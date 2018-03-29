DHA YURT BÜLTENİ-2

1)AFRİN\'DE YARALANAN ASKER, ŞEHİT OLDU



ZEYTİN Dalı Harekatı ile kontrol altına alınan Suriye\'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG\'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, 22 Mart tarihinde Afrin\'de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan askerin, şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada şöyle denildi: \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"

Mücahit YOLCU-GAZİANTEP/DHA

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2)38 İLDE FETÖ OPERASYONU: 70 MUVAZZAF ASKERE YAKALAMA KARARI

KONYA \'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 47 subay ve 23 astsubay omak üzere 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine bugün 38 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı işlemleri sürerken, şüphelilerin örgütün kendi evinde kalan öğrenci mesulü, bölge talebe mesulü, bölge lise mesulü, bölge ilköğretim mesulü, şehir dışı talebe mesulü, ışık evi sorumlusu, belletmen gibi yöneticileri olduğu belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerlerin ve örgütün mahrem imamlarının ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Türk silahlı Kuvvetleri\'ne yerleştirdiği elemanları tespit edildi. TSK\'ya yerleştirilenlerin ortaokul, lise, üniversite tahsilleri sırasında örgüte ait öğrenci evlerinde kaldıkları, dönemsel olarak örgütün üniversite yapılanması içerisinde başta talebe mesullüğü olmak üzere mahrem alanda da görev üstlendikleri saptandı. Şüphelilerin, \'kendi evinde kalan mesulü\', \'bölge talebe mesulü\',\'bölge lise mesulü\',\'bölge ilköğretim mesulü\',\'şehir dışı talebe mesulü\',\'ışık evi sorumlusu\',\'belletmen\' gibi vasıfları bulunan örgüte öğrencileri kazandırmakla görevli kişiler oldukları belirlendi. Ardından TSK\'ya sözleşmeli personel olarak yeşleştirilen üsteğmen ve teğmen olarak görev yapan 47 subay ile 23 astsubayın yakalanması için karar çıkartıldı. Bunun üzerine Konya merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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3)LİCE VE HANİ\'DE 37 KÖY VE MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

DİYARBAKIR\'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ve mezrada 27 Mart tarihinde düzenlenecek operasyon öncesi ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 07.00\'den itibaren kaldırıldı.Lice ve Hani ilçeleri kırsalındaki 37 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun ilgili maddeleri gereğince, Hani ilçesine bağlı olan; Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y.Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak mezraları, Lice ilçesine bağlı olan; Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezraları 27 Mart 2018 Salı günü saat 08.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 07.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz.\"



DİYARBAKIR, (DHA)-

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4)ŞEHİTLER, TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN\'IN ADININ VERİLDİĞİ MÜZEDE ÖLÜMSÜZLEŞTİ

KAYSERİ\'de konuşlu 1. Komando Tugayı karargahının hemen yanı başındaki Kıbrıs Müzesinin adı 2012-2016 yılları arasında bu birliğin komutanlığını yapan, daha sonra Helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın olarak değiştirildi. Müzenin İç Harekat bölümünün duvarlarındaki panoya Suriye\'de yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarında El Bab ve Afrin\'de şehit düşen Mehmetçiklerin fotoları da asıldı.

Müzenin sağ tarafında Kıbrıs harekatına ilişkin haritalar, objeler,silahlar, Rumlardan ele geçirilen silahlar, paraşütle yapılan ilk çıkartmanın manifestoları, askeri malzemeler, şehit olan subay, astsubay ve erbaşların fotoğrafları, sol tarafında ise ,güneydoğu, Kuzey Irak ve Suriye\'deki operasyonlarda şehit olanların fotoğrafları, bölücü tearör örgütünden ele geçirilen flama,kitap,fotoğraf, kroki, silah, giysi ve askeri malzemeler yer alıyor. Bu bölümde El Bab ve Afrin\'de şehit olan son Mehmetçiklerin fotoğrafları da Şehitler Panosunda ölümsüzleşerek, yerini aldı.

ŞEHİTLERDEN SELAM GELDİ ŞİİİRİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından şehadeti sonrası adı , eski birliğinin Orgeneral Vecihi Akın Kışlasındaki müzeye verilenTümgeneral Aydoğan Aydın\'ın 1992 yılında Üsteğmen olarak görev yaptığı yıllarda yazdığı \'Hanke\'ye ağıt\' isimli şiiri,2016 yılında oğlu Tuna\'nın kendisine yazdığı mektup,botları,beresi, askeri kıyafetleri , komando bıçağı,aldığı ödüller , müzedeki özel bölümde serğileniyor. Asker Aydoğan lakaplı, unutulmaz yiğit paşyanın yazdığı Hanke şiiiri ise şöyle: \"Doksan kişiydik biz o gün / Aç, susuz, uykusuz / Nasır tutmuş ayaklarla, yürüyorduk kaygusuz/ Sis, çamur, kanla, terle, üzerindeydik bulutların/ Ayrım Hanke Yaylası\'nda, yeşerirken umutlarım/ Soğuk namlular elimizde, yürüyorken dağlara/Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara/ Uzaklarım yakınlaştı, inancımla, davamla/ Uyan Hanke geliyorum, heybetimle, havamla\".

