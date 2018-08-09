DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KUŞADASI\'NDA KAÇAKLARIN BULUNDUĞU BOT BATTI, 7\'Sİ ÇOCUK 9 KİŞİ ÖLDÜ

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu botun batmasıyla 7\'si çocuk 9 kişi öldü, 4 kişi sağ kurtarıldı.Bugün saat 03.25’te Aydın\'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir düzensiz göçmen botunun battığı ihbarı alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenliğe ait bir helikopter, bir uçak, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi bölgeye gönderildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmasıyla 4 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. Yapılan çalışmalarda 7\'si çocuk 9 kaçak göçmenin cansız bedeni denizden alındı. Kurtarılan göçmenlerin ilk ifadelerine göre başka kayıp göçmenin olmadığının değerlendirildiği belirtildi. Ancak botun battığı bölgede, teyit maksatlı olarak dalış timinin görevlendirildiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarından görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Tekin GÜRBULAK/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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2)SURİYELİYİ \'KORNA\' ÇALDI DİYE ÖLDÜRDÜ, IRAK\'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

ADANA\'da, Irak uyruklu Fayek Heşam (30), trafikte kendisine korna çaldığı için tartıştığı Suriye uyruklu İbrahim Elzekkur\'u (24) öldürdü. Cinayetin ardından ailesiyle birlikte Irak\'a kaçmak isteyen Heşam ve olaya karışan 5 kişi yakalanıp, tutuklandı.Olay, 5 Ağustos\'ta Seyhan ilçesi Gürpınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Motosikletiyle sokaktan ana caddeye çıkan Fayek Heşam, yine motosikletiyle ilerleyen İbrahim Elzekkur\'a çarpmaktan son anda kurtuldu. Elzekkur kornaya bastı, ancak motosikletin kornası takılı kaldı. Bunun üzerine Heşam, Elzekkur\'a, \"Neden kornaya bu kadar uzun basıyorsun\" diye çıkıştı. Elzekkur da kendise çarpacağını, bu yüzden kornaya bastığını, kornanın ise takılı kaldığını söyledi. Tartışma kısa sürede büyüdü. Civardaki Suriyeliler de olay yerine toplandı, Heşam\'ı dövdü.

Bölgeden ayrılan Heşam, bir süre sonra yakınlarıyla geri geldi. Suriyeliler ile Iraklılar arasında çıkan, 40 kişinin karıştığı kavgada, Elzekkur, sırtından ve karnından bıçaklandı. Hasteneye kaldırılan Elzekkur, doktorların tüm mühadalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, Fayek Heşam\'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin kimliğini tespit etti.

Haşem ve akrabaları ise Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi\'ne kaçtı. Bir süre burada bekleyen şüpheliler daha sonra Kayseri\'ye, buradan da Irak\'a kaçmak için Kozan\'a geldi. Ekipler, yerlerini tespit ettikleri şüphelileri, düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet tabelası

- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE: 38\" BOYUT:119 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA)

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3)BİLAL ERDOĞAN TURİZM POTANSİYELİ OLACAK 3 İLİ AÇIKLADI

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen \"Anadolu\'nun Fethi 1071 Malazgirt 947\'nci Yıldönümü Anma Programı\"nın basın toplantısı dün Muş\'un Malazgirt ilçesinde yapıldı. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, \"Şu anda Türkiye\'ye çeşitli mihraklardan yapılan taarruzların sebebi, Türkiye\'deki bu ruhun yeniden canlanması, dirilmesidir\" dedi. Erdoğan, 26 Ağustos\'ta yapılacak etkinliklerin Muş, Bitlis ve Van için turizm potansiyeli oluşturacağını söyledi. \"Anadolu\'nun Fethi 1071 Malazgirt 947\'nci Yıldönümü Anma Programı\"nın basın toplantısına; Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve çok sayıda Malazgirtli katıldı.

\"TÜRKİYE\'YE ÇEŞİTLİ MİHRAKLARDAN YAPILAN TAARRUZLARIN SEBEBİ...\"

Toplantıda konuşan Bilal Erdoğan, \"Biz sırtımızı başkaları gibi başka yerlere değil, işte bu inanca, köklü inanışa, birlik ruhuna yalıyoruz. Allah\'ın izniyle Çanakkale\'de yaşadığımız ruh yine Malazgirt\'e, Alparslan\'ın ordusundaki ruha dayanmaktadır\" dedi. Erdoğan, \"Şu anda Türkiye\'ye çeşitli mihraklardan yapılan taarruzların sebebi, Türkiye\'deki bu ruhun yeniden canlanması, dirilmesidir. Allah\'ın izniyle birliğimizin, kenetlenmemizin, dayanışmamızın oluşturacağı gücün, maalesef düşmanlarımız bizden daha çok farkındadırlar\" ifadelerini kullandı.

