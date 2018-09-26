DHA YURT BÜLTENİ -2

Filmleri aratmayan dram

İZMİR\'in Bornova ilçesinde çöplerden kağıt toplayarak, trafik kazası sonucu yatalak olan oğlu, akli dengesi yerinde olmayan gelini ve torununa bakmaya çalışan 63 yaşındaki Yeter Dürgel, düşerek kalça kemiğini kırdığı için tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Kirasını ödeyemediğini ve yiyecek ekmeğe bile muhtaç olduklarını söyleyen yaşlı kadın yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım istedi.

Altındağ Mahallesi\'nde çöplerden topladığı kağıtları satarak geçimini sağlayan Yeter Dürgel, 4 ay önce düşerek kalça kemiğini kırdı. Tekerlekli sandalyeyle, trafik kazası sonrası beyin kanaması geçirerek yatağa mahkum oğlu, akli dengesi yerinde olmayan gelini ve torununa bakmaya çalışan talihsiz kadın, ev kirasını ödeyemediği için evden atılacağını söyledi. Maddi imkansızlıklar içindeki yaşamında büyük acılar yaşadığını dile getiren Dürgel, bir torununu evde çıkan yangında kaybederken, iki torununu da çocuk yurduna vermek durumunda kaldı. Oğlu, gelini ve bir torunuyla yaşam mücadelesi veren Dürgel, yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan kendilerine yardım etmelerini istedi. Tek gelirinin yatalak oğlu için bağlanan 800 lira olduğunu belirten Dürgel, \"Ben çöplerden kağıt toplayarak geçimimi sağlıyordum. Evde düşerek kalça kemiğimi kırdım ve bu tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Oğlum Barış Kartalmış (34) trafik kazası sonrasında geçirdiği beyin kanaması sonucu yatalak oldu, konuşamıyor ve yürüyemiyor. Gelinimin ise akli dengesi yerinde değil. Bir torunumu yangında kaybedince diğer iki torunumu devlet çocuk yurduna aldı. Şuan oğlum, gelinim ve torunumla bu evde yaşamaya çalışıyoruz. Evimizin kirası 450 lira. Oğluma bağlanan evde bakım parası tek gelirimiz. Kirayı ödeyemedim. Ev sahibi evden çıkaracağını söyledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'dan, devletimizden ve hayırseverlerden bize yardım etmelerini istiyorum\" dedi.

\'TORUNLARIMI KENDİM BÜYÜTMEK İSTİYORUM\'

Yangında yanarak ölen torununu unutamadığını söyleyen Dürgel, yurda verilen torunlarını da çok özlediğini ancak tekerlekli sandalyeyle onları ziyaret edemediğini dile getirdi. Halen çocuk yurdunda olan torunları için gözyaşı döken Dürgel şunları söyledi:

\"Maddi imkansızlıklar nedeniyle torunlarıma bakamıyorum. Birini kaybettim, ikisini çocuk yurduna koydular. Onları çok özledim. Gitmek istiyorum ancak durumum el vermiyor. Ayrıca bir torunumu orada darp etmişler. Hastaneden darp raporu aldık. Ben torunlarımı kendim yetiştirmek istiyorum. Babalarını ve annelerini görmeden büyüyorlar. Bize yardım edilirse hep birlikte yaşama imkanımız olur. Lütfen sesimi duyun.\"

Görüntü Dökümü

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- Yeter Dürgel\'in evinden genel ve detay görüntü

- Yeter Dürgel ile röp.

- Sultan Elbir, Yeter Dürgel\'i tekerlekli sandalye ile götürürken görüntü

Hande NAYMAN/ İZMİR,(DHA)

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Otomobil hırsızlarının film gibi planını polis bozdu

ADANA\'da aldıkları ağır hasarlı otomobilin, aynı marka ve modelini oto kiralama şirketinden kiralayıp anahtarını kopyalayarak çalan Recep Sandık (43) ile Vefa Çokranlar\'ın (34) film gibi planını polis bozdu. Yakalanan şüphelilerin, çaldıkları otomobili, motor ve şase numarasını, hasarlı otomobilinkiyle değiştirip kullanmayı planladıkları ortaya çıktı.

