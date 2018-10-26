DHA YURT BÜLTENİ 2

Trafik tabelasına çarpıp takla attı: 1 ölü

ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ADAPAZARI\'nda, trafik tabelasına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza gece saatlerinde, Adapazarı-Kaynarca yolu Küçükhataplı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Gökhan Karakuş idaresindeki 41 UP 142 plakalı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıkarak trafik tabelasına çarparak ters döndü. Gökhan Karakuş takla atan otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 112 Acil ekibi Gökhan Karakuş\'un öldüğünü belirledi. Sürücünün cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan araç

-Öle sürücü

-Jandarma inceleme

-Olay yeri genel

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

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Ardahan beyaza büründü

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)-ARDAHAN’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabaha karşı kent merkezini beyaza büründü. Ardahan\'da evlerinden çıkanlar kar sürprizi ile karşılaştı.

Gece saatlerinde etkili olan yağmur sabaha karşı yerini kısa süreli kar yağışına bıraktı. Erken saatlerinde kar sürprizi ile uyanan Ardahan’lılar işyerleri ve evlerinin önlerinde kar temizliği yaptılar. Soba ve kaloriferlerin yakıldığı kent merkezinde karınkeyfini yine çocuklar çıkardı. Park ve bahçeler kar altında kalırken, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

ERZİNCAN\'DA 17 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Erzincan\'ın Refahiye 10, Çayırlı\'da 5 ve Otlukbeli de 2 olmak üzere toplam 17 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdersine bağlı bağlı karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gece kar yağışından görüntü

-Karla kaplanan araçlardan görüntü

-Kar temizliği yapanlardan görüntü

-Park ve bahçeerden görüntü

-Detay görüntüler

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)



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Çete liderinin evinden, cezaevinin krokisi çıktı

ADANA\'da, yaptıkları kazanın ardından araçları hurdaya çıkan kişileri dolandırdırdıktan sonra vip minibüs kiralayıp barlarlarda para harcayan ve göl manzaralı villalarda yaşayan çete lideri Okan Atlas\'ın evinden Adana Kürkçüler Cezaevi Kampüsü\'nün krokisi çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hurdaya çıkmış ağır hasarlı araçların bilgilerini ilanlardan alıp, bağlantı kurdukları üçüncü kişilere kendilerini \'sigorta şirketi yetkilisi\' olarak tanıttıktan sonra hayali satış yapan çeteye yönelik 16 Ekim\'de operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yapıldı. Koçbaşları ile kapıları kıran polisler, 4\'ü kadın 1\'i çocuk 20 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin, 20 vatandaşı dolandırıp 200 bin lira para topladığı ortaya çıktı. 200 kişiyi aynı yöntemle dolandırmayı hedefleyen çetenin vatandaşlardan kişi başı 5 ile 10 bin lira arasında para aldığı da saptandı. Çetenin lideri Okan Atlas\' ın da aralarında bulunduğu 4\'ü kadın 1\'i çocuk 20 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bir kadın zanlının adliyeye sevk edilirken kucağında çocuğunun bulunması da dikkat çekti.

Operasyon öncesi çeteyi teknik ve fiziki takibe alan polislerin, gizli kamerayla izleme yaptığı da ortaya çıktı. Drone kamerayla da kayıt yapılan görüntülerde şüphelilerin, Seyhan Gölü kıyısında lüks villa kiralayıp burada yaşadığı anlaşıldı. Dolandırıcılıktan elde ettiği paraları, günlük harcayan Okan Atlas ve Eren T. \'nin şöförlü lüks minibüs kiraladığı, bu araçlada gece klüplerine gittiği anlaşıldı. Polise yakalanmamak için sürekli ev adresi değiştiren şüphelilerin görüntüleri ise, polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ayrıca çetenin gece klubünde düzenledikleri eğlenceler yine ekipler tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, ayrıca bir polisin çetenin taşındıkları evin çevresinde inşaat işçisi kılığına girdiği ve el arabasıyla malzeme taşıdığı öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca kazandıkları paraları, bir gecede harcadıkları ertesi gün ise hiç paralarının kalmadığıda belirlendi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete liderininde Okan Atlas \'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun ardından soruşturmayı genişleten polis, çetenin evine yaptığı baskında muska ve kavanozlar içinde düğümlenmiş saç ve iplik örgüleri olduğunu gördü. Yapılan detaylı sorguda ise, çete lideri Okan Atlas\' ın polise yakalanmamak için ve işlerinin iyi gitmesi için \'Medyum\'a gittiği daha sonradan çeteye katılan Niyazi Aydın\'a (45) bin 500 liraya muska yaptırdığı ortaya çıktı. Muska yaptıktan sonra, Okan A.\'nın dolandırıcılık yaptığını öğrenen Aydın ise, \" O işler öyle olmaz, ben size temiz banka hesapları bulurum\" dedikten sonra çeteye katıldığı öğrenildi. Okan Atlas\'ın polise yakalanmaması için saç kılından ve iplerden örgüler yapan Aydın\'ın kağıt parçalarına Arapça yazılar yazdığı da anlaşıldı. Niyazi Aydın, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVİNDEN CEZAEVİ KROKİSİ ÇIKTI

