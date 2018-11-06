DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ADANA\'DA 350 POLİS İLE NARKOTİK OPERASYONU: 25 GÖZALTI

ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 350 polis ile şafak vakti yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.Kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şüphelilerin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Asayiş, KOM, TEM, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda 350 polis görev aldı. Özel harekat polislerinin, demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 25 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışı

- Polis araçlarının baskın yapılacak eve gidişi

- Baskın yapılan evin önündeki özel harekat polisleri

- Özel harekat polisinin, arkadaşının yardımıyla bahçe duvarından atlaması

- Polislerin evin avlu kapısından girişi

- Evin kapasının önündeki özel harekat polisleri

- Bir özel harekat polisinin tüfek ile evin pencerine doğru bakması

- Özel harekat polisinin \"Aç polis\" diye bağırması

- Koç başı ile vurarak evin demir kapısının açılması

- Polislerin eve girmesi

- Evin içindeki polislerden görüntü

- Evin bahçesinde arama yapan polisten görüntü

- Evin sokağındaki polisl araçları

- Evde gözaltına alınan iki şüphelinin çıkartılışı

- Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

- Şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02\'40\" Boyut: 298 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

=================================================

2)MERSİN\' DE SAHTE NARGİLE TÜTÜN İMALATHANESİNE BASKIN

MERSİN’de polis, Suriyeliler tarafından sahte nargile tütünün imlalatı yapılan depoya baskın yaptı. 2 Suriyeli şüphelininin gözaltına alındığı operasyonda insan sağlığına zararlı çok sayıda tütün ve nargile malzemesi ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte yasa dışı ve sağlıksız koşullarda üretim yapan tütün deposu imalatalı olduğu ihbarını aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle, depoya baskın yapan ekipler insan sağlığına zararlı olan, 650 kilo içime hazır sahte nargile tütünü, 160 kilo işlenmemiş kuru nargile tütünü, 4 kilo gıda boyası, 6 bin adet değişik markalarda nargile ambalajı, 30 litre nargile aroması, 3 adet sanayi tüpü, 3 adet ambalaj kapama makinası ve imalathane malzemeleri elegeçirildi. Depoyada bulunan Suriye uyruklu M.A ve H.A., gözaltanı alındı.Emniyete götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Polisler imalathaneye girerken

- İmalathanede yapılan aramadan genel ve detay

- Yerdeki malzemeler

- Nargile aroması kutuları

- Polisler nargileyi kontrol ederken

- İmalathanenin içinden genel ve detay

SÜRE: 01\' 22\" BOYUT: 163 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

================================================

3)MERSİN\'DE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

MERSİN\'de polis, bir depoya düzenlediği baskında 8 bin litre kaçak içki ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi\'ndeki bri depoda kaçak şarap üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Depoya baskın yapan polis, yaptığı aramada plastik şişeler içinde 8 bin litre sahte şaraba el koydu. Depo sahibi H.E.Ş. ise gözaltına alında. Ekipler, sahte içkileri imha etti.Şüpheli ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Ekiplerin depoya girmesi

- Deponun genel görüntüsü

- Varillerden şarap örneklerinin alınmasından genel ve detay görüntüler

- Alınan numuneden detay ve genel görüntüler

- Diğer varillerin açılması

BOYUT: 275 MB-SÜRE: 02\'31\"



Haber:Adnan AÇIKGÖZ-Kamera:Mustafa ERCAN/MERSİN,(DHA)

======================================================

4)İKİ KARDEŞ AYNI ODADA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

İZMİR\'de Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi immünoloji servisinde \'kronik gramülatoz\' teşhisi ile tedavi gören iki kardeş Berensu Öksun (6) ve Yiğit Öksun (5) yaşama tutunmak için ilik nakli bekliyor. Durumu çok ağır olan Berensu ve yüzde elli ilik nakline ihtiyaç duyan kardeşi iyileşebilmek için uygun donör bekliyor. Tedavi sürecinde açık kalp ameliyatı olan ve felç geçiren küçük kız için acilen donör bulunması gerekiyor.

