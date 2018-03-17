DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NDA 57\'NCİ GÜN; 3 BİN 567 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 57\'nci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 567 oldu. TSK tarafından 20 Ocak\'ta, Türkiye\'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye\'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 57\'nci güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı, karadan ve havadan operasyonların sürdüğü harekatla ilgili açıklama yaptı. Harekâtın başından beri, 37\'si son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 567 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

HATAY-KİLİS, (DHA)

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2)STRATEJİK ÖNEME SAHİP MEYDANKİ VE BARAJ BÖLGESİ BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ

Afrin bölgesinin en stratejik öneme sahip bölgesi olarak değerlendirilen ve bölgenin su, elektrik ihtiyacını karşılayan Meydanki Barajı\'na şiddetli çatışmaların gölgesinde girildi. DHA Muhabirinin de TSK desteğindeki ÖSO güçleri ile birlikte girdiği Meydanki bölgesinde hakimiyet tamamı ile sağlanarak terörist unsurlardan temizlendi.

ÖNCE MUHABBEBE KÖYÜ ALINDI

Afrin merkeze yönelik kuşatma operasyonları tüm hızıyla sürerken, TSK desteğindeki ÖSO güçleri de stratejik öneme sahip Meydanki Kasabası\'na şiddetli çatışmaların gölgesinde girdi. ÖSO güçleri ile birlikte önce Meydanki Kasabası\'nın hemen üst tarafında bulunan Muhabbebe Köyü\'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Afrin\'den kaçmayı başararak evlerine dönmeye çalışan sivil vatandaşların güvenliği nedeniyle, TSK Komando Birlikleri ve keskin nişancılarının desteğinde ÖSO son derece hassas bir operasyonla köye girdi. Köydeki terörist mevzileri havadan ve karadan sürekli olarak vurulurken, teröristlerin köyden kaçtığı anlaşıldı.

Ancak teröristler kaçarken bölgedeki tüm yollara ve birçok eve mayınlar ve el yapımı bombalarla tuzaklar kurdu. Teröristlerin, Muhabbebe Köyü girişinde kurdukları tuzakların patlaması sonucu 1 sivil vatandaş hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

MEYDANKİ\'NİN ETRAFINDA BÜYÜK SİPERLER…

Meydanki Kasabası\'nın girişlerini toprak yığınlarıyla kapatan teröristlerin aynı zamanda tüm kasabanın etrafına büyük siperler kazdıkları görüldü. Meydanki\'nin girişindeki engeller, kurşun geçirmez araçlar ile kaldırılırken, ÖSO güçleri de kasabaya çatışmalar ile girdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonlar, Meydanki Kasabası ile Muhabbebe Köyünde akşam saatlerinde sonlandı. Meydanki Kasabası\'nı kuşatan ÖSO güçleri, geceyi önemli noktalarda nöbet tutarak geçirdi. Sonraki gün ise kasabanın tüm mahallelerinde kontrol sağlandı. Bazı yollarda ve evlerde kurulan tuzaklar sonucu 1 ÖSO askeri hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

BOMBA İMHA UZMANI ÖSO\' CU RÖPORTAJ VERDİKTEN SONRA BOMBALI TUZAKTA YARALANDI

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin\'e ilerleyişi sürerken, Meydanki Kasabası\' na yönelik operasyonların sürdüğü bölgede bir evde yapılan arama sırasında mayın patladı. Patlamada 2 ÖSO askeri hayatını kaybetti. Patlamadan bir saat önce DHA Muhabirine röportaj veren bomba imha uzmanı olarak görev yapan ÖSO askeri Ebul Hakem de yaralandı. Ölen iki ÖSO askerinin röportaj sırasında yaralı Ebul Hakem\' in yanında yeraldığı görülüyor.

TERÖRİSTLER SİVİLLERİ ZORLA AFRİN\'E GÖTÜRMÜŞLER

Meydanki Kasabası\'ndaki sivillerin evlerinden zorla çıkarılarak Afrin\'e götürüldükleri de anlaşıldı. Kasabanın ele geçirilmesinin ardından Afrin istikametine doğru operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Muhabbebe Köyü\'ndeki çatışmalar

Meydanki Köyü\'ndeki çatışmalar

Meydanki Kasabası\'nda sokaklardan görüntü

İrfan Sapmaz\'ın anonsları

ÖSO askerleri

-ÖSO bomba uzmanı Ebu Hakem ile patladan bir saat önce yapılan röp

-Meydanki bölgesinde mayın ve bomba ararken çekilen görüntüleri

Haber-Kamera İrfan SAPMAZ / SURİYE (DHA)