Operasyonun ardından Okan Atlas\'ın kiraladığı evde polis arama yaptı. Ekipler, evde ise Adana Kürkçüler Cezaevi Kampüsü\'nün krokisini buldu. Yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve özel kağıda basılan krokide ise, cezaevinin tüm ayrıntılarının görüldüğü saptandı. Okan Atlas ise, sorgusunda krokiden haberinin olmadığını evi eşyalı olarak kiraladığını söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adana adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlıların adana adli tıp biriminden çıkarılması

- Zanlıların polis kamerası ile takibi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

SÜRE:04\'43\" BOYUT:522



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Hurda uçak restoran-kafeterya olarak hizmet verecek

İSTANBUL\'da parçalara ayrılıp, TIR\'larla taşınarak Muğla\'nın Ula ilçesine getirilen Airbus A300 tipi hurda uçağın, restoran-kafeterya olarak hizmet vereceği 25 bin metrekarelik arazide 10 gün önce başlayan montajı, tüm hızıyla sürüyor. Gelecek ay montajı tamamlanacak uçağın yeni sezondan itibaren hizmet vermesinin hedeflendiği bildirildi.

Uzun bir süre uçtuktan sonra iki yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan, İstanbul\'da Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndaki 380 yolcu kapasiteli, 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi bir uçak, Muğla\'da bir tatil köyüne alternatif turizm konsepti için restoran-kafeterya olarak kullanılmak üzere Cemal Işıldak (58) ve Nurettin Işıldak (56) isimli girişimci iş adamı kardeşler tarafından satın alındı. Taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 8 parçaya ayrılan dev uçak, TIR\'larla, turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden olan Ula ilçesi kırsal Kızılyaka Mahallesi\'ne taşındı. Muğla-Fethiye Karayolu\'na 10 metre mesafedeki 25 bin metrekarelik arazide 4 teknisyen 15 işçi restoran-kafeterya olarak kullanılacak uçağı birleştirmek için geçen 15 Ekim\'de çalışmalara başladı. Cemal Işıldak, montajı yapılacak uçağın tamamlandığında yaklaşık 250 kişiye hizmet verecek restoran-kafeteryaya dönüştürülerek alternatif turizme katkı sağlayacağını söyledi. Işıldak, restoran-kafeteryanın istihdama da önemli ölçüde katkı sağlayacağını kaydetti. Yerden 2 metre yükseklikte beton platforma tekerlekleri üzerine yerleştirilen uçağın montajının gelecek ayın sonunda tamamlanacağını belirten Işıldak, yeni sezonda ise hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uçağın çeşitli açılardan görüntüsü

-Uçağın parçalarının vinç yardımıyla kaldırılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Süleyman İLTER / ULA (Muğla), (DHA)



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Cumhuriyeti dans ederek kutladılar

İZMİR\'in Konak ilçesinde kadınlar, kadın belediye başkanının önderliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümünü Atatürk resimli kırmızı tişörtlerini giyip dans ederek kutladı. Yüzlerce kadın müzik eşliğinde zumba, step, pilates ve aerobik yaptı.