Diyarbakır\'da yaşarken 4 yıl önçe İzmir\'e taşınan ve sürekli olmayan işlerde çalışan Mübarek Öksun (28) ile ev hanımı Mizgin Öksun (24) çiftinin kızları Berensu, henüz 15 günlükken aşırı kusma ve vücutta döküntü nedeniyle Diyarbakır Çocuk Hastanesi\'ne kaldırıldı. 20 gün sonra yoğun bakıma alındı, 1 aydan fazla solunum cihazına bağlı kaldı. Berensu henüz 54 günlükken ise Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde yaklaşık 5 aylıkken, immün eksikliği anlamına gelen \'kronik gramülatoz\' teşhisi konuldu. İlik nakli olması gerektiği, 5 aylıkken anlaşıldı. Ailede tarama başlatıldı ve uygun ilik bulunamadı. O dönem hiçbir organı zarar görmemiş olan Berensu, gün geçtikçe daha ağırlaştı ve kötüleşti. Tam 5 yıldır ilik nakli olmayı bekleyen Berensu, bu sürede felç geçirdi ve açık kalp ameliyatı oldu. Damar tıkanıklığı sebebiyle beyninde hasar oluştu ve sol tarafına felç geldi. Akciğerleri de kötü durumda olan Berensu, solunum cihazına bağlanıyor. Yaşadığı tüm acılara rağmen, yüzünden gülümsemesi eksik olmayan minik kız doğduğundan beri hastalıkla mücadele ediyor. Beren\'in tedavi sürecinde, kardeşi Yiğit için de tarama yapıldıktan sonra, Yiğit\'e de ablası gibi \'kronik gramülatoz\' teşhisi konuldu. Hastalığı 9 aylıkken anlaşılan Yiğit\'in ise durumu Beren\'e göre iyi olsa da ona da yüzde elli ihtimalle ilik nakli gerekiyor. Yiğit\'in ise ağır seyreden ölümcül apseleri bulunuyor. Gözetim altında tutulan kardeşler, iyileşecekleri günü belkliyor.

TEK BİR DONÖR İKİ YAŞAM BİRDEN KURTARABİLİR

Minik Berensu\'nun 15 günlükten beri hastanede tedavi gördüğünü dile getiren anne Mizgin Öksun, \"Berensu daha 15 günlükken Diyarbakır\'da bir doktor, \'Eğer çocuğu hastaneye yatırmazsanız kaybedeceğiz\' dedi. 20 gün sonra Beren yoğun bakıma alındı. Bağışıklık sistemi rahatsızlığı olduğu tahmin ediliyordu ama imkanlar yeterli olmadığı için tam teşhis konulamıyordu. Berensu 54 günlükken Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne geldik. 4 yıl önce İzmir\'e taşındık. O günden beri hastane evimiz oldu. Aslında önce yanlış teşhis konuldu ve lösemi olduğunu söylediler. Tekrar araştırıldığında ise \'kronik gramülatoz\' yani immün eksikliği teşhisi konuldu. Kızım gözümün önünde günden güne eriyor. Donör bulunamadıkça durumu daha da kötüleşiyor. Benim iki çocuğum birden hasta. Ben iki çocukla savaşıyorum ve kimin kurtulacağını kimin kurtulamayacağını bilmiyorum. Sağıma döndüğümde hasta soluma döndüğümde hasta çocuklarım var. Hiçbir zaman okul hayatımız olmadı ve nakil olmadan da olamayacak. Beren yaşıtlarını görünce özeniyor, onlar gibi okula gitmek ve oynamak istiyor. Aynı zamanda çok olgun bir çocuk. Ben üzülmeyeyim diye bir yeri acıdığından anne acımıyor diyor. Ben ağladığımda o bana eşlik ediyor. Bazen bana dönüp anne sen yat ben uyanık kalırım diyor. İnşallah anne kız olarak her şeyi atlatacağız. Tek bir donör iki çocuğumu birden kurtarabilir. Çocukların doku tipi aynı olduğu için ikisine birden ilik bağışlayabilir. İlik bir organ değil ve bağışçıdan hiçbir şey eksilmiyor. Bu konuda insanların bilinçlenmesi gerekiyor\" diye konuştu.

