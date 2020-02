DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BATMAN\'DA ASKERİ ARACA BOMBALI TUZAK: 4 ŞEHİT, 5 YARALI



BATMAN\'ın Gercüş ilçesinde PKK\'lı teröristler, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK\'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı 5 asker hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralırandan 3\'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

\"İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.\"

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

BATMAN/DHA

2)TRABZON\'DA FABRİKA YANGINI

TRAZBZON\'un Sürmene ilçesinde süt ürünleri imalatı yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

Yangın, sabah saatlerinde Sürmene ilçesinde bir süt ürünleri fabrikasında çıktı. Olay yerine, Sürmene, Araklı ve Of ilçe belediyelerinin yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.

Görüntü Dökümü

-Yangın yeri detayları

Haber-Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

3)BURSA\'DA KISKANÇLIK CİNAYETİ

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde Selim Y. (25), kendisiyle aynı kadına aşık olduğu öne sürülen Nejdet Çetin\'i (48), bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 07.30 sıralarında İnegöl İlçesi Sinanbey Mahallesi Kamer Sokak\'ta meydana geldi. Aynı kadına aşık oldukları öne sürülen Nejdet Çetin ile Selim Y. (25) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Selim Y. üzerindeki bıçağı çekip Nejdet Çetin\'i 3 yerinden bıçakladı. Nejdet Çetin kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nejdet Çetin\'in yaşamını yitirdiği saptandı. Yapılan incelemenin ardından Çetin\'in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, kaçan Selim Y.\'yi yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden ve ekiplerden detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-

4)VASİYETİYLE 7 KİŞİYE UMUT OLDU

BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde kronik du\"hidrosefaliö rahatsızlığı bulunan 28 yaşındaki sağlık çalışanı O.D.\'nin beyinin ölümünün gerçekleşmesinin ardından vasiyetinde istediği üzere organları bağışlandı. Bandırma Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen O.D.\'nin organları 7 kişiye umut oldu. Donörün kalp ve akciğeri Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne, böbrekleri ve karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesine ve iki korneası Bursa Yüksek İhtisas hastanesinde nakil bekleyen hastalar için sabahın erken saatlerinde yola çıktı.Nakil konusunda bilgi veren Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli, öYoğun bakımda takip etiğimiz bir hastamız aynı zamanda bir sağlık çalışanımızın beyin ölümü gerçekleşti. Ekibimizin yoğun çalışması sonucu ailesinin de diğer hastalara bir sağlık kapısı olması için yakınlarının organlarını bağışladılar. Hasta yakınlarına çok teşekkür ediyoruz. Bu sağlık çalışanımız eşine organlarının bağışlanması için vasiyet etmiş yakınları da bunu yerine getirdi. Türkiye\'nin farklı yerlerinde 7 insanımız tekrar sağlığına kavuşacak. Hastamızın Karaciğer ve böbrekleri Bursa Acıbadem Hastanesinde, korneaları Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde, Ankara\'dan gelen iki ekiple kalp ve akciğerleri de Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinden organ nakilleri yapılacak.7 vatandaşımız inşallah sağlıklı bir biçimde hayata tutunacak. Bu durum bize Bandırma\'nın organ nakli konusunda ne kadar duyarlı olduğunun göstergesidirö dedi.

Acıbadem Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Salih Gülten de donör çıkaran hastanelerin iyi hastaneler olduğuna işaret ederek \"Bir donör organizasyonu için Bandırma Devlet Hastanesine geldik. Çok büyük uğraş ve emekle maalesef hayatı kurtulmamış bir donörümüzün organlarını almaya geldik. Donör çıkaran hastaneler iyi hastanelerdirö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Acil Servis