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3)ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ UNUTMADILAR

ERZİNCAN Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören polis adayları 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale şehitlerini oluşturdukları kareografi ile andılar. Erzincan POMEM\'de eğitim gören bin 650 polis adayı, üniformalı olarak yan yana gelerek Mehmetçik\'e Saygı Anıtı\'nı oluşturdular. Havadan drone ile görüntülenen kareografi de polis adayı öğrencileri, Erzincan POMEM Çanakkale yazısını da oluşturdu. Dev Türk Bayrağı ile süslenen çalışmada bin 650 öğrenci aynı anda Şair Mehmet Akif Ersoy\'un \"Çanakkale Şehitleri\"nden dizeler de okudu.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile havadan çekilen görüntü

-Şiir okumaları

Haber-Kamera: ERZİNCAN, (DHA)

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4)BURSA\'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

BURSA\'da daha önceden de aralarında nedeni bilinmeyen bir husumet olan iki kişi arasında sabaha karşı kavga çıktı. Kavgada 38 yaşındaki Mehmet Çakar 3 yerinden bıçaklandı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa mahallesindeki Mehmet Çakar\'a ait oto tamirhanesinde sabaha karşı 05.00 saatlerinde meydana geldi. Daha önceden de aralarında husumet olduğu iddia edilen Çağrı Ç., Mehmet Çakar ile kavga etmek için Çakar\'ın iş yerine geldi. Henüz aralarındaki husumetin nedeni bilinmeyen Çağrı Ç. kavga sırasında Çakar\'ı 3 yerinden bıçakladı. Çağrı Ç. kavganın ardından olay yerinden kaçarken tartışmayı duyan mahalle sakinlerinin durumu polis ve 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Çakar\'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çakar\'ı Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan polis ekipleri Mehmet Çakar\'ın kendisini bıçaklayan kişinin Çağrı Ç. olduğunu söylemesi üzerine zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının ambulansa alınması

-Olay yerinden detaylar

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

SÜRE: 1 dk 28 sn

BOYUT:129 MB

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5)İZMİR LİMANI ESNAFI TURİSTLERİ BEKLİYOR

İZMİR Limanı\'ndaki esnaf, 2 yıldır kruvaziyer gemilerinin rotasını İzmir\'e çevirmesini bekliyor. Yerli turistlere açık olmayan limanda aylardır tek bir satış dahi yapamadıklarını söyleyen esnaf, umudunu 2019\'a bağladı. Limanda büfesi olan Avni Çolak, gençliğini verdiğini söylediği işletmesini kapatmak istemediğini, çünkü burasının çocuğu gibi olduğunu belirtirken, esnaftan Hakan Cansız ise 4 aydır kirasını ödeyemediğini ifade etti.

İzmir Limanı\'nda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları\'nın (TCDD) kiracısı olarak hizmet veren 11 esnaftan 3\'ü, kruvaziyer gemilerinin terör olayları nedeniyle 2016\'da İzmir\'i rotasından çıkarmasının ardından kepenk kapatarak limandan ayrıldı. Limanda kalan ve yaşadıkları ekonomik sorunlar nedeniyle kiraları düşürülen esnaf, 2016 yılından bu yana tek bir satış dahi yapamadıklarını belirtirken, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş tarafından sektörün önde gelen şirketlerinden MSC\'nin, İzmir kruvaziyer seferlerini 2019 yılından itibaren başlatacağına dair yaptığı açıklama ile yeniden umutlandı. Tek gelir kapısı turistler olan esnaftan Hakan Cansız (48), uzun süredir hiç iş olmadığını ve bütün gün işyerlerinde oturduklarını söyledi. 4 aylık kira borcunun bulunduğunu belirten Cansız, \"Sabah geliyoruz, dükkanı açıp öylece bekliyoruz. Başka bir işimiz de yok. Umutla gemilerin gelmesini bekliyoruz\" dedi.

\"BELKİ GELİR DİYE BEKLİYORUZ\"

Liman esnafından Mehmet Bedri Zobu (56) da zor günler geçirdiğini ifade etti. Buraya turist gelmezse bütün dükkanların kapanacağını söyleyen Zobu, \"Böyle giderse herkes yavaş yavaş kepenk indirecek. Eskiden gemiler geliyordu, şimdi gelen yok. Ticaret Odası\'ndan aldığımız bilgilere göre 2019 yılında gemiler gelecek. Ama detaylarını bilmiyoruz. Fakat 2 yıl hiç gemi gemledi. Bu yıl da gelmeyecek. Dayanabilen dayanıyor, dayanamayan ise kapatıp gidiyor. Gücümüz yettiği yere kadar duruyoruz. Umut dünyası, belki gemi gelir diye bekliyoruz\" diye konuştu.