FİZİK TEDAVİ DESTEĞİ DE GEREKİYOR

Kızının kurtulabilmesi için acil ilik gerektiğini belirten Öksun, \"Bizim için en önemli şey ilik nakli. Ama bunun yanında destek tedavi olarak Berensu\'nun her gün fizik tedavi görmesi gerekiyor. Benim sigortam yok. Sadece haftanın bir günü Rehabilitasyon Merkezi\'ne gidebiliyoruz. O da Berensu\'ya yetmiyor. Benim de imkanım olmadığı için fizik tedavi desteği sağlayamıyorum. Duyarlı kişiler bu konuda yardımcı olabilir, çünkü ben çocuğum için savaşmaya çalışıyorum. Onların hayatını kurtarmaya çalışıyorum. İlik nakli en büyük önceliğimiz ama fizik tedavi konusunda yardımcı olabilecek birileri varsa, bu konuda da destek bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Mizgin Öksun ile röp.

- Hastane odasından genel ve detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

======================================================

5)KOŞUŞTURMAKTAN BUNALAN RESSAM VE İŞ İNSANI, İZMİR\'DE KAHVE EVİ AÇTI

UZUN yıllar İstanbul\'da yaşayan, Çin\'de işletmeleri bulunan iş insanı ve ressam Tansu Özmen (46), İzmir\'de kahve evi açtı. Aynı zamanda bir sulu boya resim atölyesinin de bulunacağı kahve evinde Özmen, müşterilerine hem resimdeki hem de kahve yapmaktaki yeteneklerini sergiliyor.İzmir\'de dünyaya gelen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi\'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar İstanbul\'da, uluslararası bir deniz aşırı lojistik şirketinde (Arkas) yöneticilik yapan Tansu Özmen, Çin\'de maden işletmeciliğine başladı. Buradaki işlerini büyüten Özmen, hammaddeyi tuğla yapımında kullanılmak üzere hazır hale getiren fabrika kurdu. Özmen bu sırada, çocukluğundan beri gönül verdiği resim sanatını da bırakmadı. Sulu boya ustası olan Özmen, dünyaca ünlü sulu boya ressamlarını Türkiye\'ye getirip atölye çalışmaları düzenledi. İstanbul ve Çin arasında gidip gelmekten bunaldığını, İstanbul\'un trafiğinden ve hengamesinden kurtulmak istediğini belirten Özmen, iki hafta önce İzmir\'de yeni nesil kahve evi kurdu. Kuracağı işletmenin kendisini sanatından uzaklaştırmasını istemeyen Özmen, kahve çeşitlerinin satıldığı kahve evinin içerisine, bir de resim atölyesini ekledi.

\"BOYALARI GÖRENLER DÜKKANIN AÇILIP AÇILMADIĞINI SORUYOR\"

Hem resimlerini yapıp hem de müşterilerine kahvelerini servis eden Özmen, \"Gelen misafirlerimiz içeride bir de resim atölyesini görünce şaşırıyor ve çok güzel tepkiler veriyorlar. Bazı müşterilerimiz ben resim yaparken gelip beni izliyor. Kimisi de, tuvalleri ve boyaları görünce tadilatın bitmediğini düşünüp dükkanın açılıp açılmadığını soruyorlar\" dedi. Özmen, resmin kendisi için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, \"İstanbul\'daki hayatım beni biraz bunaltmaya başlamıştı. Ben de doğduğum kente geri geldim ve hayatımı daha iyi bir yere götüreceğini düşündüğüm bu işletmeyi kurdum\" diyekonuştu.

