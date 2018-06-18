DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ADANA\'DA ŞAFAK VAKTİ PKK/KCK OPERASYONU: 17 GÖZALTI

ADANA\'da Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK\'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 3\'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vaktinde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü\'nden hareket eden ekipler, daha önce belirlenen adreslere Özel Hareket timleri eşliğinde baskın yapıldı.

3\'Ü KADIN 17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana il merkezi ve Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon sırasında bazı kapıları koçbaşıyla kırarak içeri giren ekipler, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen kişileri gözaltına aldı. Operasyonda kent genelinde 3’ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Özel Harekat polislerinin koçbaşıyla kapıyı kırması

- Çevrede güvenlik önlemi alan Özel Harekat polisleri

- Gözaltına alınan bir şüphelinin araca bindirilmesi

- Gözaltına alınan şüphelilerin Adli Tıp Birimi\'ne getirilmeleri

- Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

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2)ÇAL\'I SAĞANAK YAĞMUR VURDU

DENİZLİ\'nin Çal ilçesinde etkili sağanak yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle bazı mahalle yollarında asfalt çöktü. Tarım arazileri zarar görürken, suyun ortasında kalan bir otomobil iş makinesiyle çekilerek kurtarıldı.Çal\'da dün (pazar) öğleden sonra etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle sel oluştu. Yeşilyurt Mahallesi yakınındaki bir derede taşkın yaşanırken, yol da 2 saat süreyle ulaşıma kapandı. Suyun içinde kalan bir otomobil, kepçeyle çekilerek kurtarıldı. Bazı mahallelerin yollarında da çökmeler oldu. Yollarda oluşan hasarlar nedeniyle bazı mahallelere ulaşım sağlamadı. Çal Belediyesi ekipleri tarafından yollarda yapılan çalışmalar sonucunda ulaşım tekrar sağlandı. Kuvvetli sağanak yağış ilçedeki ekili alanlarda da zarara neden oldu.

Çal Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Akıntıda kalan bir otomobilin kepçeyle kurtarılması

- Çöken yollardan görüntüler

- Su birikintilerinden görüntüler

- Havadan drone çekimleri

- Bir tarladan cep telefonu görüntüsü

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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3)690 ARILI KOVAN SELDEN ZARAR GÖRDÜ

MUŞ\'ta geçen hafta yaşanan sağanak ve dolu yağışının ardından meydana gelen sel 690 arılı bal kovanına zarar verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Muş merkez ve Korkut ilçesinde 3 arıcının 690 arılı kovan sel sularından zarar gördüğünü açıkladı. İl Müdürü Mehmet Aydın, \"Yağan yağmur ve dolunun ardından İl Müdürlüğü olarak hasar tespitleri yapıldı. 690 kovan zarar görmüş ve arılar telef olmuş. Arı kovanları yanında çiftçilerin ekili buğday, arpa ve ot tarlalarında hububat saplarının yere yatmış. Raporlar bakanlığa gönderildi. Tarım sigortacı olan arıcıların zararı giderilecek\" dedi. Korkut ilçesinde arılı kovan sahibi Erhan Çakır, 35 kovanın sel sularından etkilendiğini, arıların boğularak telef olduğunu söyledi. Geriye kalan 35 kovandan verim alınamayacağını bildiren Çakır, bu yıl bal haşatının olmayacağını devletten yardım beklediklerini dile getirdi. Ordu’dan Korkut ilçesine gelen Şakir Soylu ise 560 arılı kovanının tamamının selden etkilendiğini, 250 bin lira zararının bulunduğunu bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Hasar gören çamurlu kovanlardan detaylar

-Arıcıların kovanları taşımasından detaylar

-Kepçenin çamurları temizleme çalışmasından detaylar

-Röportaj

(Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ,(DHA)

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4)ANNESİNİN TERK ETTİĞİ YAVRU KEDİLERİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR

TÜRKİYE, Aydın\'ın Kuşadası ilçesi ile Sakarya\'nın Sapanca ilçesinde hayvanlara yönelik vahşeti konuşurken, İzmir\'de kameraya yansıyan sıcacık bir olay yürekleri ısıttı. Sözüer Ailesi, sokak kedisinin yeni doğurduğu ve terk ettiği 3 yavruyu evlerine aldı. Önce yavruları temizleyen aile, daha sonra internetten, kedilerin bakımı ve beslenmesi konusunda neler yapılması gerektiğini araştırdı. Yavru kedilerin yaşaması için adeta seferber olan Sözüer Ailesi, 3 kardeş için gönüllü süt annesi arıyor.

