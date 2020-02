DHA YURT BÜLTENİ-2

1)HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTIĞI BALKONDAN DÜŞTÜ

KARAMAN\'da hava almak için çıktığı 1\'inci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip düşen ve yaralanan Dede Taşer (74), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, dün saat 22.40 sıralarında Karaman merkeze bağlı İhsaniye köyünde meydana geldi. Dede Taşer, evinin balkonuna hava almak için çıktı. Dengesini kaybeden yaşlı adam yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düşmesi sonucu yaralandı. Taşer, yakınları tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alına Taşer\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Yaşlı adamın ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

=================================================

2)AYDIN\'DA MEHTERİ DE KADIN ÇALIYOR AMBULANSI DA KADIN SÜRÜYOR

TÜRKİYE\'nin iki kadın büyükşehir belediye başkanından birisi olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, icraatlarıyla kadın dostu bir kent yarattı. Türkiye\'nin ilk kadını mehteran takımı ile zeybek ekibini kuran Çerçioğlu, icraatlarında da kadına öncelik verdi. Aydın\'da ambulansı da kadın kullanıyor belediye otobüsünü de.

2019 yerel seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yeniden belediye başkanlığına adaylığını açıkladığı tek isim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınlara öncelik veren onların yolunu açan çalışmalarıyla dikkat çekti. Türkiye\'nin ilk kadın mehteran takımı ile zeybek ekibini kuran Özlem Çerçioğlu\'nın yönettiği belediyede ambulansı da belediye otobosünü de kadınlar kullanıyor. Çerçioğlu\'nun belediyenin farklı birimlerinde çalışan kadınlardan kurduğu 17 kişilik mehteran ekibi, gönüllülük esasına göre çalışıyor. Bıyıklarıyla ön plana çıkan mehter takımının kadınlardan kurulu olması ilk başlarda yadırgansa da başarılı performansları dinleyicileri etkiledi. Önceleri sadece Aydın bölgesindeki etkinliklerde görev alan kadın mehter takımı, bugün Türkiye\'nin her bölgesine giderek, gösteriler yapıyor. Kadın Mehter Takımı\'nı gururla izleyen Özlem Çerçioğlu, Aydın\'ın kadın dostu bir kent olduğunu belirterek,

\"Kenti kadınlar kullanıyor. Parkları caddeleri pazar yerini. Çalışmaları yaparken kadınları anketlerde ön plana alırız. Kadınlar ne istiyor, kentte ne görmek istiyor, kadınların fikirleri bizim için önemli olmuştur. Kadın mehteran takımı, kadın efelerimiz bir çok birimde kadınlarımız çalışıyor. Ambulans şoförlüğü, kadın toplu taşıma araçlarında kadınlara yoğun bir şekilde görev alıyor. Eğer bir toplumu yükseltmek istiyorsanız mutlaka kadının sosyal ve iş hayatında olması lazım. Ben de bir kadın belediye başkanı olarak her zaman kadınların yanında yer alıyorum. Kuvâ-yi Milliye\'nin Çete Ayşeleri, Nene Hatunları oldu. Büyük Taarruz\'da Türk kadını erkeğiyle omuz omuza mücadele etti. Türk kadını her işi yapabilir. Yeter ki fırsat verilsin, Mustafa Kemal Atatürk\'ün devrimleri de bir kadın devrimidir. Kadınların en iyisini yapacağına inandığım için bu takımları kurduk, çok başarılı oldular\" dedi.

\"ÇOCUKLAR BİZİM ETKİNLİKLERİMİZE GELİYOR\"

Kadın mehter takımın şefi Gamze Konur, aynı zamanda halk oyunları eğitmeni. Takıma kendi isteğiyle girdi. İzleyenlerden büyük beğeni ve takdir gördüklerini belirten Konur, \"Kendimizi tanıtıyoruz, bu da bize gurur veriyor. İlk başlarda başaramayacağımızı düşündüler, ama biz başardık\" dedi. Konservatuarda opera ve şan eğitimi alan şimdilerde belediye kültür merkezinde şan eğitimi veren Pınar Uysal ise mehter takımını solistlerinden. Pınar Uysal da tüm Türkiye\'de gösterilerde bulunduklarını ve olumlu tepkiler aldıklarını anlattı. Mehmet takımının en kıdemli kadını ise iki çocuk annesi olan Aytül Ceylan \"Spor eğitmeniyim, projede yer almak istedim. Çok sevdim işimi. Mehter ve kadın çok bağdaştırılmıyor ama ben yer almak istedim. Çok iyi bir ekip oluşturduk. Genelde veliler çocuklarının etkinliklerine gider, bizde tersi oluyor onlar benim etkinliklerime geliyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------:

Özlem Çerçioğlu ile röportaj.

Mehter takımının gösterisinden görüntü.

Zeybek ekibinin gösterisinden görüntü.