Birçok müşteri de, ilk defa böyle bir kahve evi gördüklerini belirtip, içerisinin bir sanatçı tarafından dizayn edildiğinin belli olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Tansu Özmen\'den resim yaparken görüntü

- Tansu Özmen\'in kahve yapmasından görüntü

- Müşteriler ile kısa röportajlar

- Genel ve detay görüntü

( Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

=================================================

6)SİVRİSİNEK İLE MÜCADELE İÇİN ATILAN İLAÇLARIN ARILARINI TELEF ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde arıcılık yapan 85 yaşındaki Ali Nevzat Uzun, 90 kovandaki arılarının, sivrisinekle mücadele eden belediye ekiplerinin yaptığı bilinçsiz ilaçlama yüzünden telef olduğunu öne sürdü. Uzun, \"Yaklaşık 80-90 bin liralık zararım var. Bu zararı kim karşılayacak\" diyerek tepki gösterdi.Cumalı Mahallesi Çeşme Köy Mevkiinde arıcılık yapan Ali Nevzat Uzun, bu yıl kovanlarındaki tüm arıların, bilinçsiz ilaçlama yüzünden telef olduğunu söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekiplerinin, kendilerine ait özel araziye girip, kuyuları ve su havuzlarını ilaçladığını iddia eden Uzun, \"Arıları mahvettiler. Hayatımı söndürdüler. Kovanların içinde arı kalmadı, hepsi öldü\" dedi.

Ekiplerin bahar mevsimiyle beraber, mart ayında bu yana ilaçlama yaptıklarını ifade eden Uzun, \"Havuzun başında ilaçlama yapanlara denk geldim. \'Ne yapıyorsunuz\' diye sordum. Havuzda sinek var mı diye baktıklarını söylediler. \'Ayıp değil mi? Binlerce arım öldü\' dedim. 90 bin arı telef oldu. Bu yıl bal alamadım. Bahçe içinde dedemin yaptırdığı havuz var, arılar su ihtiyacını buradan karşılıyorlardı\" diye konuştu.

Datçalı arıcı Ali Nevzat Uzun\'un torunu 21 yaşındaki Onur Usul ise durumun çok acı olduğunu söyledi. Belediye ekiplerinin sivrisinek ve haşereyle mücadele için bilinçsiz bir şekilde ilaçlama yaptıklarını ileri süren Usul, \"Belediye ekipleri, sinekler çoğalmasın diye buradaki havuzları bilinçsiz bir şekilde ilaçlıyor. Burada 90 kovan arı var. Bu kovanlardaki arılar da kuşlar da o havuzlardan gidip su içiyorlar. Zehirli sulardan içen arılar yüzünden komple bir arı kovanı bitiyor\" dedi.

\"HERKES MAĞDUR\"

Sadece dedesinin değil, başkalarının da mağdur olduğunu vurgulayan Usul, \"Burada herkes mağdur. İnsanların kendi bahçelerine, arıları için yaptırdığı havuzları belediye ekipleri bilinçsizce zehirliyor. Arı olmayınca, hayat biter. Bu bilinçsiz ilaçlamaya birilerinin \'dur\' demesi gerekiyor. Yetkililere sesleniyorum. İlaçlama yapacaksanız da bilinçli yapın. Burada arıcılık yapan onca insan gelirini baldan elde ediyor. İnsanlar mağdur olmasın. Buradaki kuyunun içinde su var. Normalde bu havuzun başı, arı dolu olmalıydı. Bize saldırırlardı. Kuyunun başına kadar gidiyor, içine bakıyoruz, tek bir tane arı bile yok. Buraya ilaç verdikleri için konan arı ölüyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Datça\'nın Cumalı Mahallesi\'nde içinde tek bir arının dahi kalmadığı kovanlardan görüntü

- Datçalı arıcı Ali Nevzat Uzun (85) ile röp.

