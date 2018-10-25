DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ARANAN OTOMOBİL, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

ADANA\'da silahlı yaralama ve gasp suçlarına karıştığı iddiasıyla aranan otomobil, 5 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı.

Dün silahlı yaralama ve gasp olaylarına karıştığı öne sürülen 34 ADF 103 plakalı otomobile, bugün sabaha karşı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi\'nde seyir halinde rastlayan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekibi, \'dur\' ihtarında bulundu. İhtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca başladı. Ara sokaklara girerek Gülbahçesi, Dağlıoğlu ve Akkapı mahalleri boyunca kaçan otomobil, daha sonra Obalar Caddesi\'ne çıktı. Cinayet Büro Amirliği ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği\'ne bağlı polisler tarafından kovalanan otomobil, ara sokağa girmek isterden kaldırıma çarpıp, durdu. 5 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanın otomobildeki 5 kişi, araçtan indirildi.

KAÇARKEN POMPALI TÜFEK ATMIŞLAR

Araçtan indirilen 5 kişinin kimlik kontrolünü yapan polis, Abdüssamet K. isimli şüphelinin uyuşturucu suçundan aranmasının olduğunu saptadı. Otomobili de didik didik arayan ekipler, koltuk üzerinde tüfek dipçiği buldu. Şüphelilerin, dipçiğin ait olduğu tüfeği kaçış sırasında attıkları belirlendi. Kaçış güzergahını kontrol eden devriye ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi sulama kanalı kenarında atılı haldeki pompalı tüfeği buldu. Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi\'ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Araçtan indirilen şüphelilerden görüntü

- Polislerden görüntü

- Şüphelilerin yere yatırılmaları

- Şüphelilerin kelepçenmeleri

- Polis aracına yüz üstü yatırılan şüpheli

- Otomobilden görüntü

- Polislerin otomobilde arama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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SICAK DEMİRLER, TIR\'IN DORSESİNİ YAKTI

ADANA\'da sıcak demir taşıyan TIR\'ın dorsesi yandı. Yangın, TIR şoförünün durumu erken fark etmesi sonucu büyümeden söndürüldü. Hatay\'ın İskendur ilçesinden yüklediği demirleri Ankara\'ya götürmek için 73 SP 274 plakalı TIR ile yola çıkan Serdar Aydemir, Adana\'nın Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu batı gişelerine geldiğinde dorseden dumanların yükseldiğini fark etti. TIR\'ı yolun sağına park eden Aydemir, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sıcak şekilde dorseye yüklenen demirlerin ahşap zemini yaktığını saptayıp, tazyikli su ile söndürdü. Büyümeden söndürülen yangın, dorsede küçük çaplı zarara neden oldu.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye erlerinin TIR\'ın dorsesi üzerinde tazyikli su sıkması

- İtfaiye aracından görüntü

- Dorseden yükselen dumanlar

- İtfaiye erlerinin dorsede inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

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Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)