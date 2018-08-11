DHA YURT BÜLTENİ 2

Bursa\'da 2 kişinin öldürüldüğü cinayet anı kamerada

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Mudanya ilçesinde, 25 Ocak\'ta yöneticiliğini yaptığı apartmanda, havlayan köpeğinden şikâyetçi olan bina sakini Ali Çelik (33) ile kayınpederi Hilmi Şen\'i (55) tabancayla öldürüp, seken kurşunla da bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hacı Murat Konuk (38) hakim önüne çıktı. Tutuklu sanık Konuk\'un pişmanlık duygularını dile getirdiği duruşmada, sitede bulunan ve işlenen cinayeti kaydeden görüntüler izlendi.

Mudanya\'da geçen ocak ayında, kayınpederi Hilmi Şen ile aynı evde yaşayan Ali Çelik, iddiaya göre apartman yöneticisi Hacı Murat Konuk\'a, \"Bahçedeki kulübede yaşayan köpeğin sürekli havlıyor. Yeni doğan bebeğimiz havlama sesinden korkup uyuyamıyor\" diyerek, çözüm bulmasını istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı Murat Konuk, yanında bulunan tabancası ile önce Ali Çelik\'i, ardından da gelen kayınpederi Hilmi Şen\'i öldürdü. Seken bir kurşun ise olay yerinde bulunan Y.U:\'ya isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Gözaltına alınan Konuk tutuklanırken, ailesi ise köpeği alarak siteden taşındı.

Hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \"Adam öldürmek\" suçundan iki kez ömür boyu hapis cezası istenen Murat Konuk\'un yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Tutuklu sanık Hacı Murat Konuk ile öldürdüğü Ali Çelik ve Hilmli Şen\'in yakınları ve avukatları katıldı. Mahkemede ifade veren Konuk, Ali Çelik ile ailece tanıştıklarını söyledi. Yönetici olması nedeniyle, aralarında Ali Çelik\'in de bulunduğu aidatlarını ödemeyen bina sakinleri hakkında avukatı aracılığı ile yasal işlem başlattığını belirten Konuk, \"Ali haziran ayında, \'aidatı ödemediğim için beni neden avukata verdin. Sen kim oluyorsun?\' diyerek ailesiyle bana saldırdı. Olay büyümeden yatıştı. Cinayet günü üyesi olduğum avcılar kulübüne gidip tüfek ve tabancam ile bir saat atış yaptım. Akşam eşimi alıp otomobil ile evime döndüm. Site girişinde Ali ile samimi bir ortamda sohbet ettim. Ben, aldığım yiyecekleri, komşularımızın da çok sevdiği köpeğime yedirmek istedim. Bu sırada, Hilmi Şen\'in eşi Neziha ve Ali Çelik balkona çıkıp köpeğin havlamasını gerekçe göstererek bana hakaret ettiler. Sonra Ali aşağı inip bana saldırdı. Aramızda arbede çıktı. Komşular ayırdı. Daha sonra konuşmak için Ali\'yi sitenin yönetim odasına çağırdım. Ben önden giderken arkamdan kulağıma vurdular. Yere düştüm. Ölüm korkusuna kapılıp belimdeki tabancam ile ateş ettim. Sonra onları yerde yaralı olarak görünce 155 Polis İmdat\'ı aradım. Pişmanım. Olayların bu duruma gelmesinin tek nedeni Neziha Şen\'dir\" dedi.

Öldürülen Hilmi Şen ile Ali Çelik\'in eşleri ve yakanlarının Murat Konuk\'u gerçekleri söylememekle suçladığı duruşmada, apartmanda bulunan güvenlik kamerasının, cinayet anını kaydettiği görüntüler izlendi. Çelik ve Şen\'in yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı duruşma eksik evrakların beklenmesi için ileri bir tarihe ertelenirken sanığın tutukluluk halilinin devamına karar verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

Cinayetin işlendiği evin görüntüsü

ARŞİV - (26 OCAK 2018)

Zanlının polis merkezinden çıkarılıp polis aracına götürülmesi

Öldürülen Ali Çelik

Öldürülen Hilmi Şen

Olay yeri

Köpeğin görüntüsü

-Cami önünde bekleyen yakınlar

-Tabutlardan görüntü

-Cenaze namazı

-Cenazelerin aracına bindirilişi

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

==========

Burdur\'da kaza: 4 Yaralı

BURDUR\'da meydana gelen trafik kazasında 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Çine köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur\'dan Ağlasun istikametine seyreden Ali Altınsoy (30) yönetimindeki 15 AB 428 plakalı beton mikseri, karşı yönden gelen ve şerit değiştiren plakası öğrenilemeyen Hüseyin Çelik\'in kullandığı traktöre çarpmamak için direksiyonu kırınca ağaçlık alana yan yattı. Hüseyin Çelik, traktörü yol ortasında hiç bir önlem almadan park edip Ali Altınsoy\'un durumuna bakmaya gitti.

Bu sırada Taşkapı köyünden Çine köyü yönüne giden Yusuf Aktaş\'ın (39) kullandığı 32 LS 583 plakalı otomobil ışık donanımı olmayan traktör römorkuna arkadan çarptı. Kazada mikseri sürücüsü Ali Altınsoy ile otomobilin sürücüsü Yusuf Aktaş ile otomobildeki eşi Serpil Aktaş (39)ve kızı Rabia Aktaş (14) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ağır yaralanan Serpil Aktaş buradaki müdahaleden sonra Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Traktör sürücüsü Hüseyin Çelik jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

-Hastane önünde bekleyen yakınları

-Serpil Aktaş\'ın hastaneden çıkarılışı

-Ambulansa bindirilişi

-Ambulansın içinden

-Ambulansın gidişi

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



=====================

Yurtta merdivenden düşüp öldü, doğum gününde toprağa verildi



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde kaldığı öğrenci yurdunda elektrik süpürgesinin kordonuna takılıp merdivenlerden düşerek yaralanan lise öğrencisi İsmail Kerem Topal (14), tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Topal, doğum gününde toprağa verildi.

Olay, 4 Ağustos günü Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Lise 1\'inci sınıf öğrencisi İsmail Kerem Topal, kaldığı özel öğrenci yurdunda dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Başını beton zemine çarpan Topal, ağır yaralandı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği İsmail Kerem Topal, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Topal, 9 Ağustos\'ta yaşamını yitirdi.

DOĞUN GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

İsmail Kerem Topal\'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsi işleminin ardından doğum günü olan 10 Ağustos\'ta Alanya Bektaş Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurdun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Jandarma, İsmail Kerem Topal\'ın olaydan önce tartıştığı iddia edilen arkadaşı M.E.U.\'yu (14) gözaltına aldı. M.E.U., savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN KORDONUNA TAKILMIŞ

Yurt yöneticilerince aileye verilen ve sadece düşme anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Topal\'ın arkadaşlarının arasında yürürken ayağının merdivenin hemen başında bulunan elektrik süpürgesinin kordonuna takıldığı ve sendeleyerek merdivenlerden düştüğü görüldü. Topal\'ın düşerken merdivenin başında duran bir arkadaşına da çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Cenazenin alınışı

- Namaz kılınması

- Güvenlik kamerası düşme anı

- İsmail kartal Topal\'ın fotosu

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Engin ANAK- Kamera: ANTALYA-DHA)