleri için harcıyorum. Helali hoş olsun. Allah bize veriyor, biz de onlara veriyoruz\" dedi.

ÇÖPTEN YİYECEK TOPLUYOR

Bir fabrikada yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan İdris Yiğit\'in (56) hayvan sevgisi ise, zaman zaman hayatını zorlaştırabiliyor. Babası Hasan Yiğit (86) ile birlikte Kemalpaşa\'nın Soğukpınar Mahallesi\'nde kendilerine ait olan evde yaşayan İdris Yiğit, kedi ve köpekleri, ailesinden ayırmıyor. Hayvanlara baktığı için, komşuların \'kötü koku\' yaptığı gerekçesiyle bu durumdan rahatsız olduğunu ve sürekli belediyeye şikayette bulunduklarını belirten Yiğit, \"Mahalleli geliyor, aralarında imza topluyor, evimiz için \'çöp ev\' diyorlar. Sonra kamyonları dayayıp evi boşaltıyorlar. Belediye zabıtası geliyor, polis geliyor, biz de bir şey yapamıyoruz. Ama tüm bunlara rağmen hayvanlara kıyamıyorum. Yapılanlardan dolayı hayattan bıksam da onlardan vazgeçmiyorum\" diye konuştu. Parası bittiğinde hayvanların aç kalmaması için çöplerden yiyecek toplayarak, onları doyurmaya çalışan İdris Yiğit, \"Emekli maaşım var, onu hayvanlar için harcıyorum. Para yetmeyince bu kez çöplerden yiyecek topluyorum. Hayvanlara böyle kötü davrandıkları zaman çok üzülüyorum. İnsanların hayvanlara faydası yok, bari zararı olmasın. Faydası olanlara da engel olmasınlar. Onları sokağa atamıyorum, hepsini evladım olarak görüyorum. Komşuların çoğu zalim, hayvan düşmanı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kemalpaşa\'daki hayvan severlerden görüntü

-Hayvanları beslerken görüntü

-İdris Yiğit, Şevket Yerdeşen ve Halil İbrahim Erken ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

======================================

Bujideki ağız sıvısından yakalandı

ADANA\'da, otomobilden hırsızlık yapan Cem Gezici (38), aracın camını kırdığı bujinin üzerindeki ağız sıvından alınan \'DNA\' örneklerinden yakalandı.

Olay, 13 Mayıs günü Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi\'nde meydana geldi. Cem Gezici, park halindeki bir otomobilin camını bujiyle kırdı, araçtaki kadın çantasını çalarak kaçtı. Bir süre sonra aracının yanına gelen Ali Ş. otomobilinin camının kırıldığını ve eşine ait çantanın çalındığını görünce polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ancak polisler, görüntülerden, şüphelinin uzak kalması nedeniyle eşgalini belirleyemedi.

Yapılan incelemede, aracın camının bujiyle kırıldığı saptandı. Bulunan buji, incelemek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı\'na götürüldü. Buji üzerinde şüpheliye ait ağız sıvısı tespit edildi. Ağız sıvısının, yapılan incelemede hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Cem Gezici\'ye ait olduğu belirlendi.

Harekete geçen ekipler, Cem Gezici\'yi Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'ndeki evinde gözaltına aldı. Cem Gezici\'nin bu olayın ardından işlediği bir suçtan dolayı ev hapsine çaptırıldığı ve ayağında elektronik kelepçe olduğu görüldü.

Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlının adli tıp biriminden çıkışı

- Adli tıp tabelası

SÜRE:00\'45\" BOYUT:84,4

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

======================================



Mankenlikten çiftçiliğe

İSTANBUL\'da uzun süre spot ışıklarının altında fotolodellik yapan 23 yaşındaki Yazgülü Amaj, Muğla\'nın Marmaris ilçesine yerleşerek Tarım ve Orman Bakanlığı\'ndan aldığı hibeyle çiftçi oldu. İstiridye mantarı üreten Amaj, elde ettiği ürünleri kilosu 16 liradan çeşitli restoran ve otellere satıyor.