Adana\'da, Recep Sandık ile Vefa Çokranlar, piyasada sağlamı 60 bin lira olan ağır hasarlı bir otomobil aldı. Şüpheliler, kent genelindeki oto kiralama şirketlerinden aynı marka ve modelde otomobil aramaya başladı. Sandık ve Çokranlar, bir süre sonra istedikleri otomobili bulup, 3 günlüğüne kiraladı.

Şüpheliler, ilk iş olarak otomobilin anahtarını koplayadı. Daha sonra Vefa Çokranlar, otomobilin içindeki gizlenmiş takip cihazını buldu. Oto elektirikçisine giderek takip cihazının, kiralama şirketine uyarı vermeden nasıl söküleceğini öğrenen şüpheliler, 3 günün ardından aracı tekrar firmaya teslim etti.

Bir süre sonra aracı başka bir müşteri kiraladı. Otomobili kiralayan kişiyi adım adım izleyen Vefa Çokranlar ve Recep Sandık, akşam saatlerinde Seyhan İlçesi Hurmalı Mahallesi\'nden park halindeki aracı kopyaladıkları kontak anahtarı ile çaldı. Daha sonra, iÇokranlar takip cihazını sökerek sulama kanalına attı. Şüpheliler otomobili önceden kiraladıkları depoya götürdü.

Kiraladığı aracın yerinde olmadığını fark eden vatandaş, polisi aradı. Ekipler ise oto kiralama şirketiyle irtibata geçti. Firma sahibinin takip cihazından hiçbir uyarı almadığını ve aracın konumunu görememesi üzeri devreye Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri girdi.

200 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olayın ardından ekipler, aracın çalındığı yerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis görüntülerden, bir kişinin aracı kontak anahtarıyla çalıştırıp gittiğini saptadı. Bunun üzerine ekipler, kiralama şirketiyle irtibat kurarak, geçmiş dönemlerde otomobili kiralayan tüm kişiler üzerinde araştırma yaptı. Ekipler, 200 güvenlik kamerasını inceleyerek aracı takibe aldı. Polisler, otomobilin çalındıktan sonra takip cihazının söküldüğünü ortaya çıkardı. Görüntülerden şüphelilerin kimliğini de belirleyen ekipler, Çokranlar ve Sandık\'ı yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan otomobil ise üzerinde başka bir plakayla depoda bulundu. Emniyete götürülen Çokranlar ve Sandık\'ı, aracın aynısından kendilerinde de bulunduğunu, ağır hasarlı olan bu aracın şase ve motor numarasını ise çaldıkları otomobil ile değişeceklerini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vefa Çokranlar ve Recep Sandık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Olay anına ait güvenilk kamerası görüntüleri

SÜRE:01\'16\" BOYUT:141 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA)

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Direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, sürücü yaralı

MALATYA\'da yol kenarındaki direğe çarpan otomobildeki Serkan İlhan (29) öldü, sürücü Mustafa İlhan ise yaralandı.

Kaza, dün gece Tandoğan Mahallesi\'nde meydana geldi. Mustafa İlhan, yönetimindeki 31 F 0500 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirerek, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile yanında bulunan akrabası Serkan İlhan, ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Serkan İlhan, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamazken, sürücü Mustafa İlhan ise yoğun bakım ünitesine alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve otomobil

- İtfaiyenin müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA (DHA)

185 MB

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Fırat Kalkanı bölgesine 2 ambulans

ULUSLARARASI Mavi Hilal Vakfı tarafında TSK tarafından terörden arındırılan Fırat Kalkanı Bölgesinde hizmet vermek için bağışlanan 2 ambulans Suriye’ye gönderildi.