\"CEPHEDE TÜRK, KÜRT, ARAP, ÜMMET VARDI\"

Malazgirt\'te düzenlenecek etkinliklere değinen Erdoğan, \"26 Ağustos\'ta Malazgirt\'te çok müstesna bir gün yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı\'mızı ağırlayacağız, Türkiye\'nin birlik tablosunu orada yeniden dünyaya haykıracağız. Malazgirt ile kazandığımız zafer bize Anadolu\'nun kapılarını öyle bir açtı ki, buraları biz vatan yaptık. Buraları şehit kanlarıyla sularken cephede Türk, Kürt, Arap, ümmet vardı. Anadolu toprakları aslında İslam ümmetinin de vatanı olmuş oldu\" dedi.

ERDOĞAN \'TURİZM POTANSİYELİ\' OLUŞTURACAK İLLERİ AÇIKLADI

Etkinliklerin 24-25 Ağustos\'ta Ahlat\'ta başlayacağını belirten Bilal Erdoğan, \"Bu tabi ki Malazgirt, Muş, Ahlat, Bitlis ve hatta Van için çok büyük turizm potansiyeli, kültürel bir zenginlik, hareketlilik oluşturacak\" diye konuştu.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise \"Artık Malazgirt çok daha farklı, tarihine, medeniyetine yakışan bir şehir haline gelecek. Şehrin içinde dolaşırken alt yapıyla ilgili hazırlıkların yapıldığını, çok daha güzel bir Malazgirt\'in bizleri beklediğinin müjdesini vermek istiyorum\" dedi.

\"MALAZGİRT OLMASAYDI İSTANBUL OLMAZDI\"

Daha sonra söz alan İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise, \"Malazgirt 1071 başlangıç. Eğer o başlangıç olmasaydı, 1453 olmazdı, İstanbul olmazdı. O olmasaydı bugün ülkemiz olmazdı. Tarihimizi gözden geçirirsek, başlangıç Malazgirt diyebiliriz. Bu bize okullarda okutuldu ama daha sonra unutuldu\" dedi.

Toplantı, şehitler için ok atışı yapılmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Bilal Erdoğan\'ın konuşması

-Haydar Ali Yıldız\'ın konuşması

-Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-Ok atışları yapılması

-Detaylar

(Haber:Özgür Deniz KAYA-Kamera: Arif KARAKAŞ-MALAZGİRT(muş) DHA

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4)EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

ADANA\'da polisin dur ihtarına uymayıp, kaçan otomobil, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu lastikleri kapan ile patlatılarak yakalandı. Otomobil sürücüsü Hüseyin B. (20), kendisini yakalayan polislere ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi.

Saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal ve Dr. Sadık Ahmet bulvarlarının kesiştiği kavşakta devriye görevinde bulunan polis ekibi, içerisinde 6 kişinin olduğu 34 HB 9364 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü, polisin \'dur\' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Turgut Özal Bulvarı\'nda kaçmaya başlayan otomobil, daha sonra Alparslan Türkeş Bulvarı\'na döndü. Bulvar boyunca ilerleyerek Seyhan ilçesine geçen otomobil, daha sonra Kuzey Kıyıboyu Caddesi\'ne döndü. Mithatpaşa Köprüsü\'nün bulunduğu kavşakta polisin yola yerleştiği kapandan geçen otomobil, lastikleri patlayınca Gürselpaşa Mahallesi yakınında durmak zorunda kaldı. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın sonunda yakalanan otomobilin sürücüsü Hüseyin B. ile 5 arkadaşını araçtan indiren polisler, arama yaptı. Araçta herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan ekipler, Hüseyin B.\'nin ehliyetinin olmadığını saptadı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen Hüseyin B.\'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan para cezası kesildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarından görüntü

- Yakalanan otomobilden görüntü

- Otomobilin patlayan lastiklerinden görüntü

- Otomobilin içinden görüntü

- Polis aracında yüzünü gizleyen otomobil sürücüsü

- Kaldırımda oturan sürücünün arkadaşları

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'43\" Boyut: 317 MB

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) -

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5)KÜRTÇE KONUŞAN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI

DİYARBAKIR\'da, faaliyet gösteren bir özel hastanede hizmet veren bilgisayarlı tomografi cihazına Kürtçe yazılım yüklenmesi ile tomografi için cihaza giren ve Türkçe bilmeyen hastalar ile Kürtçe iletişim sağlandığı belirtildi. Hastane yetkilileri, cihazır Kürtçe yazılım ile birlikte Kürtçe konuşması nedeniyle özellikle Kuzey Irak\'tan gelen hastaların memnuniyet duyduğunu söyledi. Radyoloji ve Radyondiagnostiki Uzmanı Doktor Oğuz Kırpık, \"Başka hastaneler de de bulundum. Ama anlaşamıyorduk. Tercüman gerekiyordu. Ama burada tercümansız bir şekilde hastalarımızla anlaşabiliyoruz\"dedi.

Merkez Bağlar ilçesinde 2008 yılından bu yana faaliyette olan Özel bir hastanede hizmet veren bilgisayarlı tomografi cihazına Kürtçe yazılım yüklenmesi nedeniyle Türkçe bilmeyen hastalara cihaz aracılığı ile Kürtçe iletişim sağlandığı belirtildi. 7 yıldır Kürtçe dil desteğinin olduğu tomografi cihazı için çoğunluğu Kezey Irak\'tan olmak üzere komşu ülkelerden binlerce hasta gelerek muayene olduğunu belirten yetkililer, personellerininde söz konusu hastalara hizmet vermek için hem Türkçe-hem Kürtçe bildiğini söyledi. Hastanenin tomografi cihazının Kürtçe bilmeyen hastalar için de ayrıca Türkçe modun da da çalıştırıldığı belirtildi.

\"BİZİ EN ÇOK TERCİH EDENLER KUZEN IRAK\'TAN GELENLER\"

Radyoloji ve Radyondiagnostiki Uzmanı Doktor Oğuz Kırpık, komutların hepsinin ayarlanabilir olduğunu ve Kürtçe ile Türkçe olarak seçildiğini söyledi. Doktor Kırpık, “Bu sebeple hasta bir sıkıntı yaşamıyor. Özellikle Kuzey Irak\'tan ve Arap ülkelerinde hastalarımız geliyor. Bunların arasında en çok bizi tercih edenler Kuzey Irak\'tan gelenler. Personelimiz de Kürtçeye hakim olduğunu için kolay iletişim sağlıyor. Başka hastaneler de de bulundum. Ama anlaşamıyorduk. Tercüman gerekiyordu. Ama burada tercümansız bir şekilde hastalarımızla anlaşabiliyoruz. Bir durum yaşamıyorlar. Türkiye\'nin başka yerinde ve hastanelerde bunu duymadım ve şahitte olmadım. Ama tercüman aracılığıyla yapıldığını biliyorum. Bütün personel Kürtçeye hakim olduğu için sıkıntı yaşanmıyor. Teknik destek veren kişiler bunu yüklediler. Bunlar yüklenebiliyor. Bize has bir şey değil başka cihazlara da yüklenebilir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane koridoru

-Hastalardan görüntüler

-Tomografiye giriş

-Kürtçe seslendirmeler

-Röportaj

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-

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6)BALENİN EN İYİLERİ SAHNELENDİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 16\'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali\'nde, Viyana Devlet Opera Balesi Birliği sahne aldı. Ekip tarafından dünyaca seçkin balelerden kesitler sunuldu, gösteriyi izleyenler keyifli bir gece yaşadı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediyesi\'nin katkılarıyla Bodrum Antik Tiyatro\'da düzenlenen festivale sanatseverler büyük ilgi gösterdi. 16\'ıncı Uluslararası Bodrum Bale Festivali\'nde, Viyana Devlet Opera Balesi Birliği, \'Bale Yıldızları Akşamı/Balenin En İyileri\' gösterileriyle sahne aldı. Marius Petipa\'nın koreografisini yaptığı, Mihail Sosnovschi\'nin düzenlediği gösteriyi yaklaşık 1500 kişi izledi. 15 kişilik ekibin sahnelediği 2 perdeden oluşan gösteride, dünyaca ünlü \'Kuğu Gölü\', \'Don Kişot\', \'Carmina Burana\', \'Giselle\' balelerinden ve vals gösterilerinden örnekler sahnelendi. 90 dakika süren gösteri izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 11 Ağustos\'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından \'Don Kişot\' balesinin sahnelenmesiyle devam edecek.

Görüntü Dökümü

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- Festivalden görüntü

- Gösterilerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)