İzmir\'de yaşayan Efe Sözüer (13), evlerinin yakınlarında yavru kedilere rastladı. 3 kedi yavrusunun henüz yeni doğduğunu ve annesi tarafından terk edildiklerini anladığını söyleyen Sözüer, bu yavruları alarak evine götürdü. Babası ve annesi ile birlikte kedilerin bakımını, temizliğini yapan Efe, internetten, kedileri nasıl besleyecekleri konusunda bilgi aldı. Efe, ailesi ile birlikte yavru kedilerin yaşaması için adeta seferber oldu. Akşam evlerinde kedi yavrularına bakan Sözüer Ailesi, gündüz de Konak\'ta bulunan kırtasiye dükkanlarına yavruları getirerek, onları hayatta tutmaya çalışıyorlar. Toz mama alan Sözüer Ailesi, bu mamaları hazırlayarak yavru kedileri şırınga ile besliyor. Annesi tarafından terk edilen yavru kedileri öylece sokakta ölüme terk etmeye gönlünün razı olmadığını söyleyen Efe, bir yandan yavrulara bakarken diğer taraftan ise onlara süt annesi aradıklarını belirtti. Bazı kedilerin geldiğini ancak yavruları kabul etmediğini vurgulayan Efe, neredeyse bütün gününü, yavruların bakımına ayırdı.

\'YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

Efe\'nin babası Ahmet Sözüer ise yavrulara bakmanın zor olduğunu belirtti. Tüm zorluklara rağmen onlara anne bulana kadar bakacaklarını, kedileri sokağa atmayacaklarını kaydeden Ahmet Sözüer, \"Biraz zorlanacağız. Yavru kedileri akşam eve gündüz de iş yerine getiriyoruz. Gönüllü anne arıyoruz, bulamazsak eğer biz bakacağız. Onları yaşatmaya çalışıyoruz. Anneye muhtaçlar şuanda\" diye konuştu. Konak\'taki kırtasiye dükkanına giren müşteriler de yavru kedilerle yakından ilgileniyor.

Görüntü Dökümü

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-Sözüer Ailesinin kedileri şırınga ile beslemesi

-Kediler ile ilgilenmeleri

-Efe Sözüer ile babası Ahmet Sözüer\'in açıklaması

-Vatandaşların kedilere ilgi göstermesi

Umut KARAKOYUN- Tekin GÜRBULAK

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5)SARDES\'TEKİ ANITSAL TAK SPONSORLUKLA RESTORE EDİLMİŞ

MANİSA\'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti\'nde 4 yıl önce ortaya çıkartılan ve Antik Çağ\'daki bilinen tüm anıtsal taklardan, daha büyük olduğu tespit edilen 3 geçişli takın, 6. yüzyılda kentin siyasi ve ekonomik olarak güçlü kişilerinden olan Flavius Manionius tarafından sponsor olunarak restore ettirildiği ortaya çıktı.

Lidya Uygarlığı\'na başkentlik yapan Sardes Antik Kenti\'nde 2018 yılı kazı çalışmaları başladı. Salihli\'deki Antik Kent\'teki 3 farklı alanda devam eden kazı çalışmalarında ana giriş kapısı bölgesinde önemli bulgulara rastlandı. Antik Kent\'teki M.S. 1-2. yüzyıllarda yapıldığı belirlenen ve çağdaşlarına göre oldukça büyük olan 3 geçişli anıtsal takın sponsorluk yoluyla restore edildiği ortaya çıkarıldı. Anıtsal takın, 6. yüzyılda, kentin siyasi ve ekonomik olarak güçlü kişilerinden olan Flavius Manionius tarafından restore ettirildiği tespit edildi. Aynı alanda bulunan mozaiğe de Manionius\'un sponsor olduğu belirlendi.

