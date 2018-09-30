DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BODRUM YALIKAVAK\'TA MAKİLİK ALANDA YANGIN SÖNDÜ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde, makilik alanda çıkan yangın yağmurun etkisiyle kendi kendine söndü. Yangın, akşam saatlerinde Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi\'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangının 30 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilirken Bodrum İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri müdahale için hazırlandı ancak bölgenin kayalık olması ve araçların ulaşamayacağı alanda olması nedeniyle yangına müdahale edilemedi. Rüzgarın çok etkili olmaması ve başlayan yağmurla birlikte alevler kendi kendine söndü. İtfaiye ekipleri, yangının tekrar çıkma ihtimaline karşı bölgede bekliyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Alevlerden görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/BODRUM, (DHA)

=================================================

2)ELANUR\'A ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN 2 SURİYELİ YAKALANDI



ADANA\'da 2 yaşındaki Elanur Tarhan\'a kamyonetle çarpıp kaçan Suriyeli Amır Harba (24) ile yanındaki Abdulmelik El Cevher (23), güvenlik kameralarından adım adım izlenerek Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesi\'nde 18 Eylül günü, öğle saatlerinde Suriyeli Amır Harba yönetimindeki 31 MA 3211 plakalı kamyonet, sokakta oynayan Elanur Tarhan\'a çarptı. Yanındaki Abdulmelik El Cevher ile birlikte plastik sandalye satan Amır Harba, kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştı. Minik Elanur ölürken, aile sinir krizleri geçirdi.Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayın meydana geldiği mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay saatinde sokaktan geçen 100\'den fazla aracı inceleyen ekipler, Elenur\'a çarpan kamyoneti tespit etti. Polis, kamyoneti yine güvenlik kameralarında adım adım takip etti. 75\'ten fazla kamera görüntüsünü izleyen ekipler, kamyonetin il dışına çıktığını ve Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine gittiğini belirledi. Ekipler, Reyhanlı\'ya giderek şüphelileri yakaladı.Adana\'ya getirilen şoför Amır Harba sorgusunda, \"Mahallede sandalye satıyordum. Bir şeyin üzerinden geçtim, ama ben kasis veya taş sandım. Küçük kıza çarptığımı bilsem kesinlikle dururdum\" dedi.İşlemlerinin ardından Amır Harba ve Abdulmelik El Cevher mahkemeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA/DHA

==================================================

3)GÖLCÜK\'TE DERE YATAĞINA YAPILAN EVLERDE DEPREM RİSKİ

ÇEVRE Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde dere yatağı yapılan yüzlerce konut olduğunu ve bu evlerin depremde yıkılma riskinin çok fazla olduğunu, insanların hayatını kaybedeceğini söyledi. Gölcük Değirmendere Mahallesi\'nde bulunan Kerimağa Deresi yatağına yapılan apartmanlar dikkat çekiyor. Dere yatağındaki apartmanlarda yaşayan insanların hayatlarının tehlike altında olduğunu söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, \"Kerimağa Deresi\'nin yatağı üzerinde onlarca hatta yüzlerce konut var. Bu sitelerin içerisinde insanlar yaşıyor. Bir tane iki tane daire de değil, onlarca yüzlerce daire dere yatağına inşa edilmiş durumda. Bu bölgede imar izni 3 kat olmasına rağmen kot farkı gibi bahaneler kullanarak 6 katlı siteler yapılıyor. Deprem geliyor diyoruz, İstanbul depremi yakında artı ondan önce bana göre Bursa depremi bekleniyor, geldiği takdirde bu konutlar çok ağır hasar alacak bu konutlarda yaşayan insanlar hayatını kaybedecek.\" dedi.