Konak Belediyesi\'nin erken başlattığı kutlamalar kapsamında İzmirli kadınlar açık havada zumba, step, pilates ve aerobik yaparak Cumhuriyet Bayramı\'nı hem dans ederek hem de spor yaparak kutladı. Göztepe ve Alsancak olmak üzere ilçenin iki farklı noktasında gerçekleşen Cumhuriyet buluşmalarına binlerce kadın katıldı. Üzerinde Atatürk posteri bulunan kırmızı tişörtleri giyen kadınlar müzik eşliğinde dans etti. Konak Belediye Başkanı CHP\'li Sema Pekdaş da Alsancak\'taki kutlamalarda coşkuya ortak oldu. Türk bayrağı ile müzik eşliğinde aynı ritimde zumba, step, pilates ve aerobik yapan kadınlar adeta alanı kırmızıya boyadı. Gelincik tarlası gibi görünen Göztepe Denizatı Parkı ve Alsancak Vapur İskelesi önünde etkinliği seyreden İzmirliler de hareketli şarkılar karşısında yerinde duramadı ve zaman zaman danslara bulundukları yerden eşlik etti. Sema Pekdaş, Kurtuluş Savaşı\'nı yapan, Cumhuriyeti kuran değerlerin hiç kimse tarafından değersiz kılınamayacağını söyledi. Pekdaş, \"Kurtuluş Savaşı cephe cephe kan dökenler, Lozan Antlaşması\'nda kapitülasyonların kaldırılması için mücadele vererek, ülkenin ekonomik bağımsızlığını, adli bağımsızlığını sağlayanlar insanların sokaklarında spor yaptığı, dans ettiği bir ülkenin hayalini kurmuşlar. Biz Cumhuriyeti sadece resmi törenlerle kutlamayı az buluyoruz. Cumhuriyet bu milletindir, Cumhuriyet kadınlarındır. Sadece resmi törenlerle kutlanamaz. Sokaklarda danslarımızla, coşkumuzla cumhuriyeti kutlarız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kadınların müzik eşliğinde zumba, step, pilates ve aerobik yapması

- Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş\'tan görüntü

- Sema Pekdaş\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntü

- Drone görüntüsü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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Kilosu yüzünden evden çıkamayan kadına umut veren ziyaret

İZMİR\'in Urla ilçesinde, fazla kiloları nedeniyle 15 yıldır evinden çıkamayan, 1.50 boyunda, 172 kilo ağırlığındaki Nuran Gençer\'e (67), tedavisi için bir umut ışığı yaşandı. Yıllardır bakıma muhtaç bir şekilde yatağından kalkamayan Gençer\'i, ekibiyle birlikte evinde ziyaret eden Urla Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adıgüzel Demirel, nefes almakta dahi zorlanan çaresiz kadının doktor kontrolünde en az 100 kilo vermesi gerektiğini söyledi.

Urla\'da yaşayan tromboflebit hastası Nuran Gençer, artan kiloları nedeniyle yatağa mahkum hale geldi. Yerinden kalkamadığı ve yürüyemediği için yıllardır evinden çıkamayan Gençer\'i ziyaret eden Urla Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adıgüzel Demirel ve Evde Sağlık Hizmeti Birimi, hastanın ilk muayenesini yaparak tedavi sürecini başlattı.

Kalçadan ayağa kadar olan kısımdaki yüzeysel damarlarda pıhtı ve iltihap oluşmasına bağlı olarak ortaya çıkan tromboflebit hastalığına yakalanan Nuran Gençer, 2005 yılından bu yana hızla kilo almaya başladığını söyledi. Son 5 senede kilosu giderek artan ve yürüyemez hale gelen Gençer, 15 yıldır evden dışarı çıkamadığını anlattı. Ayakta durduğunda bacaklarının morardığını ve baş dönmesine bağlı olarak yere düşme riski yaşadığını belirten Gençer, \"Tromboflebit hastalığını annem ve iki kız kardeşim de yaşamıştı ama en ağırı benimki oldu. Yürüyemediğim için kilom gittikçe arttı. Ayakta durduğum zaman 3 kişi beni tutuyor. Düşersem beni taşımaları mümkün değil, ip gerdirerek kaldırıyorlar\" dedi. Çok mücadele ettiğini ancak doktor kontrolünde olmadığı için kilosuyla başedemediğini dile getiren Gençer, evde yaşamaya mahkum kaldığını belirterek, \"Oğlum Başhekim Op. Dr. Adıgüzel Demirel\'e ulaşıp durumumu anlatmış. Telefonla konuşarak kendisinden yardım istedim. Doktorları evimde görünce yaşadığım mutluluğu anlatamam. Çok çaresizdim. 2 oğlum, 1 kızım var. Eşimle birlikte bana onlar bakıyor. Bu durumdan kurtulmak istiyorum\" dedi.

