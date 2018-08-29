DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde 2 ayrı yoldan gelen 2 motosiklet çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.Kaza, geçen pazartesi günü saat 18.00 sıralarında, Piyaleoğlu Caddesi ile Yalova Sokak\'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Biri caddeden, diğeri sokaktan ilerleyen ve kim oldukları bilinmeyen 2 ayrı sürücünün kullandığı motosikletler çarpıştı. Savrulan motosikletler yol kenarındaki bir kahvehanenin önünde durabildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kazayı görenler, korku içinde kalan sürücüleri sakinleştirdi. Bir süre sonra sürücüler, yollarına devam etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Olay yeri ve çarpışma anı

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Muğla), (DHA)

======================================================

2)KAVGAYA KARIŞAN TRAVESTİ, KENDİSİNE YARDIM ETMEK İSTEYEN POLİSİ YARALADI

ADANA\'da sokak ortasında Tayyar D. (31) ile kavga eden travesti İdil Ş. (31), olay sonrası bölgeye sevk edilen ekipte bulunan bir polis memurunu, kendisine yardım etmek isterken yüzüne çantasıyla vurarak yaraladı. ?Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81108 Sokak\'ta meydana geldi. Sokak ortasında kavga eden travesti İdil Ş. ile Tayyar D.\'yi (31) gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavga sonrası yerde yatan İdil Ş.\'ye yardım etmek istedi. Bu sırada İdil Ş., çantasıyla kendisine doğru eğilen polis memurunun yüzüne vurdu. Ekip arkadaşının yaralandığını gören değir polis memurunun telsizle durumu anons etmesi üzerine olay yerine destek kuvvet ve ambulans sevk edildi. Yaralı polis memuru, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, olay ardından İdil Ş. ile Tayyar D.\'yi gözaltına aldı. Polisi yaralayan İdil Ş., kendisinin bir şey yapmadığını öne sürdü. İdil Ş. ve Tayyar D., Fatih Polis Merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Polis aracından görüntü

- Polis aracındaki travesti İdil Şahin\'den görüntü

- Şahin\'in bir şey yapmadığını iddia etmesi

- Ambulanstaki yaralı polisten görüntü

- Polis aracındaki Tayyar Demircioğlu\'ndan görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

Süre: 01\'55\" Boyut: 354 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

========================================================

UZUN BAYRAM TATİLİ SONRASINDA SANAYİ SİTELERİ, HASARLI ARAÇLARLA DOLDU

3)SANAYİ SİTELERİNDE RANDEVULU DÖNEM

KURBAN Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla milyonlarca kişi ya tatile çıktı ya da akraba ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu tatil süresince de tüm uyarılara rağmen yaşanan trafik kazalarında onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Uzun tatil sonrasında en büyük yoğunluğun yaşandığı yerlerden birisi de oto sanayi siteleri oldu. İzmir\'de de tatilde meydana gelen kazalar ve arızalar nedeniyle çok sayıda araç tamircilere getirildi. Yoğunluk karşısında çaresiz kalan tamirciler, randevu ile çalışmaya başladı. Uygun tamirci bulmaya çalışan vatandaşlar, araçlarının onarılması için günlerce beklemek zorunda kalacak.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla birlikte özellikle büyük kentlerde yaşayanlar, ya tatile çıktı ya da farklı kentlerdeki akrabalarını ziyarete gitti. Milyonlarca kişinin akın ettiği tatil beldelerinde adım atacak yer kalmadı, yollar, plajlar, oteller tamamen doldu. Tatilde bunların yanı sıra tüm uyarılara rağmen üzücü kazalar da yaşandı. Trafik kazalarında bayram süresince onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

BAYRAMDAN SONRA DA SANAYİ SİTELERİ DOLUP TAŞTI

Uzun bayram tatili sonrasında oto sanayi sitelerinde büyük yoğunluk yaşanmaya başladı. Araç sahipleri, sanayi sitelerindeki oto tamircileri ile yetkili servislere akın etti. Tatil süresince arıza yapan, kazalarda hasar gören araçlar, oto tamircilerinin iş yükünü bir anda arttırdı. Talep karşısında çaresiz kalan tamirciler, randevu ile çalışmaya başladı. Vatandaşlar da, uygun tamirci bulabilmek için sanayi sitelerinde saatlerini geçirdi. Tamirci ya da yetkili servis bulmaya çalışan vatandaşların, araçlarının onarımı için günlerce beklemek zorunda kalacakları belirtildi.

İŞLERİMİZ YÜZDE 50 ARTTI

İzmir\'deki 2\'inci Sanayi Sitesi\'nde oto tamirciliği yapan Ali Besler, işlerinde yüzde 50\'ye varan yoğunluk artışı yaşadıklarını söyledi. Ali Besler, \"Dokuz günlük bayram tatilinde herkes yola çıktı. Araçlar binlerce kilometre yol yaptı. Bundan dolayı da bazı araçlar bakımsızlıktan arızalandı, bazı araçların da bakım zamanları geldi. Bayramdan sonra insanlar araçlarını sanayi sitelerine getirmeye başladı. Mesainin başlamasıyla birlikte bizim de işlerimiz açıldı. Yapabileceğimiz kadar aracı kabul etmeye başladık. Fazlası için randevu veriyoruz, vatandaşlardan o günlerde araçlarını getirmelerini istiyoruz\" dedi.