\'DENETİMSİZ YAPILARIN YIKILMA RİSKİ ÇOK FAZLA\'

Dere yatağına yapılan binaların yoğun yağışta su baskınlarına maruz kalacağını söyleyen Ağdacı, \"1999 depreminin acısını hep beraber yaşadık binlerce on binlerce insanımızı kaybettik, tekrar bunu yaşamak istemiyoruz. Biz görüldüğü üzere 1999 depreminden sonra bırakın ders almayı daha da geriye gitmişiz. Bu noktaların tek tehlikesi deprem de değil. Bu bölgelere lokal yağışlar olduğu zaman dere yataklarına yapılmış olan evlerin özellikle alt katlarında su baskınları olmasını bekliyoruz. Yağışlar artık toprakla buluşamıyor her taraf beton olduğu için. Buluşamadığı zaman da sel vaziyetinde yüksek yoğunluklu ve yüksek debili akıyor neticede de evleri su basıyor. Ondan önemlisi de Allah korusun bir deprem durumunda yıkılacak bu evler. Yani bu türde yapılan yapıların mevzuata uygun olmayan, kontrolsüz denetimsiz yapıların yıkılma riski çok fazla ve maalesef içerisinde vatandaşlarımız da hayatını kaybedecek.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Sait Ağdacı röp

-Dere yatağında bulunan konutların görüntüleri

-Dere yatağı kenarında yapılan ve atıl kalan işyerlerinin görüntüleri

Haber:Ergün AYAZ-Kamera: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)

===================================================

4)ÜNLÜ DEMİRCİ HALILARININ İPİ BURADA RENKLENİYOR

MANİSA\'nın 200 yıldır geçimini halıcılıktan sağlayan Demirci ilçesinde, 4\'üncü kuşak olarak halı iplik boyahanesi işleten 28 yaşındaki Fahri Aksoy, ünlü Demirci halılarına renk verdiklerini söyledi. Halılarıyla ünlü Demirci ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Fahri Aksoy, babası Ali Sami Aksoy\'dan devraldığı iplik boyama mesleğini ilk olarak babasının adını verdiği oğlu Ali Sami Aksoy\'a öğretti. Oğlunun vefatından sonra da ise işin inceliklerini, kendisiyle aynı isme sahip olan torunu, Muğla Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu 28 yaşındaki Fahri Aksoy\'a öğretti. Geçen ay evlenen Fahri Aksoy, 2 yıl önce vefat eden babasının ardından işin başına geçti. Yıllar önce elle yapılan birçok işin yerini makineler alırken işletme de suna kayıtsız kalmadı ve teknolojiye yatırım yaptı. Eskiden 8 saatte 300 kilo iplik boyanan işletmede

şuan 8 saatte 2 bin 500 kilo iplik boyanıyor. Dede Fahri Aksoy, babasından öğrendiği işi önce oğluna öğretti birlikte omuz omuza 10 yıl çalıştıktan sonra iki yıl önce kanserden ölmesi üzerine yola torunu ile devam ediyor. Dede Fahri Aksoy, \"Şimdi her şey eskisi gibi değil, bilgisayara bağlı. Yaşımın ilerlemesiyle birlikte artık işleri torunum yürütüyor\" dedi.

İşletmenin 4\'ncü kuşak temsilcisi Fahri Aksoy, dedesi ve babasından öğrendiği halı ipi ve yapağını (koyun ve kuzudan ilkbaharda kırkılan tüy) boyama işini sevdiğini belirterek, \"Genelde yün üzerine çalışıyoruz. Demirci zaten yün cami halısı ve yün el halısıyla meşhur. Yapağı, koyunun üzerinden kırpıldıktan sonra tesislere gelir. Buralarda yıkanan yapağılar, sonrasında bizim boyahaneye gelir. Müşterilerimizin bizden istediği renkler doğrultusunda laboratuvarda belirli çalışmalar yapılır. Daha sonra boya gramajları çekilir. Boya kazanlarına getirilir. Yapağılar ya da ipler boyandıktan sonra durulama işlemi yapılıp, kurutma işlemine geçilip sonrasında müşteriye teslim edilir. Camilerde gördüğümüz ve evlerimize serdiğimiz halılar genelde, Demirci ilçesinden çıkar. Muhtemelen de bizim boyahanemizde boyanmıştır\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

-------------------------

- Dede Fahri Aksoy röp.

- Torun Fahri Aksoy röp.

- Torun Fahri Aksoy ile rop.

