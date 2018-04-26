DHA YURT BÜLTENİ-2

SABAHA KARŞI YOLDA BULUNAN MİNİK ASIM, ANNESİNE TESLİM EDİLDİ



ADANA\'da evin açık unutulan kapısından dışarı çıkıp, 200 metre uzaklaşan 1,5 yaşındaki Asım Erdoğan, vatandaşlarca bulunup, annesi Betül Pınar Erdoğan\'a teslim edildi.Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Gece çalışan Betül Pınar Erdoğan, oğlu Asım\'ı ev sahiplerine bıraktı. Sabaha karşı uyanan Asım Erdoğan, evin açık unutulan kapısından dışarı çıktı. Yaklaşık 200 metre gece karanlığında yürüyen minik Asım, DSİ\'ye ait sulama kanalına doğru ilerlerken yakındaki bir otelin görevlisi Serkan Koç tarafından fark edildi. Çocuğun yalnız başına yürüdüğünü gören Koç, Asım Erdoğan\'ı otelin lobisine getirdikten sonra polisi aradı. Olay yerine sevk edilen polisler, çevredeki apartmanları gezerek, küçük Asım\'ın anne-babasını aradı. Bu sırada çocuğun evde olmadığını fark eden Erdoğan\'ın ev sahipleri, açık olan kapıyı fark edip, dışarı çıktı. Ev sahipleri, polislerin kucağındaki minik Asım\'ı görünce rahat bir nefes aldı.Polis, Betül Pınar Erdoğan\'ın çalıştığı için çocuğun kendilerine teslim edilmesini isteyen ev sahiplerinin talebini kabul etmedi. Küçük Asım, telefon ile ulaşılan annesinin eve gelmesinin ardından teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polisin kucağındaki Asım bebek

- Bebeğin gülmesi

- Polisin, kucağındaki Asım bebeğin başını okşayıp, ilgilenmesi

- Asım bebeği kucağına alan otel görevlisi Serkan Koç\'un olayı anlatması

- Asım bebekten detay görüntü

- Ev sahibinin gelerek polisle konuşması

- Ev sahibinin eşinin bebeği teslim almak istemesi

- Polisin, bebeği annesine verebileceğini söylemesi

- Evin bulunduğu apartmanın dış görüntüsü

Süre: 02\'12\" Boyut: 134 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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11 YILLIK EVLİK ÇİFT 11\'İNCİ DENEMEDE ÇOCUK SAHİBİ OLDU

YOZGAT\'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan 11 yıllık evli Zehra-Raşit Murat çifti 11\'inci deneme sonucu tüp bebekle Zeynep ismini verdikleri kız çocuğuna sahip oldu.11 yıldır evli olan çiftçi Raşit Murat (33) ile eşi Zehra Murat (28) evlat sahibi olmak için tüp bebek yöntemini denedi. Genç çift tüp bebek yöntemini 11\'inci denemesinde kız bebeği sahibi oldu. Ailenin doktoru Doç. Dr. Şeyma Fenercioğlu, \"Zehra-Raşit Murat çifti ile 4 yıl önce tanıştık. Bize 6 başarısız tüp bebek denemesinden sonra başvurmuşlardı. Bizimle ikinci denemede bir gebelik elde ettik. İkiz bebek hamileliği oldu ama 18 haftada bu gebeliği kaybettik. Sonraki iki denememizde embriyo kalitemiz çok iyi olmadı. Bunun üzerine kendilerine test önerdik. Bu başarılı olan denememizde testi spermi kullandık. 3 kilo 150 gram ağırlığında sağlıklı bir kız çocuğu sahibi oldular. Başarısız tüp bebek denemelerinden sonra hastalar asla umutsuzluğa kapılmamalıdır. Her tüp bebek denemesinin başarı şansı var. Başarısız bir denemeden sonra hastaya farklı tedaviler uygulayarak tedavi şansımızı artırıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Anne Zehra Murat ise mutlu olduğunu belirterek, \"11 yıldır evliyiz. 11\'inci denememizde bebeğimizi kucağımıza aldık. Hiç pes etmedik hep mücadele ettik. İkiz bebeğimiz oldu. Onları erken doğumla kaybettik. Ondan sonra yılmadık bebeğimizi kucağımıza aldık. Bizim durumumuzda olanlar mücadele etsin, pes etmesinler. Biz hiçbir zaman usanmadık\" şeklinde konuştu.