Mehter takımı üyeleriyle röportaj

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

==========================================================

3)ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN TÜBİTAK İÇİN \'OZON\' PROJESİ

ERZURUM\'daki Özel Bilge Koleji Ortaokulu öğrencileri Asude Samancı ve Elif Azra Uzun, \'Ozonun kahramanı ceviz ağacı\' projeleriyle TÜBİTAK tarafından kentte bu yıl 12\'ncisi düzenlenen bölge yarışmasına katıldı. Samancı ve Uzun, üzerinde projelerini anlattıkları ceviz fidanına can suyu verip, yapraklarını temizledi.

TÜBİTAK\'ın bölge yarışmasında projelerini anlatan ortaokul öğrencileri Asude Samancı ve Elif Azra Uzun, ceviz ağacı ile delinen ozon tabakasının onarılabileceğini söyledi. Projede, ozon tabakasındaki incelme ve delinmenin azaltılmasına yönelik alınabilecek önlemleri araştırdıklarını belirten Samancı, \"1985 yılında İngiliz bilim adamları Antarktika kıtası üzerindeki ozon tabakasındaki aşırı incelmeyi yani deliği keşfettiler. Ozon tabakasındaki incelme giderek, daha geniş bir alan üzerine yayılmaktadır yani Antarktika kıtasından daha öteye Güney Amerika\'nın ucuna dek erişmektedir. İlk keşfedildiğinde eylül- ekim olmak üzere 2 aylık periyotta görülürken günümüzde deliğin (incelmenin) varlığının eylül- aralık ayları arasında daha uzun bir periyotta devam ettiği görülmektedir. Bu kapsamda ceviz ağacının oluşturduğu sülfür örtüsünden yararlanabileceğimizi bulduk. Yaptığımız araştırmalar sonucu ceviz ağacının ozon tabakasını onarıcı etkilerine rastladık. Yani ceviz ağacının salgıladığı sülfür gazını roket yardımı ile ozon tabakasına salgılayarak, bu tehlikeden kurtulabiliriz\" diye konuştu.

Ceviz ağacının altında sülfür salgıladığı için oturulamadığını kaydeden Elif Azra Uzun ise \"Ceviz ağacı narin bitkilerin büyümesini engeller; ancak ozon tabakasına şaşırtıcı bir faydası vardır. Ceviz ağacından sülfür gazının alınabilmesi için ceviz ağacının kapalı bir ortam olan serada yetiştirilmesi gerekir. Serada yetiştirilecek sülfür gazını Antarktika üzerinden havaya bırakılacağı için kurulacak seralar Antarktika\'ya yakın olması maliyet açısından daha hesaplıdır. Bu kurulacak seraların yerleri de verimlilik açısından bir o kadar önemlidir. Yetiştirilmesi gereken alan sıcaklık, rakım, iklimi ve Antarktika\'ya yakınlığı açısından değerlendirilmelidir\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------:

-Öğrenciler ceviz ağacı ile ilgili vbilgi veremleri

-Öğrencilerle röp

-Öğrencilerin ceviz ağacına su veremeleri ve yapraklarını temizlemeleri

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 3 Dk. 333 MB)

======================================================

4)MUŞLU HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ, KENTTE ÇOBAN BULAMIYOR

MUŞ\'ta hayvancılıkla uğraşanlar, kentte 2 bin 500 ile 300 bin lira aylık vermelerine rağmen çobanlık yapacak kimse bulamadıkları için komşu illerden çoban getirmek zorunda kaldıklarını söyledi.Sungu beldesinde besicilikle uğraşan Naif Çiftçi, kentte çobanlık yapacak kimse bulamamalarından yakınarak, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt\'ten çoban getirdiklerini belirtti. Şehir dışından gelen çobanların aylık masrafının fazla olduğunu dile getiren Çiftçi, çobanlara 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında maaş verdiklerini söyledi. Çiftçi, \"Muş\'ta çobanlık yapan yok. Gençlerimize çobanlık zor gelince metropol şehirlerde çalışmayı tercih ediyorlar. Biz de Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nden getiriyoruz. Maaşlarıyla beraber günlük yiyecek, giyecek ve iletişim masraflarını da karşılayınca bir çobanın gideri bize 5 bin liraya çıkıyor\" diye konuştu.

Batman’dan ailesiyle birlikte Muş’a çobanlık yapmak için gelen Ramazan Gezici ise işsiz kaldığı için çobanlıkla uğraştığını anlattı. Tabanlı köyünde, 6 ay boyunca çadırda kalacağını belirten Gezici, \"Ekmek parası için çobanlık yapıyorum. Zor; ama ailemizi geçindirmek için bu işe mecburuz\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------:

-Hayvanlarını otlatanlar

-Hayvan sürülerinden detaylar

-Röportaj

-Batman\'dan gelen çoban ailesinden detaylar

-Meralardan detaylar

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)

=======================================================

5)DİREĞE ÇARPARAK İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Cemalettin Yentürk (50) yaşamını yitirdi.