- Boyahaneden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Kamil AKYOL / DEMİRCİ (Manisa), (DHA)

======================================================

5)İPİ, KUMAŞI İTHAL EDİLEN TÜRK BAYRAĞININ MALİYETİ ARTTI

HİNDİSTAN, Pakistan ve Çin\'den ithal edilen ipliklerle dokunduğu öğrenilen Türk bayrağının üretim maliyeti doların yükselmesiyle arttı. Kumaşın metrekaresini 3.5 liraya ithal eden sektör şimdi 7.5 liraya almaya başladı. Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mevlüt Turun, \"Bugün gelinen noktada bu alınan ürünler dolar bazında olduğu için doların artmasıyla sıkıntılı bir döneme girdik. Böyle giderse dışardan iplik alınamayacağından Türkiyemizin gururu bayrağımızı üretemeyecek duruma geleceğiz\" dedi.

Dolardaki yükselme Türk bayrağının imalatında hammadde olarak kullanılan iplik ve mürekkeplerin, Hindistan, Pakistan ve Çin gibi ülkelerden ithal edilmesi nedeniyle ulusal değer olan bayrağın maliyetini yükseltti. Kumaşın metrekaresini 3.5 liraya ithal eden sektör şimdi 7.5 liraya almaya başladı. Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mevlüt Turun, eskiden Söke ve Çukurova\'da iplik dokuma fabrikaları olduğunu hatırlatarak, son yıllarda ithalatın daha az maliyetli olması nedeniyle ülkenin iplik dokuma, cırcır fabrikasını ve dokumayı terk ettiğini belirterek, \"Bugün gelinen noktada bu alınan ürünler dolar bazında olduğu için doların artmasıyla sıkıntılı bir döneme girdik. Türk bayrağının ipliği ve kumaşı şuan Uzakdoğudan gelmekte. Birçok iş yeri kapanma riskiyle karşı karşıya. Bu durumu düzeltmek için tüketen değil, üreten bir ülke olmamız gerekiyor. Millet olarak bu durumun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Mitingler de okullar da bayraksız kalacak. Bayraksız bir okul olur mu? Dışardan iplik gelmediği için Türkiyemizin gururu bayrağımızı üretemeyecek duruma geleceğiz. Acilen bu sorunların çözülmesini arz ediyorum\" dedi.

\'YÜKSEK KUR BAYRAĞIN İPİNİ VURDU\'

İplikleri Türkiye\'de üretmenin maliyetinin ithal etmenin 3 katı olduğu savunan bayrak ve flama imalat fabrikası sahibi Aslan As, şunları söyledi:

\"Zamanında kurun düşük olması nedeniyle üretici Türkiye\'de kumaşı üretirken, iplikleri maliyetleri daha düşük olan Çin\'den ve Hindistan\'dan almayı tercih etti. Çünkü iplikleri Türkiye\'de üretmenin maliyeti yurtdışından alınanın 3 katıydı. Hal böyle olunca zaman içerisinde Türkiye\'deki iplik fabrikaları daha çok ithal edip, daha az üretmeye başladı. Bugünlerdeki yüksek kur ipliği de vurdu. Çin\'den ithal edilen iplik maliyetleri yükseldi. Biz ipliği kumaşa dokuyan firmalardan kumaş alıp, üzerine bayrağımızın rengini basıp, dikip, paketleyerek satan bir firmayız. Bu tamamen bir imalatçılık değil. Hammadde polyester, kullandığımız boyalar da pigment fabrikaları Türkiye\'de olmadığı için yurtdışından geliyor. Biz Türk bayrağını üretirken yüzde 50 yarı mamül olan ürünü mamüle çeviriyoruz. Bu da dolarla alıp TL ile satmak veya başka firmaların tercihiyle dolarla alıp dolarla satmak gibi bir anlam ortaya çıkarıyor. Biz bu konudan çok rahatsızız. Bir ülkenin bayrağının dolarla satılması bizi gerçekten üzüyor. Biz bu riski göze alıp, TL\'ye çevirip maliyetlerimizi TL üzerinden yürütüyoruz ama herkes bu şekilde yapamayabilir.\"

Görüntü Dökümü

----------------------

- Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mevlüt Turun ile röp.

- Bayrak ve flama imalat fabrikası sahibi Aslan As

- Türk Bayrağı dikimi çekim

- Genel ve detay görüntüler

Hande NAYMAN- Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)