-Ekip aracının gelişi

-Başhekim Muzaffer Şenveli açıklaması

-Organ kutularının yerleştirilmesi

-Dr. Salih Gülten açıklama

-Organ kutularının taşınması

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-

5)POLİS, KAPKAÇÇILARI KADIN GÖRÜNÜMÜYLE SOSYAL MEDYADAN RANDEVU VERİP YAKALADI

ADANA\'da, 1 günde içinde 5 ayrı kapkaç olayına karışan şüphelileri polis, kadın görünüme girip sosyal medya hesapdan randevu verip yakaladı. Motosikletli Muhammet A. (21) ve Gökhan B. (18) 27 Eylül günü Y.C,\'nin (15) elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle aldı. Şüpheliler bu olayın ardından, üniversite öğrencisini Burcu A,\'nın (19) çantasını almak istedi. Direnen genç kızı yerde sürükleyen şüpheliler, çantayı alamayınca olay yerinden kaçtı. Gece saatlerinde Aytül H,\'nin (28) yanına yaklaşan zanlılar, bu kez \'Öz Çekim\' yapan genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Aynı gün içinde 3 ayrı olaya karışan şüpheliler polisi alarma geçirdi. Zanlıları yakalamak için kent genelinde çalışma başlatan ekipler, olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

\'KRAL TAÇI\' DÖVMESİ ELE VERDİ

Ertesi gün, kapkaçlara devam eden Muhammet A. ve Gökhan B. bu kez yine cep telefonuyla konuşan A.B.A\'yı (15) kapkaç yaptı. Mağdurlarının ifadelerine başvuran ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından olayları motosikletli 2 kişinin yaptığını saptadı. Ayrıca A.B.A. ekiplere, şüphelilerin birinin boynunda \'Kral Tacı\' dövmesi olduğunun söyledi. Bu detayı öğrenen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, boynunda dövme olan 400 sabıkalıyı tek tek inceledi. Güvenlik kamerası kayıtları ve fotoğraflardan eşleşme yapan ekip, kapkaçı boynunda \'Kral Tacı\' olan Gökhan B,\'nın yaptığını ortaya çıkardı.

POLİS, SOSYAL MEDYADAN YAKALADI

Gökhan B,\'nin adresine giden ekipler, şüphelinin ailesiyle sorunları olduğunu ve uzun süredir eve gitmediğini öğrendi. Arandıklarından habersiz olan zanlılar bu ertesi sabah okula gitmek için servis bekleyen D.B.C,\'nin (13) müzik dinlediği cep telefonunu yine aynı yöntemle aldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 5 kapkaç olayını karışan zanlıları yakalamak için özel ekip kurdu. Gökhan B,\'nin sosyal medya hesabını belirleyen polisler, sahte bir kadın hesabı açarak, \' Dövmeni çok beğendim. Bende bu dövmeden yaptırmak istiyorum,dövmeni yakından görebilirmiyim? dedi. Bu mesajı gören şüpheli, kadın sandığı polislere ise randevu verdi. Ekipler ise, şüphelilerin kaçmaması için randavu verilen Seyhan Nehri kıyısında tedbir aldı. Ayrıca polisler, bölgede bisiklet kiralayan ve tek saçmayla balon vurduran esnaf kılığına girdi. Buluşma saati gelincede Gökhan B. ise kız sandığı polise \'Neredesin\' diyerek mesaj attı. Bunun üzerine ekipler ise \'Lavabodayız, hazırlanıyoruz\' diyerek karşılık verdi. Bulundukları kafeteryadan dışarı çıkan şüpheliler ekipler tarafından yakalandı. Emniyete götürülen Muhammet A. ve Gökhan B. sorgularında suçlarını kabul etti.

Cep telefonlarını sattıklarını söyleyen şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Zanlıların hırsızlık güvenlik kamerası görüntüleri

- Zanlının fotoları

SÜRE: BOYUT:

Haber:Çağlar ÖZTÜRK/Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

6)HEMŞİRELİK YAPMADI OTO YIKAMACI OLDU

MANİSA\'da, hemşire olarak istediği yere atanmayınca mesleğini yapmayan iki çocuk annesi 37 yaşındaki Aysun Çiftçi, oto-yıkamacı oldu. Girişimciliği ile 3 yıldır oto-yıkama servisi işleten Çiftçi, \"Kadın istediği zaman her işin üstesinden gelebilir\" diyerek hemcinslerine, \"Hiçbir zaman ben bu işi yapamam demeyin\" tavsiyesinde bulundu.