UNUTULMAZ KOMUTANIN ADI MÜZEYE VERİLDİ

31 Mayıs 2017\'de Şırnak\'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan \'Cougar\' tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan 23.Jandarma tümen komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın 2012-2016 yılları arasında,TSK’nin en seçme birliği olan, Kıbrıs Barış harekatına çıkartma yapan Kayseri’nin Talas ilçesi Zincidere mahallesindeki , sancağında iki altın madalya bulunan 1. Komando Tugayının başında 4 yıl görev yapan, askeri çok sevdiği, onlarla birlikte oturup yemek yediği, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iç hizmet harekatlarında onlarla birlikte cephede savaştığı için ‘’Asker Aydoğan’’ lakabıyla tanınan Aydoğan Aydın, 15 Temmuz 2016’da darbe teşebbüsü sırasında güneydoğuda teröristlerle mücedele eden birliğinin başındayken, isminin sehven darbecilerin hazırladığı listede yer alması nedeniyle bir süre görevden alınmıs, kısa bir süre sonra yapılan soruşturmada durumu aydınlanmış ve bir üst rütbeye tümgenaralliğe terfi ederek 23. Jandarma Tümen komutanlığına atanmıştı

TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN KİMDİR ?

Geçtiğimiz yıl 31 Mayıs\'da 12 silah arkadaşıyla bindikleri Helikopterin Şırnak Uludere\'de düşmesiyle şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın 2016 yılına kadar sancağında iki altın madalya bulunan Kayseri’de 1. Komando Tugayı\'nda 4 yıl görev yaptı. Helikopter kazası şehitleri arasındaki en rütbeli isim 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın oldu. Tümgeneral Aydoğan Aydın 15 Temmuz 2016’da darbe teşebbüsü sırasında güneydoğuda teröristlerle mücadele eden birliğinin başındaydı. O dönemde ismi sehven darbecilerin hazırladığı listede yer aldı. Bunun üzerine de Aydoğan görevden alındı. FETÖ yüzünden mağdur olan ve bir süre kızakta kalan Tümgeneral Aydoğan Aydın, işin aslı soruşturmayla ortaya çıkınca bir üst rütbeye terfi etti. Tümgeneral oluncada şehit düştüğü 23. Jandarma Tümen Komutanlığı\'na atandı. Tümgeneral Aydın, son dönemde Şırnak\'taki Kato Dağı bölgesi ve Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'ndeki İkiyakalar bölgesinde gerçekleştirilen PKK\'ya büyük darbe vurulmasında büyük rol oynadı. PKK\'nın korkulu rüyası haline gelen Aydoğan Aydın, cephede askerle birlikte savaşması ile tanınıyordu. Tümgeneral Aydoğan Aydoğan’, Özel Kuvvetler (bordo bereliler) komutanlığında da görev yapmıştı. Tümgeneral Aydoğan Aydın ,1987 Kara Harp Okulundan mezun oldu.

1988-1992 İstanbul 6’ıncı Piyade Tugay Takım Komutanlığı 1992-1998 Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda tim Komutanlığı, 1998-2000 Kara Harp Akademisi Öğrenim

-2000-2001 Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığında Harekat Ş.Md.lüğü

-2001-2008 Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda Tabur Komutanlığı ve Kurmay Başkanlığı, 2008-2010 Almanya’da NATO Daimi Görev, 2010-2012 Gökçeada\'da Komando Alay Komutanlığı,

2012-2016 Kayseri Komando Tugay Komutanlığı, -2016-.2017 Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tüm.K.lığı yaptı

Görüntü Dökümü

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-Müze dışından genel ve detay görüntü

-Müzenin iç harekat bölümünden görüntüler

- PKK ile mücadele ele geçirilen silahların görüntüsü

- Müzede bulunan çift madalyalı sancak ve üstün beraat yazısı

- Afrin\'de verilen son şehitlerin fotoğrafları

- Şehit olan Aydoğan Aydın paşa\'nın kişisel eşyaları ve oğlunun yazdığı mektup

- Kıbrıs Barış harekatı bölümünden görüntü ve diğer detaylar

(Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

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