1989 yılından beri limanda esnaflık yaptığını söyleyen Avni Çolak (46) ise kredi çekerek dükkanı ayakta tutmaya çalıştılarını belirtti. Çolak, \"Günde 10 çayla burası dönmüyor. Her gün cepten yiyoruz ve nasıl olacak bilmiyorum. Büfeyi kapatmayı asla düşünmedim. Gençliğim, çocukluğum burada geçti. Burası benim çocuğum gibi. Savaşacağız, yapacağımız başka bir şey yok\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Limanda kalan esnafla röp.

-Kapanan dükkanlardan detay

-Limanın boş hali

-Limandan detay ve genel görüntüler

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: İZMİR, (DHA)

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6)EĞİTİM ROBOTUYLA AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİĞE MORAL

MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinde, Valiliğin \'Kodla(Ma)nisa Projesi\' kapsamında çeşitli sarf ve geri dönüşüm malzemeleri ile tasarlanan eğitim robotu, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin şehrindeki terör örgütü üyelerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harikatı\'nda görev yapan Mehmetçikler\'e selam gönderdi.

Manisa Valiliği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 3 yıl önce Kodla(Ma)nisa adı altında bilişim teknolojileri eğitiminde değişim projesi başlattı. Proje kapsamında Manisa\'daki 292 ortaokulun, 5. ve 6. sınıflarında, bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinde ve 7. ve 8. sınıfların ise seçmeli bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinde algoritma, kodlama ve 3 boyutlu tasarım konularında eğitimler verilmeye başlandı. Bu eğitimlerde başarılı olan öğrenciler, ilçe merkezlerlerinde açılan kodlama atölyelerine yönlendirildi.

SARF VE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ İLE TASARLANDI

Bu atölyeleriden bir olan Kodla(Ma)nisa Saruhanlı Atölyesi\'nde Bilgisayar Yazılım ve Robotik Öğretmeni Erkan Salı tarafından öğrencilerle birlikte servo motorlar, çeşitli sensörler, mekanik, elektrik-elektronik parçalar ile 3D (3B- üç boyutlu) yazıcıdan çıkan parçalarla beraber, çeşitli yerlerden temin edilen sarf ve geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak 6 ay sürede el, kol, boyun ve ağız hareketine sahip bir eğitim robotu tasarlandı. Konuşma özelliği test edilen \'Robokod\' adı verilen eğitim robotu, Suriye\'nin Afrin şehrindeki terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçikler\'e, \"Afrin\'de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına kolaylıklar dilerim\" diyerek, moral desteği verdi.

Öğrencileri ile robotu tasarlayan Bilgisayar Yazılım ve Robotik Öğretmeni Erkan Salı, Robokod\'un yazılım ve robotik bilgisini pozitif anlamda geliştirip, farklı ufuklara yelken açmalarını sağlamak amacıyla tasarlandığını belirtip, \"Çünkü küçük yaşta bu tür eğitimlerden geçen öğrenciler, gelecekte zorlu problemler ve engellerin üstesinden kolaylıkla geleceklerdir. Robokod eğitim robotu, Türkiye\'de endüstriyel anlamda ilk olmasa da, eğitim anlamında Kodla(Ma)nisa Projesi sayesinde ilkler arasında yerini alacaktır. Robokod\'u tasarlarken, çeşitli yerlerden temin edilen sarf ve geri dönüşüm malzemeleri kullandık. Gözlerini pinpon topu, vücudu için plastik cansız manken, diğer aksamları için lego parçaları, fanlar, sensörler, bilgisayar güç kaynağı, bazı parçaların hareketini sağlamak için de misina gibi çeşitli malzemelerden yararlandık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Eğitim robotunun görüntüsü

-Öğrencileriyle robotu yapan Kodla(Ma)nisa Saruhanlı Atölyesi\'nde Bilgisayar Yazılım ve Robotik Öğretmeni Erkan Salı ile röp.

-Eğitim robotunun Afrin\'deki Mehmetçikler\'e moram mesajı göndedrmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Celal KÖKCÜOĞLU / SARUHANLI (Manisa), (DHA)

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