EVDE HAPİS HAYATI YAŞIYOR

Yaşadıkları sağlık sorunu nedeniyle tüm ailenin olumsuz etkilendiğini ve büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Ahmet Gencer de annesinin yıkanması, tuvalete gitmesi ve giysilerini değiştirmesi gibi en temel ihtiyaçlarında bile ona destek olduklarını söyleyerek, \"Hepimizin sosyal yaşamı etkilendi. Onu yalnız bırakıp bir yere gidemiyoruz. Annem dışarı çıkamadığı için çok asabi. Çünkü yıllardır bu evde hapis hayatı yaşıyor. Dışarıyla tüm irtibatı kesildi. Burada ölüme terkedilmiş gibiydi. Başhekimimiz prosedürün dışına çıkarak evimize geldi ve bize tedavi sözü verdi. Bunun yolunun açılmasını istiyoruz. Bizim gibi olan başka hastalar da vardır\" diye konuştu.

SÜREÇ İÇİNDE 100 KİLO VERECEK

Urla Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adıgüzel Demirel ise tromboflebit hastalığı ile sık karşılaştıklarını ancak Nuran Gençer\'deki gibi bir tabloyu ilk kez gördüklerini söyleyerek tedavisi için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti. Hastayı gerekli tetkiklerin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edebileceklerini belirten Demirel, kendisinin serviste gözetim altında tutulması gerektiğini anlattı. Dr. Demirel, \"Nuran Hanım\'ın oğluyla poliklinikte karşılaştım. Telefonda ağlayan bir ses duydum. Onun evden çıkamadığını duyunca \'Biz geliriz\' dedim. Normalde heyetle yapılan evde sağlık uygulaması yok. Ama uzman hekim arkadaşlarımıza rica ettim. Beni kırmadılar, kendisini muayene ettiler. Durumu içler acısı. İyi ki de gelmişiz. İnşallah faydamız olur\" dedi. Önce diyet ve medikal tedavi uygulayacaklarını dile getiren Demirel, daha sonra ameliyata alınmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Hastanın nefes almakta dahi zorluk yaşadığını belirten Demirel, bacaklardaki yaraların açıldığını ve ödem oluştuğunu söyledi. Nuran Gençer\'in zaman geçirmeden hastaneye yatırılacağını anlatan Dr. Demirel, şöyle konuştu:

\"Birden kilo vermesi mümkün değil ama olması gereken boy kilo oranına bakarsak en az 100 kilodan fazla vermesi lazım. Bu hemen olacak birşey değil. Öncelikli hedef 50- 60 kilo vermesini sağlayarak onu yürüyebilir hale getirmek. Bu hastalarda bir kısır döngü oluşur. Yürüyemedikçe kilo artımı olur. Belli bir süre sonra nefes alamaz. Kalp, akciğer ve böbrek yeteri kadar fonksiyonlarını yerine getiremez. En azından tuvalete gidecek kadar yürüyebilmeli. Daha sonra kilo verimi hızlanır. Aksi taktirde hayatını kaybedebilir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yatağında oturan Nuran Gençer\'in görüntüsü,

-Nuran Gençer\'in bacaklarındaki ödemden görüntü,

-Nuran Gençer\'in doktorlara şikayetlerini anlatmasından görüntü,

-Nuran Gençer ile röp,

-Başhekim Adıgüzel Demirel ile röp,

-Oğlu Ahmet Gencer ile röp,

-Hastanın iki oğlu ve eşiyle birlikte görüntüsü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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Antalya turizmi, tüm zamanların rekorunu yıl bitmeden kırdı



ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 25 Ekim tarihi itibariyle sadece havayoluyla kente 12.5 milyon turist geldiğini belirterek, \"Yıl sonunu beklemeye gerek yok. Şu an elimizdeki rakamlar 12.5 milyona yaklaştı ve bütün zamanların yıl rekoru kırıldı\" dedi.