- Onur Usul (21) ile röp.

- İlaçlama yapıldığı söylenen su kuyusu ve havuzdan görüntü

- Havuzun başında Onur Usul ile röp

(Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

====================================================

7)KOMŞUNUN UZATTIĞI ELİ TUTARAK İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde intihar edeceğini söyleyerek 3 katlı apartmanın çatısına çıkan M.B. (36), komşusunun uzattığı eli tutarak, intihardan vazgeçti.Manavgat\'ın Kasaplar Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu öne sürülen M.B., saat 15.00 sıralarında ailesiyle tartışarak oturdukları apartmanın çatısına çıktı. Ailesinin ve çevredeki komşuların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın yanına M.B.\'nin atlama ihtimaline karşılık Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından hava yastığı açıldı.

Çatıdaki M.B., polis memuru ve komşuları tarafından yaklaşık 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. \"Polis merkezine ve hastaneye gitmek istemiyorum. Artık polis ve doktor görmek istemiyorum. Adamlara da yazık. Hep benimle uğraşmak zorundalar mı, başka işleri yok mu?\" diye konuşan M.B., bu güne kadar hep ailesi ne derse onu yapmaya çalıştığını iddia etti. Zaman zaman ayaklarını çatıdan sarkıtarak çevrede bulunanların korku dolu anlar yaşamasına sebep olan M.B. komşusunun verdiği sigarayı aldı. Bu sırada birçok defa ısrarla \'elini ver\' diyen komşusunun uzattığı eli tutan M.B. çatıdan indirildi. M.B., kendisini kurtaran komşusu ve babasıyla birlikte ifade vermek için polis merkezine götürüldü.

Diğer taraftan ailesinin 8 sene öncesine kadar İstanbul\'da yaşadığı M.B.\'nin uyuşturucuya alıştırılması üzerine Manavgat\'a taşındıkları öğrenildi. Baba M.B.\'nin oğlunun uyuşturucudan kurtulması içim elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen, başarılı olamadığını kurtarmaya gelen ekiplere söylediği belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

Not: M.B: Mustafa Biber

- M.B.\'nin çatıdan görüntüsü

- İtfaiye aracının görüntüsü

- Sağlık ekiplerinin gelmesi

- Açık hava yastığının görüntüsü

- Polis memurunun M.B.\'yi ikna çabası

- Komşusunun M.B.\'yi ikna çabası

- M.B.\'nin ikna edilerek çatıdan indirilmesi

- Sağlık ekibinin ayrılması

- Polis ekibinin ayrılması

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

=========================================================

8)BURHANİYE\'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Ferdi Meşe öldü, 2 kişi de yaralandı. Meşe\'nin yakınları, acı haberi alınca kavgaya karışan karşI taraftaki kişilerden birinin evini ateşe vermeye kalkıştı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Burhaniye ilçesi Memiş Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı\'nda meydana geldi. Husumetli iki grup yolda karşılaşınca, kavga çıktı. Tarafların yakınları da katılınca kavga büyüdü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekipleri müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kavgada, pompalı tüfeklerden çıkan saçmalarla Ferdi Meşe ile Fırat ve Şaban Algül, yaralandı. Yaralılardan Ferdi Meşe, Edremit Devlet Hastanesi\'ne Fırat ve Şaban Algül ise Burhaniye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ferdi Meşe, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Fırat Algül\'ün de hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Ferdi Meşe\'nin öldüğünü öğrenen yakınları, kavga ettikleri gruptan birinin evini ateşe vermeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Çevredeki bir vatandaş tarafından kavga sonrası yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi. Polis, kavgaya kavgaya karışan kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Polisin mahallede aldığı güvenlik önlemleri

- Hastaneden görüntüler.

Haber-Kamera: Kadir AYDINIŞIK/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