Zonguldak\'ta doğup çocuk yaşlarda ailesiyle İstanbul\'a taşınan Yazgülü Amaj, bir süre bazı dizilerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı, fotomodellik yaptı. Kent hayatının stresinden uzaklaşarak bir yıl önce Marmaris\'in Hisarönü Mahallesi\'nde ormanlık alana yakın yerde arazi satın alan Yazgülü Amaj, ev yaptırdı. İstanbul\'da tanıştığı oyuncu ve dansçı Suriyeli Tarek Amaj ile evlendi. Annesi ve eşiyle birlikte çiftlikte yaşamaya başlayan Yazgülü Amaj, Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın \'Genç girişimci çiftçiler\' adlı projesi kapsamında, Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne başvurdu. 30 bin lira hibe alan Yazgülü Amaj, 40 bin lira da kendi sermayesini koyarak 70 bin liraya oluşturduğu istiridye mantarı serasında üretime başladı. Eşi ve annesinin desteğiyle üretime başlayan Yazgülü Amaj, 11 ton kapasiteli serasında 3 tona yakın istiridye mantarı yetiştirdi. Elde ettiği ürünleri kilosu 16 liradan çeşitli restoran ve otellere satmaya başladı.

ŞAŞAALI VE YAPMACIK HAYATTAN KURTULMAK İSTEDİ

Marmaris ve doğa aşığı olmasının kendisini çiftçiliğe doğru götürdüğünü söyleyen Yazgülü Amaj, \"Kalabalık metropol şehirlerin stresleri ile mesleğimin çeşitli zorlukları, genç yaşta çok yıprattı. Genç yaşlarda elde ettiğim o görkemli yaşam bana zevk vermemeye başladı. Herkesin gıpta ile baktığı o görkemli yaşam aslında görünenden çok farklı. O şaşaalı, yapmacık hayattan kurtulmak için Marmaris\'e sıklıkla geliyordum. Karadeniz çocuğu olmam, doğa dokusu ve Marmaris aşkı beni buraya getirdi. Bir anda karar vererek gelecek yaşamımdaki huzur ve mutluluğa adım attım\" dedi.

Marmaris ve çevresinde istiridye mantarının tadı ve sağlığa yararlarının bilinmediğini söyleyen, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nejmettin Kaya\'nın teşvikiyle işe giriştiğini belirten Yazgülü Amaj, \"Önümüzdeki yıllarda çiftlik içinde ayrı küçük bir tesis kurarak mantarın kurutma ve paketleme işlemini yaparak, ihracat yapmayı planlıyorum. Yaptıklarımı öğrenen kadın komşularım ziyaretlerime gelerek, onlar da hibe alarak çeşitli alanlarda üreticilik yapmak istediklerini söyledi. Şu an çok mutlu ve huzurluyum\" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Nejmettin Kaya, bakanlığın desteğiyle amacın kırsalda genç girişimcilerle üretimi artırmak olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İçinde evi bulunan çiftliğin ve seranın görüntüsü

- İstiridye mantarı yetiştirilen sera içinde Yazgülü Amaj ile röp.

- Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nejmettin Kaya ile sera içinde röp.

- Mankenlik yaparken fotoğrafları

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

(Toplam: 7 dakik 14 saniye-522 MB HD görüntü)



======================================

Çocuk gelin, eşi için af istedi

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 9 aylık hamile 23 yaşındaki Seda Akkuş, 13 yaşındayken birlikte yaşadığı, reşit olunca ise evlendiği Bahattin Akkuş\'a (32), sonradan açılan kamu davasında 21 yıl hapis cezası verilmesi üzerine perişan oldu. Cezanın kesinleşmesinin ardından tutuklanacağını anlayan Bahattin Akkuş kayıplara karışırken; karnı burnunda genç kadın, 3 çocuğuyla ortada kaldığını söyleyip, kocasının affedilmesini istedi.