Bu yıl turizmde 14 milyon ziyaretçi hedefiyle yola çıkan Antalya\'da, yılın bitmesine 2 aydan fazla süre varken, tarihindeki en yüksek turist sayısına ulaşılarak, tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu yıl Perge Antik Kenti\'nin \'tema\' olarak belirlenmesi ve 14 milyon turist hedefini ortaya koyan Vali Münir Karaloğlu, 25 Ekim 2018 günü itibariyle Antalya\'nın sadece havayoluyla 12.5 milyon turist sayısına ulaştığını, bu yıl turizmle ilgili en önemli ve mutlu eden konunun sezonun uzaması olduğunu söyledi.

HEDEF 12 AY TURİZM

Antalya\'da turizm sezonunun ağırlıklı olarak haziran-eylül arasına sıkıştığına dikkati çeken Karaloğlu, \"Antalya\'da yatak kapasitemiz belli. Zaten haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında pik rakamları gördük. 2 milyon 400- 450 bin bizim pik rakamımız. Turist sayısını artırabilmenin en kestirme yolu sezonu uzatabilmektir. Yani 4 aya sıkışmış sezonu biz 8-9 aya, nihai hedefimiz Antalya\'yı 12 ay turizm yapılabilir hale getirmek. Bunu başarabilirsek biz o zaman bugün 14 milyon değimiz rakamları 20-25 milyona taşıyabileceğiz. Şehir, şehir yöneticileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör bunu hep beraber başaramazsak o rakamları da konuşamayız. Bu sene bunu kısmen başardığımız görülüyor\" dedi.

SEZON NASIL UZADI?

Bu yıl sezonun eylülden kasım ayına kadar uzamasının nedenlerini de anlatan Vali Karaloğlu, \"Sezonun uzamasının farklı sebepleri var, tanıtım çalışmaları gibi. Ama esas başka bir faktör, pik zamanda yüzde 100 doluluğa ulaştığımızdan dolayı fiyatlar çok yükseldi. Pik zamanda Antalya\'ya tatile gelemeyenler, pik zamanın dışındaki aylarda tatile gelmeye başladı. Bazen şunu tartışıyoruz ya, turist sayısı mı, turist başı gelir mi önemli? İkisi de çok önemli. Biz 12 milyonu geçemezsek Antalya\'da turizmi dört ayın dışına yayma şansımız yok. Ama 12 ayı bulduğumuzda onu zaten diğer aylara yaymak zorundasınız\" dedi.

EKİMDE TEMMUZ RAKAMLARI

Ekim ayında temmuz rakamlarının görüldüğünü ve çok sevindirici olduğunu kaydeden Karaloğlu, \"Ekimde 1.5 milyonun üzerinde bir sayıya ulaşacağız. Tarihinde ilk defa Antalya 1.5 milyonları görecek 2018\'de. Ekim ayı olarak da, yıl olarak da bugünkü rakamları hiç görmedik. Antalya bugün itibariyle, yıllık rakamlar açısından da bütün zamanların rekorunu kırdı. Yılsonunu beklemeye gerek yok. Şu anda elimizdeki rakamlar 12.5 milyona yaklaştı ve bütün zamanların yıl rekoru kırıldı. Öyle gözüküyor ki yılsonunda biz 14 milyonu az bir şey geçeceğiz ve 14 milyon hedefine ulaşmış olacağız. Ekim ayı tarihinin en iyi rakamları, şimdi kasım ayı da bütün zamanların en iyi rakamları olduğu rezervasyonlardan belli. Otellerimizin doluluğu yüzde 70\'lerde, bu önceki yıllara göre yine kasım ayında çok iyi bir rakam olacak\" diye konuştu.