Manisa\'nın ilk kadın oto yıkamacılarından olan Aysun Çiftçi, Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi\'nde müşterilerine hizmet veriyor. 20 yıllık evli, 2 çocuk annesi Aysun Çiftçi, 1994 yılında Sağlık Meslek Lisesi\'nden mezun olduktan sonra Manisa\'ya atanmayınca hemşirelik yapmadı. Mesleğini gerçekleştiremeyen Çiftçi, 3 yıl önce oto yıkama servisi açtı ve işlerini geliştirerek her kesimden özellikle de kadınların rahatlıkla araçlarını getirdiği bir mekan haline gledi. 2 kişinin sürkeli çalıştığı oto yıkamacıda yaz aylarında sayı 6\'ya çıkıyor. 3 yıldan beri oto yıkama hizmeti veren Aysun Çiftçi, işlerini daha da büyüyerek kadınların sesi olmak istediğini söyledi. Hemcinslerine tavsiyelerde bulunan Çiftçi, \"Kadın istediği zaman her işin üstesinden gelebilir\" dedi. Çiftçi ayrıca, dükkanına gelen müşterilerine kendi elleriyle çay ve kahve ikramında da bulunuyor.

\'GİT EVİNE KISIR YAP\' DESELER DE BEN BURAYA AİTİM\'

Kadın girişimci Aysun Çiftçi mesleğe başlama hikayesini şöyle anlattı:

\"Boş durmamak için \'Ne yapabilirim\' diye düşünmeye başladım. Aklıma, kadınların rahatça gelip araçlarını yıkatabilmeleri için oto-yıkama servisi açmak geldi. 3 yıldan bu yana bu işi severek yapıyorum. Başlangıçta güçlükler yaşadım. Çevremden her ne kadar \'Bu işlerle uğrayacağına git evinde gün yap, kısır yap\' diyenler olsa da yılmadım. Kendimi buraya ait hissettiğim için bugün buradayım. Kadınlara tavsiyem hiçbir zaman \'Ben bu işi yapamam\' demesinler.\"

\'MÜŞTERİMİZİN ÇOĞU KADIN\'

İşletmenin açıldığı günden bu yana Çiftçi\'nin yanında çalışan Ahmet Sürekliler ise \"Müşterimizin çoğu kadın. Oto yıkamadan tutun da pasta cila ve otomobillere seramik kaplama gibi bir araç için hangi temizlik hizmeti verilebiliyorsa patronum Aysun Hanım ile birlikte yapıyoruz\" dedi. Aysun Çiftçi\'nin 2 yıllık müşterisi Erdinç Eroğlu ise \"Aysun Hanım, ilk tanıdığım günden beri güler yüzlü kaliteli oto-yıkama hizmeti veriyor. Bizlerin aracını kendi aracı gibi temizliyor. Araçlara kadın eli değdiği anlaşılıyor. İlk gördüğüm zaman, bir kadına göre zor bir iş olduğu için şaşırmıştım. Ama her alanda olduğu gibi kadınlar bu işte de başarılı. İnşallah sayıları daha da çoğalır. Daha da çok kadın bu tür işlere el atarlar ve hayatları değişir\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Kadın girişimci Aysun Çiftçi\'nin otomobil yıkarken görüntüsü

-Oto yıkama servisinden ve çalışanlarından görüntü

-Kadın girişimci Aysun Çiftçi\'nin çalışanı Ahmet Sürekliler ile röp.

-Aysun Çiftçi\'nin 2 yıllık müşterisi Erdinç Eroğlu ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, DHA)