Karakova Mahallesi\'nde yaşayan Seda Akkuş, 2008 yılında 13 yaşındayken Bahattin Akkuş\'a kaçtı, birlikte yaşamaya başladı. Bahattin Akkuş hakkında küçük yaşta kız çocuğuyla birlikte olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 2009\'da \'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'Kişiyi hürriyetin yoksun bırakma\' suçlamasıyla açılan dava sürerken; çift 2012 yılında nikahlandı. Geçen 10 yıllık sürede çiftin Harun (8), Berat (6) ve Azat Can (3) isimli üç oğlu oldu. Seda Akkuş son olarak 4\'ncü çocuğuna hamile kaldı. Bahattin Akkuş, hakkında açılan dava da sonuçlandı. Akkuş\'a toplam 21 yıl hapis cezası verildi. Yerel mahkemenin verdiği karar Yargıtay tarafından da onandı. Cezanın kesinleşmesinin ardından tutuklanacağını anlayan Bahattin Akkuş kayıplara karıştı, hamile genç kadın da üç çocuğuyla baş başa kaldı.

Eşi kayıplara karışınca kayınvalidesi Nilüfer Akkuş\'un yanına taşınan Seda Akkuş, çocuklarını geçindiremediğini belirterek, kocası Bahattin Akkuş\'un affedilmesini istedi. Seda Akkuş, \"Bahattin ile 13 yaşında evlendim. 2012 yılında da resmi nikahımız kıyıldı. Ama 2009 yılında eşim hakkında kamu davası açıldı. Kocama 21 yıl hapis cezası verdiler. Cinayetten bile bu kadar ceza alınmıyor. Yargıtay kocamın cezasını onadı. Hapis cezası kesinleşince eşim ortadan kayboldu. Şimdi nerede bilmiyoruz. Sosyal yardımlaşmadan aldığımız parayla geçiniyoruz. Dördüncü çocuğum olduğunda biz ne yapacağız? Ben doğum için hastaneye yatacağım, kim bakacak çocuklarıma? Bir de eşim tutuklanırsa perişan oluruz, ailemiz dağılır. Artık çocuklarımın da psikolojisi bozuldu. Gece, gündüz, sabahın erken saatlerinde polis eve gelip eşimi soruyor. 8 yaşındaki oğlum Harun ile 6 yaşındaki Berat okula bile gidemiyor. Çocuklarım için, kocama verilen hapis cezası af edilsin. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Biz bir hata yaptık. Bunun bedelini çocuklarımız ödemesin. Çocuklarım babasız büyümesin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Anne Seda Akkuş\'un konuşması

- Akkuş\'tan ve çocuklarından detay

- Akkuş\'tan detay

- Eşi Bahattin Akkuş\'un resmi

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

======================================

Nesli tehlike altındaki yaralı ak pelikan tedaviye alındı

MANİSA\'nın Demirci ilçesinde boş bir tarlada vatandaşlar tarafından, kanadından yaralı halda bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki ak pelikan, Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

Geçen pazartesi günü öğle saatlerinde, Demirci ilçesindeki boş bir tarlada nesli tükenmekte olan bir ak pelikan bulundu. Hareket edemeyen, kanadından yaralı ak pelikanı bulan vatandaşlar, durumu Demirci Belediyesi yetkililerine bildirdi. Demirci Hayvan Bakım Evi\'nde veteriner hekimler tarafından ilk müdahalede bulunulan ak pelikan, daha sonra Manisa\'ya getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü veteriner hekimi Engin Bahçeçi, teslim aldığı hayvanı tedaviye aldı. Ak pelikanın, sol kanadının üst kısmında zedelenme olduğu belirtildi. Yaralı pelikanın tedavisine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi\'nde devam edileceği bildirildi. Ak pelikanın, tedavi ve rehabilitasyonun tamamlanmasının ardından doğal ortamına salınacağı ifade edildi.

Veteriner Bahçeçi, \"Şu anda pelikanımızın genel sağlık durumu iyi. Pelikanı bundan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi\'ne yönlendireceğiz. Orada da birkaç gün veteriner hekimlerimizin kontrolü altında duracak, sonrasında iyileşme sürecine göre doğaya salacağız\" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil ise vatandaşların bu tür yaralı hayvanlar gördüğünde yetkili kişilere bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ak pelikandan genel detaylar

- Ak pelikan tedavi edilirken görüntü

- Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Engin Bahçeçi röp.

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)



======================================



Otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Ereğli- Adana karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Uçar (62) yönetimindeki 01 BNM 27 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uçar\'ın eşi Fatma Uçar (62) yaşamını yitirdi. Yaralanan Mustafa Uçar ve İbrahim Akgül de ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

-------------------------

-Kaza yapan araçtan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA (DHA)