Bursa’dan inegöl ilçesine seyir halinde olan Cemalettin Yentürk yönetimindeki 16 KFS 11 plakalı özel otomobil, İnegöl’ün Kalburt mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Ağır yaralanan sürücü Cemalettin Yentürk, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Parçalara ayrılan otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Genel görüntü

Aracın görüntüsü

Detaylar

BURSA/DHA)

======================================================

6)MATSO SEÇİMLERİNİ AHMET BOZTAŞ KAZANDI

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası\'nın (MATSO) organ seçimlerinde mevcut Başkan Ahmet Boztaş\'ın listesi, katıldığı 15 komitenin tamamını kazandı. Seçimde 2 komitede bağımsız tek liste yer aldı.

MATSO meclis ve meslek gruplarının komite seçimleri Çağlayan Ortaokulu\'nda gerçekleşti. Ahmet Boztaş başkanlığındaki mavi liste 17 meslek grubunun 15\'ini kazanarak seçimin galibi oldu. Boztaş\'ın rakibi İbrahim Şenli, kendisinin aday olduğu tekstil grubu dahil hiçbir grupta seçim kazanamadı. Başkan Ahmet Boztaş mavi listesiyle 40 meclis üyesi kazanırken, seçimde Sağlık Kurumları- Güzellik Salonları SPA Merkezleri ve Konaklama Tesisleri Turizm İşletmeleri gruplarında ise 4 bağımsız aday sandıktan meclis üyesi olarak seçildi.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından konuşma yapan Ahmet Boztaş, \"Bütün üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Destek verenlere de vermeyenlere de. Ama sevincimi de şöyle paylaşmak istiyorum. 17 gurubumuz vardı, biz mavi liste olarak 15 grupta aday çıkarmıştık. 15-0 olarak sonuçlandı. Tabii ki bu sonuçlar kesin olmamakla birlikte. Sonuçlar askıya çıkacak, itiraz süresi var. Sonra kesinleşecek. İki grupta aday çıkarmamıştık beyaz liste çıkmıştı, tarafsız kalmışlardı. Onu biz baştan söylemiştik 9 ve 16\'ncı grup olarak. Diğer grupların hepsi mavi liste oldu. Artık seçim süreci geride kaldı. Bundan sonra 5 yıldızlı hizmete devam edeceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Çağlayan ortaokulundan görüntü

- Polisin arama yapması

- Oy kullanma görüntüsü

- Oy sayımı yapılırken heyecanlı bekleyiş

- Ahmet Boztaş\'ın teşekkür konuşması

236 MB /// 02.06\"

Haber Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

=======================================================

7) GELECEĞİN KEMANCISINA 2 ÖDÜL BİRDEN

MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki İdil Olgar, Çekya Cumhuriyeti\'nde düzenlenen uluslararası yarışmada kendi kategorisinde dünya 2\'ncisi oldu.

Geleceğin kemancısı olarak nitelendirilen İdil Olgar, Öğretim Görevlisi İsabelle Özdemir ile birlikte Prag\'da düzenlenen PhDr. Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması\'na katıldı. Çeşitli ülkelerden çok sayıda genç kemancının katıldığı yarışmada Josef Micka’nın etütlerinden biri ile Mozart’ın 2’nci keman konçertosunu seslendiren İdil Olgar, performansıyla 2’nci seçildi. Olgar aynı zamanda PhDr. Josef Micka adına verilen özel ödüle de layık görüldü.

Geçtiğimiz yıl Slovakya’nın Dolny Kubin kentinde düzenlenen yarışmada da kendi kategorisinde 3’üncü olan İdil Olgar, yarışma sırasında heyecanlandığını ancak hazır olması nedeni ile dereceye girmek için zorlanmadığını söyledi. Günlük yaklaşık 4 saat çalışarak kendini geliştirdiğini dile getiren Olgar, gelecekte iyi bir keman virtüözü olmak istediğini belirtti.

Öğretim Görevlisi İsabelle Özdemir ise, \"İdil başarılı bir öğrencimiz, her zaman da başarılı olmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Her yarışmada olduğu gibi yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. İdil ile çalışmak çok kolay çünkü müziğe aşık bir öğrencimiz. Onun için rahat oldu ama tabi ki çok yoruldu. Başarısını bekliyordum ama bu kadar büyük bir başarı olacağından emin değildim\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- İdil Olgar babası ile gelirken

- Olgar, konservatuara girerken

- İdil, öğretmeni ile koridorda yürürken

- İdil ve öğretmeni ile salona girerken

- İdil ve öğretmeninden genel ve detay görüntü

- İdil, öğretmeni eşliğinde keman çalarken

- İdil Olgar ile röp

- Öğretim Görevlisi İsabelle Özdemir ile röp

- İdil ve babası konvervatuardan çıkarken

- İdil\'in Prag\'daki yarışmadan görüntüsü

- İdil ödül alırken

(BOYUT:325,59 mb) (SÜRE:4,20 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)