DHA YURT BÜLTENİ-2

KAYSERİ MERKEZLİ 18 İLDE EŞZAMANLI FETÖ OPERASYONU(1)

Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonun, aralarında muvazzaflarında bulunduğu askeri personel ve meslekten ihraç edilmiş edilmiş öğretmenlere yönelik olduğu bildirildi..

KAYSERİ/DHA

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2)İZMİR\'DE TERÖR OPERASYONU: 17 GÖZALTI

İZMİR\'de, terör örgütü Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi/Kaldıraç (DSİH) adına izinsiz yürüyüş düzenleyen 12 kişi ile sol terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Çiğli\'de terör örgütü DSİH adına izinsiz yürüyüş düzenleyen gruba yönelik çalışma başlattı. Yürüyüşe katıldıkları belirlenen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, av tüfeği, çok sayıda örgütsel dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca sosyal medya üzerinden sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 5 şüpheli de kent merkezi ile Menemen ve Selçuk\'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İki operasyonda yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adreslerinden alınması

- Sağlık kontrolüne götürülmeleri

Haber: Mehmet CANDAN Kamera: İZMİR, (DHA)

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3)İZMİR\'DE DEVRİLEN KAMYONUN ŞÖFÖRÜ YARALANDI

İZMİR\'in Konak ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıkıp yeşil alana devrilen kamyonun şoförü Nejdet Özdemir yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde, Altınyol Caddesi üzerindeki Zafer Payzın Kavşağı\'nda meydana geldi. Nejdet Özdemir yönetimindeki 06 DD 3925 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan kamyon, yol kenarındaki yeşil alana devrildi. Kazada şoför Nejdet Özdemir yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kamyon şoförü Özdemir\'i Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan şoförün hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Devrilen kamyondan görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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4)BOMBAYA DAYANIKLI GÜVENLİK BARİYERLERİ SİVAS\'TA ÜRETİLİYOR (ÖZEL)

SİVAS Belediyesi bünyesinde bulunan Özbelsan A.Ş., emniyet ve askeri alanlarda kullanılan beton güvenlik bariyerlerinin üretimini yapıyor. Şirket Genel Müdürü Şaban Kaya ihtiyaç duyması halinde Zeytin Dalı Harekâtı\'nda kullanılmak üzere bomba ve roketle düzenlenen saldırılara karşı dayanıklı olan beton güvenlik bariyerlerden gönderebileceklerini söyledi.

Sivas Belediyesi bünyesinde kurulan ve hazır beton, parke taşı ve bordür ve kent mobilyaları yapımı alanında faaliyet gösteren Özbelsan A.Ş. terör olaylarına karşı asker, polis ve karakolların güvenliğini sağlamak için kullanılan beton güvenlik bariyerlerinin de üretiyor. 2 metre boyunda ve 20 santimetre kalınlığında olan beton güvenlik bariyerleri Türkiye genelindeki karakolların güvenliğini sağlıyor. Yüksek kalitede betondan yapılan bariyerler 500 kilogram bombaya, roket ve çeşitli el yapımı patlayıcılara karşı dayanıklı olarak üretiliyor. 3,5 ton ağırlığındaki beton güvenlik bariyerleri talepler doğrultusunda sipariş alınarak yapılıyor.

\'GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE LOJİSTİK DESTEK SAĞLIYORUZ\'

Beton güvenlik bariyerlerini yalnızca emniyet güçleri için ürettiklerini söyleyen Özbelsan A.Ş. Genel Müdürü Şaban Kaya, \"Bu bariyerleri Sivas içinde, ilçelerde ve Sivas\'ın dışındaki illerimize de buradan tren yoluyla gönderiyoruz. Bariyerler 2 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğinde ve 1 metre taban kalınlığında olmak üzere 3,5 tonluk. Bunlar Suriye sınırında yapılanların 1 metre daha kısası oluyor. Bariyerler tüm güvenlik için, güvenliğimiz için, askerimiz ve polisimiz için, gereken noktalarda, nizamiye girişlerinde ve araç kontrol noktalarında kullanılmakta. 15 Temmuz\'dan sonra sabotaj olaylarına istinaden, güvenlik güçlerinin bulunduğu yerler için böyle bir karar alınmıştı. Biz de Sivas Belediyesi, Özbelsan olarak buna duyarlı kalarak bariyerleri üretip ucuz bir maliyete kar amacı gütmeden güvenlik güçlerimize katkıda bulunmak için üretiyoruz. Talepler doğrultusunda Türkiye\'nin her yerine gönderiyoruz. Bu şekilde de güvenlik güçlerimize lojistik destek sağlamış oluyoruz. Sivas için ekonomimize de katkıda bulunuyoruz\" dedi.

\'TALEP OLURSA AFRİN\'E GÖNDERMEYE HAZIRIZ\'

Beton güvenlik bariyerlerini demir donatılar ile yaptıklarını anlatan Kaya şöyle dedi:

\"Bunlar bombaya ve bomba yüklü düzenekle gelen araçlara karşı dayanıklılığı ölçülerek yapıldı. Tabi ki şimdiye kadar çok şükür böyle bir durum olmadı. 500 kiloluk bir bombaya karşı dayanıklı olduğu hesaplar neticesinde ortaya çıkmıştır. Çok şükür şimdiye kadar böyle bir şeye ihtiyaç olmadı. Ama biz güvenlik güçlerimizin tedbirleri için bu ürünleri üretmeye devam ediyoruz.\"

İhtiyaç duyulması halinde Zeytin Dalı Harekâtı\'nda, Afrin\'de kullanılmak üzere bomba ve roketle düzenlenen saldırılara karşı dayanıklı olan beton güvenlik bariyerlerinden gönderebileceklerini belirten Kaya, şeyle devam etti:

