DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İZMİR\'DE GÖÇMENLERİN BULUNDUĞU KAMYON DEVRİLDİ (1)



İZMİR\'de, sabah erken saatlerde, kasasında düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, havalimanı kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kamyon ters dönerken, kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans, arama ve kurtarma ekibi sevk edildi.İzmir\' de göçmenleri taşıyan kamyonun sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğü, yaralıların bulunduğu bildirildi..

GÖRÜNTÜLER FEED\' TEN GEÇİLİYOR

İZMİR, (DHA)-

===================================================

2)BİTLİS\'TEKİ KÖYDE 1 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

BİTLİS\'in Hizan ilçesine bağlı Doyumlu köyünde, eğitim- öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Bitlis Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, Hizan\'a bağlı Doyumlu köyünde 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi: \"Bitlis\'in Hizan İlçesine bağlı Doyumlu Köyü/Mezraları\'nda bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 14 Ekim 2018 Pazar günü saat: 05.00\'dan 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat: 06.00\'a kadar (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.\"

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) -

=================================================

3)VAN\'DA SAMANLARIN İÇİNDEKİ BİDONLARDA 74 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın Saray ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ahırdaki samanların içine gizlenmiş 4 bidonda 74 kilo eroin ele geçirildi.Saray ilçesine bağlı Sırımlı Mahallesi\'nde şüpheli kişilerin, temin ettikleri uyuşturu maddeyi evlerinde sakladıkları bilgisi üzerine harakete geçen Van İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda ev ve çevresinde arama yapıldı. Narkotik detektör köpek \'Cesur\'un da kullanıldığı aramalarda, evin yakınındaki ahırdaki samanların içine gizlenmiş 4 bidonda toplam 74 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

JANDARMA KAMERASI

--------------------------------

-Jandarma araçlarının uyuşturucu operasyonu için jandarmadan çıkış yapmaları

-Köye gitmeleri

-Ahır ve samanlık olarak kullanılan adrese Narkotik detektör köpek \'Cesur\' ile arama yapılması

-Samanların arasında bidonlada eroin ele geçrilmesi

-Eroinden detaylar

VAN/DHA

================================================

4)KAHRAMANMARAŞ VE LİZBON YEMEKLERİNİ KİTAPTA BULUŞTURDU

DÜNYACA ünlü şef Fikret Özdemir, Kahramanmaraş ile Lizbon\'un yemeklerini \'Kahramanmaraş\'tan Lizbon\'a Lezzet Yolculuğu\' isimli kitapta buluşturdu. Kitabın tanıtımı, Kahramanmaraş\'ta yapıldı. \'Kahramanmaraş 5\'inci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\' kapsamında otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Portekiz\'in Ankara Büyükelçi Vekili Vasco Seruya, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, \'et profesörü\' olarak anılan Cüneyt Asan ile ünlü şefler katıldı. Kitabın yazarı ve aynı zamanda Türkiye Aşçılar Derneği Başkanı olan Fikret Özdemir, Kahramanmaraş\'ta doğup, Portekiz\'de büyüdüğünü belirtti. Doğduğu Kahramanmaraş\'ın \'yazarlar şehri\' olduğunu ve bu yazarların da yemek yiyerek, düşünerek, yazdığını ilham aldığını kaydeden Özdemir, \"Aldığım ilhamları yaptığım yemeklerle birleştirip Kahramanmaraş\'ta bir kültür yapmak istedim. Kahramanmaraş\'ın yemekleri dünya çapında olması gerekiyor. Biz Kahramanmaraş\'ta kuru fasulyeyi etle sucukla yapıyoruz. Portekizliler ise aynı yemeği işkembe ile yapıyor. Biz kelle paçasını yapıyoruz. Birbirimize çok yakın bir kültüre sahibiz. Ben Kahramanmaraş\'ı da Lizbon\'u da tebrik ediyorum. İki ülke vatandaşı olduğum için de onurluyum\" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise Kahramanmaraş mutfağını dünyaya tanıtma gayretinde olduklarını ve kitabın da bu kapsamda ortak çalışma sonucu ortaya çıktığını söyledi. Kitabın kendileri için çok önemli ve değerli çalışma olduğunu vurgulayan Erkoç, \"Bu programla beraber bir adım ileri gitmiş olacağız ve Kahramanmaraş mutfağı, Portekiz\'de, Lizbon\'da ve onların temsil edildiği temsilciliklerde dünyanın her tarafında tanıtılacak\" dedi.

Portekiz\'in Ankara Büyükelçi Vekili Vasco Seruya da kitapta Portekiz ve Türkiye\'nin yemeklerinin bir araya getirildiğine dikkat çekerek, çalışması dolayısıyla Fikret Özdemir\'i tebrik etti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç de \"Aşçı olmak başka bir şey ama böyle bir eser ortaya çıkarmak da başka bir şey\" diyerek, Fikret Özdemir\'in Kahramanmaraş için önemli bir kitap imza yazdığını vurguladı.

Tanıtım toplantısında Vasco Seruya ile Fikret Özdemir\'e, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından plaket verilirken, davetlilere ise Portekiz ve Kahramanmaraş yemekleri ikram edildi.

Görüntü Dökümü

----------------

- Fikret Özdemir kitabı tutarken

- Özdemir\'in kitabı

- Özdemir ile röp.

- Portekiz ve Kahramanmaraş yemekleri

- Fatih Mehmet Erkoç ile röp.

- Toplantıya katılan şefler

- Salondan detay

- Vasco Seruya\'nın konuşması

- Celalettin Güvenç\'in konuşması

- Seruya\'ya plaket verilmesi

- Özdemir\'e plaket verilmesi

- Türk halk müziği

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 755 MB