Raşit Murat da, \"11 yıllık evliliğimiz var. Bu evliliğimiz süresince 11 kez tüp bebek denememiz oldu. Çok şükür çocuğumu kucağımıza alma şansımız oldu. Allah olmayan ve isteyen herkese nasip etsin. Zor bir süreç geçirdik. Bizim gibi durumda olanlar denemelerini sürekli yapsın. Sabretsinler ve vazgeçmesinler. 11 yıl sonra baba olduğum için çok mutluyum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Zeynep bebekten görüntü

-Doç Dr. Şeyma Fenercioğlu ile röportaj

-Raşit ve Zehra Murat ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA)

4 Dakika 56 Saniye / 525 MB

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AYI BARINAĞININ 3 YAVRUSU KEFİR VE BALLA BESLENİYOR

Artvin ve Rize\'de vatandaşlar tarafından bulunan 3 öksüz yavru ayı Bursa\'nın Karacabey ilçesindeki ayı barınağına getirildi. Henüz bir buçuk aylık olan ve biberon ile beslenen yavru ayılara Tolga, Lesi ve Aydın isimleri verildi.

İkisi Artvin\'de biri ise Rize\'de duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yavru ayılar Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünce koruma altına alındı. İlk bakım ve kontrolleri yapılan öksüz yavru ayılar gerekli işlemlerin ardından hayatları boyunca yuvaları olacak olan Karacabey ilçesindeki Ova Korusu Ayı Barınağına getirildi. Burada veteriner hekimlerce yapılan incelemelerde yavru ayıların yaşlarının bir ile bir buçuk aylık arasında değiştiği tespit edildi. Günde 4 kere emerek beslenme ihtiyacı duyan öksüz ayılar için veteriner hekimlerce, kefir, bal bebek maması gibi desteklerle hazırlanan özel mama bakıcılarının elinden biberonla içiriliyor. Bulundukları alan sık sık kontrol edilen yavru ayıların enfeksiyon kapma riskine karşı bakıcıları hariç kişilerin temasına da izin verilmiyor.

SÜREKLE BESLENMEYE İHTİYAÇ DUYUYORLAR

Yavru ayıların bakımıyla ilgili bilgiler veren barınak şefi Veteriner Hekim Azizcan Sezer, \"Yavru oldukları için sürekli beslenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla günde 4 sefer beslemek durumundayız. Bu hafta buraya gelen yavru ayılarımız 30-40 yıllık hayatlarının tamamını bu barınakta geçirecekler. Doğadaki diğer ayılara göre buradaki iyi koşullar daha da uzun ve sağlıklı yaşamalarına da neden oluyor. Merkezimizde 78 ayımız vardı yeni gelen yavru aylarımız da birlikte sayımız 81\'e çıktı\" dedi.

TOLGA CANA YAKIN, LESİ AGRESİF...

Yavru ayılara barınağa gelmelerinin ardından barınak çalışanları tarafından Tolga, Lesi ve Aydın isimleri verildi. Öksüz yavruların karakteristik özelliklerini de anlatan Sezer, \"Tolga çok insana yakın, cana yakın bir hayvan. Sürekli bizimle oynuyor. Lesi biraz daha sinirli, agresif yapıda. Aydın ise çekimser ve korkak bir yavru. Geceleri de beslenme ve bakıma ihtiyaç duydukları için saat farkı gözetmeksizin onların yanlarında oluyoruz. Geceleri yanlarına geldiğimizde birbirlerine sarılarak uyuduklarını görüyoruz. Yavru ayılarımız bizim de yeni neşe kaynağımız oldu\" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yavru ayı Tolga\'nın biberonla beslenmesi

-Bakıcısının peşinden koşması

-Korkup birbirine sarılan Lesi ve Aydın

-Detaylar

-Azizcan Sezer ile röportaj

SÜRE: 3 dk 33 sn,BOYUT: 397 MB

Haber:Enver Fatih TIKIR-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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KAS GÜCÜYLE YAPILAN YERLİ VE MİLLİ TATLI

ŞEKERİNDEN ununa kadar tamamen yerli ve milli tatlı pişmaniye, uzun bir emek ve kas gücüne ve ekip çalışmasına dayanıyor.