\"Bildiğiniz üzere Afrin de operasyonlar devam ediyor. Afrin\'de de bu tip bariyerlere ihtiyaç olduğu zaman talep olduğu müddetçe göndermeye hazırız. Buradan trenle Afrin\'e gönderebiliriz. Ama şu an için bize bir talep gelmedi. Geldiği taktirde hemen göndeririz. Çelik kalıptan günde 6 tane döküp hazırlayabiliyoruz.\"

Genel Müdür Kaya, en son Isparta Terörle Mücadele Eğitim, Tatbikat Merkez Komutanlığı tarafından talep edilen 20 güvenlik bariyerinin gönderildiğini, yeni sipariş de aldıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Fabrikadan genel görüntüler

-Güvenlik bariyerlerinin görüntüsü

-Genel Müdürün konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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5)ÇATIŞMALARLA ANILAN NAMAZ DAĞI\'NDA PARAŞÜT KEYFİ

ŞIRNAK\'ta gençler, yıllarca çatışma ve şiddet olaylarının yaşandığı Namaz Dağı\'nda güvenliğin sağlanmasının ardından yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşıyor. Şırnak\'ta huzur ve güven ortamının sosyal yaşama yansımasının en güzel örneğini Namaz Dağı\'nda yamaç paraşütü yaparak yaşıyor. Şırnak Doğa Sporları ve Havacılık Derneği üyesi gençler, yıllarca adı çatışma ve şiddet olaylarıyla anılan Namaz Dağı\'nda paraşütle uçmanın doyumsuz keyfini yaşıyor. 2013 yılında 2 kişi ile yamaç paraşütü uçuşları gerçekleştiren dernek üyeleri, şimdi ise 20 pilotla gerçekleştiriyor. Namaz Dağı ve İkizce köyü bölgesi\'nde 2 ayrı noktada uçuş gerçekleştiren pilotlar yerlerin uygun hale getirilmesinden sonra yamaç paraşütü yapanların sayısının artacağını belirtti.

Kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki 1760 rakımlı Namaz Dağı\'nda yamaç paraşütü ile uçuşlar gerçekleştiren gençler, şartların elverişli olması durumunda Cudi ve Gabar Dağı\'nda da uçuşlar gerçekleştirmek istiyor. 20 kişi ile uçuş gerçekleştiren Doğa Sporları ve Havacılık Derneği Üyeleri, uçmak isteyen Şırnaklı vatandaşları ve memurları da ikili uçuşlarla uçuruyorlar. Dernek Başkanı Osman Oğrak, huzurun sağlanmasının ardından yamaç paraşütüne ilginin arttığını ifade ederek, \"2013 yılında derneğimizi kurduk. Şu anda aktif olarak 20 pilotumuz mevcut. Şırnak, yamaç paraşütüne potansiyel olarak elverişli bir bölge. Termal havaları karşılamada, yelken hava konusunda Namaz Dağı\'nı kullanıyoruz. Aynı zamanda ikize tepemiz var. Sporumuzu genellikle hafta sonları etkin bir şekilde yapıyoruz. Spora ilgi duyan vatandaşlarımıza, memurlarımıza genellikle tandem dediğimiz ikili uçuşlarla uçuruyoruz\"dedi.

Türk Hava Kurumu\'nun Şırnak\'ta uçuş başlangıç kursu vermesini talep eden Başkan Oğrak, \"Biz yaklaşık 3 yıldır Türk Hava Kurumu\'nda yazışmalarla kurs talep ettik. Bölgesel sıkıntılardan dolayı iptal oldu. Türk Hava Kurumu\'ndan Şırnak\'ta öncelikli olarak bir başlangıç kursu açmasını talep ediyoruz. Bizim dernek olarak amacımız burada yamaç paraşütü sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırma. Bunun dışında irtibatta olduğumuz farklı bölgelerdeki yamaç paraşütü pilotlarını bir etkinlik altında buraya getirmek. Onlarla diyalog halindeyiz. Arzu ettiğimiz desteği bulursak sene içerisinde bir yarışma yapmayı planlıyoruz\" diye konuştu.



Kalkış yerine varmak için toprak yolda yaklaşık 20 dakikak yürüdüklerini ifade eden Osman Oğrak, \"Burada sporumuzu yaparken ulaşım konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle take off dediğimiz çıkış alanına ulaşmak için toprak yolda yaklaşık olarak 15-20 dakika yürüyoruz. Zorlanıyoruz. Şayet bu arzu ettiğimiz desteği bulabilirsek, bu takeoff ve iniş alanını düzeltirsek çok daha güvenli uçuşlar yaparız\" dedi.

Şırnaklı Beden Eğitimi Öğretmeni Salih Çakan ise, 2 yıllık pilot olduğunu dile getirerek, \"Yaptığımız etkinliklerde şu anda Namaz Dağı\'nı kullanıyoruz. Namaz Dağı\'nda eğitim uçularımız oluyor daha çok yelken ve termik dediğimiz eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu süreçte Doğa Sporları ve Havacılık Derneği olarak çok aktifiz. Her hafta sonu mutlaka etkinliklerimiz devam ediyor. Bu etkinlikler çerçevesinde de sürekli kendimizi bir sonraki evreye daha iyi hazırlanıp, hedefimiz olan yarışmalara katılıp bu süreci daha da iyi atlatmamızı diliyorum\" diye konuiştu.

Görüntü Dökümü:

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-Uçuşa hazırlıklar

-Paraşütlerden görüntü

-Kalkış ve iniş alanından görüntüler,

-Gopro görüntüleri

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK







