DHA YURT BÜLTENİ 2

Ham petrol kirliliğinin yaşandığı Foça sahilinde temizlik çalışması sürüyor

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İzmir\'in Foça ilçesinde Yeni Foça sahilindeki ham petrol sızıntısını temizlemek için yakıt emdirme faaliyeti 09.00 itibari ile tekrar başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Temizlik çalışmasının başlaması

Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İdlib gerginliği, tüccarları olumsuz etkiledi

SURİYE\'nin İdlib kentine ihracat yapan tüccarlar, İdlib\'te yaşanan gerginlik nedeniyle muhaliflere sattıkları ürünlerin bedeli olan 7 milyon dolar alacaklarını tahsil edemedikleri için ekonomik olarak olumsuz yönde etkilendiklerini ve çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan, Türkiye sınırına yakın olan muhaliflerin kontrolündeki İdlib\'te son günlerde yaşanan gerginlik ihracatçı tüccarları olumsuz yönde etkiledi. Büyük Ortadoğu Gümrükle ithalat ve ihracat şirketi sahibi Salih Arslan, sattıkları ürün karşılığındaki alacaklarını tahsil etmek için 2017 yılı Temmuz ayında olduğu gibi, Ticaret Bakanlığı\'nca yeniden, ihracata karşılık ithalat izni verilmesi için bakanlığa çağrıda bulundu.

7 MİLYON DOLARLIK ALACAK

Arslan, Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan, İdlib\'e, demir, çimento, ayçiçeği, yaş sebze ve meyve, boya ihracatı yapıldığını bunun karşılığında da Suriyeli tüccarlarda 7 milyon dolar alacakları olduğunu söyledi. Kentteki gerginlik yüzünden ödeme yapmakta zorlanan Suriyeli tüccarların ise alacağa karşılık ithalat yoluyla mal vermeyi teklif ettiklerini belirten Arslan, \"Son günlerde İdlib\'te gerginlik ve karışıklık yaşanıyor. İdlib\'e yıllardır mal gönderiyoruz. Ancak yaşanan bu gerginlik nedeniyle sattığımız ürünlerin parasını alamaz duruma geldik. Biriken 7 milyon dolar alacağımızı nakit olarak alamıyoruz, bu yüzden de en sıkıntılı günleri yaşıyoruz. Tek çaremiz ihracata karşılık ithalat iznidir\" dedi.

Suriyeli tüccarların ödeme yapmakta zorlandıklarını kaydeden Arslan, ihracata karşılık ithalat teklifinin tüccarlardan geldiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Ticaretimizi hükümetin, Ticaret Bakanlığı\'nın onay verdiği şartlarda yapıyoruz. muhaliflerin ürettiği malları ihracata karşılık ithalat yoluyla getirmek ve bunların bir kısmını Türkiye\'ye ithalat, bir kısmını da 3. ülkelere göndererek hem paramızı tahsil etmek ve hem de ticareti genişletmek istiyoruz. Ödemelerde güçlük çeken Suriyeli tüccarlar bize bu teklifle geliyor. İhracata karşılık ithalat izni için Ticaret Bakanlığı\'na başvurduk. Bakanlığın uygun göreceği firmaların ihracat bedeli karşılığında Suriye\'den getirebilecekleri mallara izin verilmesini istiyoruz. İdlib, Afrin, Azez, Sarmada\'ya yaptığımız ihracatta firmalarımızın 7 milyon dolara yakın alacağı var. Nakit olarak alamaz duruma geldik. Olay çok vahim, tüccarlar olarak zor durumdayız, yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Ekonomik sıkıntıyı giderebilmek için Suriye\'ye göndermiş olduğumuz ihracat malları karşılığında onların teklif ettiği malları getirip satmak ve paramızı tahsil etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Daha da kötü duruma düşmemek için Ticaret Bakanlığımızın uygun göreceği şartlarda muhaliflerin teklif ettiği kimyon, çörek otu, pamuk, külçe metal ve benzeri ürünleri getirmek için gerekli iznin acilen verilmesini bekliyoruz. Ticaret Bakanlığı\'na başvuruda bulunduk. İzin bekliyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Cilvegözü Gümrük kapısı tabelası

- Çıkış için gümrüğe gelen TIR’lar

- Hareket halindeki TIR’lar

- Çıkış yapanlar

- Yükünü boşalttıktan sonra gelen TIR’lar

- Cilvegözü Gümrük Kapısı genel görüntüsü

- Salih Arslan\'ın açıklaması

(SÜRE: 5’09’) (BOYUT: 164 MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)



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Amasya’da polisten düğün magandalarına operasyon

AMASYA\'da polis tarafından düğün magandalarına yönelik yapılan çalışmalarda 67 adet kurusıkı tabanca ve 23 adet tüfeğe el konuldu. Polis kurusıkı tabanca ve tüfek sahiplerine 90 bin 498 lira idari para cezası uyguladı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 2018 yılının ilk 8 aylık diliminde kent merkezinde yapılan düğünlere sivil ekiplerle katılarak düğünlerde tabanca ve tüfekle havaya ateş eden magandalara yönelik çalışma yaptı. Gerçekleştirilen uygulamada 67 kurusıkı tabanca ve 23 tüfek olmak üzere toplam 90 ateşli silaha el konuldu. Polis kurusıkı tabanca ve tüfek sahiplerine 90 bin 498 lira idari para cezası uygulandı. İşlemleri tamamlanan kurusıkı tabanca ve tüfekler Milli Emlak Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Asayiş binası dışı detay

-Kurusıkı tabanca ve tüfeklerden detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 1:52) (BOYUT: 209 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-



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80 yaşında müzik aşığı Süreyya dede, bando takımına şeflik yapıyor

DEVREK(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde yaşayan emekli maden işçisi 80 yaşındaki Süreyya Akkaş, 63 yıl önce çalıştığı kurumun bando takımında tanıştığı müzik hayatını Devrek Belediyesi Bando Takımı\'nda şef olarak sürdürüyor. Bando takımıyla tören ve bayramlarda yaşına rağmen ilk günkü heyecanıyla yürüyerek gösteriler yapan Süreyya Akkaş, \"Müziği bırakırsam herhalde ölürüm. O yüzden ölene kadar devam edeceğim.\" dedi.

Süreyya Akkaş, 1955 yılında işçi olarak çalışmaya başladığı Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda(TTK) bando kursuna başvurdu. İlkokulda trampet çalmayı öğrenen ve müziğe ilgi duyan Süreyya Akkaş, ilk yılında kurumun \'Kömüriş\' adı verilen bando takımına seçildi. 1980 yılına kadar TTK\'da çalışan Süreyya Akkaş, aynı zamanda bando takımında trampet, davul, saksafon ve bando takımı şefliği yaptı. Süreyya Akkaş, bu sürede ayrıca arkadaşlarıyla kurdukları müzik grubuyla birçok festival ve düğünlerde sahne aldı. Süreyya Akkaş, emekli olduktan sonra Devrek\'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bando takımı kurdu. Yaklaşık 10 yıl sonra bando takımı kapanınca Akkaş, serbest olarak kurslar verdi. Bir dönem teklif üzerine Sinop\'a giderek il bandosunu kurdu. 2 yıl sonra tekrar Devrek\'e dönen Akkaş, 2008 yılında ise Devrek Belediyesi Bando takımını kurdu. Bando takımının şefliğini yapan Akkaş, festival, şenlik, bayram ve özel günlerde ilçe ve çevre illerde, ilerlemiş yaşına rağmen en önde takımıyla birlikte yürüyerek gösterilere katılıyor. Evli, 2 çocuk ve 3 torun sahibi Akkaş, bugüne kadar birçok müzisyen yetiştirdi.

İLERLEMİŞ YAŞINA RAĞMEN BANDO ŞEFLİĞİNİ SÜRDÜYOR

Kendisini \'müzik aşığı\' olarak tanımlayan Akkaş, yetiştirdiği müzisyenlerin birçok önemli sanatçıyla çalıştığını, bunun da kendisini gururlandırdığını söyledi. Akkaş, 63\'üncü sanat yılını geride bıraktığını anlatarak, şöyle dedi:

\"1980 yılında Zonguldak\'ta emekli oldum. Devrek\'e yerleştim. 1980\'de Devrek\'te olmayan bando takımını kurduk. Bütün görevleri bando ile ifa ettik. Ondan sonra Sinop İl Bandosu\'nu kurdum. 6 aylığına gittim ama 1 yılı aşkın orada durdum. Temelli kalmamı istediler ama ben kalmadım ve Devrek\'e döndüm. Serbest kurslar vermeye devam ettim. 2008\'de Devrek Belediye Bandosu\'nu kurdum. Belediye bandosu olarak da 10 yıldır devam ediyorum. Liselerden gelen öğrencilerle bando takımını kurdum. İnşallah daha nice seneler diyelim. 30 öğrencim var şu anda. Günümüzde çocuğumuz yetenekli mi değil mi diye ailelerde bir düşünce oluyor. Günümüzde yeteneksiz insan diye insan kalmadı. Ben onlara öğretiyorum. Muhakkak bir yeteneği vardır. Bir çocuğa yeteneğine göre 3 ayda değil de 6 ayda öğretirim ama öğretirim. Yeter ki ben öğrenmek istiyorum düşüncesiyle gelsin.\"

\'BIRAKIRSAM HERHALDE ÖLÜRÜM\'

Müzik hayatında 63 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Akkaş, müziğin hayatının önemli bir parçası olduğunu söyledi. Sağlığı elverdiği müddetçe de bando takımının şefliğini yapmaya devam edeceğini ifade eden Akkaş, \"Sahneler, bandolar ve öğretmenlik. 40 yıldır müzik öğretmenliği de yapıyorum. Burada fevkalade öğrenciler yetişti. Müzik profesörü yetişti bu kurslardan. Müzik öğretmenleri yetişti. Konservatuar öğrencileri yetişti. Doktor olan da mühendis olan da oluyor ama evlerinde enstrümanlarını çalarak sürdürebiliyorlar bunu. Klasik eserler dinliyorlar. Müzik hayatım boyunca 2 profesör, onlarca öğretmen ve yetenekli müzisyen yetiştirdim. Önemli sanatçılarla çalışanlar var. Müziği bırakırsam herhalde ölürüm. O yüzden ölene kadar devam edeceğim.\" dedi.

\'SÜREYYA HOCA BİZİM İÇİN BİR AYRICALIK\'

10 yaşında başladığı kursta 7\'nci yılını dolduran Deniz Aşkın Durbak(17), üniversite de konservatuar tercih etmek istediğini kurs sayesinde amacına emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Süreyya Akkaş\'ın önemli bir sanatçı olduğunu ifade eden Deniz Aşkın Durbak, \"Bende küçüklüğümden beri müzik tutkusu vardı. 6\'ıncı sınıfta burayı keşfettim. O zamandan beri buradayım. Şu an 12\'nci sınıfım. Süreyya hoca bizim için bulunmaz bir nimet ve önemli bir sanatçı. 63 yılını dolduruyor bu sene sanat yılında. Allah başımızdan eksik etmesin. Daha nice nice öğrenciler yetiştirmek nasip etsin.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Süreyya Akkaş\'ın minibüsle yolculuğu

-Tören alanına gelmeleri

-Marşlar eşliğinde yürümeleri

-Süreyya Akkaş ve bandosundan detaylar

-Kura verdiği yerde detay

-Süreyya Akkaş ile röp.

-Öğrencilerle röp.

Süre: (10:12) Boyut: (1.12 GB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK(Zonguldak),(DHA)



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Dağdan kopan kaya parçaları korkutuyor

Bedir ALTUNOK / NARMAN (Erzurum), (DHA)-ERZURUM\'un Narman ilçesinin Cami Kebir Mahallesi\'nde dağdan kopan kaya parçaları ev, ahır ve ekili arazilere zarar veriyor. Mahalle halkı, can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

Bölgede etkili olan yağışlarla birlikte Baba Dağı\'ndan kopan kayalar, Cami Kebir Mahallesi\'nde yaşayanları korkutuyor. Yağmur yağdığında büyük bir panik ve korku yaşandığını söyleyen mahalle sakinlerinden Selami Lazut, \"Yağışlı günlerde dağdan kopan ve bazen büyüklüğü otomobil kadar olan kayalar nedeniyle ölümle burun buruna geliyoruz. Önceki gün ahırdaydım. Çocuklarda hemen ahırın yanında oynuyordu. O sırada büyük bir gürültü koptu ve ardından da toz bulutu kalktı. Benim aklıma ilk çocuklar geldi. Ahırdan çıkar çıkmaz çocuklara sarıldım. Allah\'a şükür ki o sırada bölgeden uzaklaşmayı başarmışlar. Düşen kaya parçaları ev, ahır ve arazimizde büyük hasarlara neden oluyor\" diye konuştu.

Dağda kopmaya hazır kayaların bulunduğunu belirten Lazut, \"Yaşadığımız tehlikeyi yetkililere bildirdik ancak bir sonuç alamadık. Bizi kimse dinlemiyor. Önlem alınması için birilerinin ölmesi mi bekleniyor. Baba Dağı\'nda 25 yıl önce üçtaşlar diye adlandırılan tehlikeli kayalar mahalle boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde patlatılmıştı. Yine öyle bir önlem alınabilir\" dedi.

?GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toz Bulutu

-Kopan kayalar

-Çocuklar ve kayalar

-Dağ ve mahalle

-Bir vatandaşın konuşması

-Selami Lazut’un konuşması

-Muhabir Bedir Altunok’un konuşması ve olayı anlatması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

581 MB – 5 DK 55 SN - Görüntüsü ‘NARMAN BABADAĞI’ kodu ile KARS dosyasına link geçildi



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Okula başlamanın en düşük maliyeti 250 lira

ADANA Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği\'ne bağlı Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ateş, dövize bağlı olarak kırtasiye ürünlerinde yaklaşık yüzde 20\'lik bir fiyat artışı olduğunu belirterek, bir öğrencinin normal bir markadan çantası da dahil kırtasiye ürünlerinin 250 liraya mal olduğunu söyledi.

Adana\'da 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, velileri alışveriş telaşı sardı. Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ateş, okula başlayacak bir öğrencinin kırtasiye maliyeti ile ilgili, \"Velilerimiz, bir öğrencinin normal bir markadan sadece kırtasiye ürünlerini, çantası da dahil olmak üzere 250 liraya alabilirler\" dedi. Ateş, dövize bağlı olarak kırtasiye ürünlerinde yaklaşık yüzde 20\'lik fiyat artışı olduğunu belirtti. Velileri merdiven altı ürünlere karşı uyaran Mehmet Ateş, şöyle konuştu:

\"Kırtasiye sektöründe merdiven altı ürünler var. Merdiven altı ürünler, bazı marketlerimizde, sokaklarımızda görülüyor. Kırtasiye ürünleri kimyasal madde olduğu için çocuklarımıza çok büyük zarar verebilir. Velilerimiz, öğrencilerimiz kırtasiye alışverişinde çok dikkatli olmak zorunda. Çünkü çocuğun sağlığı açısından çok önem taşıyor. Kanserojen madde içermeyen kırtasiye ürünleri almaları gerekir. Kırtasiye ürünü deyip geçmeyelim 5- 6 yaşındaki çocuğumuz, bu kırtasiye ürünlerini ağzına, yüzüne sürüyor. Bu tehlikeyle karşı karşıyayız, buna çok dikkat etmek gerekir. Üzerinde C ve EN71 gibi rakamlar yazan ürünler vardır. Bunun anlamı güvenli ürün anlamına gelir ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) damgalı olmalıdır.\"

Görüntü Dökümü

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- Kırtasiyede alışveriş yapan anne ve çocuklarından görüntüler

- Kırtasiye malzemelerinden detay görüntüler

- Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ateş\'in konuşması

- Ateş\'in bir kırtasiye ürününü anlatması

SÜRE:03\'30\" BOYUT:388 MB

Haber-Kamera: Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA)

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