\'3 GEÇİŞLİ ANITSAL TAKIN BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK\'

Kentin doğu girişinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Ege Üniversitesi doktora öğrencisi, arkeolog Gencay Öztürk, anıtsal takın geniş kemer açıklığının antik çağda bilinen tüm anıtsal taklardan daha geniş olduğunu söyledi. Öztürk \"Bu tak, antik çağ mimarisi açısından çok önemli. Çünkü bu tak, Roma\'daki çağdaş benzerleri ile kıyaslandığında bile emsalsiz. 3 kemerden oluşan takın en geniş kemer açıklığı 13 metre. Yüksekliğinin ise 24- 29 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu denli büyük bir tak, o dönem teknolojisi için oldukça önemli\" dedi.

\'6\'NCI YÜZYILDA RESTORE EDİLMİŞ\'

Anıtsal takın ortaya çıkarılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Öztürk şunları söyledi:

\"Şu an kazı çalışmalarının devam ettiği alanda anıtsal taka odaklanılmış durumda. Bölgede geçtiğimiz yılki çalışmalar esnasında bir mozaik ortaya çıkarıldı. Bu mozaik bize anıtsal tak hakkında önemli bir gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı oldu. Mozaik üzerinde yapılan incelemelerde anıtsal takın ve mozaiğin o dönemde bölgede gerek siyasi gerekse ekonomik olarak oldukça güçlü bir kişi olduğu anlaşılan Flavius Manionius tarafından restore ettirildiği bilgisini verdi. Manionius\'un özellikle de ekonomik açıdan çok güçlü biri oluşu, bu emsalsiz takı restore edebilecek güce sahip olduğunun bir kanıtı. Manionius, o dönemde kesinlikle kentin ileri gelenlerindendi hatta siyasi gücü de olan birisiydi. Bu tak, antik çağ için gerçekten çok ileri bir teknoloji.\"

\'ÇOK HASSAS BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR\'

Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu Restorasyon-Konservasyon Önlisans Programı\'ndan Konservatör Nuriye Aslaner ise geçen yıl mazı çalışması sırasında bu alanda çok önemli bir mozaiğe ulaşıltıklarını, kazı sezonu sonunda da koruma amaçlı olarak bu mozaiğin üstünü kapattıklarını şu anda da mozaiğin konservasyonunu gerçekleştirdiklerini belirterek mozaik üzerindeki temizleme çalışmalarının ardından gerekli görülen bölümlerinde sağlamlaştırmalar yapılacağını bu işlemlerin ardından mozaiğin özel bir cam bölüm içerisinde sergilenmeye başlanacağını anlattı.

\'BİRÇOK KÜLTÜRÜN İZLERİNİ TAŞIYOR\'

Tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti\'nde, 1854 yılında başlayan kazılar 1958 yılından itibaren bilimsel nitelik kazandı. 5 bin yıllık geçmişe sahip olan kent, Lidya Krallığı\'nın yanı sıra Pers, Helenistik, Yunan, Roma ve Bizans kültürünün de izlerini taşıyor. Hıristiyanlığın batıya yayılmasında önemli rol oynayan yedi kiliseden birine de evsahipliği yapan Sardes\'deki kazılarda bulunan eserlerin bir bölümü Manisa Müzesi\'nde sergileniyor.

Görüntü Dökümü

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-Sardes Antik Kenti\'nin drone çekmi

-3 geçişli anıtsal takın gün yüzüne çıkartılan bölümünden görüntü

-Anıtsal takın sponsorlukl ile restore edildiğini gösteren mozaikten görüntü

-Kazı alanından görüntü

-Arkeolog Gencay Öztürk ile röp.

-Konservatör Nuriye Aslaner ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ, DHA)

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6)BU OCAKTA ÇAYIN FİYATI NEZAKETE GÖRE DEĞİŞİYOR

MANİSA Şehzadeler ilçesinde çay ocağını işleten Nevzat Adıgüzel (38) nezaket kurallarına uymayan müşteriler için yeni bir fiyat tarifelendirmesi yaptı. Nezaket kurallarına göre 7 çeşit fiyat tarifelendiren Adıgüzel, \"Bir çok müşteri artık çay talep ederken kaba cümleler sarf ediyor. Ben de unuttuğumuz nezaket kurallarını hatırlatmak için böyle bir fiyat tarifelendirmesi yaptım. Çay istemenin ricasına göre fiyatları 50 kuruştan, 2 TL\'ye kadar yükseliyor\" dedi.

Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi üzerinde 10 metrekarelik çay ocağını işleten Nevzat Adıgüzel\'in iş yerine astığı, nezaket kurallarını da anımsatan fiyat tarifesi hem çevre esnafın ve hem de gelen müşterilerin dikkatini çekiyor. Nezaket kurallarına göre 7 çeşit fiyat tarifelendirmesi yapan Adıgüzel, çay isteme tarzına göre müşterilerinden para alıyor. Toplumda nezaketin unutulduğunu amacının bunu hatırlatmak olduğunu belirten Adıgüzel, \"Bazı müşterilerimizin kabaca çay istemesinden dolayı ben de oturup ne yapabileceğimi düşündüm. Kimi müşteri, \'Çay ver\', \'Çay Getir\', \'Bana oradan bir çay ver\' diyor. \'Çay verir misin?\' diye bir şey yok. Böyle kaba müşterilerimiz var. Artık kabaca çay istemelerine dayanamadım. Daha sonra aklıma böyle bir uygulama geldi. Ardından çay isteme şekline göre kendimce bir fiyat listesi çıkardım\" dedi.

\'ÇAY VER 2 LİRA, SEN ZAHMET ETME BEN ALIRIM 50 KURUŞ\'

Nezaket kurallarına göre çay isteyen 85 kuruşa çayını içerken kaba davranan aynı çayı 2 liraya içebiliyor. Adıgüzel, tarifesini şöyle açıkladı:

\"Çay ver\' demek 2 lira, \'Çay gönder\' demek 1 lira 75 kuruş, \'Çay versene\' 1 lira 50 kuruş, \'Çay alabilir miyim?\' 1 lira 25 kuruş, \'Çay verir misin?\' 1 lira, \'Nevzat Bey, müsaitseniz çay alabilir miyim\' 85 kuruş ve \'Nevzatcım, sen zahmet etme ben alırım\' 50 kuruş. Nezaket kurullarına uyalım diye böyle bir fiyat tarifelendirmesi çıkardım. Biraz kibar olalım. Bu işi 5 yıldır yapıyorum. Ancak son yıllarda nezaket kurallarını unutur olduk. Biz de bu nezakete göre müşterimize güler yüzlü hizmet verelim. İnsan evindeki eşine bile \'Çay ver\' diyemez. Biz de işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ancak bu işimizin karşılığı kaba olarak olmamalı. Nazikçe talepte bulunulması gerekir. Biz de bu nazik davranışa göre hareket edelim.\"

\'MÜŞTERİLERDE DEĞİŞMELER YAŞANDI\'

Yeni fiyat tarifesini yaklaşık 1 haftadır sürdürdüğünü dile getiren Adıgüzel, uygulamanın ardından kabaca çay talebinde bulunan bazı müşterilerinin üslubunda değişim yaşandığını dile getirerek, şöyle dedi:

\"Bu uygulamayı başlattıktan sonra, kaba olan bazı müşterilerimizde değişiklik oldu. \'Çay ver\' diyen müşterilerimiz artık, \'Nevzatcım çay verir misin\' demeye başladı. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Bu uygulama sadece benim için değil tüm çay ocağı, kahvehane, lokanta işleten esnaflarımız için. Biz de insanız. Biz de bir yere gidip bir şey istediğimizde kibar davranıyoruz. Atalarımızın bir sözü vardır; \'Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır\' diye. Bunu hayat felsefemiz yapmamız gerekir. Toplumda nezaket kurallarına uyarsak inanıyorum ne bir sıkıntı ve ne de bir sorun yaşanır. Burada başlattığım nezaket kuralları bilinci davranış şekline dönüşerek diğer esnafımıza da yansıyacak.\"

MÜŞTERİLER MEMNUN

Çay ocağı işletmecisi Adıgüzel\'in başlattığı uygulamadan dolayı memnun olduklarını dile getiren Ahmet Pelitli, \"Halkımız bunu nasıl yorumlar bilemiyorum ama ücretlendirme esnaf için iyi olur. Herkes nezaket kurallarına uymak zorunda kalır. Uygulama güzel olmuş\" dedi. Müşterilerden Yusuf Kılıç ise \"Bence doğru bir uygulama. Bundan sonra çayı daha dikkatli istemek lazım\" yorumunu yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Çay Ocağı işletmecisi Nevzat Adıgüzel\'in çay ocağından çalışırken ve müşterilerine çay sunarken detay görüntüler

-Çay Ocağı İşetmecisi Nevzat Adıgüzel\'in açıklaması

-Müşterilerden görüşler (HD Formatında)

(Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)