BELEK VE KEMER\'DE PARÇALI ARITMA TESİSLERİ BİRLEŞİYOR

Sezonun uzaması ve sayının artmasıyla ilgili önümüzdeki yıllara yönelik hazırlıklardan da bahseden Karaloğlu, turizm sektörüyle ciddi bir toplantı yapıldığınını kaydetti. Vali Karaloğlu, \"Gündemi, turizm bölgelerinde altyapı ve çevre yatırımları, atıksu meselesi, arıtma, içmesuyu, çevre temizliği, katı atığın bertarafı, denizin temizliğini konuştuk. Önümüzdeki senelerde gelecek sayıya göre şehrimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy\'un girişimleri ve liderliğinde Belek bölgesinde BETUYAB ve Büyükşehir Belediyesi ile üçlü bir protokol yapıldı. Bütün arıtma tesisleri, kolektörler, terfi merkezlerini yeniliyoruz. Büyükşehir belediyemiz yapacak ve benzer bir metodu Kemer bölgesi için de konuştuk. Mesela Kemer bölgesinde her turizm tesisine ayrı bir arıtma tesisi yapılarak, verimsiz arıtma tesislerini birleştirerek ikiye düşürme konusunda bir projeyi bize sundular. Sektör de elini taşın altına koyacak\" dedi.

EMİNE ERDOĞAN\'IN OTELLERDE SIFIR ATIK PROJESİ

Emine Erdoğan\'ın yürüttüğü \'turizm tesislerinde sıfır atık\' projesinin uygulanmasıyla ilgili otellerle çalışmalar yapıldığından da bahseden Karaloğlu, geçen hafta Manavgat bölgesindeki otelcilerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının bir araya geldiğini söyledi. Uzmanların otel profesyonel yöneticilerine seminerler verdiğini belirten Karaloğlu, \"Şu anda 30\'a yakın otel sadece Manavgat bölgesinden sıfır atığa geçmek için bakanlığa müracaat etti ve onları eğitiyoruz. Şehirdeki bütün otellere yayılsın arzusundayız. Yani otellerimiz çevreci oteller olsun. Kendi ürettiği atığı kendisi bertaraf eden otellere dönüşsün ve bunu da kendi tanıtımında kullansın. Artık gelen müşteri, otelin çevre koşullarına ne kadar uyup uymadığına da dikkat ediyor. Bu aynı zamanda hem kentin hem de tesisler açısından ciddi bir tanıtım olacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vali Münir Karaloğlu açıklama

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)



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Derik\'te Suriyeli küçük çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

MARDİN\'in Derik ilçesinde dün 1.5 saat kesintisiz fırtına ile birlikte süren şiddetli yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ile birlikte yıldırım düşmesi sonucu hayvanları otlatan Suriyeli olduğu öğrenilen Ahmet ismindeki bir çocuk hayatını kaybederken, ilçe merkezinde de onlarca elektrik direğinin devrilmesine yolaçtı.

İlçe merkezinde dün etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkilerken, Kale mahallesinde Seydi Keskin İlk ve Ortaokulu binası ile Derik Belediyesi\'ne ait hayvan kesim mezbahane civarındaki 20 metre uzunluğunda elektrik direğinin de devrilmesine sebep oldu. Direğin geç saatlerde devrilmesi, olası bir faciayı önledi. Hastane yolu olarak da kullanılan caddede devrilen elektrik direğinin sokak aydınlatma lambası, düşmesine rağmen yanık vaziyete yolun kenarına düştüğü görüldü.

Öte yandan Derik ilçesine bağlı, 22 kilometre mesafedeki, kırsal Karataş mahallesi Yusufpiri mezrasında hayvanları otlatan 15 yaşındaki Suriyeli olduğu belirtilen Ahmet adlı bir çocuk, akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine yapılan aramada, ölü olarak bulundu. Yusufpiri mezrasında Ahmet Çelik\'e ait koyunlara çobanlık yapan 15 Suriyeli Ahmet\'in dün öğle saatlerinde düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından küçük Ahmet\'in cansız bedeni, akşam saatlerinde Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-Yere yığılan ve lambası yanan elektrik direği

-Mahalledeki elektrik panosu

-Yeraltına alınan kabloların geçtiği güzergahtaki tahribat

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)