Sağlık Bakanlığı ile Uluslararası Mavi Hilal Vakfı arasında yapılan protokolle 2 ambulans Suriye\'de Fırat Kalkanı bölgesinde hizmet verecek. Uluslararası Mavi Hilal Vakfı tarafından bağışlanan ambulanslar, teslim alınmasının ardından Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçerek görev yapacağı Fırat Kalkanı Bölgesine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulansların geçişi

- Ambulansların sınır kapısından geçişi

Öncüpınar kapısından giriş yaparken

- Ambulansların Suriye’de görev aldığı yer

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

15 MB

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Eşini vuran koca: \"Pişmanım, karımı çok seviyorum\"

ADANA\'da boşanma aşamasındaki eşi 32 yaşındaki Selvi G.\'yi ayaklarından vuran 37 yaşındaki Murat G. sorgusunda, \'Pişmanım, korkutmak için ateş ettim. Karımı çok seviyorum\' dedi.

Olay, 21 Eylül\'de Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77002 Sokak\'taki apartmanda meydana geldi. Sorunlar nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan 10 yıllık evli, 2 çocuk sahibi Selvi ve Murat G. çifti, konuşmak için bir arkadaşlarının evinde buluştu. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Murat G., eşini her iki bacağından da vurarak yaraladı. Olayın ardından Murat G., otomobiline binerek uzaklaştı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sandalye sedye ile 10\'uncu kattaki evden indirilen Selvi G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Selvi G.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan bir gün önce Selvi G.\'nin Bağlar Polis Merkezi\'ne giderek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Murat G.\'yi her yerde arayan ekipler, şüphelinin kaçtığı otomobili annesinin merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi\'ndeki evinin otoparkında buldu. Apartmanın 8\'inci katındaki evin zilini çalan ekipler, içerinden bir cevap alamayınca Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nden yardım istedi. Adrese sevk edilen 3 özel harekat timi, koç başıyla kapısını kırarak girdikleri evde kimseyi bulamadı. Ekipler takip ettikleri Murat G.\'yi saklandığı yerde 2 gün sonra yakaladı.

Olayın ardından sorguya alınan Murat G., \"Eşim bana, senin sunduğun imkanları herkes sunar. İhtiyaçlarımı karşılayamaz duruma geldin, Ben de o anlık öfkeyle, ateş ettim. Karımı seviyorum çok pişmanım\"dedi.

Murat G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Birimi arşiv görüntüsü

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi detay görüntü

SÜRE:44\" BOYUT:82,7 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA)

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Suriyelilerin damak tadına uygun ekmek üretimi

İNSAN Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’na ait Türkiye\'de ve Suriye\'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerde bulunan fırınlarından Suriyelilerin damat lezzetine uygun ekmek üretimi yapılıyor.

İHH’nın Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Suriye Çalışmaları Koordine Merkezi’nde 36 işçinin haftanın 6 günü çalıştığı ve el değmeden günde 100 bin adet ekmek ürerimi yapılıyor. İHH Yurtdışı Fon Toplama ve Projeler Birim Sorumlusu Yusuf Tunç, Reyhanlı\'daki fırından günde 100 bin ekmek üretimi yapıldığını ve ekmeklerin Suriyelilerin alıştığı, ağız ve damak tatlarına uygun olarak üretildiğini söyleyerek, \"Ekmeklerin yüzde 90’ını Suriye tarafında, İdlib, Hama ve Lazkiye kırsalında bulunan kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, kalan yüzde 10’u ise burada hasta, yaralı ve yetim ailelere dağıtılıyor\" dedi.

TÜM FIRINLARDA GÜNLÜK 500 BİN EKMEK

Tunç, Reyhanlı’nın yanı sıra, sınırın diğer tarafındaki, İdlib, Hama ve Lazkiye kırsalında bulunan fırınlarla birlikte günlük 500 bin adet ekmek üretimi yapıldığını belirterek, 2018 yılı başından bugüne kadar tüm fırınlarda toplam 270 milyon ekmek üretildiğini ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- İHH ekmek fırını

- Makinelerden geçen hamurun görüntüsü

- Pişen ekmeklerden görüntü

- Ekmeklerin paketlenmesi

- Ekmek kasalara konması

- Ekmeklerin taşınması

- Yusuf Tunç\'un açıklaması

SÜRE: 03’50’’ BOYUT: 432 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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