İzmit\'in yöresel pişmaniyesinde toz şeker, hamur, yer alıyor.Kayseri\'de yöresel ürünler fuarında günde 4 kez büyük sinide pişmaniye hazırlayan ustalar, ünlü Prof.Dr. Canan Karatay\'da seslenerek,\"Pişmaniyede doğal şeker,doğal un kullanıyoruz. Oldukça da hafif. Canan hocaya kalsak yandık’diye espri yapıyorlar. İzmitli 40 yıllık pişmaniye ustası Sedat Akıncı (55), \"Ülkemizin geleneksel bu tatlısında yaşlısından gencine, çocuğuna kadar hiç kimseyle zarar verecek bir madde yok. Pancar şekerinden, ülkemizin bugdayından hijyen şekilde hazırlayıp, kas gücüyle tel tel haline getiriyoruz. İstege bağlı içine kakaoda katılıyoruz. Dediğim gibi içinde zararlı hiç bir şey yok. Sıcak ta soğukta yenebilir. İçinde ne boya, ne renklendirici,ne kıvam artırıcı,ne de mısır şurubu yok. Tamamen sıhhi. Onun için yerli ve milli tatlımız diyoruz. Şeffaf şekilde vatandaşın gözü önünde yaptığımız pişmaniyenin hazırlanması hava şartlarına göre yarım saatle 45 dakikayı buluyor\" diyor.

Yapımını vatandaşların meraklı gözlerle izleyip, cep telefonlarıyla görüntülediği pişmaniyenin topu 5 TL, 3 adedi ise 10 TL\'den satılıyor

Görüntü Dökümü:

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- Pişmaniye ağdasının mermer zemin üzerine dökülmesi ve soğutulma işlemi

- Hazırlanan pişmaniyenin tepsi üzerinde yoğrulması

- Pişmaniye hamuru ile karıştırılması ve 3 kişi ile çekilmesi

- Pişmaniye ustası ile röportaj

- Hazırlanan pişmaniye kalıplara alınması

- Diğer detay görüntüler

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 4 dakika 13 saniye / 471 MB

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ÖĞRENCİLER HEDEFLERİNE \'GENÇLİK EVLERİ\'NDE HAZIRLANIYOR

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde öğrenciler, Siverek Belediyesi tarafından açılan ve tüm hizmetlerin ücretsiz olarak verildiği gençlik evlerinde üniversite sınavlarına hazırlanarak hedeflerine ulaşıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte faaliyetlerine başlayan Ramazan Acarlar Gençlik Evinde üniversiteye hazırlanan öğrenciler aynı zamanda çeşitli sosyal aktivitelere de katılıyor. Yeni sınav sisteminin anlatıldığı gençlik evinde çeşitli seminerlerin yanı sıra deneme sınavları yapılıyor. Tüm hizmetlerin Siverek Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulduğu, öğretmenlerin bire bir öğrencilerle ilgilendiği gençlik evlerinde, öğrenciler hayallerini kurdukları üniversitelere hazırlanıyor. Daha önce katıldığı üniversite sınavında istediği bölüme yerleşemeyen Şiyar Barut, hedefinin Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini olduğunu belirterek, \"Bu gençlik evi hizmetini bizlere sunan Belediye Başkanımız Resul Yılmaz\'a çok teşekkür ederim. Bu gençlik evi sayesinde maddi açıdan durumu olmayıp dershane veya etüt merkezlerine gidemeyen öğrenciler bu sayede üniversiteye hazırlanıyor. Dershanelerde olmayan imkanları burada görüyoruz, gerek kaynak kitapları olsun gerek öğretmenlerimiz olsun, hepsi çok ilgili.\"

elediye Başkan Yardımcısı Hasan Postacı, geçen yıl açılan Ramazan Acarlar Gençlik Evi\'nde eğitim gören 89 öğrencinin çeşitli üniversiteleri kazandığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Ders gören öğrenciler

- Öğrencilerin konuşması

- Öğretmenin ders anlatması

- Başkan yardımcısı Hasan Postacı’nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 242 MB