Hasarlı araçların kaporta onarımı işlerini yapan Sebahattin Arat da, \"Bayram tatilinde ufak tefek kazalar da büyük kazalar da yaşandı. Bayramdan sonra bu araçların tamirlerine başladık. Tatilin uzan olması, daha fazla aracın yola çıkmasından dolayı kazalarda da artış oluyor. Bunun sonrasında bizim işlerimizde de normal zamana göre üç kat artış yaşandı\" dedi.

Aracını tamir ettirebilmek için çok sayıda tamirciyi gezdiğini, son olarak tanıdıkları aracılığıyla randevu alabildikleri bir tamirci bulduklarını anlatan Nermin Köse Binici ise \"Bayram tatilinden sonra birkaç onarım için aracımızı getirdik. Hasarlar oluşmuştu, onun için geldim. Bayram ziyaretlerinde yoğunluk yaşamıştık. Sanayi sitesinde büyük yoğunlukla karşılaştım. Birkaç yerden aracımızı teslim edemeden dönmek zorunda kaldık. Son olarak buraya getirdik\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------:

- Tamirhanelerden görüntü.

- Tamircilerle ve vatandaşlarla röportaj

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

=========================================================

4)KARABURUN\'DAN \'TARİHİ\' ÇAĞRI

KARABURUN\'DAKİ ESKİ RUM KÖYÜNÜN KORUMA ALTINA ALINMASI İSTENDİ

İZMİR\'in Karaburun ilçesine bağlı Sazak Köyü\'nde yaşayan Rumlar, 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasıyla, bölgeden ayrılıp Sakız Adası\'na yerleşti. Rumlar, buradan gidince köy, sahipsiz kaldı. Zaman içinde define avcıları tarafından talan edilen köyden geriye, yalnızca yıkık dökük tarihi kalıntılar kaldı. Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici, Yunanistan\'dan insanların zaman zaman dedelerinin yaşadığı bölgeyi görmeye geldiğini belirterek, \"Burada ayrıca bir de kilise var. Sazak Köyü, kültürel bir mirasa sahip, burası koruma altına alınmalı\" dedi.

Karaburun merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Sazak Köyü, uzun yıllar Rumlar\'a ev sahipliği yaptı. Sakız Adası\'nın tam karşısında, denizi gören bir yamaç üzerinde yer alan Rum köyünde göçler 1923 yılında başladı. O yıllarda Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasıyla, burada yaşayan Rumlar bölgeden ayrılarak, Sakız Adası\'na göç etti. Rumların köyü boşaltması ile birlikte, önce evlerin kapı ve pencereleri çalındı. Ardından define avcıları, köyü tamamen talan etti. Köy sahipsiz kalınca, evler de zamana yenik düşerek tek tek yıkıldı.

Karaburun Kent Konseyi, bölgenin tarihi öneminin bulunduğunu belirterek, köyün koruma altına alınmasını çağrısında bulundu. Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici, Sazak Köyü\'nde, Rumların ve azınlıkta olan Türklerin birlikte yaşadıklarını, ancak şimdi burada herhangi yaşamın olmadığını söyledi. Bölgede yaşayan Rumların akrabalarının, zaman zaman bölgeyi ziyaret ettiğini söyleyen Goncagül Karaağaç Ekici, \"Farklı yerlere göç eden Rumların torunları, 2 yıl önce burayı ziyarete geldi. Ninelerinin dedelerinin yaşadıkları yerleri gördüler. Hala Yunanistan\'dan gelip burayı ziyaret edenler oluyor\" dedi.

\'HALA DEFİNECİLER TARAFINDAN YAĞMALANIYOR\'

Köyde bir de kilise bulunduğunu, şu anda o kilisenin sadece kalıntılarının kaldığını aktaran Ekici, \"Köy tamamen harap durumda, burada yaşam yok. Çünkü yıllar önce burayı insanlar terk etti ve daha sonra kimse buraya yerleşmedi. Birkaç Türk ailesi burada bir süre yaşamlarını sürdürdükten sonra, onlar da Karaburun\'un diğer köylerine göç etmişler. Rumlar buradan göç ettikten sonra evlerin önce ahşap kısımları yağmalandı. Şu anda da hala burası defineciler tarafından kazılıyor, yağmalanıyor. Köy yıllardır yıpratılıyor\" diye konuştu.

Köyün derin bir tarihe sahip olduğunu fakat burayı korumanın kimsenin aklına gelmediğini savunan Ekici, \"Burada büyük bir tarih yatıyor. Karaburun\'un en önemli noktalarından biri. Çünkü burada Türkler ve Rumlar bir arada yaşamışlar. Burası çok önemli tarihi bir alan, korunması bizim en büyük isteğimiz\" dedi.

Yıllarca insanların yaşadığı bölgeye yol yapılmadığını da söyleyen Ekici, 3 yıl önce, köyün hemen karşısına rüzgar enerji santrallerinin (RES) kurulmasıyla birlikte, şimdilerde hayatın olmadığı köyün, yola kavuştuğunu aktardı. Rumların izlerinin hala silinmediği köy ise, şu sıralar hem tarihçilere hem de fotoğraf sanatçılarına ev sahipliği yapıyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Karaburun Sazak Köyü\'nden görüntü

-Yıkılan evlerden görüntü

-Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)