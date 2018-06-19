DHA YURT BÜLTENİ-2

1)AYDIN\'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 28 YARALI



AYDIN\'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilmesi soncu 28 kişi yaralandı. Kaza, sat 01.00 sıralarında Söke-Milas karayolu Yenidoğan kavşağında meydana geldi. Bodrum\'dan İstanbul\'a gitmek üzere yola çıkan Metro Turizm\'e ait Şaban Özdere yönetimindeki 34 BM 8155 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılar, araçtan çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle Söke-Milas Karayolu\'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

( Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın), (DHA)

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2)KONYA MERKEZLİ 31 İLDE \'MAHREM İMAMLARA\' OPERASYON: 124 GÖZALTI KARARI



KONYA merkezli 31 ilde, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan askeri personele \'mahrem imamlık\' yaptıkları öne sürülen 124 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şüphelilerin imamlık yaptığı askerler arasında generallerin de olduğu ifade edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün TSK\'daki personele \'Mahrem imamlık\' yaptıkları ileri sürülen 124 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Polis ekipleri, \'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak\' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Konya merkezli 31 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin örgüt içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki askerlere genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında \'Mahrem imamlık\' yaptıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin imamlık yaptıkları askerler arasında generallerin de bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Şüphelilerin emniyete götürülmesi

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

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3)DEV GEMİ, ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ

TÜRKAKIM Doğalgaz Boru Hattı\'nın derin sulardaki kısmını döşeme işini yapan \'Pioneering Spirit\', Çanakkale Boğazı\'ndan ikinci kez geçiş yaptı. Dev geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. TürkAkım\'ın Türkiye\'ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra Hollanda\'da bakım ve onarımı yapılan gemi Karadeniz\'e doğru dönüş için yola çıktı. Yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı gemi, saat 05.30\'da Ege Denizinden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Saat 07.50\'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen dev gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait \'Kurtarma-1\', \'Kurtarma-4\', \'Kurtarma-9\' ve \'Kurtarma-10\' römorkörleriyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Saat 08.30\'da boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu güçlükle dönen geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sahilde dev geminin geçişini meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından geçen “Pioneering Spiritö gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü süresi 3 dakika 7 saniye. 346 MB.

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